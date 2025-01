Klarer Sound ohne Grenzen?

Es gibt sie, diese Momente, in denen die Technik nicht einfach nur unkompliziert funktionieren, sondern auch begeistern soll. Gerade im Bereich von Live-Anwendungen, in denen Gesangs- und Sprecherstimmen klar und kraftvoll transportiert werden müssen, zählt jedes Detail. Ob das Mipro ACT-5801/580H 5,8 GHz Funkmikrofon-Set, bestehend aus dem Mipro ACT-5801 Empfänger und dem Handmikrofon ACT-580H59, diesen Ansprüchen gerecht wird und ob es mit den Konkurrenten von Shure und Sennheiser mithalten kann, haben ich genauer unter die Lupe genommen.

Der Hersteller Mipro

Mipro ist ein Name, der in der Welt der drahtlosen Audiotechnik seit Jahrzehnten einen festen Platz hat. Das 1995 in Taiwan gegründete Unternehmen hat sich mit seinen simplen und anwenderfreundlichen Lösungen für drahtlose Mikrofon- und Monitorsysteme einen ordentlichen Ruf erarbeitet. Mipro steht übrigens für „Microphone Professionals“ – ein Name, der Programm ist. Besonders im semiprofessionellen bis professionellen Bereich, etwa bei Veranstaltungen, Konferenzen und in Kirchen, genießen die Produkte hohes Ansehen.

Das Funkmikrofon-Set im Detail

Nach der Einführung in die Welt von Mipro stellt sich die Frage: Wie schlägt sich das Funkmikrofon-Set ACT-5801/580H in der Praxis? Bevor es jedoch ans Testen geht, lohnt sich hier ein genauer Blick auf die Details. Vom Lieferumfang bis hin zu den technischen Feinheiten zeigt sich, wie viel Mühe Mipro in dieses Produkt gesteckt hat. Schon beim Auspacken ist nämlich zu sehen, dass Mipro großen Wert auf Ansprechendes und Praktisches legt.

Sender und Empfänger kommen in einzelnen Kartons, wobei der Karton des Empfängers gleichzeitig ein praktischer Koffer ist. Sofort fällt mir auf, dass beide Verpackungen äußerst platzsparend und funktional gestaltet sind. Zum Lieferumfang des Mipro ACT-580H59 gehört neben dem Mikrofon ein Li-Akku, ein USB-C-Kabel, über den sich der Akku direkt im Mikrofon laden lässt, drei farbige Kodierringe aus Gummi und eine Bedienungsanleitung. Eine passende Klemme für ein Stativ fehlt leider.

Anmerkung der Redaktion: Für die meisten Funkmikrofone empfiehlt sich die Gravity MS CLMP 34 Klemme.

Ein Blick auf den Empfänger Mipro ACT-5801

Dem Empfänger Mipro ACT-5801 ist neben Netzteil und Anleitung noch ein Mono-Klinkenkabel beigelegt. Der 9,5″ breite Empfänger ACT-5801 beeindruckt auf Anhieb mit seinem leichten und gleichzeitig robusten Metallgehäuse. Er ist für den Rack-Einbau geeignet (Rack-Winkel sind optimal erhältlich), lässt sich aber dank seines geringen Gewichts auch flexibel an anderen Orten platzieren. Die Vorderseite ist äußerst klar strukturiert: Ein übersichtliches OLED-Display zeigt den aktuellen Kanal, die Lautstärke des Eingangssignals vom Mikrofon und sogar dessen Akkustand in Prozent an.

Über ein großes Jogwheel lassen sich Menüpunkte schnell und einfach aufrufen und anpassen, wie beispielsweise die automatische oder manuelle Einstellung des Gains oder das schaltbare Absenken der tiefen Frequenzen. Der ACT-Knopf („Automatic Channel Targeting“) ist für das automatische Einstellen des Kanals am Empfänger und Mikrofon zuständig. Gut erkennbar gibt es noch einen rastbaren roten Knopf, mit dem das Gerät ein- und ausgeschaltet werden kann.

Was besonders auffällt: Im Gegensatz zu vielen Funkmikrofonen anderer Hersteller ist auf der Rückseite keine Antenne zu finden, die nämlich oftmals fragil ist. Mipro hat bei diesem Modell dankenswerterweise auf integrierte Antennen gesetzt, was den Rack-Einbau erleichtert. Nachteilig ist das nur, wenn mehrere Empfänger und abgesetzte Antennen verwendet werden sollen. Das ist mit diesem Empfängermodell leider nicht möglich.

Leider eine Vorrichtung zur Zugentlastung des Stromkabels. Raus geht das Audiosignal über XLR oder Klinke.

Das Äußere vom Mikrofon Mipro ACT-580H59

Das Handmikrofon ACT-580H59 setzt ebenfalls auf eine hochwertige Bauweise. Es liegt meiner Meinung nach ziemlich solide ausbalanciert in der Hand, weder zu schwer noch zu leicht. Mit einem kleinen Schieberegler lässt sich das Mikrofon ein- und ausschalten. Es ist ebenfalls mit einem Display ausgestattet, das neben der genutzten Gruppe und dem Kanal den Akkustand sowie die Lautstärke des Eingangssignals anzeigt.

Die fast schon zu helle und knallgrüne Hintergrundbeleuchtung geht glücklicherweise bereits nach wenigen Sekunden aus. Dadurch lässt sich der Kanal nach dem Einschalten noch kurz überprüfen und nach dem Abdunkeln beeinträchtigt das Display keine Bühnenshow – sehr praktisch!

Der untere Teil des Mikrofons, an dem auch einer der farbigen Kodierringe befestigt werden kann, lässt sich aufschrauben, um an das Batteriefach zu gelangen. Hier finden entweder zwei AA-Batterien oder der im Lieferumfang enthaltene Li-Akku Platz. Um diesen zu laden, gibt es auf der Unterseite des Funkmikrofons einen unauffälligen USB-C-Anschluss für das ebenfalls im Lieferumgang enthaltene Kabel.

Ein weiterer großer Vorteil des Handmikrofons ACT-580H59 ist die austauschbare Kapsel. Standardmäßig bekommt man die Kapsel MU-59A. Es lassen sich aber auch weitere Mikrofonkapseln aufschrauben, wie neben den herstellereigenen beispielsweise auch welche von Shure.

Zahlen, Daten und Fakten zum Empfänger Mipro ACT-5801

Hinter der ansprechenden Hülle steckt beeindruckende Technik, die für einen zuverlässigen Betrieb sorgen soll. Der ACT-5801 Empfänger arbeitet im modernen 5,8 GHz Frequenzbereich, der nicht nur lizenzfrei ist, sondern auch weniger störanfällig als herkömmliche 2,4 GHz Bänder. Dadurch eignet sich das System besonders für Umgebungen mit vielen drahtlosen Geräten, etwa Kirchen oder Veranstaltungsorte mit mehreren Mikrofonen und Funkstrecken.

Ein Highlight ist die automatische Kanalwahl durch Mipros „Automatic Channel Targeting“ (ACT), die die Synchronisation zwischen Sender und Empfänger extrem einfach gestaltet. Ein Knopfdruck genügt und die Geräte sind miteinander verbunden – schnell, zuverlässig und damit vor allem optimal für Anfänger geeignet. Der Empfänger unterstützt bis zu 24 Kanäle, was für Mehrkanal-Anwendungen oder größere Veranstaltungen ein enormer Vorteil ist.

Innere Werte des Mikrofons Mipro ACT-580H59

Das Handmikrofon ACT-580H59 überzeugt mit seiner dynamischen Kapsel und Supernierencharakteristik. Dank des Wechselkapselsystems kann die Kapsel wie bereits erwähnt ausgetauscht und das Funkmikro damit den individuellen klanglichen Bedürfnissen angepasst werden. Mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern soll das Signal auch bei Bewegungen durch größere Räume stabil bleiben. Interessant ist zudem die bereits angesprochene Energieversorgung: Das Mikrofon wird von zwei AA-Batterien betrieben oder dem beiliegenden Li-Akku, was für eine beeindruckende Laufzeit von bis zu 10 Stunden sorgen sollen.

Unüblich, dennoch für Notfälle hilfreich: Sollte das Mikrofon mal nicht geladen sein, ist der Betrieb während des Aufladens, beispielsweise mit einem langen USB-C-Kabel und einer Powerbank, immer noch möglich.

Praxis

Zahlen und Daten können schnell täuschen. Da hilft nur ein Praxistest, um herauszufinden, was das Mikrofon-Set tatsächlich auf Lager hat. Dieser Test fand unter realen Bedingungen statt: In einem Gottesdienst mit einer fünfköpfigen Band. Nach dem schnellen Aufbau und der kinderleichten Synchronisation begann der Einsatz. Das Mikrofon überzeugte direkt durch seine klare Signalübertragung – keine Störgeräusche, kein Rauschen.

Der Gesang der Sängerin wirkte sehr präsent, sowohl bei ruhigeren als auch bei rockigeren Liedern. Besonders hervorzuheben ist die hohe Rückkopplungsfestigkeit: Selbst bei stärker aufgedrehten Lautsprechern blieb das Signal dank Supernieren-Charakteristik stabil. Auch die Reichweite ließ keine Wünsche offen: Bei einem Gang durch das Gemeindehaus blieb die Übertragung einwandfrei.

Der Akkubetrieb des Mikrofons hielt zudem problemlos die gesamte Veranstaltung durch, was auf dem Display des Empfängers durchgehend beobachtet und abgelesen werden konnte – ein weiterer Pluspunkt für die Praxistauglichkeit. Innerhalb von zwei Stunden Betrieb wurden gerade einmal 5 % des Akkus verbraucht. Negativ anzumerken ist allerdings die zeitliche Verzögerung beim Ein- und Ausschalten des Mikrofons. Wer den Schalter als klassischen Mute-Schalter eines Mikros nutzt, wird feststellen müssen, dass erst drei Sekunden nach dem Einschalten ein Signal übertragen wird.

Natürlich wollen wir niemandem Audiobeispiele vorenthalten, allerdings können Aufnahmen aus dem Gottesdienst aus urheberrechtlichen Gründen nicht genutzt werden. Um den klaren Sound des Mikrofons präsentieren zu können, folgen nun also nachträglich aufgenommene Audiobeispiele in unterschiedlicher Dynamik. Die Aufnahmen sind unbearbeitet, lediglich die Lautstärke wurde angepasst, woraus das leichte Rauschen bei den ersten beiden Audiobeispielen resultiert.

Alternative Funkmikrofone im Set

Obwohl sich digitale Funkübertragung im 2,4 GHz Band schnell verbreitet hat, gibt es im 5,8 GHz Band noch nicht so viele Systeme. In der gleichen Preisklasse zu finden ist das Shure GLXD24+/SM58. Das Dual-Band-Funkmikrofon-Set arbeitet mit 2,4 GHz und 5,8 GHz. Acht Systeme sind simultan einsetzbar (mit Frequency-Manager sogar 16). Der Handsender ist mit der bekannten und beliebten Shure SM58 Mikrofonkapsel bestückt.

Möchte man zwar digital funken, aber nicht im 5,8 GHz Band, muss man rund 200,- Euro mehr investieren. In der Preisklasse zwischen 600,- und 700,- Euro finden sich interessante Systeme von Sennheiser und Shure, die im UHF-Band funken. Diese Systeme bringen zahlreiche professionelle Features mit und werden auch von Verleihern gerne eingesetzt.

Natürlich gibt es auch zahlreiche günstigere Systeme am Markt, insbesondere im 2,4 GHz Bereich. Qualitativ müssen dann aber zahlreiche Abstriche gemacht werden und auch der gleichzeitige Einsatz von mehr als drei bis vier Funkmikrofonen ist im 2,4 GHz Bereich nicht möglich. Zudem stören hier die zahlreichen Smartphones am Auftrittsort gerne den Betrieb. Da sich der Klang analoger Funkstrecken nicht mit dem von digitalen Funkstrecken vergleichen lässt, bleiben diese Alternativen hier außen vor.