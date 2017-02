Test: MFB Microzwerg

Es ist zwar „erst“ der sechste Zwerg von MFB, aber wohlmöglich ist der Microzwerg das letzte Gerät aus dieser Produktserie. Nicht dass man von Manfred Fricke nichts Neues mehr erwarten kann, nein das Gegenteil ist der Fall, aber mit seinem jüngsten Gerät hat er das Thema halbmodulare Synthesizer im eigenen Reigen im Grunde genommen abgeschlossen. Aber wer weiß …

Der kompakte Microzwerg tritt in gewisser Weise die Nachfolge des schon seit einiger Zeit nicht mehr erhältlichen Synth Lite II an. Allerdings handelt es sich hier abgesehen von der Gehäusegröße um zwei grundverschiedene Teile. Der Synth Lite II war ein Hybridsynthesizer mit digitalen Oszillatoren, Speicherplätzen und vollständiger MIDI-Steuerung. Der Microzwerg hingegen setzt wie der Rest der Sippschaft, also Kraft-, Schlag-, Mega-, Nano- und Urzwerg, auf analoge CV-Steuerung sowie vollanaloge Klangerzeugung. Wie bei halbmodularen Synthesizern üblich, ist auch beim Microzwerg der Signalweg intern vorverdrahtet, kann aber über Patchverbindungen aufgebrochen werden. Sowohl um die einzelnen Elemente anders zu verbinden, als auch um mit anderen CV-fähigen Geräten zu interagieren. Da hier sinnvollerweise die weit verbreitete 1Volt/Oktave-Norm zum Einsatz kommt, stehen dem Microzwerg unzählige Spielkameraden zur Verfügung. Quasi alle modernen Modularsysteme von Doepfer bis Cwejman und viele der älteren Systeme sind hierzu kompatibel.

Nanozwerg x 2

Grob gesagt haben wir hier einen doppelten Nanozwerg vor uns. Der Microzwerg basiert auf den gleichen Schaltungen, hält aber fast alle Elemente der Tonerzeugung in zweifacher Ausführung parat, was ihn natürlich zu einem deutlich vielseitigeren Synthesizer macht. Da der Microzwerg aber nicht wesendlich größer als der Nanozwerg ist, gibt es bei der Bedienung kleinere Kompromisse. Grundsätzlich hat jede Funktion mit einem Regelweg auch einen eigenen Regler. Aber bei Schaltfunktionen wie der Anwahl von Wellenformen oder Filtermodes teilen sich die beiden Elemente jeweils den selben Taster. Mit einem Shift-Taster wird zwischen ihnen gewechselt. Das kann zu Anfang etwas verwirren, denn man muss stets zur Shift-LED schielen, ob nun 1 oder 2 angewählt ist. Es wird nämlich immer insgesamt umgeschaltet, also entweder zeigt die Oberfläche die „Zustände“ von VCO 1, VCF 1 und LFO 1 bzw. jeweils die Nummern 2 an. Mit zweifarbigen LEDs an den Funktionen (rot für alle Elemente 1, grün für 2) wäre das doch etwas übersichtlicher geworden finde ich. Aber gut, es geht auch so.

Oszillator x 2

Im Gegensatz zum Nanozwerg besitzt der Microzwerg zwei gleichwertige VCOs. Sie erzeugen die Standardwellenformen Saw, Square und Triangle, außerdem Noise und lassen sich ringmodulieren. VCO2 kann auch deaktiviert und VCO 1 mit dem Mix-Regler dann ausgeblendet werden, wenn man die Filtereingänge für externes Audio nutzen will. Es gibt auch die Möglichkeit zur Oszillatorsynchronisation, was dem Nanozwerg wie allen 1-Oszillatoren-Synthies naturgemäß fehlt. Doch einen Sync-Schalter sucht man vergeblich. Hier kommen die Patchbuchsen ins Spiel. Flugs eines der mitgelieferten Kabel vom VCO1-Ausgang zum Sync-Eingang gestöpselt und schon läuft VCO2 als Slave. Um es richtig Kreischen zu lassen braucht man aber noch eine Modulation des Slave-Oszillators. Also das nächste Kabel her und die Hüllkurve mit dem CV-Eingang von VCO2 verbunden. An dieser Stelle offenbart sich allerdings eine der Baugröße geschuldete Einschränkung: man kann diesen CV-Eingang nicht abschwächen. Es wird immer mit voller Intensität moduliert. Hier hilft nur der Griff zu externem Equipment. MFB hat dafür das Multifunktionswerkzeug Megazwerg parat, aber ein normaler VCA oder Mixer aus dem Modularsystem tut es auch. Am Gerät selbst kann man die fehlende Modulationstiefe für Sync-Sounds mit dem Tune-Regler einen ähnlichen Effekt halbwegs simulieren.