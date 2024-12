Test: Mesa Boogie Mark VII, Gitarrenverstärker

That thing boogies seven times!

Mesa Boogie ist wahrscheinlich so gut wie jedem ein Begriff. Die legendäre Amp-Schmiede aus Kalifornien ist mit ihren durchdachten und an Features reichen Amp-Designs weltberühmt geworden. Und mit dem Mesa Boogie Mark VII testen wir heute die siebte Version des Gitarrenverstärkers, von dem Santana einst sagte: „Man, this thing really boogies!“ Schauen wir mal, wieviel Boogie die siebte Inkarnation mit sich bringt. Let’s go!

Unboxing des Mesa Boogie Amps

Auch wenn wir es mit einem Topteil zu tun haben, muss man doch ganz schön schleppen, wenn man den Karton die Treppe hochträgt. Jedoch staunt man nicht schlecht, wenn man den Amp auspackt, wie kompakt dieser dann doch ist. Das Ding ist wirklich klein! Und sieht sehr edel aus. Mit dabei ist neben dem Fußschalter samt Kabel (der wirklich extrem leicht ist!) ein amtliches Handbuch (was man bei der Komplexität der Mark Amps ja eventuell auch braucht), ein Quick-Start-Guide, eine Schablone mit weiteren vorgeschlagenen Einstellungen, um diese auf den Amp zu legen, die 5 Jahre Garantiekarte sowie ein Amp-Cover. Man bekommt hier neben dem Amp selbst also wirklich einiges dazu! Ist bei dem Preis aber auch ein Muss, finde ich.

Mesa Boogie Mark VII – Facts & Features

Bei diesem Amp weiß man tatsächlich gar nicht so genau, wo man denn nun mit den Features anfangen soll, denn es sind wirklich eine Menge! Der Mark VII ist quasi eine Greatest-Hits- Sammlung der kultigsten Boogie Sounds der Geschichte. Als 3-Kanaler aufgebaut, vereint er sowohl die ikonischen Sounds der Mark Serie, die wir schon in früheren Versionen finden, als auch zwei neue Sounds, den berüchtigten Retro-Sound Mark IIB als auch einen neuen modernen High-Gain-Modus, der dann eben Mark VII genannt wird.

Die Mark Serie ist für ihre Vielseitigkeit und ihre schier unendlichen Einstellmöglichkeiten bekannt und so bekommt man auch hier einen Amp, der wahrscheinlich alles kann, was man braucht. Der Amp verfügt über drei Kanäle mit jeweils unabhängigen Gain-, 3-Band-EQ-, Master- und Presence-Reglern sowie mit drei verschiedenen Modi pro Kanal. Kanal 1 wartet hier mit CLEAN, FAT, CRUNCH auf, Kanal 2 mit FAT, CRUNCH, MKVII, und Kanal 3 mit MKIIB, MKIIC, MKIV. Jeder Kanal kann unabhängig voneinander mit Reverb versorgt werden und hat auch einen eigenen Reverb-Level-Regler. Zudem besitzen alle drei Channels die Möglichkeit, auf jeweils 90 W, 45 W oder 25 W zu laufen. Abgerundet wird das Ganze durch den 5-Band-Graphic-Master-EQ, der genauso jedem der drei Kanäle unabhängig von einander zugeordnet werden kann. Maximale Flexibilität also. Und das war nur die Vorderseite.

Auf der Rückseite geht es genauso weiter! Der Amp ist in der Lage, mit den von Haus aus verbauten 6L6 wie auch mit EL34Röhren betrieben zu werden. Die Endstufenröhren laufen in der sogenannten Simul-Class – sprich: Ein Paar läuft in Class AB und ein Paar in Class A. Somit hat man das Beste aus beiden Welten. Ferner finden wir einen FX-Loop (der per Footswitch schaltbar ist) sowie einen Direct-Out, ausgestattet mit CabClone-IR. Hiermit besitzt man die Möglichkeit, den Amp ohne Box zu betreiben (!) und mittels der von Torpedo stammenden IRs zu spielen. Man kann aber auch eigene IRs in das Gerät laden.

Auch hier gibt es (natürlich) wieder die Möglichkeit, jeden Kanal mit einer eigenen Cab-IR auszustatten. Zu guter Letzt besitzt der Mesa Boogie Mark VII auch noch einen USB-Anschluss zum Managen der IR-Files sowie einen Kopfhörerausgang. Abgerundet wird alles noch von MIDI In- und Out-Buchsen sowie einer MIDI-Buchse für den beiliegenden 6-fachen Footswitch. Das alles bietet der Mesa Boogie Mark VII mit einem 15 cm schmaleren Gehäuse als der Mark V.

Hier noch mal alle wichtigen Features im Überblick:

Leistung: 25 / 45 / 90 W schaltbar

Lautsprecherbestückung: 1x 12″ Custom 90

Endstufenröhren: 4x Mesa 6L6

Vorstufenröhren: 5x Mesa 12AX7

Kanal 1: Clean-, Fat- oder Crunch-Modus mit Multi-Watt Power-Switch (25/45/90 W)

Regler: Gain, Master, Presence, Treble, Middle, Bass, Reverb

Kanal 2: Fat-, Crunch- oder Mark VII Modus mit Multi-Watt Power-Switch (25/45/90 W)

Regler: Gain, Master, Presence, Treble, Middle, Bass, Reverb

Kanal 3: Mark IIB, Mark IIC+ oder Mark IV Modus mit Multi-Watt Power Switch (25/45/90 W)

Regler: Gain, Master, Presence, Treble, Middle, Bass, Reverb

5-Band-Graphic-EQ

Kanal 1+2+3

Effekt-Loop separat anwählbar

fußschaltbar

Bypass-Möglichkeit

Reverb – Kanal 1+2+3 separat anwähl- und einstellbar

FX-Loop

eingebauter CabClone: Speaker-Simulation mit integriertem Lastwiderstand

USB-Anschluss und Kopfhörerausgang

Speaker On/Off und Ground-Lift Schalter

Abmessungen (H x B x T): 460 x 480 x 295 mm

Gewicht: 26,31 kg

inkl. 6-fachem Fußschalter und Cover

Herstellungsland: USA

Der Mesa Boogie Mark VII in der Praxis

Bei so viel unter der Haube könnte man meinen, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, geschweige denn, wie man dieses Raumschiff einstellen soll, um gute Sounds heraus zu zaubern. Ich kann euch beruhigen, es geht ganz leicht. Der Amp ist wirklich sehr übersichtlich aufgebaut und so kommt man im Nu zu wirklich brauchbaren Sounds. Getestet haben wir das Topteil mit der Universal Audio OX Box.

Darin kommt eine geschlossene 2×12 Box mit Alnico 50 W Speakern zum Einsatz, abgenommen mit einem SM75, geblendet mit einem Royer 121 Bändchenmikrofon und einem Hauch Raumanteil von zwei Kondensatormikrofonen. Das Ganze geht dann über ein RME Fireface 802 in ein Macbook Pro und wird mit Ableton Live aufgenommen. Es findet keine Nachbearbeitung statt. Zuerst greife ich zu meiner vertrauten 60s Specs Strat und stelle einfach mal ein, wo es mich hintreibt. Dann spiele ich in jedem Kanal durch die drei verschiedenen Modi. Hierfür habe ich euch die Settings einmal abfotografiert.

Weil ich mit der Strat nur ein Riff spiele, nehme ich danach die Tokai Love Rock in die Hand und spiele mit den gleichen Settings noch mal etwas akkordischer. Mit ihren heißeren Pickups hört man hier auch noch einige andere Nuancen. Ich denke, spätestens hier sollte klar werden, dass man mit diesem Amp wirklich alles abdecken kann, was man möchte. Von kristallklaren Cleans, über Tweed ähnliche fettere Cleansounds, über Vintage Zerre bis hin zu modernstem High-Gain. Und das alles in fantastischer Qualität!

Da Mesa wohl damit rechnet, dass der eine oder andere mit den Möglichkeiten etwas überfordert sein könnte, liefern sie eine Schablone mit klanglichen Starting-Points mit. Wunderbar. Die nehme ich als zweite Einstellung und spiele mich durch die drei Kanäle. Hierfür kommt wieder die Strat zum Einsatz, im Clean-Kanal gebe ich noch etwas Amp-eigenen Spring-Reverb hinzu. Für den Lead-Sound am Ende kicke ich den Master-EQ mit rein, den ich mir so eingestellt habe, dass er mir noch etwas mehr Fatness für den Leadsound gibt. Im unten abgebildeten Foto vom Test-Setup seht ihr diese Einstellungen am Amp.

Und da Mesa Boogie Amps ja bekanntlich auch sehr gut High-Gain können, darf das natürlich auch nicht fehlen. Mit der Strat suche ich einen Blues-Rock-Sound und finde ihn sofort! Und zwar in Kanal 3. Die Les Paul wird dann natürlich auch mal auf Drop D gestimmt, um zu sehen, was man hier noch so alles rausholen kann. Ich muss sagen, ich bin echt geflasht von dieser Flexiblität! Das klingt alles wirklich einfach erste Sahne – so wie man es eben auch erwartet!

Da wir es hier mit dem Mark VII zu tun haben, und mein erstes Heavy-Riff mit dem Mark IV Sound von Channel 3 gespielt ist, vergleiche ich es mit dem neuen Mark VII Sound aus Channel 2. Ich muss sagen, dass für meine Ohren hier nicht arg viel Neues passiert und mit der Mark IV Sound etwas besser gefällt. Dennoch sind sie deutlich unterschiedlich, was zur wahnsinnigen Soundvielfalt des Amps ja dann doch beiträgt. Übrigens habe ich bei den beiden High-Gain-Riffs in der zweiten Hälfte den Master-EQ mit einem Mid-Scoop-Setting hinzugeschalten.

Zu guter Letzt wollen wir noch checken, wie der Amp denn über die eingebauten Cab-IRs klingt. Hierfür nehme ich wieder die Starting-Point-Settings der Pappschablone und wähle für die drei Kanäle jeweils unterschiedliche IRs:

Channel 1: Preset 8 – 1×12 California Tweed 23

Channel 2: Preset 6 – 212 Lone Star

Channel 3: Preset 1 – 4×12 Recto Standard

Klingen tut das meiner Meinung nach ganz in Ordnung, jedoch nicht überragend. Da geht mit der OX Box oder eventuell einem echten Cabinet schon mehr! Aber es zu haben, ist wirklich Gold wert und man kann den Amp ja auch noch mit eigenen IRs befeuern. Übrigens ein wirklich geiles Feature ist: Man kann den Amp ohne Box betreiben, da er einen eingebauten Lastwiderstand hat! Chapeau!

Und hier noch das Test-Setup: