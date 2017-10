Test: MFB Dominion Club, Synthesizer

Mit dem Dominion Club gibt es wieder einen Kompaktsynthesizer von MFB. Nach dem Ende der Zwerg-Serie war MFB mit dem Dominion 1 in die Oberliga aufgestiegen, was Größe, Funktionalität und Preis betraf. Nun gibt es mit dem Dominion Club wieder etwas Handlicheres.

Der Dominion Club ist mit dem großen Dominion 1 zwar verwandt, doch handelt es sich hier nicht um den gleichen Synthesizer in Miniaturausgabe. Das kompakte Gerät richtet sich vornehmlich an Musiker, die sich ein kleines, transportables Setup zusammenstellen wollen. Die Gehäusegröße des Dominion Club ist mit Tanzmaus und Tanzbär Lite identisch, ist allerdings in Mintgrün gehalten statt in weiß. Der Synthesizer ist von MFB offensichtlich als Ergänzung zu diesen Drummaschinen gedacht.

Die Oberfläche teilt sich in eine große Batterie von Reglern, Taster für die Oszillatorsektion sowie eine Tastenreihe für Menüs. Ein dreistelliges Display samt Select- und Value-Regler übernimmt die Anzeige bzw. Ansteuerung diverser Parameter.

Anschlussseitig finden sich Audio- und Phones-Ausgänge, MIDI-In und ein umschaltbarer -Out/Thru, USB-PC sowie USB-Keys zum direkten Anschluss eines USB-MIDI-Controllers. Einen Audioeingang vermisse ich hier.

Ferner sind noch Eingang und Thru für den MFB-eigenen M-Bus vorhanden. Diese alternative Schnittstelle wird bislang nur von den MFB-Eurorackmodulen unterstützt. Sie ist vergleichbar mit MIDI, arbeitet aber laut Entwickler deutlich schneller. Momentan hat sie am Dominion Club keinen echten Nutzen, aber offenbar denkt man bei MFB an zukünftige Produkte, die den M-Bus dann verwenden werden. Warten wir es ab.



Schauen wir uns die Sektionen der Klangerzeugung genauer an.

Oszillatoren

Schon am Anfang der Signalkette fährt der Dominion Club ein großes Arsenal auf. Ganze fünf Klangquellen lassen sich gleichzeitig nutzen. Das ist für einen monophonen Synthesizer wirklich mehr als üblich.

Als erstes gibt es zwei analoge VCOs. Sie bieten Dreieck, Sägezahn, Recheck (50%) und Puls (ca. 10%), zwischen denen stufenlos übergeblendet werden kann. Das lässt sich manuell regeln oder kann moduliert werden. Damit ist schon an dieser Stelle eine dynamische Klangformung möglich. Ein kleiner Nachteil dieser 1-Regler-Lösung ist, dass die Pulsbreite nur mit einem entsprechend kurzem Weg eingestellt wird, während man bei herkömmlicher PWM mit einer kompletten Reglerdrehung etwas feiner abstimmen kann. Dafür ist hier aber eine Modulation möglich, die auch Dreieck und Sägezahn mit einschließt.

Passend daneben kann man gleich die Modulationstiefe durch die Filterhüllkurve für den jeweiligen Oszillator bipolar (positiv/negativ) regeln. Per Menü hat man die Wahl zwischen Tonhöhe, Sound (also PWM bzw. Wave) sowie den Lautstärken für den VCO oder seinen Suboszillator.

Für das Tuning und die Oktavlage muss man in die Menüebene. Das ist aber ganz einfach gelöst. Nur den entsprechenden Taster beim Oszillator drücken und mit dem Value-Regler neben dem Display den Wert einstellen. Bei einigen Funktionen kommt noch die Shift-Funktion hinzu, doch das ist immer noch leicht zu überschauen.