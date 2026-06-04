Clevere Transportlösung für Vinyl-DJs

Magma 12″ Sandwich – unter diesem Namen gibt es eine neue Tasche für euer schwarzes Gold. Diese soll eure Schallplatten aber nicht nur sicher zum Auftritt und wieder nach Hause bringen, sondern darüber hinaus auch durch das Design für einen guten Überblick beim Auflegen sorgen.

Kurz & knapp Was ist es? Magma, Sandwich Vinyl-Tasche, moderne Transporttasche für DJs zum sicheren und übersichtlichen Transport von Schallplatten. 50/50-Design: Zwei getrennte Hälften sorgen beim Auflegen für deutlich mehr Übersicht über die Vinyl-Sammlung.

Zwei getrennte Hälften sorgen beim Auflegen für deutlich mehr Übersicht über die Vinyl-Sammlung. Kapazität: Platz für bis zu 60 Schallplatten, praxisnah empfehlen sich 50 bis 55 Platten für komfortables Handling.

Platz für bis zu 60 Schallplatten, praxisnah empfehlen sich 50 bis 55 Platten für komfortables Handling. Transport: Softgrip-Griff, Schultergurt und Trolley-Schlaufe erleichtern den Transport auch bei hoher Beladung.

Softgrip-Griff, Schultergurt und Trolley-Schlaufe erleichtern den Transport auch bei hoher Beladung. Verarbeitung: Robustes, wasserabweisendes Polyester mit EVA-Hülle und sauber verarbeitetem Reißverschluss.

Robustes, wasserabweisendes Polyester mit EVA-Hülle und sauber verarbeitetem Reißverschluss. Praxisnutzen: Cleveres Konzept für DJs, die beim Gig schnellen Zugriff und bessere Organisation ihrer Vinyls wünschen.

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Das Magma 12″ Sandwich im Überblick

Unter dem bloßen Namen kann man sich recht wenig vorstellen, also klären wir dies als Erstes auf: Die Innenmaße der Vinyl-Tasche sind auf die Größe von 12“ Schallplatten ausgelegt und laut Hersteller soll das Magma 12″ Sandwich zwischen 55 und 60 Schallplatten beherbergen können. Damit können wir genau so viele Vinyls transportieren wie beim Trolley von UDG.

Die Ober- und Unterseite des Magma 12″ Sandwich sind identisch groß und mit einem horizontalen Reißverschluss miteinander verbunden. Im Kern sind eure Schallplatten, die dann von den beiden Seiten umschlossen werden, wie das Brot eben auch den Belag bei einem Sandwich von oben und unten umschließt.

Als Material setzt Magma außen auf wasserabweisendes 1860D-Polyester und gesamte Tasche wird von einer schockabsorbierenden EVA-Hülle mit einer Polsterung von 8 mm umschlossen. Das heißt jedoch nicht, dass die Tasche jeden unsanften Umgang problemlos wegsteckt, sondern dass das Magma 12″ Sandwich den Alltag in der DJ-Booth gut bestehen kann.

Neben dem Softgrip-Tragegriff auf der Oberseite gibt es im Lieferumfang der Tasche noch einen Schultergurt, der über robust wirkende Metallkarabiner an den beiden Seiten des Magma 12″ Sandwichs angebracht werden kann. Damit der Schultergurt sicher sitzt, wird er zusätzlich durch Schlaufen der oberen Hälfte geführt. So verrutscht nichts und alles kann sicher transportiert werden.

Abgesehen davon verfügt die Vinyl-Tragetasche über eine Trolley-Schlaufe. Somit können wir diesen problemlos auf unseren bestehenden Vinyl-Trolley setzen und über 100 Schallplatten zum Auftritt transportieren. Wer das Feature nicht braucht, kann sich darüber freuen, dass die Trolley-Schlaufe auf der Innenseite mit Klett verarbeitet ist und so auch an die untere Hälfte des Magma 12″ Sandwichs gedrückt werden kann, damit alles schön kompakt gehalten wird und die Schlaufe nicht stört.

Zum sicheren Abstellen sind auf beiden Hälften extra geprägte, breite Streifen eingearbeitet worden und als interessante Kontrastfarbe zum schwarzen Polyester der Außenseite haben wir innen ein weiches Gewebe in Magenta.

Das 50/50-Design erklärt

Schnell ist das Magma 12″ Sandwich ausgepackt und abseits des erwähnten Tragegurts befindet sich nichts weiter im Lieferumfang. Das Prinzip ist simpel und wir bestücken die untere Hälfte der Tasche mit unseren Schallplatten. 55 bis 60 sind laut Hersteller verstaubar und das können wir bestätigen. Wobei wir für ein einfaches Öffnen der Tasche eher 50 bis 55 Schallplatten empfehlen würden. Dadurch haben wir noch etwas Platz im Hauptfach, sodass wir auch unsere DJ-Kopfhörer und Tonabnehmer unterbringen können.

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Die Vinyl-Tragetasche in der Praxis

Natürlich möchten wir jetzt auch auf den Vorteil des Designs zu sprechen kommen. Durch die Aufteilung in zwei Hälften haben wir im geöffneten Zustand des Magma Sandwichs die Möglichkeit, auch in der Oberseite Schallplatten abzulegen. Dies können wir beim Gig auf verschiedene Arten nutzen. So können wir zum einen gespielte Platten einfach ins andere Fach sortieren, damit wir den Überblick behalten.

Alternativ lässt sich die Sammlung auch stilistisch auf beide Hälften aufteilen. Das wäre beispielsweise praktisch, wenn man ein längeres Set spielt und sich vorher bereits einen ungefähren Spannungsbogen ausgedacht hat.

Durch den gewonnenen Platz können wir sehr einfach wie in Kisten aus dem Plattenladen durch unsere Vinyls blättern und schnell die gewünschte Schallplatte finden. Das Design ist in unseren Augen extrem simpel, aber ebenso clever. Das macht sich auch daheim neben dem DJ-Setup gut.

Bei der Verarbeitung gibt es beim Magma 12″ Sandwich nur Positives zu berichten. Gute Verarbeitung, angenehmer Softgrip-Tragegriff und ein sauber laufender Reißverschluss. Gerade der Tragegriff ist sehr wichtig, denn vollgepackt kommt hier ein ordentliches Gewicht zusammen. Umso angenehmer, dass neben dem Schultergurt auch die Möglichkeit besteht, das Magma 12″ Sandwich auf einen Trolley zu spannen.

Auch wenn uns das kompakte Design gefällt, wäre ein zusätzliches Fach im Inneren oder an den Außenseiten ein praktisches Feature im DJ-Alltag, um schnell kleinere Gegenstände, wie beispielsweise eine antistatische Bürste oder eine Libelle zum Ausrichten des Plattenspielers, griffbereit zu haben.

Zudem empfiehlt sich der Transport bei voller Beladung eher in Kombination mit einem DJ-Trolley, da das Gesamtgewicht bei längeren Wegen schnell unangenehm werden kann.

Zielgruppe des Magma 12″ Sandwichs

Das Magma 12″ Sandwich richtet sich an alle DJs, die mit Vinyl auflegen und nach einer neuen Möglichkeit suchen, ihre Platten nicht nur zu transportieren, sondern durch das Design auch einen besseren Überblick über die eigene Kollektion beim Auflegen zu bewahren.

Der Preis der Vinyltasche

Preislich liegt das Magma 12″ Sandwich bei 118,- Euro. Aussagekräftig wird die Einordnung jedoch erst im Vergleich zur Konkurrenz. Der bereits erwähnte UDG Sling Bag Trolley Deluxe fasst 60 Schallplatten und hat neben einer Front- noch zwei seitliche Taschen und kostet 189,- Euro. Der Riot Trolley von Magma bietet neben der Trolley-Funktion und einer Fronttasche Platz für 50 Schallplatten und liegt bei 169,- Euro.

Beim Blick auf reine Transportoptionen für Schallplatten ohne Trolley-Funktion gibt es für 99,- Euro das Thon LP Live Case aus Multiplex mit Alukante, das ganze 80 Platten bei einem Preis von 99,- Euro verstauen kann. Zwar ist diese Bauweise sicherlich robust, jedoch liegt das Leergewicht bei 5,3 kg. Der Preis des Magma 12″ Sandwich für eine leichte und sichere Transporttasche mit den genannten Vorzügen des Sandwich-Designs ist zwar kein Schnäppchen, aber angesichts des durchdachten Konzepts fair bepreist.