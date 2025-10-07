Ein Rectifier, der keiner sein will!

Mit dem Badlander bringt Mesa Boogie den Rectifier-Sound ins Hier und Jetzt – tighter, aggressiver und bereit für moderne Metal-Spielarten.

Mesa Boogie Badlander

Der Mesa Boogie Badlander 100 Head bringt die legendäre Rectifier-DNA ins 21. Jahrhundert und richtet sich an Gitarristen, die tightere, aggressivere Sounds für zeitgenössisches Metal und Hardcore suchen. Mit EL34-Röhren und verbesserter Mittentextur positioniert sich der Amp als moderne Alternative zum klassischen Dual Rectifier.

Das Fazit vorab: Moderner Rectifier-Sound ohne Kompromisse

Wer glaubt, hier eine weitere aufgewärmte Rectifier-Kopie in den Händen zu halten, wird schnell eines Besseren belehrt. Der Mesa Boogie Badlander ist das Ergebnis von über drei Jahrzehnten Verstärkerentwicklung und zeigt deutlich, dass Mesa Boogie die Kritikpunkte der Metal-Community ernst genommen hat. Statt des typischen Mid-Scoops und der mitunter schwammigen Bassanteile liefert der 100-Watt-Bolide einen straffen, durchsetzungsstarken Sound, der auch ohne externen Booster seine volle Wirkung entfaltet.

Für Gitarristen, die Extended-Range-Instrumente spielen oder in tiefen Stimmungen unterwegs sind, ist der Badlander eine sehr gute Wahl. Die kompakte Bauweise bei 18,5 kg macht ihn vergleichsweise transportabel, während das integrierte CabClone-IR-System schnelle Aufnahmen ermöglicht. Der Preis von knapp 3.000,- Euro ist selbstbewusst, aber angesichts der Leistung und Ausstattung gerechtfertigt. Käufer erhalten hier einen modernen High-End-Verstärker, der sich sowohl für Studio- als auch Live-Einsätze eignet.

Ein Rectifier, der keiner sein will

Die „neue“ Version des Mesa Boogie Rectifier unterscheidet sich grundlegend von ihrem Übervater, der vor über 30 Jahren das Licht der Welt erblickte. Um den klassischen Metal-Klang zu erreichen, war früher immer ein typischer Overdrive-Booster nötig – zumindest bei Gitarren mit passiven Pickups. Beliebt war etwa der TS9, der mit seinem Lowcut für etwas mehr „Luft“ im Klang sorgte. Ähnlich war es auch bei den JCM-Modellen aus den Achtzigern, die nur mit EMG-Pickups (aktive Alternativen gab es damals nicht) einen brauchbaren Rhythmussound lieferten.

Mesa Boogie beschreibt den Badlander als „tighter, meaner and more aggressive twist on the Dual Rectifier theme“ – und trifft damit den Nagel auf den Kopf. Bereits 2020 präsentierte der US-Hersteller seinen Versuch, einen Amp zu entwickeln, der den Anforderungen moderner Metal-Subgenres gerecht wird – inklusive Downtunings und Extended-Range-Gitarren.

Der grundlegende Unterschied zwischen dem Mesa Boogie Badlander und dem klassischen Rectifier zeigt sich schon beim Einschalten: Statt der gewohnten 6L6-Bestückung kommen hier serienmäßig EL34-Röhren zum Einsatz, die dem Amp einen deutlich strafferen Grundcharakter verleihen. Die Mittentextur wurde vollständig überarbeitet, der typische Rectifier-Scoop ist Geschichte. Per Schalter lässt sich der Betrieb aber auch auf 6L6-Röhren umstellen. Mit Abmessungen von 575 × 260 × 240 mm gehört der Badlander zur kompakten Klasse moderner Topteile.

Konstruktion und Ausstattung: Praxisorientiert ohne Schnörkel

Ja, der Mesa Boogie Badlander hat alles, was heutige Plugin-Bubis fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Er ist groß, schwer, teuer – und er klingt hervorragend! Ich frage mich immer, wie „moderne“ Gitarristen ihren Wocheneinkauf nach Hause tragen. Wahrscheinlich vom Lieferservice oder in mehreren Tüten à maximal 5 kg – das scheint zumindest das Höchstgewicht zu sein, das man heute noch schultert, ohne zusammenzubrechen. Immerhin scheinen Gitarristen kräftiger zu sein als Bassisten, die oft nur noch eine DI-Box heben können. (Späßle!)

Die Bedienelemente sind klassisch Mesa-typisch angeordnet: Zwei identische Kanäle mit jeweils drei Modi stehen zur Verfügung, jeder Kanal verfügt über separate Regler für Master, Presence, Bass, Mid, Treble und Gain. Auf einen integrierten Reverb verzichtet Mesa Boogie konsequent – eine sinnvolle Entscheidung für einen derart auf Metal fokussierten Amp.

Interessant ist der On/Off-Schalter mit den Modi „Bold“ und „Variac“. Während „Bold“ den Standardbetrieb darstellt, reduziert „Variac“ die Betriebsspannung und beeinflusst sowohl Klang als auch Spielgefühl merklich. Das integrierte Powerscaling erlaubt zudem eine Reduktion der Leistung von 100 auf 50 oder 20 Watt – ein praxisrelevantes Feature, besonders für das Üben zu Hause.

CabClone IR: Mehr als nur ein Gimmick

Frühere Mesa-Verstärker arbeiteten noch mit rein analogen Cab-Clone-Systemen. Der Badlander nutzt hingegen moderne, IR-basierte Speaker-Simulation. Pro Kanal stehen acht verschiedene Impulse Responses zur Verfügung, entwickelt in Zusammenarbeit mit Two Notes. Die Auswahl basiert auf klassischen Mesa-Boogie-Cabs mit Vintage-30- oder C90-Speakern, inklusive einer 1×12″ Jensen-Box. Die Anwahl erfolgt über rückseitige Drehschalter – beide Kanäle sind identisch belegt.

Besonders praktisch: Der Mesa Boogie Badlander fungiert über USB als Speichergerät, sodass eigene IRs problemlos aufgespielt werden können – ganz ohne zusätzliche Software. Der Amp verhält sich wie ein übergewichtiger USB-Stick. Werks-IRs sollten vor dem Überschreiben gesichert werden, da ein Factory-Reset nicht vorgesehen ist.

Klangcharakteristik: Britische Aggression trifft amerikanische Power

Der Clean-Mode liegt klanglich zwischen amerikanischer Offenheit und britischer Direktheit. Bei niedrigen Gain-Einstellungen entstehen glasklare Sounds, ideal für Singlecoil-Pickups. Doch der Badlander ist hörbar für härtere Gefilde gebaut: Schon bei geringem Gain zeigt sich ein harmonischer Halbwellen-Cut, der sich für Classic-Rock besonders eignet.

Im Crunch-Mode geht es kerniger zu. Er deckt das Spektrum von körnigen Indie-Sounds bis zu härteren Rock-Riffs ab. Deutlich wird hier der Unterschied zum klassischen Dual Rectifier: Das Low-End bleibt straff, die Mitten treten klarer hervor und eine subtile „marshallische“ Note ist hörbar. Die Rectifier-DNA bleibt erhalten, wird aber um eine modernere Klangästhetik erweitert.

Im Crunch-Mode spielt der Mesa Boogie Badlander seine Stärken voll aus. Das Gain ist im Überfluss vorhanden, dennoch bleibt der Bassbereich kontrolliert. Die Saitentrennung erreicht die für Mesa typische Qualität und der Sound setzt sich auch in dichten Metal-Arrangements souverän durch.

Variac vs. Bold: Zwei Charaktere in einem Amp

Der Umschalter zwischen Bold und Variac mag auf den ersten Blick wie ein kleines Detail erscheinen, entpuppt sich aber als cleveres Feature. Bold liefert die maximale Definition und Kompaktheit, während Variac für ein weicheres, „looses“ Spielgefühl sorgt, ideal für 80s-inspirierte Riffs oder dynamischere Spielweisen.

Diese Flexibilität macht den Badlander zu einem erstaunlich vielseitigen Werkzeug, das sich sowohl für moderne Metal-Produktionen als auch für klassischere Rock-Anwendungen eignet. Das Powerscaling funktioniert dabei in allen Modi mit bewundernswerter Klangtreue.

Extended Range und Downtuning: Der Mesa Boogie Badlander in seinem Element

Besonders bei Extended-Range-Instrumenten und extremen Downtunings zeigt der Badlander seine wahren Qualitäten. Während klassische Rectifier bei tiefen Stimmungen oft schwammig werden, behält der Badlander seine Kontur und Definition. Die straffe Bassantwort verhindert matschige Low-End-Anteile, während die überarbeitete Mittentextur auch bei extremen Gain-Einstellungen für Klarheit sorgt.

Konkurrenzvergleich: Alleinstellungsmerkmale des Badlander

Im direkten Vergleich zum Dual Rectifier positioniert sich der Badlander als modernere, straffere Alternative. Wer den klassischen, „raumgreifenden“ Rectifier-Sound sucht, wird hier nicht fündig – der Badlander agiert grundsätzlich kompakter und kontrollierter.

Gegenüber modernen High-Gain-Konkurrenten wie z. B. dem EVH 5150 III oder Peavey 6550+ punktet der Badlander mit seiner überlegenen Dynamik und Pedalfreundlichkeit. Die für Mesa typische Auflösung und Klarheit bleibt auch bei extremen Einstellungen erhalten.

Schwächen und Kritikpunkte

Bei aller Begeisterung sollten auch die Schwächen nicht verschwiegen werden. Ein schaltbarer Effekt-Loop wäre wünschenswert, ebenso wie ein zusätzlicher, reiner Clean-Kanal. Ein integrierter Boost würde die Flexibilität erhöhen, auch wenn externe Booster problemlos funktionieren.

Mich persönlich stört sehr, dass Mesa Boogie fest davon ausgeht, dass man als Nutzer in Sachen 412er Cabinet ebenfalls auf Mesa Boogie setzt. Der Amp hat in der Tat keinen 16 Ohm Lautsprecherausgang, dafür aber 2x 4 Ohm, wenn man einen Mesa Boogie Fullstack fahren möchte. Alte Marshall Cabinets bzw. der überwiegende Teil aller 412er Boxen können somit nur mit Fehlanpassung gefahren werden.

Der Preis von knapp 3.000,- Euro positioniert den Badlander im High-End-Segment, wobei man bedenken muss, dass sich auch andere Mesa-Modelle wie der Triple Crown oder Mark VII jenseits der 4.000,- Euro Marke bewegen.