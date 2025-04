MIDI-Controller mit motorisierten Reglern

Melbourne Instruments Roto-Control ist ein innovativer MIDI-Controller, der mit motorisierten Drehreglern und der Aufzeichnung deren Bewegungen als Besonderheit lockt. Man kann damit beliebige MIDI-Geräte ansteuern. Zudem handelt es sich zum Testzeitpunkt um einen dedizierten Ableton Live Controller. Anpassungen an andere DAWs sollen folgen.

Melbourne Instruments Roto-Control: Einführung

Die Firma Melbourne Instruments hat mit Nina und Delia jeweils einen analogen und einen digitalen Software-Synthesizer im Angebot. Beide haben mit dem Roto-Control MIDI-Controller die motorisierten Regler gemeinsam. Delia habe ich für Amazona.de bereits getestet.

Dabei breitete sich rund um Bedienung und Konfiguration ein gewisses Gefühl von Komfort aus, auch weil die Benutzerführung, neben dem Luxus der „Motorfader“, das Gefühl eines gut ausgearbeiteten Produkts mit hilfreichen Bedienelementen und Anzeigen vermittelte. Das setzte die Erwartungshaltung für Roto-Control natürlich erst mal höher. Zum anderen wird Melbourne Instruments Roto-Control auch im Internet als ein MIDI-Controller gefeiert, auf den viele schon lange gewartet haben.

MIDI-Controller: Ausstattung und Konzept

Roto-Control ist ein MIDI-Controller, der natürlich selbst keinen Sound macht. Roto-Control steht zum Testzeitpunkt vermutlich erst am Anfang aller Möglichkeiten und seiner Entwicklungsgeschichte und präsentiert sich sowohl als spezialisierte Fernsteuerung für Ableton Live als auch als generell verwendbarer MIDI-Controller.

Es wird zwischen den drei Modi Mix, Plug-in und MIDI unterschieden. Die ersten beiden Modi dienen der Fernsteuerung von Ableton Live, letzterer steht für die Nutzung als MIDI-Allrounder.

Melbourne Instruments Roto-Control besitzt acht motorgesteuerte Encoder, die dazu berührungsempfindlich sind. So kann etwa eine Berührung oben auf einem Knopf der Auswahl einer Spur dienen. Unter jedem Regler sind mehrfarbige Displays und jeweils ein Button zu finden. Das ergibt, zusammen mit dem Hauptdisplay oben links, insgesamt neun kleine hochauflösende Anzeigen/LCD- (IPS) Displays. Außerdem besitzt Roto-Control, rechnet man den Tastenblock links unten mit weiteren acht Tasten hinzu, insgesamt 16 Tasten im Cherry-Tastatur-Stil.

Alle Tasten sind mit LEDs hintergrundbeleuchtet. In den acht Steuertasten unter den kleinen Displays kann ein kleiner Balken unterschiedlich farbig leuchten. Die Tasten links verfügen hingegen über eine dedizierte Funktionsbeschriftung.

Die kostenlos herunterladbare Roto Setup App dient grundsätzlich der Konfiguration und dem Aufspielen neuer Firmware. Letzteres lässt sich bei der ersten Verbindung mit Roto Control problemlos erledigen.

Melbourne Instruments Roto-Control kann mit Hilfe der Roto-Setup-App auch als Benutzeroberfläche in Live ausgewählt werden. Hier lässt sich das Verhalten eines Reglers/Buttons zwischen Smooth und Stepped wählen. Im letzteren Fall schaltet man zwischen maximal 16 Bereichen/Steps um. Die Zahl der Steps kann eingegeben werden.

Für Buttons lässt sich ebenfalls eine Anzahl von Steps eingegeben, um zwischen entsprechend vielen Parametern durch Knopfdruck umzuschalten. Zudem kann zwischen Push- und Toggle-Modes unterschieden werden.

Anschlüsse des MIDI-Controller

Es gibt zwei USB-C Ports – für Stromversorgung und Datenübertragung. Die Stromversorgung kann auch über den Datenport erfolgen. Für die Motoren und Displays braucht Roto-Control hier aber ein wenig mehr Strom als andere Controller (hierzu und zur Erstinbetriebnahme siehe den Abschnitt Praxisteil).

Man findet rückseitig zudem ein MIDI-Trio mit 5-Pol-DIN-Anschlüssen für In, Out und Thru. MIDI über USB ist ebenfalls möglich.

Roto-Control Modus 1: Mix-Mode (für Ableton Live)

Der Melbourne Instruments Roto-Control MIDI-Controller wird in diesem Fall als Bedienoberfläche in Live konfiguriert. Im Mix-Mode werden sofort Track-Namen, Status (On/Off) und Farben der Spuren übernommen. Die Kommunikation ist stets bidirektional, d. h. Änderungen in Live werden am Controller reflektiert und umgekehrt. Beim Wechseln der Spuransicht am Computer wird auch die Reglerstellung aktualisiert. Beim Berühren der Knöpfe wird dazu eine Spur ausgewählt.

Als Default-Einstellung steuern die Drehregler Lautstärke (Volume), die unteren Taster schalten Spuren an und aus. Alternativ können die Drehregler auch Pan und Send A einstellen und die Taster Assign A/B (für den Crossfader), Solo und Arm Rec umschalten. An das entsprechende Menü gelangt man via Select Button, ein „Exit“ gelingt durch das Drücken beider Pfeiltasten.

Im Track Focus-Mode (durch Drücken von Function) werden alternativ dazu für einen einzelnen Track mehrere Einstellungen verfügbar – wie Volume, Pan und Sends.

Ein Drücken des Knopfs mit dem Bandmaschinensymbol ruft Transportfunktionen auf, darunter auch Session Rec, Rec Arm und Punch In & Out.

Roto-Control Modus 2: Plug-in Mode (für Ableton Live)

Der Mix-Mode und der Plug-in-Mode laufen Hand in Hand. So lässt sich im Plug-in-Mode der Mix-Mode mit der gehaltenen Function-Taste erreichen.

Im Plug-in-Mode werden Track und Plug-in direkt dargestellt. Ein Halten des Select-Buttons erlaubt das Auswählen eines Plug-ins, sofern es mehrere auf der Spur gibt. Allerdings gelingt dies auch durch Selektieren des Plug-ins in Ableton Live, weil die Kommunikation ja bidirektional ist. Um bei der Bearbeitung eines bestimmten einzelnen Plug-ins zu bleiben und einen Lock-Mod zu aktivieren, drückt man kurz die (+) Taste.

Wie wird eine Plug-in-Funktion zugewiesen? „Learn“ drücken, Button oder Knob drücken, dann den Parameter in Ableton bewegen. In Roto-Control erscheint sofort eine Beschriftung. Diese lässt sich, ebenso wie die Farbgebung der Darstellung auf den Melbourne Instruments Roto-Control, anpassen. Dann werden in Zukunft die gelernten Parameter immer wieder in Roto-Control beim Nutzen des Plug-ins oder Presets aufgerufen (!). Automatisierte Plug-in-Parameter führen dazu, dass sich die Roto-Control Knöpfe automatisiert drehen. Pro Plug-in können 32 Zuweisungen vorgenommen werden.

Was mir aber gefehlt hat, ist die einfache, vorkonfigurierte Nutzung der acht oder 16 Macros, wie ich sie von anderen Controllern gewöhnt bin. Stattdessen wird darauf hingewiesen, dass man Instrument-, Drum- oder Effekt-Racks einen individuellen Namen geben soll. Dann wird Roto-Control auch die Namen der Macro Parameter darstellen.

Um Drittanbieter-Plug-ins anzusteuern, muss man die in Ableton Live generell vorgesehene Prozedur durchlaufen, um automatisierbare Parameter zuzuweisen (und am Besten als Default-Konfiguration speichern).

Roto-Control Modus 3: MIDI-Mode

Der MIDI-Mode vom Melbourne Instruments Roto-Control MIDI-Controller dient der Fernsteuerung beliebiger MIDI Hard- und Software.

Dabei gibt es drei Wege, um MIDI-Fernsteuerungen zu programmieren. Zum Ersten kann man für jeden Drehregler und Knopf MIDI-Kanal und MIDI-CC festlegen. Zum Zweiten kann man Zuweisungen über die Roto-Setup-App programmieren. Und zum Dritten ist es möglich, via One Touch Learn von externen Geräten zu lernen.

Einstellungen für die Farbe des Displays und für minimale und maximale Werte lassen sich ebenfalls vornehmen. Roto-Control kann 640 Setups speichern, die jeweils auch noch verschiedene Geräte auf unterschiedlichen MIDI-Kanälen beinhalten können.

Motion-Recorder ist ein sehr spezielles Feature, das es erlaubt, Bewegungen von Knöpfen aufzuzeichnen. Mit der Transport-Taste wird dieser Modus aufgerufen, die Funktionen lauten Play, Stop, Record, Erase, Fwd, Bwd, Random und PingPong. Die gelernten Zuweisungen können als Automation im Motion-Recorder aufzeichnet werden.

Im Function-Menü gibt es Optionen für interne und externe Clock. Hier kann auch die Länge der Aufnahme definiert werden. Zur Auswahl stehen aktuell die Optionen 16, 32, 48 und 64 (Steps). Die interne Clock lässt sich auch ausgeben, um externe Geräte fernzusteuern. Mit der Erase-Option lässt sich eine aufgezeichnete Automation durch Berühren eines Knopfs schnell löschen.

Setups lassen sich importieren und exportieren.

Praxis und Konkurrenz des MIDI-Controller

Der Start verlief etwas holprig, aber ich nehme meinen Fehler gleich vorweg: Ich hatte nicht genug Strom auf meiner (Daten-) USB-Verbindung. Ich verband den Melbourne Instruments Roto-Control MIDI-Controller mit meinem Hub, der Controller leuchtete auf, aber die Rädchen bewegten sich nicht.

Nach dem Erzeugen eines MIDI-Setups via Roto Setup-App verschwanden „Warnsymbole“ von den Displays des Controllers, ein MIDI-Setup erschien, doch das Gerät reagierte nicht auf Drücken der Mode- oder Sel-Tasten. Nach dem Einstecken eines USB-Netzteils und in die PWR-Buchse führten die Motorknöpfe dann eine kleine Warm-up-Show auf und der Controller startete mit dem zuletzt geladenen MIDI-Setup und war gut zu bedienen.

Eine Verbindung mit Live gelang mir beim MIDI-Controller zunächst nicht, weil ich meine User-Library an einem selbst ausgewählten Ort aufbewahre. Nicht im Quick-Start-Manual und auch nicht im Tutorial-Video, sondern auf der Website bei den FAQs fand ich den Hinweis, dass ich dies der Roto Setup-App mitteilen muss, damit sie dann dafür sorgen kann, dass Live den Controller erkennt. Nachdem dies gelang, funktionierte auch die Verbindung mit Ableton live.

Überraschend in der Praxis fand ich, dass es nicht, wie bei anderen MIDI-Controllern im Control Surface Mode, eine eindeutige Zuweisung zu Macros in Ableton Live gibt. Die Idee hierbei ist ja, dass Encoder von dedizierten Bedienoberflächen nicht zugewiesen werden müssen, sondern stets automatisch die Macros ansteuern können.

Vielleicht ist das nicht für jeden wichtig, für mich aber schon. Ich sage das auch deshalb, weil ich mich einst wunderte, dass mir die Steuerung der Macros mit dem ersten Novation Launchpad einst gelang, mit neueren Modellen allerdings nicht. Als Alternative bietet sich da Behringers X-Touch Mini an, der zwar keine Motorfader hat, aber Endlos-Encoder mit LED-Lichterkranz. X-Touch Mini emuliert dann eine Mackie Control und erlaubt in einem bestimmten Modus auch Zugriff auf die Macros.

Beim Aufzeichnen von MIDI-Automation mit dem Recorder kann man ja auf eine interne und eine externe Clock zurückgreifen. Im Test gelang es mir, die Wiedergabe der aufgenommenen Automation exakt synchron mit Logic zu starten, indem ich den externen Clock-Mode aktivierte.

Interessant sind dabei auch die vier Wiedergabe-Modi Forward, Backward, Random und PingPong, die spontane Variationen erlauben, die Roto-Control nochmals von der Konkurrenz abheben. Als solche zu betrachten ist vielleicht auch die iOS App „Ribn“, mit der man acht Controller aufzeichnen und loopen kann.

Hier noch ein Video zum Melbourne Instrumente Roto-Control MIDI-Controller: