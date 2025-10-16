DJ-Rucksack mit Struktur: der Magma Solid Blaze Totepack 85 im Testbericht

Magma Solid Blaze Totepack 85 – unter diesem Namen gibt es einen neuen Rucksack für DJs und Live-Acts. Wir schauen uns heute an, wie dieser aufgebaut ist und natürlich auch, was alles reinpasst.

Kurz & knapp Worum geht es? Um den neuen Magma Solid Blaze Totepack 85 – einen vielseitigen DJ- und Reise-Rucksack aus recyceltem Material. Nachhaltigkeit: Hergestellt aus 85 recycelten 0,5-Liter-Flaschen, wasserabweisend und robust.

Hergestellt aus 85 recycelten 0,5-Liter-Flaschen, wasserabweisend und robust. Tragekomfort: Gepolsterte Schultergurte, Brustgurt und ergonomisches Design für längere Nutzung.

Gepolsterte Schultergurte, Brustgurt und ergonomisches Design für längere Nutzung. Stauraum: Großes Hauptfach mit Laptop-Fach, vielen Unterteilungen und stabiler Öffnung.

Großes Hauptfach mit Laptop-Fach, vielen Unterteilungen und stabiler Öffnung. Praxistauglich: Ideal für DJs, Live-Acts und Kreative – Platz für Controller, Vinyl oder Sampler.

Der Aufbau des Magma Solid Blaze Totepack 85

Wie bei den letzten Modellen der Solid-Blaze-Reihe zeigt die Zahl hinter dem Namen, aus wie vielen recycelten 0,5-Liter-Plastikflaschen der Rucksack hergestellt wurde. Hier sind es 85. Wir finden es nach wie vor klasse, wie Magma Bags auf Nachhaltigkeit setzt und gleichzeitig stylische und langlebige Produkte herstellt. Wie die bisherigen Produkte ist auch der Magma Solid Blaze Totepack 85 durch das RPET 900D-Polyester wasserabweisend. Darüber hinaus ist er als durch seine Abmessungen auch als Handgepäckstück geeignet.

Zunächst kann der Rucksack natürlich ganz klassisch auf dem Rücken getragen werden. Für einen besseren Sitz kann man die Rucksackgurte auch mit einem Brustverschluss verbinden. Sämtliche Gurte lassen sich natürlich von der Länge her anpassen. Wie bei den bisherigen Rucksäcken gibt es auch bei dieser Ausführung an beiden Gurten einen D-Ring, an dem sich Gegenstände wie Schlüssel problemlos per Karabiner befestigen lassen.

Alternativ zum herkömmlichen Tragen auf dem Rücken gibt es die Möglichkeit, den Rucksack wie eine Aktentasche tragen zu können. Oben am Magma Solid Blaze Totepack 85 befindet sich ein zweigeteilter robuster Griff, der über eine Griffmanschette zusammengefasst werden kann. Diese ist ein wenig gepolstert und angenehmer zu halten als der einzelne Griff selbst. Gerade wenn man im Rucksack Equipment oder Schallplatten transportiert, kommt schnell einiges an Gewicht zusammen, weshalb man für diese Funktion dankbar ist. Zur Vollständigkeit sei gesagt, dass der Rucksack ein Leergewicht von 1,7 kg hat.

Der obere Griff kann in der Länge verstellt werden und wenn beide Griffe mit der Manschette verbunden sind, verhindert das auch das ungewollte Herausnehmen eures Equipments, da sich der Reißverschluss des Hauptfachs genau darunter befindet.

Wie beim Magma Solid Blaze Pack 180, dessen Testbericht ihr hier findet, haben wir bei diesem Modell ein Geheimfach am unteren Ende der auf dem Rücken anliegenden Seite. Wir sind davon große Fans, da sich hier wichtige Dokumente oder beispielsweise das Portemonnaie diskret verstauen lassen und beim Tragen des Rucksacks wirklich niemand an dieses Fach rankommt. Selbstverständlich verfügt dieser Rucksack wie auch die anderen Modelle von Magma Bags über eine bequeme, luftdurchlässige Polsterung, die das Tragen so angenehm wie möglich macht. Zudem verfügt der Rucksack über eine Trolley-Schlaufe, mit der er einfach auf den Teleskopgriff gesetzt werden kann, sodass er nicht umfällt.

An den Außenseiten des Magma Solid Blaze Totepack 85 befinden sich zwei Taschen, die oben offen sind. Sie können platztechnisch über einen Reißverschluss an der Seite erweitert werden. Man kann beispielsweise auf der einen Seite eine Wasserflasche und auf der anderen einen kleinen Regenschirm unterbringen. So ist man bestens für Reisen gerüstet. Alternativ kann hier natürlich auch ein Kamerastativ mittransportiert werden.

Auf der Rückseite des Magma Solid Blaze Totepack 85 befinden sich zwei separate Fächer. Das untere, etwas kleinere Fach verfügt über eine innenliegende Netztasche mit Reißverschluss und eine Netztasche ohne Reißverschluss. Hier können Kabel, Adapter und USB-Sticks verstaut werden, die dann sofort griffbereit sind.

Das obere Fach wird mit einer darüber liegenden Lasche verdeckt, die magnetisch ausgerichtet wird. Klappt man diese hoch, entsteht ein Außenfach mit Reißverschluss. Es ist genauso tief wie die Tasche, sodass man hier gut Platz für Gegenstände hat. Solange diese recht flach sind. Beispielsweise könnte man hier eine SSD verstauen.

Öffnen wir das obere Fach auf der Rückseite, so finden wir die gleiche Aufteilung wie beim unteren Fach: zwei Netztaschen, eine mit und eine ohne Reißverschluss.

Darüber hinaus verfügt das obere Fach über ein Schlaufen-System, mit dem sich bei Bedarf eine Jacke oder ein Pullover einspannen lässt.

An beiden Seiten der Taschen sind zusätzlich zwei Reihen aus extra starkem Stoff mit jeweils sieben Laschen vernäht, an denen man wahlweise weitere Dinge via Karabiner einklinken könnte.

Kommen wir also zum Hauptfach des Magma Solid Blaze Totepack 85: Dieses bietet viel Stauraum im Inneren und an den Seiten befinden sich wieder mehrere separate Fächer. Auf der Seite, die am Rücken anliegt, befindet sich klassischerweise ein Fach für den Laptop. Auf der gegenüberliegenden Seite befinden sich mehrere Fächer mit und ohne Reißverschluss, in denen sich Kabel, Kleinteile, Aufnahmegeräte oder ein Case mit Tonabnehmern verstauen lassen. Ganz oben befindet sich eine herausklappbare Tasche aus Mesh-Gewebe für Kopfhörer.

Besonders praktisch am Hauptfach ist zudem, dass die Öffnung durch im Material verborgene Streben stabilisiert wird und dadurch gleichmäßig offengehalten wird. So kann man sein Equipment, Schallplatten oder den Laptop immer angenehm hineinschieben.

Was kann alles mit dem Magma Solid Blaze Totepack 85 transportiert werden?

Magma Bags gibt eine Reihe von Geräten an, die sich ideal mit dem Rucksack transportieren lassen. Dazu gehören unter anderem die Denon DJ Prime Go, der Headliner R2 DJ-Mixer und Controller wie die Ableton Push 3, Native Instruments Maschine MK3+ oder die Akai MPC Live 2. Alternativ können bis zu 40 12″-Schallplatten transportiert werden und das Laptop-Fach ist für bis zu 17″-große Modelle ausgelegt. Somit ist alles sicher untergebracht. Für alle, die sich nicht sicher sind, ob ihr Equipment passt, hier noch die Innenmaße des Magma Solid Blaze Totepack 85: 44 x 33 x 15 cm.

Wie macht sich der DJ-Backpack in der Praxis?

In der Praxis können wir direkt sagen, dass der „Magma Solid Blaze Totepack 85” einen sehr soliden und alltagstauglichen Eindruck macht. Natürlich ist das Design immer Geschmackssache, aber wir finden den Stil hier wirklich ansprechend. Wie auch andere von uns getestete Rucksäcke des Herstellers ist dieser dank seiner Polsterung wirklich angenehm zu tragen. An den entscheidenden Stellen, wie dem Griff oder den Schultergurten, sind die Nähte mit abgeflachten Nieten zusätzlich fixiert. Aus Erfahrung können wir zudem berichten, dass das Material der Rucksäcke das Innere auch vor starkem Regen schützt und trocken hält.

Darüber hinaus mögen wir die vielen einzelnen Fächer. Natürlich gibt es große Geräte, die wir im Innenraum verstauen können, aber der Alltag zeigt, dass Kabel, Aufnahmegeräte, USB-Sticks, Adapter, Tonabnehmer, Powerbanks oder Soundkarten nicht ganz so groß sind. Es ist nicht nur schlecht fürs Material, wenn diese Sachen lose durch den Rucksack fliegen, sondern sie sind auch einfach nicht schnell zu greifen.

Durch die Organisation des Magma Solid Blaze Totepack 85 hat man für alle seine Gegenstände schnell einen passenden Platz gefunden und kann auf diese mit wenigen Handgriffen zugreifen. Die außenliegenden Taschen bieten einen noch direkteren Zugriff als die Taschen im Innenraum. So kann beispielsweise eine Soundkarte für die Verwendung eines Digital-Vinyl-Systems darin verstaut werden und ist beim Gig direkt griffbereit. Im Inneren kann man dann Timecode-Vinyl, Kabel, Kopfhörer und den einen oder anderen DJ-Controller, wie beispielsweise eine Traktor X1, sowie natürlich den Laptop verstauen.

Alternativ kann man im Rahmen von Hybrid-Sets natürlich auch eine Drum-Machine oder einen Sampler sicher transportieren, sowohl die MPC als auch der Roland TR-8S passen problemlos ins Hauptfach.

Ja, auch der Transport von Schallplatten ist gut möglich. Wir konnten problemlos 40 Vinyls im Magma Solid Blaze Totepack 85 verstauen.

Für wen eignet sich der Magma Solid Blaze Totepack 85?

Für uns ist der Magma Solid Blaze Totepack 85 ein gelungener Rucksack für viele Anwendungsszenarien und dementsprechend eine breite Zielgruppe. Wer einen neuen Rucksack sucht, der robust ist, über ein organisiertes Innenleben verfügt und dennoch durch das große Innenfach die Flexibilität bietet, auch größere Gegenstände zu transportieren, wird mit dem Magma Solid Blaze Totepack 85 einen treuen Begleiter finden.

Was kostet der DJ-Backpack?

Preislich liegt der Magma Solid Blaze Totepack 85 bei 162,- Euro. Damit reiht sich das Modell zwischen dem Solid Blaze Pack 80 für 159,- Euro und dem Solid Blaze Pack 120 für 199,- Euro ein.