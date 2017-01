Test: Mackie XR824, XR624, Nahfeldmonitor

Die neuen Mackie XR824, aktive Nahfeld- oder auch Direktfeld-Studiomonitore. Heute frisch und sozusagen noch fast heiß auf dem Tisch von Amazona.

Ein interessantes Produkt, zumal Mackie hier eine Brücke von den Homestudios zum professionellen Gebrauch schlägt. Im unteren Mittelpreissegment angesiedelt versprechen sie eine ernstzunehmende Alternative zu sein und beleben höchstwahrscheinlich den Markt. Muss sich hier der eine oder andere Finne wieder etwas wärmer anziehen?!

Dem werde ich mal versuchen, etwas auf den Zahn zu fühlen. Die Mackie XR824 bzw. XR624 sind seit kurzem verfügbar und in zwei Versionen erhältlich. Neben dem Testmodel XR824 gibt es noch die kleinere Variante, die Mackie XR624. Diese unterscheiden sich in erster Linie über die Größe des Basstreibers, somit auch in der Größe des Gehäuses und dem Tieffrequenzbereich. Preislich liegen sie verständlicherweise auch etwas unter ihrem großen Geschwisterpaar.

Lieferumfang und Spezifikationen

Die Kundenempfehlung von Mackie deckt im Grunde die komplette Bandbreite ab. Angefangen mit Home- und Projekt-Studios, Musikproduktionen von Solokünstlern, kleinen Bands und DJs über kommerzielle Musikstudios für Postproduktion, Recording, Editing, Mixdown bis hin zu Sound bei Videoproduktion. Sogar im privaten Bereich setzt das Unternehmen einen Gebrauch der Studiomonitore an. Wie zum Beispiel: Heimkino, Konsolen-Soundsysteme oder sogar Hi-Fi Systeme. Wenn das mal kein Geschäftsmodell ist?!

Was als erstes auffällt, die Mackie XR824 sind für ihre Größe sehr leicht. Komisch, aber bei Studiomonitoren hängt das Gewicht oft mit dem Wertigkeitsgefühl zusammen. Zumindest empfinde ich das so. Hohes Gewicht, gleich hohe Qualität? Wer weiß, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.

Das Design der XR824 ist eher klassisch orientiert. Aus einem mattschwarzen Holzfurnier ist das Gehäuse gefertigt, bietet der Studiomonitor ein übliches 2-Wege-System plus Bass-Reflexport. Innen ist das Ganze zusätzlich verstrebt, um die Steifigkeit zu erhöhen. Bei einem Gewicht von 15,7 kg betragen die Gehäusemaße 274 mm Breite X 427 mm Höhe X 351 Tiefe.

Auf der Rückseite findet man die Anschluss- und Einstellmöglichkeiten. Die Anschlussplatte ist mit dem Holzgehäuse sauber verschraubt. Generell ist die Verarbeitung sehr gut, somit ist äußerlich nichts zu bemängeln. Die Boxen wurden in Amerika designt und entwickelt und werden in China gefertigt.