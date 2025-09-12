Günstiges Lehrbuch für Schlagzeug-Einsteiger

Mit dem Legendary Drumbook bringt die Musikhaus Thomann Hausmarke Millenium ihr erstes Lehrwerk auf den Markt. Das von Peter Söltl verfasste Schlagzeugbuch richtet sich grundlegend an Einsteiger, aber auch Fortgeschrittene sollen hier den einen oder anderen Tipp mitnehmen können. Neben grundlegenden Übungen erwarten die Leser zahlreiche Playalongs und Grooves in moderner Aufmachung. Wir haben uns das in deutscher und englischer Sprache erhältliche Millenium Legendary Drumbook einmal für euch angeschaut.

Kurz & knapp Zielgruppe: Ideal für Einsteiger, auch Kinder profitieren vom spielerischen Einstieg. Ausstattung: Gute Gestaltung mit Spiralbindung, klarer Notation und anschaulichen Bildern. Begleitmaterial: Rund 300 QR-Codes führen zu modernen Videos und Audio-Samples. Inhalte: Solide Grundlagen, Grooves und Stilistiken – Fill-ins etwas knapp gehalten. Fazit: Sehr gelungenes Lehrwerk für den Unterricht, jedoch kein Ersatz für einen Lehrer.



Ersteindruck & Gestaltung

Das Millenium Legendary Drumbook kommt als Softcover mit Ringbindung und umfasst 120 Seiten. Das DIN-A4-Format ist angenehm groß. Dank der Spiralbindung bleibt es auch zuverlässig auf dem Notenständer liegen, ohne ständig wieder zuzuklappen – ein praktischer Vorteil gegenüber klassischen Buchbindungen.

Die Gestaltung des Millenium Legendary Drumbook ist schlicht, aber modern. Der Druck und die Bilder sind hochauflösend, die Seiten dick und mit „Softtouch“-Oberfläche. Alles in allem wirkt das Buch schon beim ersten Anfassen sehr hochwertig.

Die Seiten sind übersichtlich strukturiert, mit klarer Notation und einem gleichbleibenden Aufbau. Kleine Infoboxen geben immer wieder Tipps zur Technik oder zum musikalischen Ausdruck. Farbige Fotos lockern die Seiten auf, ohne abzulenken.

Zusätzlich verfügt das Buch über knapp 300 QR-Codes, die zu den jeweiligen kapitelbezogenen Video-Sessions oder zu den 240 Audio-Samples führen.

Inhalt & Struktur des Millenium Legendary Drumbook

Das Drumbook ist in die folgenden acht großen Bereiche gegliedert:

Grundlagen // LINKS

First Steps

Warm-Ups

Basic-Grooves

Advanced-Grooves

Fill-Ins

Stilistiken

Koordination

Grundlagen

Hier werden die Basics des Schlagzeugspielens vermittelt. Worin unterscheiden sich E-Drums und akustische Drums? Wie baut man ein Drum-Set auf, stimmt es gegebenenfalls und welches Zubehör braucht man? Neben Gehörschutz und Sticks wird auch auf Kopfhörer, Metronom und das Practice-Pad eingegangen.

Weiter geht es mit der Stickhaltung, der Spielhaltung, verschiedenen Fußtechniken sowie einigen Tipps und Tricks zum effizienten Üben.

First Steps

Wie schon in unserem Interview mit dem Autor Peter Söltl deutlich wurde, soll das Millenium Legendary Drumbook kein weiteres trockenes Schulbuch sein. Deshalb war es Peter Söltl wichtig, Kinder gezielt anzusprechen und einen spielerischeren Einstieg zu ermöglichen. Das Kapitel „First Steps“ ist daher in zwei Teile gegliedert – einen für Kinder von 6 bis 12 Jahren und einen für Schlagzeuglernende ab 13 Jahren.

Der Teil für Kinder ist optisch ebenso aufgeräumt, didaktisch jedoch spielerischer gestaltet und setzt statt auf Noten auf Symbole. Diese könnten sogar direkt am Schlagzeug angebracht werden, was die Orientierung erleichtert. Gleichzeitig werden die Symbole früh in ein Notensystem eingebunden, sodass der Übergang zu echten Noten fließend erfolgt.

Auch der Teil für ältere Lernende ist ansprechend gestaltet. Hier werden im Millenium Legendary Drumbook erste Beginner-Grooves eingeübt, während der Schüler direkt zu einem Track bzw. Song mitspielen kann.

Warm-ups

Die Doppelseite zu den Warm-ups ist recht knapp gehalten: Einzelschläge, Doppelschläge, Paradiddle, vier rechts, vier links sowie einige Ideen zur praktischen Umsetzung mit konkreter Zielsetzung – das war’s. Für ein Anfängerlehrwerk, wie es das Millenium Legendary Drumbook ist, ist das jedoch insgesamt mehr als ausreichend.

Basic-Grooves

Hier geht es ans Eingemachte. Das Millenium Legendary Drumbook behandelt eine ganze Reihe von Viertel-Grooves, Achtel-Grooves, Sechzehntel-Grooves, Tom-Grooves sowie Sechzehntel-Hand-to-Hand-Grooves. Nach jedem Abschnitt werden die erlernten Grooves auf einer Doppelseite miteinander kombiniert.

Advanced-Grooves

Genau wie bei den Basic-Grooves geht es bei den Advanced-Grooves weiter – nur eben komplexer. Offbeat-Hat-Grooves, Open-Hat-Grooves, Ghostnotes sowie Achtel-Grooves mit Sechzehntel-Kick-Drum werden im Millenium Legendary Drumbook behandelt. Der technische Anspruch steigt hier merklich, entspricht jedoch weiterhin der Lernkurve, die das Schlagzeugbuch bis dato aufweist.

Fill-ins

Auf insgesamt vier Seiten werden im Millenium Legendary Drumbook anschließend absolute Basic-Fills abgearbeitet. Im Vergleich zum bereits erreichten Niveau des Lesers hätte ich an dieser Stelle ein wenig mehr erwartet und zumindest die Einführung von triolischen Fills begrüßt. Die enthaltenen Fill-ins sind jedoch trotzdem absolut sinnvoll und praxisnah.

Stilistiken

Nachdem die Grundlagen von Rock und Pop behandelt wurden, geht es im Millenium Legendary Drumbook mit weiteren Stilistiken weiter. Mit dabei sind Bluesrock, Shuffle, Reggae, Swing, Bossa Nova und Samba. Auch hier werden nur die Grundlagen vermittelt. Für einen ersten Überblick ist das völlig ausreichend. Wer danach ein größeres Interesse an einem bestimmten Stil entwickelt, muss sich aber gezielt ein gesondertes Lehrwerk dazu anschaffen.

Koordination

Im Kapitel „Koordination“ findet man einen Mischmasch aus Orchestrierung, Rhythmuspyramide, Rhythmusalphabet und Notenlesen. Das sind alles sehr praktische Themen, dennoch hatte ich mit mehr konkreten Übungen zur Limb Independence gerechnet.

Lernen mit dem Legendary Drumbook

Nun ja, ein blutiger Anfänger bin ich zum Glück nicht mehr. Deshalb konnte ich das Buch nicht ganz aus dieser Perspektive bewerten. Dennoch kann ich es gut mit dem vergleichen, was mir als Kind zur Verfügung stand. Und hier hat sich eindeutig etwas getan.

Allein die QR-Codes sind im Vergleich zu den damals üblichen Begleit-CDs ein großer Mehrwert. Sie motivieren dazu, tatsächlich mit ihnen zu arbeiten – und immerhin kann man sie nicht verlieren. Auch der Einstieg für Kinder ist sinnvoll. Bei Erfolg sollte er vielleicht sogar in einem eigenen Kids-Band ausgearbeitet werden.

Für die Nutzung der Begleitsongs, Videolektionen und Audio-Samples muss man mit einem Handy oder einem ähnlichen Gerät einen der QR-Codes scannen. Anschließend wird man entweder auf ein YouTube-Video oder auf einen Audioplayer auf der Millenium-Drum-Website weitergeleitet.

Sowohl die Videos als auch die Audiobeispiele und Songs sind hochwertig und modern produziert. Das Einzige, was ich hier vermisse, ist eine nahtlose Loop-Möglichkeit. So könnten Grooves direkt zusammen mit dem Audiobeispiel geübt werden.

Die Lernkurve bleibt mit diesem Lehrwerk durchgehend steil und die hinzukommenden Anforderungen steigen nicht sprunghaft an. So wird ein stetiges und motivierendes Lernen gefördert. Die hochwertigen Materialien und die Ringbindung sind ein zusätzlicher, wenn auch subtilerer Faktor.

Dass das Buch einen motivierten und annähernd talentierten Schlagzeugschüler über ganze drei Jahre vollumfänglich begleiten kann, bezweifle ich jedoch. Dennoch ist es ein wunderbares Lehrwerk, das einen hervorragenden Einstieg in die Schlagzeugwelt ermöglicht. Es ist jedoch, wie auch Peter Söltl sagt, kein Ersatz für einen Schlagzeuglehrer, sondern ein Lehrmittel für den Unterricht. Und diesen Job erfüllt das Legendary Drumbook meiner Meinung nach sehr gut.

Alternativen zum Millenium Legendary Drumbook

Lehrwerke für Schlagzeug gibt es wie Sand am Meer. Umso schwieriger ist es, das richtige auszuwählen. Ganz ehrlich: Es kommt ebenso auf die Ziele und den Lerntyp an.

Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich zusammen mit meinem Bruder schon in recht jungen Jahren Klavier lernen durfte. Wir haben beide mit demselben Lehrwerk begonnen. Ich kam super damit zurecht, er hingegen nicht. Kurz darauf wechselte er das Lehrwerk auf Empfehlung unseres Klavierlehrers – und siehe da, auf einmal funktionierte es deutlich besser.

Gerade bei Kindern sollte man in der Regel von stumpfen „Schulbüchern“ wie Stick Control oder ähnlichen absehen. Zwar bietet dieses Werk eine ganze Reihe toller Übungen, doch sollten diese eher von Zeit zu Zeit eingestreut werden – nicht jedoch als Grundlage für den Unterricht oder das eigenständige Lernen dienen.

Affiliate Links Alfred Music Publishing Stick Control Kundenbewertung: (170) 17,95€

Stattdessen empfiehlt es sich, auf Lehrwerke zu setzen, die spielerisch an das Instrument heranführen und Abwechslung bieten. Bücher mit integrierten Songs, Playalongs oder anschaulichen Illustrationen halten die Motivation hoch und helfen, technische Inhalte in einen musikalischen Kontext einzubetten.

Die Schlagzeugschule von Gert Bomhof, „Schule für Drum Set – Band 1“, eignet sich beispielsweise gut für Kinder und bietet mit einem zweiten Band auch genügend Zukunftsperspektive.

Affiliate Links De Haske Schule Für Drumset 1 Kundenbewertung: (21) 23,99€

Auch für Erwachsene muss ein Drumbook nicht nur aus reiner Theorie und freudlosem Üben am Pad bestehen. Neben Millenium gibt es besonders auf dem englischsprachigen Markt viele weitere ausführliche Einsteiger-Drumbooks, etwa „Drumeo – The Best Beginner Drum Book“ oder „Hal Leonard – Drumset Method“.

Affiliate Links Hal Leonard Drumset Method - Complete Kundenbewertung: (4) 37,50€ Drumeo The Best Beginner Drum Book Kundenbewertung: (8) 34,90€

Danach muss jeder selbst entscheiden, in welche Stilistik und mit welchem Schwerpunkt er sich mit den erlernten Grundlagen entwickeln möchte und an welchen Stellen noch Übungsbedarf besteht.