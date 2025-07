Leistungsstarker Spezialeffekt ohne Gas

Die Magic-FX-Eco2Jet-Nebelmaschine ist eine innovative Spezialeffektmaschine, die den klassischen CO₂-Jet in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt. Anstatt auf CO₂-Gasflaschen zu setzen, erzeugt dieses Gerät mithilfe eines leistungsstarken Turbolüfters und erhitzter, wasserbasierter Nebelflüssigkeit einen ebenso dichten, weißen Nebelstrahl wie bei einem herkömmlichen CO₂-Effekt. Der große Vorteil dabei: Der Effekt ist vollständig CO₂-frei und somit deutlich umweltfreundlicher, sicherer in der Handhabung und unkomplizierter im Transport.

Kurz & knapp Moderne Alternative: Der Eco2Jet ersetzt klassische CO₂-Jets durch ein fluidbasiertes System ohne Druckgas. Starker Effekt: Bis zu zwölf Meter Reichweite, dichter Nebel und CO₂-typische Optik – ideal für Shows und Events. Nachhaltigkeit: Kein CO₂-Ausstoß, reduzierte Logistik und geringere Betriebskosten dank innovativer Technik. Praxisgerecht: Einfacher Fluidwechsel, DMX-Steuerung und kompakter Aufbau erleichtern den Einsatz im Live-Betrieb. Profi-Empfehlung: Besonders geeignet für große Bühnen, Clubs und Tourneen mit Fokus auf Effizienz und Umweltbewusstsein.



Affiliate Links Magic FX Eco2Jet Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 4.559,00€

ANZEIGE

Magic FX Eco2Jet

Magic FX ist ein niederländisches Unternehmen, das sich seit seiner Gründung 1995 auf die Entwicklung und Herstellung professioneller Spezialeffekte für Events spezialisiert hat. Bekannt ist die Marke weltweit für hochwertige Produkte wie CO₂-Jets, Konfettimaschinen, Rauchsysteme und Funken-Effekte, die auf Festivals, in Clubs und bei TV-Shows zum Einsatz kommen. Dabei legt Magic FX großen Wert auf Sicherheit, Innovation und Nachhaltigkeit – unter anderem mit biologisch abbaubarem Konfetti und CO₂-neutraler Produktion. Die Geräte und Verbrauchsmaterialien werden in den Niederlanden gefertigt und über ein globales Netzwerk vertrieben.

Der Eco2Jet arbeitet mit einer Leistungsaufnahme von bis zu 3500 Watt im Vollbetrieb, wobei auch ein Eco-Modus mit reduzierter Leistung verfügbar ist. Die Nebelflüssigkeit wird in einem internen 5-Liter-Kanister oder einem optionalen 2-Liter-Tank erhitzt und über eine speziell konstruierte Düse ausgestoßen. Damit lassen sich bei maximaler Auslastung Laufzeiten von bis zu 13 Minuten erzielen – was dem Effekt von etwa 13 CO₂-Gasflaschen entspricht. Die Steuerung erfolgt DMX-basiert und erlaubt eine präzise Einbindung in Licht- und Showdesigns. Mit einem Gewicht von rund 30 kg und kompakten Maßen ist das Gerät robust und nicht gerade leicht – dennoch wesentlich leichter und kompakter als ein System mit Gasflaschen.

Trotz des Verzichts auf CO₂ erreicht der Eco2Jet eine beeindruckende Reichweite von bis zu zwölf Metern. Der ausgestoßene Nebel ist dabei sehr dicht und tritt explosionsartig aus, was dem charakteristischen Look eines CO₂-Jets sehr nahekommt. Anders als CO₂-Gas, dessen Wirkung stark von Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Wind beeinflusst wird, bleibt der Effekt des Eco2Jet konstant – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Auch die Lautstärke fällt mit etwa 95 dB deutlich geringer aus als bei traditionellen CO₂-Systemen, was ihn insbesondere für Indoor-Veranstaltungen attraktiv macht.

Ein besonders starkes Argument für den Einsatz des Eco2Jet liegt in seiner Nachhaltigkeit. Da keine CO₂-Flaschen mehr benötigt werden, entfallen sämtliche logistischen Herausforderungen im Zusammenhang mit Lagerung, Transport und Handhabung von Druckgasbehältern. Das reduziert nicht nur die Betriebskosten, sondern trägt auch zu einem kleineren CO₂-Fußabdruck bei – ein wichtiges Kriterium für moderne Eventproduktionen, bei denen Umweltbewusstsein zunehmend eine Rolle spielt.

Für eine flexible Anwendung lässt sich der Eco2Jet mit verschiedenen Halterungen und Zubehörteilen erweitern. Dazu gehören unter anderem 360°-Montagebrackets für den Einsatz auf dem Boden oder an Traversen, verschiedene Fluid-Schläuche und Adapter sowie spezielle Flightcases für den sicheren Transport. Auch spezielle Fluide für Innen- oder Außeneinsätze sind verfügbar, die während des Betriebs problemlos nachgefüllt werden können – was eine kontinuierliche Nutzung ohne Unterbrechung ermöglicht.

Affiliate Links Magic FX Eco2Jet Bundle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 4.599,00€

Praxis: Der Magic FX Eco2Jet im Test

Um den Magic FX Eco2Jet in Aktion zu testen, habe ich mich entschlossen, ihn direkt im Store von Thomann unter die Lupe zu nehmen. Das Gerät selbst ist natürlich ein absolutes Profigerät und für große Veranstaltungen und Räume ausgelegt. Im ersten Moment erscheint mir der Magic FX Eco2Jet relativ groß, passt aber – wie im Video zu sehen – wunderbar neben beispielsweise einen Drumriser.

Das Aufheizen verbraucht mit 3500 W am meisten Leistung; im Betrieb benötigt der Magic FX Eco2Jet weniger. Wer nur begrenzte Leistung zur Verfügung hat, kann den Eco2Jet im Eco-Mode aufheizen, der lediglich 1500 W verbraucht. Nach dem Aufheizen kann es auch schon losgehen. Das Gerät lässt sich am besten per DMX ansteuern und verfügt dabei über einen Safety-Channel und einen Operation-Channel. In diesem Fall hängt ein externer Tank an dem Gerät. Das passende Fluid gibt es bei Thomann jeweils speziell für den Einsatzbereich Indoor oder Outdoor.

ANZEIGE

Affiliate Links Magic FX Eco2Jet Indoor Fluid 5L Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 52,00€

Affiliate Links Magic FX Eco2Jet Outdoor Fluid 5L Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 59,00€

Der erste Test ist wirklich beeindruckend. Die enorme Ausstoßweite ermöglicht einen sehr großen, sichtbaren Effekt. Dabei könnte der Nebel weit über den uns zur Verfügung stehenden Raum hinaus aufsteigen. Besonders auffällig ist die Lautstärke des Gerätes: Der Magic FX Eco2Jet ist ziemlich laut und hat einen starken Lüfter. Mir wurde erklärt, dass das zum einen technisch bedingt ist – bei einem so leistungsstarken Lüfter kaum vermeidbar – und zum anderen genau so gewollt ist. Denn wer schon einmal einen CO₂-Effekt erlebt hat, weiß, dass dieser ziemlich laut sein kann. Um so nah wie möglich an diesen Effekt heranzukommen, ist es für das Gefühl auch wichtig, eine ähnliche Lautstärke zu erzeugen.

Mein Fazit zum Magic FX Eco2Jet fällt wirklich positiv aus. Ich habe selbst schon einmal CO₂-Effekte in einem Stadion auf- und abgebaut und kann sagen, dass das wirklich viel Arbeit bedeutet. Der Magic FX Eco2Jet spart lange, schwere Schläuche, Verbindungen, Verteiler und Gasflaschen, die an der Bühne sicher gelagert werden müssen. Außerdem kann während einer langen Show der Kanister mit dem Fluid einfach ausgetauscht werden. Ziemlich praktisch, zeitsparend und trotzdem ein toller, leistungsstarker Effekt. Natürlich hat das Ganze auch seinen Preis und ist klar für den professionellen Bereich ausgelegt. Zusammenfassend finde ich es dennoch einen wahnsinnig tollen Effekt für große Bühnen und Clubs.

Der Magic FX Eco2Jet ist trotz der Alternativen für mich einfach praktischer und moderner als herkömmliche CO₂-Jets, weil er auf Druckgasflaschen verzichtet und stattdessen mit erhitztem Fluid und einem leistungsstarken Lüfter arbeitet. Dadurch entfallen die aufwendige Logistik, das Schleppen schwerer Gasflaschen sowie spezielle Sicherheitsvorschriften und Transportauflagen für Druckgas – was sowohl Zeit als auch Kosten spart. Zudem ist der Eco2Jet umweltfreundlicher, da er keinen CO₂-Ausstoß verursacht und somit keine zusätzlichen Emissionen produziert. Die konstante Effektqualität, DMX-Steuerbarkeit, geringere Lautstärke und der einfache Fluidnachfüllvorgang machen ihn zu einer zukunftsorientierten Lösung für moderne Eventproduktionen.

Alternativen

Magic FX CO2 JET I

Affiliate Links Magic FX CO2 JET I Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 665,00€

Der Magic FX CO2 Jet I ist ein leistungsstarker Spezialeffekt, der mithilfe von CO₂-Gas eine beeindruckende, bis zu 8 m hohe weiße Nebelsäule erzeugt. Das Gerät wird über eine CO₂-Druckgasflasche betrieben und eignet sich besonders für Shows, Festivals und Clubs, bei denen ein explosiver, visueller Effekt gewünscht ist. Gesteuert wird der CO2 Jet I wahlweise manuell oder per DMX, wodurch er sich problemlos in bestehende Licht- und Effekt-Setups integrieren lässt. Dank seines robusten Designs und der einfachen Installation ist er eine beliebte Wahl für professionelle Veranstaltungstechniker weltweit.

Magic FX CO2 Jet II

Affiliate Links Magic FX CO2 JET II Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 785,00€

Der Magic FX CO2 Jet II ist ein leistungsstarker Spezialeffekt, der mit CO₂-Gas eine kräftige, bis zu 10 m hohe Nebelsäule erzeugt und so eindrucksvolle visuelle Highlights auf Bühnen und bei Events setzt. Er lässt sich über DMX steuern, was eine nahtlose Integration in Licht- und Showsteuerungen ermöglicht. Das robuste Gerät ist für den professionellen Einsatz konzipiert und überzeugt durch schnelle Einsatzbereitschaft sowie zuverlässige Performance. Aufgrund seiner Lautstärke und des Umgangs mit Druckgas erfordert der CO2 Jet II geschultes Personal und besondere Sicherheitsvorkehrungen.

Der Hauptunterschied zwischen dem Magic FX CO2 Jet I und dem CO2 Jet II liegt in der Leistung und Reichweite des erzeugten Effekts sowie in einigen technischen Details. Der CO2 Jet II erzeugt eine stärkere, bis zu 10 m hohe Nebelsäule, während der CO2 Jet I eine Reichweite von etwa 8 m erreicht.

Magic FX Smokejet

Affiliate Links Magic FX Smokejet Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 949,00€

Der Magic FX Smokejet ist ein kompaktes Spezialeffektgerät, das farbige Rauchstoß-Effekte erzeugt und dabei den Look eines CO₂-Jets imitiert – jedoch ganz ohne Druckgas. Er nutzt Nebelfluid in Kombination mit integrierter LED-Beleuchtung, um kräftige, senkrechte Rauchwolken mit beliebiger Farbgebung zu erzeugen. Der Smokejet ist DMX-steuerbar, schnell einsatzbereit und ideal für Bühnen, Clubs und Indoor-Events, bei denen Sicherheit und einfache Handhabung gefragt sind. Durch seine kompakte Bauweise und die einfache Integration eignet er sich besonders für Touring-Setups und festinstallierte Anlagen.

Beim Betrieb von Spezialeffektgeräten wie dem Magic FX Eco2Jet und herkömmlichen CO₂-Jets auf Bühnen gelten unterschiedliche gesetzliche Vorgaben und technische Regelwerke – insbesondere in Bezug auf Sicherheit, Umweltschutz, Druckgasverwendung und Veranstaltungstechnik.