Sound Expander für General MIDI

Miditech Pianobox Pro Host ist ein GM Sound Expander, auch wenn der Name etwas in die Irre führt. Miditech Pianobox Pro Host ist schon einige Jahre am Markt, diese Art von Sound-Expandern sind allerdings selten geworden. Gab es zu den Hochzeiten von MIDI-Files noch zahlreiche Geräte am Markt, die gerne als Klangerzeuger für MIDI-File-Player von Miditemp und Co. oder externe Sequencer wie zum Beispiel dem Kawai Q80 eingesetzt wurden, wurden diese durch die weite Verbreitung des GM/GS/XG/GM2-Standards bei Arrangeur-Keyboards mit integriertem Sequencer zunehmend überflüssig. Doch auch heute gibt es noch einige Anwendungsbereiche für diese kleinen Kisten.

Kurz & knapp Was ist es? Miditech, Pianobox Pro Host, GM Sound Expander, ein kompakter General MIDI Sound Expander für Masterkeyboards und MIDI-Anwendungen. GM-Standard: 128 Sounds, 16-fach multitimbral, 81-stimmig polyphon.

128 Sounds, 16-fach multitimbral, 81-stimmig polyphon. Drum-Patterns: 100 integrierte Rhythmen für verschiedene Musikstile.

100 integrierte Rhythmen für verschiedene Musikstile. Anschlüsse: USB-Host, MIDI I/O, DI-In für Gitarre, Kopfhörer, Line-Out.

USB-Host, MIDI I/O, DI-In für Gitarre, Kopfhörer, Line-Out. Display & Bedienung: Einfaches 2-Zeilen-Display, keine Soundnamen, Bedienung über Encoder und Tasten.

Einfaches 2-Zeilen-Display, keine Soundnamen, Bedienung über Encoder und Tasten. Fazit: Preiswert, solide verarbeitet, im Arrangement brauchbar, bei Solo-Sounds und beim Display mit Schwächen.

Bewertung Miditech Pianobox Pro Host Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

ANZEIGE

Miditech Pianobox Pro Host

Vorab ein Disclaimer: Der Miditech Pianobox Pro Host Expander hat trotz des ähnlichen Namens nichts mit dem Miditech Pianobox Pro Expander zu tun. Letzterer ist im Handel nicht mehr erhältlich. Pianobox Pro enthielt im Gegensatz zum Pianobox Pro Host 64 Sounds aus der EMU Sample-Library und wurde oft auch als „kleiner Emulator“ bezeichnet. Diese Sounds sind beim Miditech Pianobox Pro Host GM Sound Expander leider nicht mehr enthalten.

General MIDI (GM Standard)

Miditech Pianobox Pro Host ist ein GM-Sound-Expander. Was bedeutet GM überhaupt? GM steht für General-MIDI und ist ein in den 1990er-Jahren verabschiedeter Standard, dessen wichtigstes Vermächtnis 128 ausgewählte Sounds sind, die in einer festgelegten Reihenfolge auf die MIDI-Programmwechselnummern 0-127 gemappt sind. So findet sich das Grand Piano immer unter Programmwechselnummer 0, während die Drawbar Orgel immer auf 16 zu finden ist und der Synth Bass 1 auf 38 und so weiter. Auch der grundlegende Klangcharakter dieser 128 Sounds ist weitestgehend festgelegt, sodass die Sounds verschiedener GM-Module ähnlich klingen (die Betonung liegt dabei auf „ähnlich“).

Festgelegt wurde außerdem ein Mindestsatz an MIDI Continuous Controllern (MIDI CC 1, 7, 10, 11, 64, 121 und 123; RPN #s 0, 1, 2; Channel Pressure, Pitch Bend), die ein solches Modul besitzen muss sowie die Tasten- und MIDI-Kanalbelegung für das Schlagzeug. Das Schlagzeug wird immer über MIDI-Kanal 10 gesteuert.

GM-Module müssen 16-fach multitimbral sein, das heißt 16 Sounds müssen gleichzeitig auf 16 MIDI-Kanälen angesprochen werden können. Die Polyphonie ist auf mindestens 24 Stimmen festgelegt, was allerdings reichlich wenig ist. Eines der ersten, wenn nicht sogar das erste GM Sound Modul dieser Art war der Roland Sound Canvas SC-55.

GM wurde jedoch nicht nur von Musikern verwendet, sondern auch für Gaming. Waren bislang vor allem Sound Blaster Sound-Karten mit Yamaha 4-Operatoren-Chips (Yamaha YM3812/Yamaha OPL2) verbreitet, konnte sich der GM-Standard schnell zunächst als Hardware (z. B. ISA-Steckkarten oder Daughter-Boards für den Wave Blaster Expansion-Port der Sound Blaster Sound-Karten) und dann auch als Teil des Betriebssystems (Microsoft GS Wavetable SW Synth, Apple Quicktime Software Wavetable Synthesizer) durchsetzen. Auch Musik-Software konnte diese Karten ansteuern und als Klangerzeuger nutzen. Die GM-Software-Klangerzeugung ist bis heute zum Beispiel Teil von Windows und macOS.

Hersteller wie Roland und Yamaha erweiterten den limitierten General-MIDI-Standard durch weitere Sound-Bänke und MIDI-Controller, um zum Beispiel bessere Synthesizer-Sounds über Filter-Modulationen, programmierbare Insert-Effekte und mehr zu ermöglichen. Dies führte zum GS-Standard (Roland) und XG-Standard (Yamaha). Mit GM2 wurden deren Konzepte zu einer Verbesserung der Kompatibilität in General-MIDI überführt.

Miditech Pianobox Pro Host Hardware

Miditech Pianobox Pro Host ist ein GM-Sound-Modul, arbeitet also nach dem ursprünglichen GM-Standard. Enthalten sind demzufolge auch nur 128 GM-kompatible Sounds zuzüglich der vorgeschriebenen Drum-Sets des GM-Standards). Weiterhin enthalten sind 100 fertige Drum-Patterns, die sich direkt am Gerät abrufen lassen und von Walzer über Swing und lateinamerikanische Stile bis hin zu Pop und Rock ein breites Spektrum abdecken.

ANZEIGE

An der Front des Aluminiumgehäuses befindet sich der Betriebsschalter, ein USB-Host-Anschluss zum Anschluss eines Masterkeyboards mit USB-MIDI, ein Panic-Taster, ein DI-Eingang Instrumente wie Gitarre sowie eine Kopfhörerbuchse samt Lautstärkeregler.

Die Rückseite umfasst eine USB-Buchse für die Verbindung mit dem Computer (USB-MIDI) und die Stromversorgung, MIDI In und MIDI Out (DIN-Buchsen) sowie zwei Klinkenausgänge für den Line-Out.

Kommen wir zur Oberseite der Miditech Pianobox Pro Host Hardware.

Die Oberseite der Miditech Pianobox Pro Host Hardware bietet folgende Bedienelemente:

Encoder: In der Mitte befindet sich ein Encoder zur Anpassung von Parametern.

LED-Display: Darüber ist ein einfaches, beleuchtetes zweizeiliges LED-Display angebracht.

Drum: Ermöglicht das Abrufen der integrierten Drum-Patterns.

Play/Stop: Startet oder stoppt die Wiedergabe dieser Patterns.

Tempo: Regelt die Geschwindigkeit der Wiedergabe.

Program: Ermöglicht die Auswahl eines Sounds.

Channel: Wählt einen der 16 MIDI-Kanäle aus.

Reverb: Aktiviert den integrierten Reverb-Effekt, der pro MIDI-Kanal einstellbar ist.

Transpose: Ermöglicht das Transponieren (nur für USB Host und MIDI In).

Volume: Stellt die individuelle Lautstärke pro MIDI-Kanal ein.

Das sind die wesentlichen Funktionen.

Es gibt die Möglichkeit, die aktuelle Einstellung zu speichern, indem man den Program-Button für fünf Sekunden gedrückt hält. Sie bleibt dann auch nach dem Ausschalten erhalten. Hält man den Drum-Button fünf Sekunden lang gedrückt, wird die Werkseinstellung wiederhergestellt.

Miditech Pianobox Pro Host ist 81-stimmig polyphon spielbar.

Einsatzmöglichkeiten

Ein kleiner GM-Sound-Expander wie die Miditech Pianobox Pro Host kann in einigen Situationen recht praktisch sein. So kann sie z. B. als Klangquelle in Verbindung mit Notensatz-Software wie Sibelius oder Guitar Pro dienen. Allerdings bringen diese Programme mittlerweile auch eigene (sehr gute) Software-Instrumente mit. Durch den USB-Host-Eingang an der Front ist Miditech Pianobox Pro Host ein idealer Partner für USB-Masterkeyboards, die selbst über keine eigene Klangerzeugung verfügen. Diese sind oftmals sehr leicht und werden auch gerne unterwegs im Hotelzimmer genutzt. Mit einem GM-Sound-Modul wie Pianobox Pro Host kann auf einen Computer als Klangerzeuger verzichtet werden.

Zum Editieren und Vorbereiten von MIDI-Files für einen Gig ist Miditech Pianobox Pro Host ebenfalls ideal. Auch wenn die MIDI-Files eventuell später mit einem anderen GM-Klangerzeuger abgespielt werden, können mit einem Computer und Pianobox Pro Host Editierungen vorgenommen und das MIDI-File neu abgespeichert werden. Später lädt man es dann auf die eigentliche Abspielplattform.

Da selbst viele sehr günstige Home-Keyboards mittlerweile über USB-MIDI verfügen, lässt sich Miditech Pianobox Pro Host auch als kleiner Sound-Expander für diese günstigen Keyboards benutzen und bringt so etwas bessere Sounds und eine höhere Polyphonie mit sich. Da die Sounds der meisten Keyboards mittlerweile nach dem GM-Standard sortiert sind und bei der Auswahl MIDI-Program-Change-Befehle gesendet werden, dürfte die Sound-Auswahl über das Keyboard kein Problem darstellen, kann aber auch direkt an der Pianobox geschehen.

Günstige Digitalpianos besitzen oft nur wenige Sounds. Wer ein solches Instrument gerne mit weiteren Sounds aufrüsten möchte, kann das mit dem Miditech Pianobox Pro Host GM Sound Expander tun. Allerdings gibt es hier klanglich deutlich bessere Alternativen, die sich eher lohnen, so zum Beispiel der V3 Sound Grand Piano Pro Sound-Expander, der neben erstklassigen Piano-Sounds auch noch eine Vielzahl weiterer Sounds aus allen Kategorien bereitstellt.

Limitierungen

Zwar bietet Miditech Pianobox Pro Host ein Display, allerdings hat dieses zwei gewaltige Nachteile:

Der Blickwinkel ist sehr beschränkt. Schaut man nicht im richtigen Winkel auf das Display, lässt es sich nicht ablesen. Ein kleiner Regler zum Justieren, wie man ihn von anderen Geräten kennt, ist nicht vorhanden. Es werden keine Namen der Sounds oder Rhythmen angezeigt, nur Nummern, obwohl der Platz dafür vorhanden gewesen wäre.

Weitere Limitierungen: Es gibt keine Möglichkeit, alternative Halleffekte auszuwählen. Es gibt keine Regelmöglichkeit für den DI-Eingang (Gain, Lautstärke).

Klang

Der Klang ist typisch für kleine GM-Module und spielt auf einem Niveau mit den bekannten GM-Sound-Modulen der Vergangenheit wie Roland Sound Canvas SC-55 oder Yamaha TG-100. Klangliche Wunder darf man also nicht erwarten. Die Sounds sind gut aufeinander abgestimmt, GM-MIDI-Files klingen so wie man es gewohnt ist. Solistisch betrachtet sind die einzelnen Sounds jedoch weniger gut zu gebrauchen. Es findet sich aber immer ein „Sweet Spot“, innerhalb dessen die Instrumente gut klingen. Der Hall ist recht einfach, aber ebenfalls für den Zweck ausreichend. Eine sehr lange und dichte Hallfahne generiert er nicht. Ihr hört hier zwei Beispiele für GM-MIDI-Files. Ein Stück ist aus dem Bereich Popmusik, das zweite Beispiel aus einem Arrangement eines klassischen Musikstücks.

Hier einmal zum Vergleich das klassische Stück mit dem V3 Sound Sonority Pro Sound-Expander abgespielt. Der Preisunterschied von über 300,- Euro macht sich direkt bemerkbar. Eine Stärke von Sonority Pro sind die zusätzlichen Solo-Sounds, die deutlich besser klingen als die GM-Sounds:

Dass das kleine Miditech Sound-Modul hier nicht mithalten kann, liegt auf der Hand. Zu groß ist der Preisunterschied und der dadurch resultierende Klangunterschied.

Sehr schade ist, dass die in der Pianobox Pro enthaltenen Sounds aus der EMU Sample-Library nicht mehr enthalten sind. Ob das aus lizenztechnischen Gründen geschehen ist, kann ich nicht sagen. Diese 64 Sounds aus dem Vorgänger hätten das Sound-Modul jedenfalls deutlich aufgewertet.

Alternativen

V3 Sound Sonority Pro

Das kleine dreieckige Modul bietet GM-Sounds in einer hohen Qualität und darüber hinaus noch viele weitere Sounds, wie zum Beispiel sehr hochwertige Flügel-Sounds. Allerdings ist man für die Bedienung entweder auf MIDI-Parameter oder ein Tablet samt kostenpflichtigem Bluetooth-Dongle angewiesen. Der Preis für V3 Sound Sonority Pro ist recht hoch, der Sound spricht jedoch für sich und spielt in der Mittelklasse von Arranger-Keyboards locker mit. Das Modul ist 256-stimmig polyphon spielbar. Das ist ordentlich und macht den hohen Preis wieder wett.

Ketron SD-1000

Das Ketron SD-1000 ist ein weiteres kleines Sound-Modul mit einer hohen Klangvielfalt (insbesondere bei Orchester-Sounds) und GM-Kompatibilität. Es ist sogar 32-fach multitimbral und bietet darüber hinaus 128-stimmige Polyphonie. Wie Sonority Pro muss man auf ein Display verzichten und ist komplett auf MIDI zur Steuerung des Moduls angewiesen. 248 Audio-Drum-Loops von hoher Qualität laden zum Jammen ein.

MB Music PRO.XS

Die Produkte von MB Music wie MB Music PRO.XS bieten sogar GM2-Kompatibilität, eine hohe Polyphonie von 256 Stimmen und 320 Sounds. Eine Besonderheit ist das integrierte 2×2 Audiointerface.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Nachteilig sind hier die Cinch-Line-Ausgänge. Wer mehr möchte, muss mehr investieren und findet in den größeren MB Music Modellen Alternativen mit Display und/oder mehr Anschlüssen.