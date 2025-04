Test: Magma Solid Blaze Vinyl-Trolley, DJ-Trolley

So kommen die Schallplatten kompakt, sicher und stylisch zum Gig

Magma Solid Blaze Vinyl-Trolley – der neueste DJ-Trolley auf dem Markt mit Platz für eine Vielzahl von Equipment, Platten und Zubehör ist ab sofort erhältlich und wir freuen uns, bereits ein Modell zum Testen vor Ort zu haben. Natürlich wollen wir wie immer einen Blick auf die Qualität, den Stauraum und die Einsatzmöglichkeiten des Trolleys werfen.

Der Magma Solid Blaze Vinyl-Trolley im Überblick

Selbstverständlich hatte Magma schon immer Trolleys im Produktportfolio und auch diese wurden seinerzeit auf AMAZONA.de getestet. Aber unter dem Namen „Solid Blaze“ gab es bisher nur Rucksäcke. Genau diese haben wir getestet und waren restlos begeistert. Bei den Modellen stimmt die Qualität und durch die einsetzbaren Inlays konnte man eine Vielzahl von DJ-Equipment sicher transportieren. Den Testbericht zum letzten Rucksack findet ihr hier.

Nun wird die Familie um den Magma Solid Blaze Vinyl Trolley erweitert und wir werfen zunächst einen Blick auf die Maße. Mit Außenmaßen von 44 x 42 x 48 cm (H x B x T) und einem Gewicht von 4,5 kg ist dieses Modell deutlich flacher als der Magma LP Bag 100 Trolley. Dieser hatte aber, wie der Name schon sagt, auch Platz für 100 Schallplatten, was eine ordentliche Menge ist. Aber auch im Vergleich zum beliebten Modell von UDG, dem Sling Bag Trolley Deluxe, ist der Magma Solid Blaze Vinyl Trolley etwas kompakter. Doch genau wie das Modell von UDG soll auch der Magma Solid Blaze Vinyl-Trolley bis zu 60 Schallplatten fassen.

Optisch trifft der Vinyl-Trolley unseren Geschmack. Zwar haben wir hier einen weiteren schwarzen Trolley, aber dieser wirkt vom Look her etwas aufgeräumter.

Wie die bereits vorgestellten Rucksäcke der Solid Blaze Serie wurde auch dieser Trolley aus recycelten Plastikflaschen hergestellt. 120 0,5-Liter-Flaschen, um genau zu sein. Das Außenmaterial besteht aus wasserabweisendem RPET 900D Polyester mit einer umweltfreundlichen PU-Beschichtung auf Wasserbasis.

Eine Sache, die zur Langlebigkeit des Magma Solid Blaze Vinyl Trolleys beitragen soll, sind die austauschbaren Teile. So können laut Hersteller zum einen die Rollen, aber auch der dreistufig ausziehbare Griff ausgetauscht werden.

Wir sind immer Freunde von cleveren austauschbaren Teilen, die ein Produkt länger im Einsatz halten und wenn wir kurz innehalten und darüber nachdenken, wo unser seit Jahren im Einsatz befindlicher Vinyl Trolley schon überall wieder zu finden war, wird klar, dass eine solche Austauschbarkeit nur Vorteile hat.

Der Magma Solid Blaze Vinyl Trolley verfügt über die klassischen YKK Aqua Guard Reißverschlüsse, aber wie bei den anderen Trolleys der Marke gibt es keine Zahlenschlossverriegelung für das Hauptfach.

Neben der wasserabweisenden Beschichtung und den entsprechenden Reißverschlüssen verfügt das Hauptfach auch über eine PVC-Regenabdeckung. Nichts Weltbewegendes oder Neues, aber eine gute Sache.

Neben dem ausziehbaren Handgriff gibt es natürlich auch noch einen aufgenähten Griff auf der Oberseite und zusätzlich noch einen abnehmbaren Schultergurt.

Die Fächereinteilung des Magma Solid Blaze Vinyl Trolleys

Natürlich gibt es das bereits beschriebene Hauptfach, das Platz für bis zu 60 Vinyls bietet. Zusätzlich hat man hier in der oberen Abdeckung noch ein Fach mit Reißverschluss, in dem man kleines Zubehör wie Adapter und Kabel oder etwas zum Schreiben unterbringen kann.

Auf der Vorderseite des Magma Solid Blaze Vinyl-Trolleys befindet sich ein weiteres Fach. Natürlich auch mit einem passenden Reißverschluss gesichert und zusätzlich mit einer Abdeckklappe, die durch die eingenähten Magnete immer perfekt sitzt.

Zu guter Letzt haben wir beim Magma Solid Blaze Vinyl-Trolley noch zwei Seitentaschen. Natürlich kann man hier zum Beispiel eine Soundkarte oder Kopfhörer unterbringen, aber wie man auf den Bildern des Herstellers sehen kann, passen auch 7 Zoll Schallplatten in die Taschen. Leider haben wir nur 12 Zoll Platten in unserer Sammlung und konnten das nicht für euch testen.

Der Magma Solid Blaze Vinyl-Trolley in der Praxis

Der Magma Solid Blaze Vinyl Trolley ist schnell ausgepackt und schon fällt auf, dass die Qualität 1A ist. Die Nähte sind sauber verarbeitet und vor allem der Griff auf der Oberseite des Vinyl-Trolleys macht einen so robusten Eindruck, dass auch 60 Vinyls kein Problem darstellen sollten. Angenehm ist auch, dass er extra gummiert ist.

Die YKK-Reißverschlüsse sind der übliche Standard für ordentliche Reißverschlüsse und natürlich gibt es auch hier nichts zu bemängeln.

Schnell suchen wir erst einmal unsere Schallplatten heraus und packen den Magma Solid Blaze Vinyl-Trolley bis zum Anschlag voll. Dabei können wir die Angabe von 60 Schallplatten absolut bestätigen und mit vollem Hauptfach packen wir noch die restlichen Taschen. Laptop ins Frontfach, Kabel und Aufnahmegerät sowie Kopfhörer in die Seitenfächer und schon ist der Trolley vollgepackt. Positiv hervorzuheben ist, dass das Modell immer noch schlicht und nicht bauchig wirkt. Ein Probeheben am Hauptgriff bestätigt den ersten Eindruck.

Der ausziehbare Griff lässt sich auch in diesem Zustand problemlos ausfahren, ist aber wie bei allen Trolleys für unsere Körpergröße von 1,90 Meter etwas zu kurz, so dass man immer ein wenig aufpassen muss, dass man sich mit dem Vinyl-Trolley nicht an den Fersen stößt.

Unabhängig davon kann man aber sagen, dass die Rollen auch hier ihre Arbeit verrichten. Kein Wackeln oder Schaukeln auch bei voller Beladung zeigt, dass die Qualität beim Magma Solid Blaze Vinyl-Trolley stimmt. An der Unterseite kann man den einen „Standfuß“ auch als Griff benutzen, um die Tasche mit beiden Händen anzuheben.

Natürlich wollen wir auch noch schnell den Tragegurt anbringen und den Magma Solid Blaze Vinyl Trolley schultern. Da hier Metall statt Kunststoff verwendet wurde, fühlt sich das Ganze sehr hochwertig an. Trotzdem wollten wir unserem Rücken das Tragen auf der Schulter nicht wirklich lange zumuten. Für die letzten Meter vom Clubeingang bis zum DJ-Stand ist die Option aber super.

Da wir früher auch gerne mit Traktor DJ Pro aufgelegt haben, liegen bei uns noch die passende Soundkarte, Timecode-Vinyl und zwei MIDI-Controller herum. Das ist schnell umgepackt und lässt sich auch wunderbar im Magma Solid Blaze Vinyl Trolley verstauen. Die Fronttasche ist ideal für den Transport des Laptops geeignet. Im Hauptfach wirkt der Laptop durch die dickeren Außenwände allerdings etwas sicherer. Leider passt ein 15“-Laptop von den Abmessungen her nicht in das Hauptfach.

Generell möchten wir noch erwähnen, dass die verwendete Polsterung im Inneren zusätzlich für die Sicherheit eurer Schallplatten sorgt. Wenn es also um den sicheren Transport eures schwarzen Goldes geht, könnt ihr euch hier auf den Vinyl-Trolley verlassen.

Die Zielgruppe des Magma Solid Blaze Vinyl-Trolleys

Wie der Name schon sagt, ist der Magma Solid Blaze Vinyl-Trolley ganz auf DJs ausgerichtet, die mit Vinyl auflegen wollen.

Das Fassungsvermögen von bis zu 60 Vinyls sollte dafür ausreichend sein. Trotz der hohen Anzahl bleibt das Modell handlich. Darüber hinaus können in den Seitentaschen auch alle anderen notwendigen Dinge zum Gig mitgenommen werden. In die eine Seitentasche passt ein Nadelkoffer, in die andere der Kopfhörer und vorne ein Laptop oder weiteres Zubehör. Kleinigkeiten wie Kabel, ein Aufnahmegerät oder eine Libelle zum Ausbalancieren des Plattenspielers finden natürlich auch Platz.

Darüber hinaus können wir aber aus Erfahrung berichten, dass solche Trolleys natürlich auch etwas zweckentfremdet werden können. Selbstverständlich ist ein solcher Trolley auch für DVS-Anwender geeignet. Das Hauptfach sorgt dafür, dass die Timecode-Disk unversehrt ans Ziel kommt, im Frontfach kann der Laptop und in einem der Seitenfächer die Soundkarte gut verstaut werden.

Letztlich ist es natürlich auch denkbar, einen solchen Trolley mal schnell für den persönlichen Wochenendtrip zu nutzen.

Der Preis des schicken Vinyl-Trolleys

Preislich liegt der Magma Solid Blaze Vinyl-Trolley bei 229,- Euro. Im Vergleich zu den anderen Modellen der Solid Blaze Serie ist dieser Preis durchaus angemessen und man bekommt hier eine wirklich gute Qualität. Im Vergleich zu anderen Vinyl-Trolleys ist dieser Trolley allerdings schon in der oberen Preiskategorie vertreten. Auf Nachfrage wurde uns mitgeteilt, dass außerhalb der Garantie ein Set mit zwei Rollen für 19,- Euro und der ausziehbare Griff für 29,- Euro erhältlich sind und auch schnell selbst ausgetauscht werden können. Allerdings macht gerade der ausziehbare Griff des Vinyl-Trolleys einen sehr robusten Eindruck, so dass wir hoffen, dass eine notwendige Reparatur lange auf sich warten lässt.