Test: Magnetic 96, Metal & Ice für Steinbergs HALion Sonic

Experimentelle Sample-Library

Metal & Ice ist eine brandneue Sample-Library für Steinbergs HALion und HALion Sonic Software-Sampler. Die Library wurde von Magnetic 96 aus Deutschland in Zusammenarbeit mit Steinbergs HALion Team entwickelt. Hinter Magnetic 96 verbergen sich die beiden Sound Designer Tobias Menguser und Stephan Lembke, die beide in der Vergangenheit unter anderem für Native Instruments oder auch Heavyocity arbeiteten.

Wie der Name verheißungsvoll verspricht, wurde beim Erstellen der 6,5 GB großen Library mit metallischen Instrumenten und Gegenständen in Kombination mit Eis herumexperimentiert und gesampelt, was das Zeug hält. Herausgekommen ist laut Steinberg eine Sample-Library, die weit von dem entfernt ist, was man je gehört hat. Klingt also im Kern erst mal sehr interessant für Komponisten und Sound-Designer unterschiedlicher Genres.

Download

Kaufen kann man die Sample-Library auf der Steinberg Website. Heruntergeladen und installiert werden muss die Library dann jedoch über den Steinberg Download Assistant. Einfach Seriennummer eingeben und schon wird das Produkt angezeigt und kann über den entsprechenden Button heruntergeladen und installiert werden.

User-Interface

Auf den ersten Blick wirkt die Ansicht in Halion Sonic SE3 etwas betagt und kleinteilig. HALion 6 steht mir leider im Rahmen des Tests nicht zur Verfügung.

Durch Auswahl des „Edit“-Menüs erstrahlt Metal & Ice dann aber zum Glück in einem modernen, ansprechenden User-Interface. Dieses ist intuitiv aufgebaut, so dass sich im ersten Viewport alle Einstellungen, die sich auf das Gesamtinstrument beziehen, auf einen Blick erschließen und bei Bedarf direkt einstellen lassen. So lässt sich mit dem Volume-Regler die Lautstärke regeln, mit dem Panorama-Regler daneben das Panorama einstellen und rechts außen kann man noch ein Cutoff-Filter betätigen oder dem Gesamtsignal Distortion hinzufügen. Ungewöhnlich ist oben das kleine Invert-Icon, das bei Betätigen die Einstellungen invertiert. Links außen an der Seite versteckt findet sich noch eine Visualisierung für das Modulationsrad, das man auch durch Klick auf den „Auto“-Button automatisieren kann, um noch mehr Lebendigkeit in die Sounds zu bekommen.

Klickt man dann auf den Pfeil rechts unten, scrollt der Viewport nach unten. Dort offenbaren sich die bis zu vier Sample-Layer, aus denen sich ein Gesamtinstrument jeweils maximal zusammensetzen kann. Auch hier finden sich die gleichen Soundparameter wie oben, nur dass sich diese nun auf jeden einzelnen Sample-Layer anwenden lassen. Interessant wird es an dieser Stelle schon, wenn man die einzelnen Layer ausschaltet. Denn dadurch lassen sich zum Beispiel die Sounddesign-Texturen solo schalten, was gerade für Sound-Designer interessant ist, die nach reinen Texturen Ausschau halten.

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, noch weitere Feineinstellungen für jedes Sample vorzunehmen. Unterteilt sind die Soundparameter hierbei in die vier Oberkategorien: Control, Filter, FX und Motion. Jedes Menü ist dabei sehr übersichtlich gestaltet und es macht Spaß, selbst rumzutüfteln und an den Sounds zu schrauben.

Damit sind die mitgelieferten Presets als erste Grundlage zu verstehen, um selbst kreativ zu werden. Gut gefallen hat mir an dieser Stelle auch der Sound-Browser. Die Icons erleichtern das Zurechtfinden und man kann hier über die Menüleiste oben rechts direkt von einem Layer in den nächsten springen.

Zu guter Letzt gibt es auch eine Master-Sektion, die in die zwei Kategorien Send FX und Post FX unterteilt ist. Unter Send FX finden sich Reverb, Delay und Transform, wobei sich alle Effekte individuell auf die vier Layer anwenden lassen. Unter Post FX finden sich ein Equalizer, Compressor, Saturator und Optimizer. Mittels Output-Regler kann man das Ausgangsignal in der Lautstärke einstellen.

Sounds

Ein wenig erinnern mich die Sounds von Metal & Ice and Native Instruments Kinetic Metal. Wobei man bei Kinetic Metal viel weniger Möglichkeiten hat, in die Sounds einzugreifen. Erfreulich an Metal & Ice ist die Bandbreite der Sounds, die von Brass, über atmosphärische Pad-Sounds bis hin zu einer großen Auswahl an Keys reichen. Zudem multiplizieren sich die Sounds, wenn man bedenkt, dass man die unterschiedlichen Sounds und Samples nach freiem Belieben in bis zu vier Sample-Layern miteinander kombinieren kann.