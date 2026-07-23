Viel Bass für wenig Schlepperei

Der US-amerikanische Hersteller Mackie hat im April 2026 die neueste Generation seiner Thump-Aktivlautsprecher-Serie vorgestellt: Die V4-Serie mit 12-Zoll- und 15-Zoll-Fullrange-Lautsprechern sowie jeweils einem 15-Zoll- und einem 18-Zoll-Subwoofer. In diesem Testbericht hatten wir uns bereits den 15-Zoll-Fullrange-Lautsprecher genauer angesehen. Der heutige Test ist dem großen 18-Zoll-Subwoofer Mackie Thump 18Sv4 gewidmet.

Kurz & knapp Was ist es? Der Mackie Thump 18Sv4 ist ein aktiver 18-Zoll-PA-Subwoofer für mobile Beschallungen und Veranstaltungen. Klang: Der Bass wirkt kontrolliert, druckvoll und ausgewogen.

Der Bass wirkt kontrolliert, druckvoll und ausgewogen. DSP: Presets erleichtern die Abstimmung mit passenden Mackie-Lautsprechern.

Presets erleichtern die Abstimmung mit passenden Mackie-Lautsprechern. Anschlüsse: Gefilterte und ungefilterte Ausgänge ermöglichen vielseitige Systemkonfigurationen.

Gefilterte und ungefilterte Ausgänge ermöglichen vielseitige Systemkonfigurationen. Mobilität: Das kompakte Gehäuse und die Tragegriffe erleichtern den Transport.

Das kompakte Gehäuse und die Tragegriffe erleichtern den Transport. Leistung: Für größere Veranstaltungen empfiehlt sich ein zweiter Subwoofer.

Bewertung Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Sound

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Verarbeitung

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Benutzerfreundlichkeit

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Funktionsumfang

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Mobilität

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Leistungsreserven

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Preis/Leistung

Gesamtbewertung Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet

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Fakten zum Subwoofer

Der Mackie Thump 18Sv4 ist mit einem 18-Zoll-Lautsprecher bestückt, der von einer 1.400-Watt-Class-D-Endstufe inklusive DSP angetrieben wird. Laut Hersteller erreicht der Subwoofer einen maximalen Schalldruckpegel von 132 dB und deckt einen Frequenzbereich von 32 Hz bis 160 Hz ab.

Das Gehäuse misst 630 × 605 × 541 mm und bringt etwa 32 kg auf die Waage. Damit ist der Mackie Thump 18Sv4 für einen 18-Zöller recht kompakt und leicht. Das ist mir bereits beim ersten Auspacken positiv aufgefallen. Gleiches gilt für die am oberen Rand angebrachten Tragegriffe, die auch später bei der Veranstaltung im Test ein komfortables Aufstellen ermöglichten. Das lackierte Holzgehäuse vermittelt den Eindruck, auch den Touralltag anstandslos zu überstehen.

Auf der Rückseite des Subwoofers finden wir wie gewohnt alle wichtigen Bedienelemente und Anschlüsse im direkten Zugriff. Von oben links nach unten rechts sind das zunächst der Schalter für den Highpass-Modus, der Front-LED-Schalter und ein Gain-Poti mit zugehöriger Signal- und Overload-LED. Hinzu kommen zwei weitere Schalter für Phase Invert sowie die Wahl zwischen Mono- und Stereoausgang für die Fullrange-Out-XLR-Anschlüsse.

Darunter finden wir zwei XLR-Eingänge und vier Ausgänge: Jeweils einen Eingang für Kanal A und B sowie pro Kanal einen gefilterten Highpass-Ausgang und einen ungefilterten Fullrange-Out.

Mögliche Routing-Konfigurationen

Die unterschiedlichen Ausgänge ermöglichen eine flexible Routing-Konfiguration. Davon profitieren kompakte Systeme, zum Beispiel ein einzelner Mackie Thump 18Sv4 mit zwei Mackie-Thump-12-Topteilen, ebenso wie komplexere Systeme mit bis zu vier Subwoofern.

Eine Stereo-Konfiguration mit insgesamt vier Mackie Thump 18Sv4 und zwei Topteilen könnte folgendermaßen aussehen: Auf jeder Seite wird ein Mackie Thump 18Sv4 vom Mischpult über Kanal A mit einem Monosignal gespeist. Vom ersten Subwoofer wird das ungefilterte Signal über den Fullrange-Out an den zweiten Mackie Thump 18Sv4 weitergeleitet. Das gefilterte Signal gelangt über den Highpass-Out zum Topteil. Bei dieser einfachen Konfiguration ist kein Lautsprecher-Management-System erforderlich.

DSP und Presets

Der DSP bietet verschiedene Betriebsmodi für den Highpass. Im Variable-Modus lässt sich die Trennfrequenz zu den Topteilen selbst bestimmen. Zusätzlich stehen drei vordefinierte Modi für unterschiedliche Aktivlautsprecher von Mackie zur Verfügung.

Das Besondere an diesen vordefinierten Presets ist der automatische Laufzeitausgleich. Dabei wird der Schall beider Systeme zeitlich so angeglichen, dass er gleichzeitig beim Hörer ankommt. Dadurch verbessert sich die Phasenbeziehung zwischen den beiden Signalquellen. Die drei unterstützten Lautsprecher sind der Mackie Thump 12v4, der Mackie Thump 15v4 und der Mackie Thump GO.

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Erster Höreindruck

Da es schwierig ist, einen Subwoofer für sich alleine zu testen, habe ich den Mackie Thump 18Sv4 zunächst bei mir am Studio, im Außenbereich mit unterschiedlichen Topteilen und später bei einer Live-Veranstaltung zusammen mit zwei Mackie-Lautsprechern getestet.

Passenderweise standen mir zum Zeitpunkt des Tests des Mackie Thump 18Sv4 auch die Mackie Thump 12v4 zur Verfügung. So konnte ich den Subwoofer in einem Systemkontext testen, wie ihn Mackie auch für Live-Situationen vorgesehen hat. Zusätzlich habe ich den Mackie Thump 18Sv4 mit einem Stereopaar Yamaha DXR12 MKII kombiniert, um zu prüfen, wie gut der Subwoofer mit Lautsprechern anderer Hersteller harmoniert.

Der Aufbau war stets gleich: Vom MacBook ging das Signal über USB an ein Behringer XR18 und von dort über zwei XLR-Kabel in den Mackie Thump 18Sv4. Anschließend wurde das Signal über die „Highpass Out“-XLR-Ausgänge an die beiden Lautsprecher weitergeleitet.

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Mein erster Eindruck vom Mackie-System ist die Ausgewogenheit. Der Mackie Thump 18Sv4 scheint gut auf die beiden 12-Zoll-Topteile abgestimmt zu sein und ergibt für mich ein stimmiges Gesamtbild. Der Subwoofer erzeugt deutlich hörbare Bässe und erweitert dadurch den Frequenzbereich der 12-Zoll-Topteile erheblich nach unten.

Für meinen Geschmack liefert der Mackie Thump 18Sv4 dennoch etwas zu wenig spürbaren Druck. Dieses Problem ließe sich jedoch durch den Einsatz weiterer Mackie Thump 18Sv4 lösen und ist daher kein großer Kritikpunkt. Für Gartenpartys oder ähnlich kleine Veranstaltungen reicht ein einzelner Subwoofer in jedem Fall aus. Bei einem Rockkonzert oder einer ähnlichen Veranstaltung werden nach Möglichkeit ohnehin mindestens zwei Subwoofer eingesetzt.

Sehr positiv fällt mir auf, dass der Mackie Thump 18Sv4 direkt und knackig klingt. Der Subwoofer bildet Transienten und schnelle Pegelspitzen gut ab, ohne sie zu verschmieren oder zu wummern. Das ist ein großer Pluspunkt und mir persönlich deutlich wichtiger als ein maximal hoher Schalldruck.

Einziger Minuspunkt: Der einzelne Mackie Thump 18Sv4 erreicht seine Leistungsgrenze deutlich schneller als die beiden Topteile. Wird der Subwoofer mit zu hohem Pegel angesteuert, treten schnell hörbare Verzerrungen auf.

Wie bereits erwähnt, habe ich den Mackie Thump 18Sv4 auch mit den Yamaha DXR12 MKII getestet. Dabei habe ich den Highpass-Modus auf Variable gestellt und eine Trennfrequenz von 120 Hz gewählt. Wie zu erwarten, klingt der Mackie Thump 18Sv4 in dieser Kombination zunächst ähnlich wie zusammen mit den Mackie-12-Zoll-Topteilen. Insgesamt hat mir die Abstimmung zwischen Subwoofer und Topteilen bei den Mackie-Lautsprechern jedoch besser gefallen als bei den Yamaha-Lautsprechern.

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Die Stärke des Mackie Thump 18Sv4 liegt somit vor allem in der Abstimmung auf die hauseigenen Lautsprecher. Dank der variabel wählbaren Trennfrequenz lässt sich der Subwoofer meiner Meinung nach jedoch auch problemlos mit Lautsprechern anderer Hersteller verwenden.

Praxistest bei einer Live-Veranstaltung

Wie bereits die Mackie Thump 15v4 konnte ich auch das System aus Mackie Thump 18Sv4 und Mackie Thump 12v4 bei unserer monatlich stattfindenden Open-Stage live testen. Zunächst hatte ich Bedenken, ob ein einzelner Subwoofer für unsere Veranstaltung ausreichen würde. Für gewöhnlich betreiben wir dort zwei 18-Zoll-Subwoofer von HK. Der Mackie Thump 18Sv4 hat mich jedoch positiv überrascht.

Wie bei unserer üblichen Konfiguration hatten wir den Subwoofer mittig vor der Bühne platziert. Der Höreindruck aus dem ersten Test im Freien bestätigte sich auch bei der Veranstaltung im Innenraum. Das System liefert einen ausgewogenen Sound. Durch die Begrenzungen des Raums konnte der Mackie Thump 18Sv4 zudem mehr Druck aufbauen als draußen, wo sich die Schallenergie unmittelbar in alle Richtungen ausbreitet.

Der Mackie Thump 18Sv4 verteilte den Schall auch gut im Raum. Direkt vor dem Lautsprecher, also in der ersten Reihe, war ein deutlicher Druck spürbar. Erst mit zunehmender Entfernung vom Subwoofer ließ der Bassbereich im geschlossenen Raum merklich nach. Das war nach meiner Schätzung ab etwa 10 m der Fall.

Auch die Gesamtlautstärke des Systems und insbesondere des Mackie Thump 18Sv4 war mehr als ausreichend. Im Bassbereich waren jedoch kaum noch Reserven vorhanden. Ein zweiter Subwoofer würde unserer Veranstaltung daher vermutlich guttun. Alles in allem waren wir mit dem Sound sehr zufrieden. Gegenüber unserer inzwischen deutlich in die Jahre gekommenen HK-Anlage war das System eine spürbare Verbesserung.