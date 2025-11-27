Unglaublich vielseitig!

Midas DN4816-O StageConnect Interface

Das Midas DN4816-O StageConnect Interface gehört zur Familie von drei StageConnect Interfaces der Music Group:

Midas DN4888

Midas DN4816-I

Midas DN4816-O

Midas DN4888 StageConnect Interface

Das Midas DN4888 StageConnect Interface verbindet acht analoge Eingänge und acht analoge Ausgänge mit der digitalen StageConnect-Welt. Auch Ultranet-Signale lassen sich ausspielen.

Midas DN4816-I

16 analoge XLR-Eingänge dienen dazu, um Signale ins StageConnect- oder UltraNet-Netzwerk einzuspeisen.

Midas DN4816-O

Das Gegenstück zum Midas DN4816-I. 16 analoge XLR-Ausgänge ermöglichen das Ausspielen von Signalen aus dem StageConnect- oder UltraNet-Netzwerk.

StageConnect

Das digitale Multicore im XLR-Kabel

Wer schon einmal im Beschallungssektor als Tontechniker unterwegs war oder sich als Musiker intensiver mit Beschallungstechnik befasst hat, kennt das Prinzip: Analoge Signale laufen über dicke und schwere Multicores, die im Prinzip viele mehradrige XLR-Kabel in einen einzigen Kabelstrang bündeln. Digitale Audionetzwerke benötigen spezielle Protokolle, geschirmte Netzwerkkabel und teure Infrastruktur.

Mit StageConnect stellte Music Tribe jedoch einen neuen Standard vor, der diese Komplexität reduziert und dabei überraschend konsequent auf vorhandene XLR- oder DMX-Kabel setzt.

XLR-Kabel, oft auch als Mikrofonkabel bezeichnet, kennt eigentlich jeder Musiker, der schon einmal ein Mikrofon an ein Mischpult angeschlossen hat. DMX-Kabel sehen aus wie XLR-Kabel und setzen auch auf XLR-Stecker, sind jedoch aufgrund unterschiedlicher Impedanzen auch für lange Kabelwege und die betriebssichere Übertragung digitaler Signale darüber geeignet. Sie kommen vor allem in der Lichttechnik für die Übertragung der digitalen DMX-Steuersignale zum Einsatz.

Im Kern ist StageConnect ein bidirektionaler Audio- und Steuerbus, der über ein einzelnes Standardkabel mit XLR-Steckern 32 Kanäle unkomprimiertes 24-Bit-PCM-Audio bei 44,1/48 kHz transportiert und das bei einer Latenz unter 0,5 ms. Für Monitoring-Anwendungen, bei denen Musiker auf unmittelbares Feedback angewiesen sind, ist diese Reaktionszeit praktisch nicht wahrnehmbar.

Doch StageConnect überträgt nicht nur Audio: Über dieselbe Leitung laufen zusätzlich Steuersignale und – falls nötig – die Stromversorgung (12 V / 1,5 A, bis zu 18 W). Ein StageConnect-Master kann also angeschlossene Geräte ohne separate Netzteile betreiben.

Für kurze Strecken genügt ein übliches Mikrofonkabel, für maximale Reichweite wird 110-Ohm-DMX-Kabel (bis 40 m) empfohlen. Geräte wie die Midas-DN48xx-Interfaces oder die Behringer-WING erkennen sich automatisch, handeln ihre Kanalbelegung selbst aus und lassen sich problemlos daisy-chainen. Zwei DN4816-O liefern etwa 32 analoge Line-Ausgänge, ideal für komplette IEM-Racks oder Side-Rack-Konfigurationen.

Auch bestehende Systeme profitieren: Über Ultranet lassen sich kompatible Produkte wie P16-Monitore, X AIR-Mixer oder Turbosound-Lautsprecher integrieren. StageConnect fungiert dabei als universelle Routing-Plattform zwischen mehreren Ökosystemen.

Unterschiede zu AES50 und Ultranet

StageConnect hat mit anderen Music-Tribe-Protokollen wie AES50 oder Ultranet wenig zu tun, kann aber dazwischen vermitteln. AES50 ist der Standard, der erstmals mit der Behringer X32-Reihe eingeführt wurde und zur Point-to-Point-Verbindung zwischen dem Digitalmischer und einer Stagebox dient. Es werden 48×48 Kanäle pro Verbindung über geschirmte CAT5e oder CAT6 Ethernet-Kabel (100 Mbit) bidirektional übertragen. Steuersignale sind begrenzt möglich und dienen zum Beispiel der Steuerung der Gain-Stufen in den digitalen Stageboxen.Ultranet ist ein 16-Kanal-Protokoll, das digitale Audiosignale über CAT5 überträgt. Es ist vor allem für Personal-Monitoring-Systeme wie P16 gedacht. Auch einige Turbosound PA-Lautsprecher lassen sich per Ultranet ansteuern. Wichtig: Anders als StageConnect oder AES50 ist Ultranet nicht bi-, sondern unidirektional.

Midas DN4816-O Anschlüsse

Auf der Frontseite des Midas DN4816-O finden wir die 16 analogen XLR-Ausgänge. Das Wort „analog“ ist hier besonders wichtig, denn da StageConnect ebenfalls auf eine XLR-Verbindung setzt, sollten diese Anschlüsse keinesfalls verwechselt werden.Auf der Rückseite finden wir den Anschluss für das externe 12 V Netzteil, eine USB-Buchse für Firmware Updates (leider auch nur dafür), zwei Ultranet Ein- und Ausgänge, StageConnect Master und Slave XLR-Anschlüsse, einen Master/Slave-Schalter für Ultranet sowie einen Schalter zum Zuweisen der Ausgänge zu den StageConnect Signalen 1-16 beziehungsweise 17-32. Das war’s auch schon.

Über die StageConnect Master XLR-Buchse lässt sich 12 V Phantomspeisung (18 W) an ein nachfolgendes Gerät senden, sodass dieses auch ohne Netzteil betrieben werden kann.

Die Anwendung des Midas DN4816-O ist denkbar einfach: Entweder bekommt es Signale aus dem StageConnect Netzwerk und gibt diese an den analogen XLR-Ausgängen auf der Frontseite aus oder es bekommt die Signale aus dem Ultranet Netzwerk und spielt diese über die analogen XLR-Ausgänge aus. Es lassen sich außerdem Ultranet Signale ins StageConnect Netzwerk einspielen.

Das Midas DN4816-O nimmt also auch eine Vermittlerrolle zwischen StageConnect, Ultranet und der analogen Welt ein, in letztere zumindest, was die analogen Ausgangssignale angeht.

Einsatzgebiete des Midas DN4816-O

Das Midas DN4816-O kann für verschiedene Einsatzbereiche genutzt werden, zum Beispiel:

Erweiterung eines Behringer WING Digitalmischers um 16 weitere analoge Ausgänge (über StageConnect) Erweiterung eines Behringer X32 Digitalmischers um 16 analoge Ausgänge per Ultranet Erweiterung eines Behringer X Air 18 Digitalmischers um 16 analoge Ausgänge per Ultranet Erweiterung eines Computers um 16 analoge Ausgänge in Verbindung mit dem KlarkTeknik DN4816U (und/oder durch 16 zusätzliche analoge Eingänge mit dem Midas DN4816-I) Nutzung eines Behringer X Air XR18 oder Midas MR18 Digitalmischers als Splitter und IEM-Mischer Nutzung eines Behringer X32 Rack Digitalmischers als Splitter und IEM-Mischer Nutzung mit dem KlarkTeknik DN4816U an einem Laptop, um 16 Signale per XLR auszuspielen (Backing Tracks, Software Klangerzeuger)

Punkt Nummer 4 wäre noch praktischer, wenn der USB-Port des Midas DN4816-O nicht nur für Firmware Updates, sondern wie der des KlarkTeknik DN4816U auch für Audio hätte genutzt werden können. Hier hat Midas eine große Chance vergeben.

Praxis

Neben der einfachen Kanalerweiterung sind es vor allem die oben genannten Punkte 5 und 6, die mich stark interessieren. Ein Behringer X Air XR18 Digitalmischer ist ein günstiger Digitalmischer, der sich sehr gut für In Ear Monitoring eignet. Mit seinen 16 Combo-Eingängen und zwei Klinken-Eingängen sowie acht XLR-Ausgängen reicht er für die meisten Bands mit Standardbesetzung locker aus. Die App-Fernsteuerung ermöglicht den Musikern direkten Zugriff auf ihren Monitorweg per Smartphone oder Tablet. Zusätzlich lässt sich das komplette Mischpult per Laptop oder Tablet in all seinen Funktionen steuern, was auch zwingend notwendig ist, denn das Behringer X Air XR18 Digitalmischpult besitzt keinerlei Bedienelemente.

Kleinere Bands, die sich selbst mischen, kommen vielleicht mit sechs Mono-Monitorwegen aus und spielen den Main-Mix über die beiden verbleibenden XLR-Ausgänge aus. Möchte man allerdings das Behringer X Air XR18 flexibel auch bei Veranstaltungen einsetzen, bei denen ein eigenes Mischpult für den FoH-Sound zur Verfügung steht, wird es kompliziert. Nun müsste man analoge Splitter nutzen, um die Bühnensignale gleichzeitig auf das Behringer X Air XR18 als IEM-Mischer und das FoH-Pult zu verteilen. Doch es geht auch anders.

Mit dem Midas DN4816-O kann man den Signal-Split gleich mit dem Behringer X Air XR18 erledigen. Alle Instrumente werden dazu mit den 16 Eingängen des Behringer Digitalmischers verkabelt. Im Routing werden nun diese 16 Eingänge auf die 16 Ultranet Kanäle geroutet. Den Midas DN4816-O hängen wir nun an den Ultranet Ausgang des XR18 und er führt nun die gleichen Signale wie das Behringer X Air XR18. Diese wurden also digital gesplittet.

Die In-Ear-Systeme speisen wir nun mit den acht analogen XLR-Ausgängen des Behringer X Air XR18. Alternativ müsste es auch möglich sein, die 16 Ultranet Signale für P16M Personal Monitoring Mixer am Ultranet Ausgang des Midas DN4816-O zusätzlich abzugreifen, was ich aber mangels P16M Mixer nicht ausprobieren konnte. So lässt sich problemlos das Behringer X Air XR18 flexibel als Monitormischpult mit Digitalsplit oder als Monitormischpult plus FoH-Pult verwenden.

Wir der Digitalsplit nicht benötigt, können die dann freien Ausgänge des Midas DN4816-O auch für die Anbindung weiterer Monitorboxen oder In-Ear-Transmitter genutzt werden.

Oder wie wäre es, wenn wir von den 18 USB-Return-Streams, die uns am Behringer X Air XR18 zur Verfügung stehen, 16 Streams an das FoH-Pult senden, während wir die Streams 17 und 18 für das eigene Monitoring nutzen? Nichts leichter als das: einfach im In/Out-Routing unter Ultranet den Reiter USB Return auswählen, der genau das schon eingerichtet hat. Nun liegen 16 USB-Returns an den Ausgängen des Midas DN4816-O an. Praktisch für alle Keyboarder, die live mit Software-Instrumenten spielen oder Bands, die Backing-Tracks nutzen.

Ähnlich funktioniert das auch mit einem Behringer X32 Digitalmischer. Auch hier hängen wir den Midas DN4816-O einfach an den Ultranet Port und schaffen somit 16 zusätzliche Ausgänge, die wir für das Monitoring oder für einen Digitalsplit verwenden können.