Test: Master Sounds Radius 4, Rotary Mixer

Großbritannien ist bekannt für verschiedene Dinge: Die Queen, fish and chips, feuchtes Wetter und trockenen Humor. Auch aber für Produkte aus dem Pro-Audio Segment mit hoher Qualität. Allen&Heath ist hier sicher eines der Zugpferde, hat aber mit dem aktuellen Testprodukt nichts zu tun. Eine Verbindung gibt es trotzdem, die dem informierten Leser schnell auffallen wird. Ein Mixer-Test zu zwei Modellen, Master Sound Radius 2 und Master Sounds Radius 4.

Master Sounds, das ist eigentlich eine One-Man-Show aus Manchester, Ryan Shaw, der seit einigen Jahren schon Technics Plattenspieler umbaut und zum Beispiel mit Rega-Tonarmen versieht. Offenbar aber bestand auch der Wunsch nach einem Rotary-Mixer, den eigenen Ansprüchen genügend und es fand sich auch jemand, der das Innenleben hierfür konstruieren würde. Und an diesem Punkt schließt sich der Kreis zu Allen&Heath, oder besser gesagt, einem ehemaligen Mitarbeiter von Allen&Heath – in letzter Zeit sicher eher durch das PLAYdifferently Model 1 aufgefallen.

„Each Radius DJ Mixer is hand-built by Andy Rigby-Jones, ensuring the finest attention to detail“.

Es klingelt? Andy Rigby-Jones? Der Vater der Allen&Heath Xone-Serie, der sich nach über 15 Jahren im Hause A&H und Entwickler unter anderem des Xone:92 mit Richie Hawtin zusammentat um Richies Wunschmixer, das Model 1, zu bauen. Genau dieser steckt auch hinter dem Innenleben der Master Sounds Radius 4 und Radius 2. Union Audio ist die von ARJ im Jahr 2014 gegründete Firma, die neben der Entwicklung und dem Bau der Radius-Modelle wie schon genannt auch maßgeblich für die Entwicklung des Model 1 verantwortlich ist, auch wenn dieses bei A&H gebaut wird.

Noch ein weiterer Rotary könnte man jetzt fragen? Ja, noch ein weiterer und damit nicht der letzte. Die Radius-Modelle allerdings gibt es bereits seit dem letzten Jahr und funktionell unterscheiden sich diese von einigen anderen Konkurrenten, so wie allerdings die meisten Rotary-Mixer Unterschiede zueinander aufweisen.

Master Sounds Radius 4 – ein erster Blick

2 oder 4? Was wird benötigt? Was gibt der Geldbeutel her? Das Gute ist, den Master Sound Radius 4 gibt es auch als 2-Kanal-Version – oder anders herum. Unterschiede dabei? Eigentlich nur, dass dem einen zwei Kanäle fehlen, ansonsten sind die Geräte von innen wie auch außen gleich.

Da hier ein Radius 4 in Schwarz gelandet ist, wird dieser Test entsprechend auf diesen Bezug nehmen.

Geliefert kommt der Radius 4 unauffällig im Karton, verpackt mit ein wenig Styropor, dazu ein Netzteil und Bedienungsanleitung / Datenblatt als kleines Heft. Klassiker Andy Rigby-Jones aktuell: Der Mixer wird mit einem externen Netzteil betrieben. Das schirmt den internen Signalfluss von Einstrahlungen vom Netzteil ab und hält die Wärme draußen.

Der Radius 4, einmal ausgepackt, wirkt bereits auf den ersten Blick sehr solide und erinnert ohne Frage durch die aufgeschraubte Faceplate mit harter Kante an einen Xone:92, Xone:62 oder ähnlich.

Auf den ersten Blick wird aber auch klar, dass der Radius 4 zumindest an einem Punkt einen großen Schwung Purismus mitbekommen hat. Dabei wirkt der Mixer zunächst sehr kraftvoll und funktionell. Das ist er auch, Minimalismus fällt nur an einer Stelle auf.

Der Radius 4 ist breiter als hoch, die Maße betragen 35 x 19 x 8 cm bei knapp über 3 Kg Gewicht.

Rückseitig befinden sich wie zu erwarten alle Ausgänge bis auf den Kopfhörer-Out. Dieser befindet sich in Form einer 6,3 mm Klinkenbuchse an der Front.

Rein geht es in den Mixer per Cinch, Phono wie auch Line auf für jeden Kanal und XLR für die beiden Mikrofon-Inputs. Einen Master 2 gibt es nicht, dafür einen Rec-Out, Cinch. Raus geht es für den Master natürlich per XLR, für das Monitoring über 6,3 mm Klinkenbuchsen. Ebensolche finden sich für den Aux-Out und den Aux-Return / Master-Insert.

Mit Strom versorgt wird der Master Sounds Radius 4 wie schon genannt anhand eines externen Netzteils, 18- 19 Volt Wechselspannung. An- / Aus-Schalter und zwei Erdungsschrauben – damit ist die Rückseite vollständig beschrieben.