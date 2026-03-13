Radikale Drum-Machine für Sound-Experimente

Schon auf der Superbooth 2025 erregte sie Aufmerksamkeit, nun ist sie da: die Manifold Research Centre Antilope. Wir haben es hier nicht mit einem Klon eines klassischen Drumcomputers zu tun, das habt ihr allerdings bestimmt auch gar nicht erst gedacht, als ihr das Aufmacherbild gesehen habt. Der Hersteller selbst bezeichnet das Gerät als „Pseudo Drum and Dynamics Machine“, was eigentlich eine charmante Untertreibung ist für dieses analog-digitale Hybrid-Biest in Stereo. Wir haben uns den Drumcomputer für euch einmal näher angeschaut.

Kurz & knapp Was ist es? Manifold Research Centre Antilope, experimenteller Hybrid-Drumcomputer und „Pseudo Drum and Dynamics Machine“ mit Filter-Pinging, Distortion, Effekten und CV-Sequencer. Klangkonzept: Duales Filter-Pinging statt Oszillator, von organischen Plucks bis zu massiven, verzerrten Bass- und Drum-Sounds.

Duales Filter-Pinging statt Oszillator, von organischen Plucks bis zu massiven, verzerrten Bass- und Drum-Sounds. Sounddesign: Analoge Sunn-inspirierte Distortion mit Pre-EQ, flexibler Feedback-Pfad und modulierbare Stereo-Effekte auf Spin-FV-1-Basis.

Analoge Sunn-inspirierte Distortion mit Pre-EQ, flexibler Feedback-Pfad und modulierbare Stereo-Effekte auf Spin-FV-1-Basis. Core-Sequencer: Dreikanaliger, unquantisierter Recorder mit CV/Gate, Crossmodulation per Touchfeld und performativem Ansatz.

Dreikanaliger, unquantisierter Recorder mit CV/Gate, Crossmodulation per Touchfeld und performativem Ansatz. Flexibilität: Umfangreiche Patch-Punkte, externe CV-Steuerung und auch als Effektprozessor nutzbar.

Umfangreiche Patch-Punkte, externe CV-Steuerung und auch als Effektprozessor nutzbar. Fazit: Eigenständiges, charakterstarkes Instrument für experimentelle Beats, brachiale Bässe und klangliche Entdeckungsreisen.

Bewertung Manifold Research Centre Antilope Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

ANZEIGE

Der Drumcomputer Manifold Research Centre Antilope ist ein Instrument, das den Fokus auf die Erforschung von Filter-Pinging, Feedback, Overdrive, Effekt und Modulation legt, dabei sowohl sanft die Trommelfelle anzupfen, als auch ultrabrutal alles niedermähen kann.

Der Entwickler Aimo Scampa stammt aus Italien und verfügt über einen vielseitigen musikalischen und technischen Hintergrund. Nach einer Klavierausbildung in Klassik und Jazz wandte er sich der Welt elektronischer Instrumente zu. Sein Weg führte ihn nach Glasgow, wo er Audioproduktion studierte, bevor er bei Instruō tätig war, die unseren Lesern wohlbekannt sein dürften, etwa durch unseren Test des Pocket Scion.

Anschlüsse und Haptik

Das stabile Metallgehäuse und die allgemeine Haptik des Manifold Research Centre Antilope vermitteln sofort einen sehr wertigen Eindruck. Man hat das Gefühl, dass es keine falsche Scheu gab, den Klangcharakter durch ein maximalistisches Design klar an die Nutzer zu kommunizieren. Die unverkennbare Designsprache ist dabei eine konsequente Fortführung früherer Produkte, vor allem des “The Tetragrid” und “Delta^”.

Dass es dabei nicht ohne Humor zugeht, zeigt etwa die kecke Ente auf dem Modul „sir.clk“ oder das wiederkehrende Motiv des Toruskörpers mit dem Spruch „Hail the Donut“, dargestellt als mit Streuseln versehene Donuts. Homer wäre begeistert, spätestens an dem Tag, an dem er DAW-less zu jammen beginnt.

Auf der Rückseite zeigt sich das Gerät kommunikationsfreudig. Von rechts nach links: Stromversorgung über USB-C, Audioeingang als Stereominiklinke, Stereoausgang als fest verschraubte 6,3-mm Klinkenbuchsen, Kopfhörerausgang mit eigenem Lautstärkeregler, MIDI-Clock-Eingang als Miniklinke, CV-Clock-Eingang sowie drei zuweisbare CV-Eingänge.

Für Firmware-Updates befindet sich seitlich ein kleiner Schalter sowie ein Micro-USB-Anschluss. Firmware-Updates funktionieren durch simples Drag & Drop einer .uf2-Datei in die als USB-Speicher erkannte Antilope.

Karminrot: Die Filter-Pinging-Klangerzeugung

Die Manifold Research Centre Antilope gliedert sich in sechs Sektionen, am augenfälligsten angezeigt durch die Farben der griffigen Regler im Neve-Stil.

ANZEIGE

Links, in Karminrot, befindet sich ein duales Filterresonanz-System, das als primäre Klangquelle dient: Anstatt einen herkömmlichen Oszillator zu verwenden, werden die Filter durch kurze Impulse angeregt – “gepingt” – und zum Schwingen gebracht.

Das Ergebnis sind organische Klänge, die in der Tiefe von sanften bis erderschütternden Bässen und Bassdrums reichen und in den höheren Lagen zu Plucks, Bongos, Marimba-Platten, Woodblocks und schließlich Zaps werden.

Nette Antilope:

Böse Antilope:

Die beiden Filter der Manifold Research Centre Antilope werden über einen gemeinsamen Pitch-Regler gesteuert. Ein Spread-Regler verschiebt ihre Frequenzen symmetrisch von diesem Mittelpunkt nach außen, eine Mechanik, die für klassisch duophones Spiel unpraktisch wäre, aber für Percussion dagegen die perfekte Lösung ist (das Ohr wird aus der Gewohnheit gebracht, nach melodischen Intervallen zu suchen).

Trotzdem sind die Filter über etwa vier Oktaven hinweg stabil, um dann doch Bassläufe oder duophone Melodiegebilde mittels externer Kontrollspannungen zu verwirklichen. Des Weiteren finden sich dort ein großer Resonanzregler und mehrere praktische Attenuverter.

Intern haben beide Filter zwei Ausgänge, einen Bandpass und einen Hochpass. Diese Ausgänge lassen sich je Filter zur weiteren Klangformung überblenden, in Mittelstellung sind sie summiert.

Pechschwarz: Sunn O))) Verzerrung und Feedback

Hinter den Filtern der Manifold Research Centre Antilope lauert eine Sektion mit pechschwarzen Reglern, die eine analoge Distortion-Stufe nach dem Vorbild des legendären Sunn Amplification – bzw. Sunn O))) – Beta Bass Verstärkers ist. Diese Sektion bietet weit mehr als nur einfaches Übersteuern.

Ein aktiver 3-Band-Equalizer erlaubt starke Eingriffe in das Klangbild, wobei der Clou darin liegt, dass auch der EQ vor der Sättigungsstufe platziert ist. Wenn man also die Bässe am EQ aufdreht, werden diese Frequenzen nicht nur lauter, sondern sie sättigen auch stärker, was zu einem ungemein physischen und druckvollen Klangerlebnis führt. Die Verzerrung reicht dabei von subtiler Wärme bis hin zu brutalen, rechteckähnlichen Schwingungsformen, die an Musikrichtungen wie Dubstep und Riddim erinnern.

Hinter dem unscheinbaren Schalter mit der Unterschrift “feed” steckt ein flexibler Feedback-Pfad, mit dem dann noch mehr Unheil aufkommt: Das Ausgangssignal des Verzerrers kann entweder direkt wieder in dessen Eingang zurückgeführt oder die gesamte Effektkette in diese Rückkopplungsschleife einbezogen werden. Hier kann es dann auch kreischen, vor allem wenn der Mittenregler der EQ Sektion aufgedreht wird. In den folgenden Klangbeispielen kommt nach und nach mehr Zerre und Feedback hinzu. Das Wort „Dynamic“ verspricht nicht zuviel:

Pastellblau: Effekte

Die digitale Effektsektion der Manifold Research Centre Antilope selbst basiert auf dem bewährten Spin FV-1 Chip und bietet sieben Stereo-Algorithmen, die über pastellblaue Regler gesteuert werden. Die Palette reicht von Multitap-Echos, Chorus, Flanger-Delays bis hin zu Pitch-Shifting-Delays und verschiedenen Reverbs. Der Ringmodulator-Modus ist dazu geeignet, zusätzliche Tonalitäten bzw. Obertöne für Ton Steine Scherben zu erzeugen:

Auch hier lässt sich eine Affinität zu Gitarrenpedalen herauslesen (der Spin Chip findet sich auch unter anderem in einigen Pedalen von Earthquaker Devices). Jeder Effekt verfügt über drei Parameter und einen Dry/Wet-Regler, der wie fast alles an der Antilope über Kontollspannungen modulierbar ist.

Im Folgenden ist statt eines Ringmodulators ein moduliertes Delay zu hören sowie ein Spiel mit Feedback:

Mit den Pitch Shift Delay lassen sich unter anderem harfenartige Klänge herbeiführen:

Aber natürlich kann es auch richtig wild zugehen. Eine Ausbeute:

Manifold Research Centre Antilope: Core

Nun könnte man das alles dank der in Fülle vorhandenen Patch-Punkte komplett extern sequenzieren, doch haben wir als vierte Sektion das Sequencer- und Kontrollspannungs-Gehirn der Antilope, das als „Core“ bezeichnet wird. “Core” ist zunächst ein digitaler, dreikanaliger Recorder, der Ereignisse gänzlich unquantisiert aufzeichnet und wirklich dazu gedacht ist, aus starren Mustern auszubrechen.

Der Clou ist dabei, dass sich diese Muster dann auch wieder in einen Beat integrieren lassen: Wenn eine Clock per MIDI oder CV anliegt, wird die Sequenz alle n-Takte (in der aktuellen Firmware alle vier Takte) abgeschnitten und von vorne gestartet:

Drei beigefarbige Cherry-Tasten sind als Trigger bzw. für Fingerdrumming zuständig, die je nach Einstellung der darüber befindlichen Kippschalter Hüllkurven oder (ebenfalls unquantisierte) Tonhöhen abfeuert. Längen von 20 Millisekunden bis zu 8 Sekunden für Attack und Decay werden über je zwei Fader pro Kanal eingestellt, im Tonhöhenmodus werden aus den insgesamt sechs Fadern Tonhöhen.

Diese werden dann beim Triggern auf dem jeweiligen Kanal durchgeschaltet, jeder Kanal bzw. jede Cherry-Taste iteriert unabhängig dieselbe Sequenz. Da wird auch wieder bemerkbar, wie die Nutzer durch den “Core” aus ihren Gewohnheiten herausgebracht werden sollen.

Der Aufnahmeprozess selbst ist denkbar simpel: Man drückt Record (rot) und die Maschine wartet geduldig auf den ersten Tastendruck, bevor der Puffer von maximal 20 Sekunden startet. Ein Druck auf Play (grau) beendet die Aufnahme und legt gleichzeitig die Loop-Länge fest.

In einer kommenden Firmware für die Manifold Research Centre Antilope ist geplant, dass die Eingänge auf der Rückseite auch die Hüllkurven triggern können, wodurch es möglich würde, den Recorder für präzises externes sequenzieren des Antilope-Sounds zu umgehen. Dies habe ich hier mit dem generativen Tools des Faderpunk (Euclid, Turing) ausprobiert. Da sich die Hüllkurven also noch nicht extern triggern lassen, habe ich zusätzlich auf Hüllkurvengeneratoren des Faderpunk zurückgegriffen:

Crossmodulation zum Anfassen und der tiefere Kern

Richtig abgefahren wird es bei der Manifold Research Centre Antilope durch das Touch-Spielfeld unter den Tasten. Durch Auflegen der Finger oder das Platzieren der mitgelieferten kleiner Magnete können Crossmodulationen zwischen den Kanälen ausgelöst werden. Das ist besonders für Live-Performances spannend, um spontan Variation reinzubringen. Ihr habt es im Verlauf dieses Testberichtes schon gehört, unter anderem in meinem zweiten Beispiel, den Gabberkicks: Aber der Hälfte platzierte ich einen Magneten an einer Stelle, von der ich vorher wusste, dass das Ergebnis wild wird.

Die drei grauen Regler gehören, trotz des optischen Eindrucks, tatsächlich nicht fest zu den drei Kanälen, sondern stehen für einen Parametersatz, der auf jeden Kanal angewendet werden kann. Dazu wird die entsprechende Cherry Taste gedrückt gehalten und am Regler gedreht.

ϕ steht für Phase, damit lassen sich die drei Spuren unabhängig voneinander verschieben

x steht für Frequenz, damit lässt sich die Geschwindigkeit dividieren oder multiplizieren

f steht für Shape, damit lässt sich stufenlos die AD-Hüllkurve morphen zwischen exponentiellen und logarithmischen Varianten (etwa um von 808 nach 909 zu kommen)

im Step-Modus steht x für Portamento

Um hier auch wieder für dezentes Chaos zu sorgen, lassen sich diese Parameter über die gleichbenannten Anschlüsse auf der Rückseite mit externen Kontrollspannungen kontrollieren und mit einer Tastenkombination frei auf die Spuren verteilen.

Mit einer anderen Kombi schließlich erfolgt das Speichern und Laden von Mustern auf sieben internen Speicherplätzen. Die Anzeige der Speicherplätze erfolgt über einen binären LED-Code.

Die Verkabelung der Manifold Research Centre Antilope

Der “Core” gibt schließlich seine Steuerspannungen über CV- und Gate-Ausgänge auf der Frontplatte aus, um dort frei, zweckmäßig bis zweckfremd mit den Eingängen verkabelt zu werden.

Ohne Patch-Kabel entsteht also kein Klang, ein Feedback lässt sich allerdings immer erzeugen. Die Patch-Punkte sind umfangreich, neben je zwei Ping und Pitch Eingängen gibt es Eingänge für Resonance, Level, Feedback, alle drei Parameter der FX Sektion plus Dry/Wet. So lässt sich die Manifold Research Centre Antilope, entweder, wie im Faderpunk-Beispiel demonstriert, auch ganz ohne Core extern klassisch als Soundmodul verwenden oder, was ungleich reizvoller ist, beides kombinieren.

Hintergrund

Die Antilope ist nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern basiert auf bereits erprobten Entwicklungen und offenbar einer langjährigen Faszination und ist laut Entwickler “ein Instrument für Experimente und Entdeckungen, sie ist eine Verdichtung der Manifold Research Centre Sound- und Interface-Philosophie.”

Manifold Research Centre lieferte bereits eine Zerre à la Sunn (wenn auch anderer Bauart) im Modul ‚yodo‘ sowie in den bereits erwähnten Modulen “The Tetragrid” und “delta^” die magnetische Spielfläche beziehungsweise den eigenwilligen Core. In der Antilope kommt alles zusammen, wird mit neuen Ideen kombiniert und zu einem extrem eigenständigen Instrument verdichtet.

Anwendungsgebiete des Drumcomputers

Da sich die Bässe stark in Regionen von Rechteckklängen bewegen können und dank der Möglichkeit, die Effekte zu modulieren, liegen Stilistiken wie Dub (Künstler wie etwa Mick Harris), Neurofunk, Drum’n’Bass zunächst auf der Hand. Mithilfe des Feedbacks oder des Ringmodulators kann die Antilope auch an typische FM-Klänge erinnern. Durch die Eigenarten des Core liegt insbesondere Riddim (die Dubstep nahe Musikrichtung ist gemeint) auf der Hand, bei der es umso passenderweise dazu gehört auszuloten, inwieweit man sich in einem Halftime 4/4-Gitter verschieben kann:

Auch Stile, die sich an elektronischer Musik der 1960er orientieren, wieder populär gemacht durch Künstler wie Hainbach sowie Charakteristiken des Buchla-Sound der 1970er liegen im Klangbereich der Manifold Research Centre Antilope.

Als drittes großes Feld sind experimentelle Klanglandschaften zu nennen, ob als Hintergrundteppich für Techno oder Horror-Scapes für Klangkunst und Film. Dronen kann die Antilope natürlich auch.

Da sich externe Signale durch den Stereoeingang schicken lassen, ist die Antilope auch als reiner Effektprozessor und Filterbox nutzbar.

Die Antilope auf YouTube

Hier (Playlist auf der noch mehr zu hören sein wird) habe ich die Manifold Research Centre Antilope mit dem Digitone II kombiniert. Vom Digitone II kommen neben den Pads ein paar dezente Percussion-Sounds, die aber im Klang an die Antilope-Sounds angepasst sind:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Äußerst ausführliches Video von Oscillatorsink:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Vorstellungsvideo vom Hersteller: