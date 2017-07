Test: Madrona Labs, Aalto, Software-Synthesizer

also erst mal vielen Dank für DIESEN Post zum Teil, weil nun interessiert mich dieses Plugin auch, denn ich such auch schon ne Weile nach etwas, dass eben mal was anderes macht, wie der Rest und nun probier ich dieses Plug hier auch mal aus. Auch weil diese Delay Sache mal sehr interessant klingt.

Zu Deiner Zeit Meinung usw. Da muss ich mich ein paar anderen schon auch ein bisschen anschließen denn:

1.

Würde jeder nur Musik machen und nichts mehr schreiben, dann gäb es bloß noch Hype und keine Informationen mehr online zu finden. Und das ein regelmäßiger Informationsinhalt nicht nur von ein paar „Doofen“ erstellt wird, während die „Klugen“ mit Popcorn nur als Leser davon profitieren, wäre es natürlich sinnvoll wenn jeder auch mal das Musik machen unterbrechen tät und seine Meinungen und Erfahrungen in die Onlinewelt schreibt oder? Und zwar so realistisch wie möglich, damit das auch was nützt!

2.

Zeit nehmen, sich auf ein Produkt einlassen … Das ist ein neumoderner Spruch der erst mal klug wirkt aber nen ganz großen Haken hat! Zeig mir ein Plugin oder ein neues Hardware Gerät, dass ehrlich von vorne herein damit wirbt, nur Standard zu können oder gleich von vorne herein zugibt was es nicht kann? Ich kenn nur ganz wenige Produkte, die so ehrlich werben! Und viele, zum Teil noch so kleine Popel Plugins tun in der Werbung so, als wären sie die ultimative Kreativ Granate. Von den bestimmt geschätzt 200 Plugins die ich schon getestet hab, war das vielleicht bei 10 auch wirklich dann der Fall. Der Rest waren Blender, teils unfertig oder der xfach gleiche Aufguß wieder usw. usw. …

So, also wenn man da bei den Millionen an Plugins so rangehen würde, wie Du das hier forderst, würde man mit dem Testen nicht mehr fertig werden! Und ehrlich gesagt, noch mal 200 Plugins teste ich auch nicht mehr, jetzt müssen sich die Hersteller mal was neues einfallen lassen, ich will nämlich Musik machen und nicht den Rest meines Lebens Produkttester spielen!

Und da das bei diesem Plugin ja scheinbar der Fall zu sein scheint, werde ich dieses nun auch mal testen.

Das allgemeine Problem in unserer Online Welt ist, dass oft mehr karschiert anstatt realisiert wird und sich die User, die eigentlich zusammen halten sollten, gegenseitig oft nur versuchen zu beweisen, wer der Klügere ist.

Wem bringt das bitte was ??