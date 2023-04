Günstiges MIDI-Interface mit MIDI Thru/Merge

Ein MIDI-Interface – benötigt man so etwas noch im Jahr 2023? Aber sicher doch! Ein ganzes Studio per USB zu verkabeln, endet schnell in Frust. Und längst ist nicht jedes Gerät mit USB ausgestattet. MIDI findet sich an fast jedem Gerät: Vom Synthesizer, Sequencer bis zum Effektgerät. MIDI ist viel älter als USB und es lässt sich eine sehr große Anzahl an MIDI-Geräten an einem USB-Port betreiben. Grund genug also, sich dem Thema MIDI-Interface noch einmal zu widmen und das günstige Miditech MIDIFACE 4×4 Thru/Merge Interface genauer unter die Lupe zu nehmen.

Miditech

Miditech ist ein alteingesessener Hersteller von MIDI-Tools und -Equipment aus Köln. Viel zu erfahren ist über den Hersteller auf seiner Internetseite nicht. Leuten meines Semesters dürfte der Hersteller aber seit sehr vielen Jahren bekannt sein. Die Produkte des Herstellers zeichnen sich durch eine sehr gute Verarbeitung aus und haben allesamt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unter den Produkten befinden sich Tools wie Sustain-Pedale, MIDI-Interfaces, MIDI-Tools, Sound-Expander, Masterkeyboards und Audiointerfaces.

Was bietet das MIDIFACE 4×4 Thru/Merge?

Einigen Lesern ist bestimmt das Miditech MIDIFACE 4×4 ein Begriff, das schon recht lange am Markt ist. Das Miditech MIDIFACE 4×4 Thru/Merge ist ein erweitertes MIDIFACE 4×4 in einem neuen Gewand. Wie das MIDIFACE 4×4 bietet die Thru/Merge-Version vier MIDI Ein- und Ausgänge und wird per USB an den Computer angeschlossen. Ein passendes USB-Kabel liegt bei. Anders als das MIDIFACE 4×4 bietet es allerdings einen Standalone-Betrieb mit MIDI Thru und MIDI Merge Modus. Doch dazu später mehr.

Schauen wir uns zunächst das Äußere etwas genauer an:

Das Miditech MIDIFACE 4×4 Thru/Merge besitzt ein sehr stabiles Metallgehäuse. Das ist in der Preisklasse eine Seltenheit, in der eigentlich Kunststoff das vorherrschende Material ist. Auf der Frontseite entdecke ich einen mit Model SW beschrifteten Taster, eine rote USB-LED sowie acht weitere LEDs, die in zwei Reihen à vier LEDs angeordnet sind. Die obere Reihe umfasst vier gelbe LEDs für die MIDI-Ausgänge, während die untere Reihe vier grüne LEDs für die MIDI-Eingänge beherbergt. Zwischen den LEDs ist sehr winzig die Beschriftung A1, B1, C1 und D1 aufgedruckt.

Den größten Teil der Frontplatte nehmen die vier MIDI DIN-Buchsen für IN A, OUT A, IN B und OUT B ein. Auf der Rückseite befinden sich dementsprechend die übrigen Buchsen für IN C, OUT C, IN D und OUT D. Außerdem ist der USB-Anschluss hier untergebracht.

Kompatibilität des MIDI-Interfaces

Das Miditech MIDIFACE 4×4 Thru/Merge ist USB-Class-Compliant und benötigt deshalb keinen Treiber. Es genügt, das MIDI-Interface mit dem beiliegenden USB-Kabel an einen Computer anzuschließen. Unterstützt werden alle Betriebssysteme ab Windows 7 (32 und 64 Bit) sowie iOS und MacOS X. Da das MIDIFACE 4×4 auch zu Linux kompatibel ist, würde ich auch hier eine Kompatibilität erwarten. Ausprobieren konnte ich das mangels Linux allerdings nicht.

Möchte man das Miditech MIDIFACE 4×4 Thru/Merge an einem iPad oder iPhone anschließen, wird das Apple Camera Connection Kit benötigt. iPads mit USB-Anschluss können direkt betrieben werden. Da das Interface allerdings per USB mit Strom versorgt werden muss (5 V/500 mA), empfiehlt sich eher der Betrieb mit einem Adapter, der auch eine Stromversorgung zulässt oder über einen aktiven USB-Hub.

Ein Hinweis, der auf der eigenen leidvollen Erfahrung mit Adaptern für Apple Smart-Geräte beruht: Es empfiehlt sich, immer das teurere Apple-Original zu kaufen oder zu Herstellern zu greifen, deren Produkte gesichert die „MFi“-Zertifizierung von Apple erhalten haben. Dazu gehören zum Beispiel HAMA und Belkin. Leider wird diese Zertifizierung von vielen asiatischen Herstellern gefälscht und die Produkte werden von Apple nach und nach gesperrt. Ich habe hier mittlerweile eine ganze Schublade voller nutzloser Adapter, die nach einem Update nicht mehr funktionierten, weil Apple sie kurzerhand aufgrund gefälschter Zertifikate aus dem Verkehr gezogen hat. Bei einem großen Online-Versandhändler werden darüber hinaus dreiste Fälschungen der Apple Originaladapter angeboten, die diesen täuschend ähnlich sehen. Diese werden teilweise aufgrund des Sponsorings ganz oben in den Suchergebnissen angezeigt. Sie kosten meistens nur die Hälfte des Originaladapters, funktionieren aber auch in der Regel nur bis zum nächsten Update des Betriebssystems.

Software

Zwar ist auf der Internetseite und dem beiliegenden Faltblatt von einem Software-Paket zu lesen, allerdings sollte man das nicht als Kaufgrund anführen, denn:

1. Das Software-Paket ist stark veraltet. Viele Versionen existieren gar nicht mehr oder werden von aktuellen Betriebssystemen nicht mehr offiziell unterstützt.

2. Die Software steht nicht direkt zum Download zur Verfügung. Nach dem Zusenden des Kaufbelegs erhält man die Seriennummern zugeschickt. Eine direkte Verlinkung auf der Miditech-Internetseite gibt es nicht, die Software soll von den Herstellerseiten heruntergeladen werden. Dort gibt es aber nur wesentlich aktuellere Versionen, bei denen die Keys nicht funktionieren dürften.

Im Software-Bundle enthalten wären Magix Samplitude Pro X2 Silver, Magix Independence Free, IK Multimedia Amplitube CS Free, Toontrack EZ Mix 2 Lite, Waldorf Edition LE 2, Imagelines Poizone VST Synthesizer und Makemusic Finale Notepad.

Magix Samplitude Pro X2 Silver gibt es nicht mehr. Über Google findet man aber noch einen alten Link zur Miditech-Internetseite, über den diese veraltete Variante noch heruntergeladen werden kann. Amplitube CS Free liegt in der Version 5 vor und kann kostenlos bei IK Multimedia heruntergeladen werden. Ein Key von Miditech wird nicht benötigt. Magix Independence Free ist ebenfalls kostenlos bei Magix erhältlich, unterstützt aber keine aktuellen M1 Macs. Die Software ist schon recht alt und moderne Betriebssystemversionen werden nicht explizit erwähnt. Hier hilft nur ausprobieren. Toontrack EZ Mix 2 Lite scheint es nicht mehr zu geben. Waldorf Edition LE 2 ist nicht kostenlos auf der Waldorf-Internetseite herunterzuladen, sondern kostet dort 19,90 Euro. Hier ist man also darauf angewiesen, von Miditech einen passenden Download-Link zu erhalten. Image Lines Poizone VST-Synthesizer ist auch nicht mehr als VST existent, sondern wird nur noch für FL Studio vertrieben, zumindest laut Internetseite von Image Lines. Makemusic Finale Notepad ist ohnehin kostenfrei und kann einfach ohne Registrierung bei Miditech von der Makemusic Internetseite heruntergeladen und genutzt werden.

Einsatz des Midiface 4×4 Thru/Merge im Tonstudio

Wie es sich für ein Class-Compliant-Gerät gehört, funktioniert das Miditech MIDIFACE 4×4 Thru Merge direkt nach dem Anschluss an den Computer. Mein Apple Mac Mini mit Apple M1 Prozessor hat das Miditech MIDIFACE 4×4 Thru/Merge Interface sofort erkannt und weder Logic noch Ableton Live haben die Zusammenarbeit verweigert. Alles funktioniert wie es soll: problemlos.

Interessant ist nun der Betrieb als MIDI Thru-Box oder MIDI Merger. Hier kommt der mit „Model SW“ beschriftete Taster ins Spiel. Nach dem Einschalten und dem Verbinden mit dem Computer ist das Interface immer zunächst im USB-Interface-Modus. Drückt man den Schalter vorne, wechselt das Interface mit jedem Druck in einen anderen Modus und signalisiert über die LEDs, welche Funktion es gerade besitzt:

THRU Modus 1: Die vier Eingänge sind direkt mit den vier Ausgängen verbunden.

THRU Modus 2: Die Signale von Eingang 1 werden auf die vier Ausgänge geroutet.

THRU Modus 3: Die Signale von Eingang 2 werden auf die vier Ausgänge geroutet.

THRU Modus 4: Die Signale von Eingang 3 werden auf die vier Ausgänge geroutet.

THRU Modus 5: Die Signale von Eingang 4 werden auf die vier Ausgänge geroutet.

Das ist leicht verständlich und durch die LEDs auch gut nachvollziehbar. Es leuchtet dauerhaft die LED des betreffenden Eingangs, der gerade aktiv ist und kurz die vier gelben LEDs der Ausgänge.

Bleibt noch der MERGE-Modus. Hier werden die Signale von MIDI In A und MIDI In B gemischt und auf alle vier Ausgänge geroutet. Leider gibt es keinen Modus, bei dem die Eingänge MIDI In C und MIDI In D gemischt werden. Interessant wäre auch das Mischen aller Eingänge auf einen Ausgang gewesen. Warum man das „vergessen“ hat, ist mir schleierhaft. Gewünscht hätte ich mir zudem, den Modus auch über einen MIDI-Befehl ändern zu können, also zum Beispiel per USB oder MIDI In. Das hätte das Miditech MIDIFACE 4×4 Thru/Merge deutlich flexibler für den Live-Betrieb gemacht. Gerade Keyboarder, die ohne Computer mit mehreren Tastaturen und externen Klangerzeugern arbeiten, benötigen häufig verschiedene Konfigurationen für eine Show. Im Live-Betrieb ist ergibt es aber keinen Sinn, so oft auf den Taster vorne zu drücken, bis der gewünschte Modus erreicht ist.

Alternativen zum MIDI-Interface

Etwas flexibler, aber auch doppelt so teuer, ist das ESI M4U eX, das die gleiche Zahl an Ein- und Ausgängen bietet, die jedoch dank der automatischen Erkennung nicht hinsichtlich ihrer Funktion festgelegt sind. Jeder Eingang kann auch ein Ausgang sein und umgekehrt. Auch hier gibt es einen THRU- und MERGE-Modus und auf der Rückseite sogar einen USB 3-Hub.

In der gleichen Preisklasse wird es ansonsten dünn: Das Nektar MIDIFLEX 4 kostet 69,- Euro, hat aber weniger Ein- und Ausgänge. Es besitzt ebenfalls eine Merge- und eine Split-Funktion.

Miditech MIDIface 4x4 thru/merge Kundenbewertung: (2) 69,00 € bei

Wesentlich flexibler ist das viermal so teure iConnectivity mioXM, das neben 4×4 Ein- und Ausgängen auch ein RTP-MIDI-Netzwerk aufbauen, mit mehreren Computern oder Smart-Devices parallel arbeiten kann und eine MIDI-Routingmatrix, MIDI-Filter, eine MIDI-Patchbay und einen MIDI-Merger beinhaltet. Benutzer-Presets sind möglich und bis zu vier Presets lassen sich über das Bedienfeld abrufen. Das klingt nicht nur komplex, sondern ist es auch. Hier ist mit einer deutlichen Einarbeitungszeit zu rechnen und nicht jeder benötigt die beschriebenen Funktionen.

Das Miditech MIDIFACE 4×4 Thru Merge bleibt also in seiner Preisklasse so gut wie ungeschlagen.