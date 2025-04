Bereit zum Abflug?

Magma Solid Blaze Cabin-Trolley – der ideale Begleiter für DJs, die viel unterwegs sind und ihr DJ-Equipment sicher verstaut wissen wollen. Wir freuen uns, dass wir bereits ein Modell des neuesten Trolleys zum Testen haben und schauen, wie die Qualität ist, für wen sich so ein Trolley lohnt und bei welchen Airlines er auch als Handgepäck akzeptiert wird.

Wo darf der Magma Solid Blaze Cabin-Trolley alles mit an Bord?

Nachdem wir euch letztes Mal den Magma Solid Blaze Vinyl Trolley vorstellen durften, der uns mit seiner Qualität überzeugen konnte, haben wir nun den nächsten Trolley hier. Schauen wir also mal, womit wir es hier zu tun haben.

Die Außenmaße des Magma Solid Blaze Cabin-Trolleys betragen 55 x 39 x 23 cm (H x B x T). An dieser Stelle können wir direkt auf die Frage eingehen, bei welcher Fluggesellschaft dieser Cabin-Trolley als Handgepäck mit an Bord genommen werden darf.

Eine kurze Recherche zeigt, dass zumindest zum jetzigen Zeitpunkt Anfang 2025 die Maße bei vielen Fluggesellschaften passen. Generell gilt jedoch, dass einige Anbieter für einen solchen Cabin-Trolley eine zusätzliche Gebühr erheben. Bei unserer Recherche waren Ryan Air, Condor und TUI die Anbieter, die eine Tiefe von 20 cm angegeben haben. Außerdem ist uns noch Air France aufgefallen, wo die zulässige Breite 35 cm beträgt. Hier sollte man also aufpassen, dass es am Flughafen kein böses Erwachen gibt.

Neben den Maßen des Magma Solid Blaze Cabin-Trolley ist natürlich auch das Gewicht zu beachten. Leer wiegt er 4,3 kg. Hier konnten wir herausfinden, dass die meisten Fluggesellschaften ein Gewicht von bis zu 8 oder 10 kg akzeptieren. Dementsprechend muss man natürlich darauf achten, was man einpackt.

Grundsätzlich sieht man aber, dass man den Magma Solid Blaze Cabin-Trolley für seinen eigentlichen Zweck zum Flughafen mitnehmen kann.

Der Trolley im Überblick

Die Verwendung von recycelten Plastikflaschen können wir der gesamten Solid Blaze Serie zugutehalten. 120 0,5 Liter Flaschen wurden hier verarbeitet und sehen in unseren Augen verdammt gut aus. Wie beim Vinyl-Trolley können wir auch hier bei Bedarf die Rollen oder den ausziehbaren Griff austauschen. Die Rollen im Viererpack und der Griff können dann zum Preis von je 29,- Euro nachgekauft werden.

Wir begrüßen auf jeden Fall die Möglichkeit, die Produkte auf diese Weise länger in Gebrauch halten zu können.

Das Außenmaterial besteht aus wasserabweisendem RPET 900D Polyester mit der gleichen wasserbasierten PU-Beschichtung wie bei den anderen Modellen der Serie. Natürlich ist auch der Magma Solid Blaze Cabin-Trolley mit YKK Aqua Guard Reißverschlüssen ausgestattet. Zwar sollte man den Trolley nicht mit ins Schwimmbad nehmen, aber ein bisschen Regen hält er problemlos aus.

Wie es sich für einen ordentlichen Cabin-Trolley gehört, haben wir an der Unterseite vier Rollen, die sich um 360 Grad drehen lassen. Auch hier können wir direkt vorwegnehmen, dass diese super leichtgängig sind.

Seitentaschen gibt es aufgrund der Schlankheit des Trolleys natürlich keine, dafür aber eine Tasche auf der Vorderseite, die mit einer Klappe abgedeckt ist, die mit Magneten an der Außenseite befestigt wird und somit nicht ausfranst wie Varianten mit Klettverschluss.

Öffnet man nun das besagte Fach auf der Vorderseite, hat man hier noch eine Unterteilung für Kleinteile. Drei Fächer plus ein weiteres mit Reißverschluss stehen zur Verfügung, um eventuell einzelne Kabel und ein paar Dokumente unterzubringen.

Die Aufteilungen beim Magma Solid Blaze Cabin-Trolley

Abgesehen davon kann man im Frontfach auch noch die eine oder andere Schallplatte unterbringen, was für DJs, die mit einem DVS auflegen und nur ihre beiden Timecode-Vinyls benötigen, vielleicht ganz praktisch sein könnte.

Werfen wir einen kurzen Blick in das Hauptfach. Im aufklappbaren Teil befindet sich eine Netztasche mit Reißverschluss, in der man ein paar Kabel oder Dokumente unterbringen kann. Außerdem verfügt das Hauptfach über ein Laptop-Fach, in das Laptops bis zu einer Größe von 16“ passen. Der Rechner kann dann mit einem Gummiband fixiert werden.

Ansonsten ist das Hauptfach frei, kann aber durch zwei mitgelieferte Trennstege beliebig unterteilt werden. Diese kennt man von den Rucksäcken der Solid Blaze Serie, bei denen man mit einer Vielzahl solcher Trennstege, die über Klettverschlüsse angebracht werden, das Innenleben passgenau aufteilen kann, um die Ausrüstung möglichst gut und sicher zu verstauen.

Der Trolley in der Praxis – was passt alles rein?

Bisher macht der Magma Solid Blaze Cabin-Trolley einen sehr guten Eindruck. Also machen wir uns daran, das gute Stück zu beladen. Mit dem Trennsteg im Inneren bekommen wir immerhin 40 Platten unter, ohne Trennsteg wären es wahrscheinlich noch ein paar mehr. Durch die Höhe des Trolleys kann man hier auch entspannt noch seine Kopfhörer und ein leichtes Nadelcase auf die verstauten Schallplatten legen und einen kompakten Vinyl-Trolley.

Aber gerade durch die Höhe des Trolleys eröffnen sich noch ganz andere Möglichkeiten.

So haben wir schnell unsere MPC Live 2 und den Roland TR-8S verstaut und ja, es war noch genug Platz für unseren Laptop. In die Fronttasche passt noch eine APC-Mini und schon haben wir ein kompaktes Setup für ein Live-Set im Handgepäckformat.

Natürlich können auch andere Geräte im Magma Solid Blaze Cabin-Trolley Platz finden. Auf der Website des Herstellers befindet sich eine Übersicht der Geräte, die allesamt im Cabin-Trolley untergebracht werden können. Neben Geräten wie dem Push 3 oder dem MK3+ werden hier vor allem DJ-Mixer genannt. Neben Battle Mixern aus dem Pioneer DJ Katalog wie dem DJM-S11 oder dem Rane Seventy-Two sind auch Rotary Mixer aufgelistet. So passen auch ein Ecler Warm 4, Headliner R4 oder auch der AlphaTheta Euphonia in den Trolley.

Gerade die Rotary-Mixer sind oft nicht fest in den Clubs installiert, sondern werden vom jeweiligen DJ mitgebracht. Insofern ist es erfreulich, dass diese mit dem Magma Solid Blaze Cabin-Trolley im Handgepäckformat transportiert werden können.

Unabhängig vom DJ-Einsatz kann man dieses Modell natürlich auch für einen Wochenendtrip zweckentfremden.

Von der Verarbeitung her müssen wir sagen, dass wir den Magma Solid Blaze Cabin-Trolley wirklich klasse finden. Auch wenn die verbauten Rollen sehr leichtgängig sind, haben wir den Eindruck, dass sie nicht so schnell kaputt gehen, sondern von guter Qualität sind. Gleiches gilt für den ausziehbaren zweistufigen Griff. Dieser wirkt im Vergleich zu anderen Wagen wirklich massiv. Letztendlich müssen wir sagen, dass uns das Design insgesamt gut gefällt. Natürlich ist alles in schlichtem Schwarz gehalten, aber es sind die kleinen Details, die uns gefallen. Besonders gut gefällt uns der Deckel, der mit Magneten in Position gehalten wird.

Für wen eignet sich der Magma Solid Blaze Cabin-Trolley

Die Zielgruppe des Cabin-Trolleys ist natürlich breit gefächert, ob nun der tourende DJ, der gerne seine ausgesuchten Platten sicher mit sich führt, Freunde des Digital Vinyl Systems oder Künstler, die auf der Suche nach einer kompakten Möglichkeit sind, ihr Setup immer dabei zu haben – jeder von ihnen wird mit dem Magma Solid Blaze Cabin-Trolley eine gute Wahl treffen. Aber auch abseits von möglichen Gigs, Touren oder Setups aller Art kann der Cabin-Trolley seinen Einsatz finden.

Ob für den kurzen Wochenendtrip oder als Begleiter im Alltag, das Modell findet überall seinen Platz, sofern der Nutzer nicht mehr Platz benötigt. Denn auch wenn durch die Höhe des Trolleys viel hineinpasst, so ist er durch die Einschränkungen der Fluggesellschaften doch recht schmal. Aber immerhin macht er eine gute Figur und wirkt nirgends deplatziert.

Der Preis des Kabinentrolleys

Natürlich müssen wir auch über den Preis eines solchen Weltenbummlers sprechen und der ist mit 219,- Euro auf den ersten Blick recht hoch. Natürlich geht es immer teurer und wenn man lieber ein Modell aus Aluminium haben möchte, zahlt man schnell noch mehr, aber wir finden, dass wir an dieser Stelle noch einmal deutlich die Qualität des Magma Solid Blaze Cabin-Trolley loben sollten. Saubere Verarbeitung, robuster ausziehbarer Griff, Rollen die einen langlebigen Eindruck machen und beide Komponenten lassen sich bei Bedarf auch austauschen. Günstig ist das Modell nicht, aber wie immer ist es wichtig, die Ausrüstung, die man transportiert, richtig zu transportieren, da es sich um wesentlich teurere Ausrüstung handelt.

In der Regel macht es selten Spaß, an dieser Stelle Geld auszugeben, sondern man kauft sich lieber einen neuen DJ-Controller, einen Boutique-Synthesizer oder die eine Drum-Machine, die man schon so lange auf dem Zettel hat. Das verstehen wir. Aber wenn es sein muss, und das kommt schneller als einem lieb ist, sollte man dieses Modell auf jeden Fall im Auge behalten.