Flexibilität und Funktion im kompakten Format

Magma Solid Blaze X-Bag, unter diesem Namen gibt es eine Tasche, die sich für DJs und Kreativschaffende eignet, aber auch im Privateinsatz etwas taugen soll. Das möchten wir uns heute angucken und testen, wer mit dieser Crossbody Tasche eventuell seinen neuen Alltagsbegleiter finden könnte. Also, starten wir doch direkt rein.

Kurz & knapp Was ist es? Magma Solid Blaze X-Bag – eine vielseitige Crossbody-Tasche für DJs, Kreative und den Alltag.

Wasserabweisender, recycelter Polyester mit YKK AquaGuard-Reißverschlüssen für Langlebigkeit und Schutz. Innenaufteilung: Anpassbare Trennwände und viele Fächer für Kopfhörer, USB-Sticks, Smartphone oder Kamera.

Anpassbare Trennwände und viele Fächer für Kopfhörer, USB-Sticks, Smartphone oder Kamera. Praxistauglichkeit: Durchdachtes System mit erweiterbarem Hauptfach, Halteschlaufen und ausklappbarem Netzfach für Flaschen, Stative oder Jacken

Ein wenig Kontext möchten wir euch ja nun doch bieten, denn natürlich haben wir hier auch immer mal wieder verschiedene Taschen im Test. Dabei geht es aber überwiegend um recht große Kaliber, zum Transportieren von Equipment oder der hauseigenen Plattensammlung. Aber es spielt ja nicht jeder mit Vinyl, einem DVS oder externen Gerätschaften, die man zum Gig mitführen muss. Nein, nachdem wir die CD-Revolution mittlerweile auch schon längst hinter uns gelassen haben, ist das vertraute Speichermedium der Wahl der meisten DJs selbstverständlich seit Jahren der USB-Stick.

Natürlich kann dieser der Einfachheit halber in der Hosentasche mitbefördert werden, aber daneben benötigen wir ja schließlich immer noch unsere Kopfhörer. Die den ganzen Abend um den Hals zu tragen, wäre dabei nicht unsere erste Wahl und so kommen wir nicht um eine Tasche herum. Dabei muss es doch nicht direkt ein großer Rucksack oder eine Tragetasche sein. Wieso nicht etwas Handliches, Kleines, mit guter Fächeraufteilung und ein wenig Spielraum für mehrere Anwendungsszenarien?

Genau das hat man sich bei Magma Bags wohl bei der Kreation des Solid Blaze X-Bag auch gedacht. Mit Außenmaßen von 32 x 7 bis 10 x 16 cm (B x T x H) und einem Gewicht von 0,6 kg ist mit diesem Modell eine ideale Zwischengröße abgedeckt, die viele Anwendungsszenarien ermöglicht.

Klassisch wie auch die anderen Modelle der Solid Blaze Reihe des Herstellers wird hier ein wasserabweisender Polyester verwendet, der aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wurde. Damit sieht die Magma Solid Blaze X-Bag nicht nur gut aus, sondern ist auch nachhaltig.

Natürlich soll es an Qualität nicht fehlen und so haben wir hier YKK AquaGuard Reißverschlüsse, um eure Inhalte auch bei schlechtem Wetter zu schützen.

Ein weiteres Muster, das wir vom Hersteller kennen, sind die herausnehmbaren und mit Klettverschluss zu befestigen Trennteile. Hiermit könnt ihr euch im Handumdrehen ein Innenleben der Tasche zurecht formen, das euren Ansprüchen gerecht wird. Wer also beispielsweise seinen Kopfhörer ein wenig extra Schutz in Form eines eigenen Fachs geben möchte, kann hier schnell das Inlay einsetzen. Natürlich könnte man hier aber auch zum Beispiel eine Kamera verstauen. Bei der Magma Solid Blaze X-Bag gibt es zwei lange und drei kleine Trennteile im Lieferumfang.

Die Magma Solid Blaze X-Bag in der Praxis

Aufgeteilt ist die Magma Solid Blaze X-Bag in drei Fächer. Das Fach, das ihr am Körper tragt, ist relativ flach, aber euer Pass und euer Handy finden hier genügend Platz. Dadurch dass diese Seite sich zum Körper neigt, kommen Langfinger hier auch nicht ohne Weiteres dran. Der zweite Reißverschluss täuscht hier nur ein Fach an, jedoch handelt es sich hierbei um einen rundherumgehenden Verschluss, mit dem das eigentlich Hauptfach vergrößert werden kann.

So was kennen wir auch schon von Rucksäcken wie dem Magma Solid Blaze 180, dessen Testbericht ihr hier lesen könnt. Auch dort konnte man das Hauptfach schnell erweitern, was wir sehr praktisch finden. Beim Magma Solid Blaze X-Bag haben wir so schnell 3 cm mehr Platz in der Tiefe des Hauptfachs. Der nächste Reißverschluss ist dann für das tatsächliche Hauptfach gedacht, das viel Platz und einiges an Organisationsmöglichkeiten bietet.

Auf der Vorderseite haben wir dann noch das letzte Fach, das auch etwas flacher ist. Wer schnell an seine USB-Sticks, Klinkenadapter oder Schlüssel ran möchte, könnte diese hier gut verstauen und hat die Gegenstände schnell griffbereit. Perfekt für kleinere Dinge, die man sofort griffbereit haben sollte!

Das Hauptfach des Magma Solid Blaze X-Bag bietet an beiden Seiten einzelne Taschen. An der körperanliegenden Seite haben wir hier vier Mesh-Pockets mit einem gewissen Stretch-Anteil in je zwei verschiedenen Größen. Auf der gegenüberliegenden Seite gibt es zwei weitere Taschen, die jedoch mit zwei Reißverschlüssen ausgestattet sind. Durch diese Organisation können wir auch hier für Ordnung sorgen.

Beim Blick von außen sehen wir an beiden Seiten der Tasche noch je eine großzügige Halteschlaufe, sodass man den Magma Solid Blaze X-Bag gut greifen oder zur Not auch mal aufhängen könnte. Da man den Schultergurt abnehmen kann, hat man hier eine gute Möglichkeit, die Tasche trotzdem zu tragen.

So weit, so gut – oder? Aber natürlich habt ihr schon die zwei extra Schlaufen an der Unterseite der Magma Solid Blaze X-Bag erspäht und möchtet wissen, was es damit auf sich hat! Mit diesen haben wir die Möglichkeit, weitere Gegenstände an der Tasche zu fixieren. Egal, ob ein Stativ, eine Regenjacke oder ein Handtuch für den Tag am See.

Alles kann problemlos, schnell reingefädelt und festgezogen werden, damit es sich auch ja nicht selbstständig macht. Das finden wir wirklich ideal. Denn auch wenn wir diesen Test in der dunklen Jahreszeit schreiben, denken wir natürlich schon wieder an den Sommer. Mit der Magma Solid Blaze X-Bag können wir also so einfach einen Pulli dabeihaben, ohne diesen in den Innenraum der Tasche zu stecken. Sehr cool.

Darüber hinaus gibt es auf der Unterseite der Crossbody Tasche noch einen letzten Reißverschluss. Mit diesem kann ein elastisches Netzfach ausgeklappt werden, in das perfekt eine Wasserflasche gefasst werden kann. An beiden Enden davon haben je einen Schnurstoppen und so die Möglichkeit, den jeweiligen Gegenstand festzuziehen. Durch diese Funktionen können also sämtliche etwas größeren und sperrigen Gegenstände außerhalb befestigt werden, sodass der Innenraum der Tasche frei für wichtige, kleine bis mittelgroße Gegenstände bleibt.

Was passt alles in die Crossbody Tasche rein?

Ich packe meine Tasche und nehme mit: Zwei USB-Sticks und Gehörschutz, DJ-Kopfhörer, eine Powerbank, Recordinggerät samt notwendigen Kabeln und dann noch die persönlichen Gegenstände der Notwendigkeit wie Schlüssel, Portemonnaie, Smartphone, Bluetooth-Kopfhörer, Stift und darüber hinaus noch für das Wohlempfinden eine Sonnenbrille, im Sommer eine kleine Tube Sonnencreme, Tempos und Kaugummis. Voilà und schon sind wir auf fast alles vorbereitet. Zumindest, wenn wir noch die Allwetterjacke unter der Magma Solid Blaze X-Bag befestigen. Alle genannten Gegenstände passen hervorragend in die Tasche und das, ohne dass die Crossbody Tasche ausgebeult an einem hängt.

Durch das verwendete Material außen wirkt die Tasche robust für Alltag und die DJ-Booth. Durch die Polsterung im Innenraum des Hauptfachs wissen wir, dass so schnell nichts an unsere Habseligkeiten kommt. Für uns zeigt sich in der Praxis, dass man mit der Magma Solid Blaze X-Bag stets alles griffbereit hat.

Die Zielgruppe der Crossbody Tasche

Natürlich denken wir zuerst an den DJ-Kosmos und für alle, die mit USB-Sticks und Kopfhörern zum Gig fahren, eignet sich die Tasche ideal. Weitere Dokumente, wie beispielsweise eine Rechnung und private Gegenstände, vom Smartphone über Schlüssel oder Adapter, finden alle einen geeigneten Platz.

Aber auch für Fotografen könnte die Tasche ein guter Griff sein. Durch die anpassbaren Trennwände kann hier ein Fach für die Kamera geformt werden und die Schlaufen auf der Unterseite ermöglichen das einfache Mitführen eines Statives.

Letztlich kann die Tasche aber auch perfekt privat genutzt werden, denn Fakt ist, hier hat man alle wichtigen Gegenstände geordnet in einer wirklich portablen Tasche mit einem angenehmen Formfaktor.

Der Preis der Magma Solid Blaze X-Bag:

Kostentechnisch liegt die Magma Solid Blaze X-Bag bei einem Preis von 76,- Euro. Durch die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten finden wir den Preis völlig in Ordnung. Geht man auf bekanntere Marken von Umhänge- oder Crossbody Taschen, variieren die Preise stark. Bei Magma Bags können wir attestieren, dass die Taschen langlebig eingesetzt werden können und das auch bei etwas rauer Handhabung. Durch die einsetzbaren Trennwände haben wir hier viele Möglichkeiten, die Tasche nach unseren Bedürfnissen zu formen und egal, ob zum Gig oder beim Spazieren durch eine Stadt im Sommer, mit der Magma Solid Blaze X-Bag kann man für fast alles gerüstet sein.