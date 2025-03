Konkurrenz für Sennheiser, Shure und Co.?

Ein hochwertiges In-Ear-Monitoring-System kann auf der Bühne den entscheidenden Unterschied machen. Nichts ist frustrierender als ein unzuverlässiges Signal oder ein Sound, der nicht überzeugt. Das Mipro MI-909RT verspricht eine stabile Verbindung, intuitive Handhabung und eine Klangqualität, die auch Profis zufriedenstellen soll. Ob das System diese Versprechen hält und wie es sich gegenüber Alternativen schlägt, zeigt dieser Testbericht.

Kurz & knapp Exzellente Klangqualität: Die digitale 24 Bit/48 kHz Wandlung sorgt für eine präzise und detailreiche Wiedergabe.

Stabile Funkverbindung: Dank der MIPRO ACT-Funktion bleibt das Signal auch auf große Distanz unterbrechungsfrei.

Einfache Handhabung: Die intuitive Menüführung und automatische Frequenzsynchronisation erleichtern die Einrichtung.

Robuste Verarbeitung: Der Empfänger besteht aus Magnesium, während der Sender in einem 19-Zoll-Metallgehäuse steckt.

Lange Laufzeit: Mit zwei AA-Batterien bietet das System bis zu 12 Stunden durchgehende Nutzung.

Der Hersteller Mipro

Mipro ist seit Jahrzehnten ein etablierter Name in der Welt der drahtlosen Audiotechnik. Das 1995 in Taiwan gegründete Unternehmen hat sich mit seinen anwenderfreundlichen Lösungen für drahtlose Mikrofon- und Monitorsysteme einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. Der Name steht für „Microphone Professionals“ und spiegelt den Anspruch des Herstellers wider. Besonders im semiprofessionellen bis professionellen Bereich – etwa bei Veranstaltungen, Konferenzen oder in Kirchen – genießen Mipro-Produkte hohes Ansehen.

Das Funk-In-Ear-Set im Detail

Das Mipro MI-909RT richtet sich an Musiker und Tontechniker, die eine stabile, hochauflösende Funkverbindung benötigen. Die Kombination aus präziser Klangwiedergabe, robuster Verarbeitung und einfacher Bedienung macht dieses System zu einer ernstzunehmenden Option für den professionellen Einsatz.

Äußeres und Anschlüsse

Der MI-909T-Sender präsentiert sich in einem soliden 19-Zoll-Gehäuse aus Metall und ist für den 19 Zoll Rack-Einbau konzipiert. Ein gut lesbares LC-Display auf der Vorderseite zeigt Frequenz, Pegel und Batteriestatus an. Die Bedienelemente sind logisch angeordnet und ermöglichen eine schnelle Handhabung. Auf der Rückseite befinden sich symmetrische XLR- und Klinkeneingänge, eine Antennenbuchse sowie ein Netzwerkanschluss.

Der kompakte MI-909R-Empfänger besteht aus einem leichten, aber widerstandsfähigen Magnesiumgehäuse. Ein stabiler Gürtelclip sorgt für sicheren Halt, selbst bei intensiven Bewegungen auf der Bühne. Das gut beleuchtete Display zeigt Frequenz, Kanal und Pegelstatus an und dunkelt sich nach einigen Sekunden automatisch ab – praktisch für die Bühnenoptik und zur Batterieschonung. Der Kopfhörerausgang ist als 3,5-mm-Klinkenbuchse ausgelegt und kompatibel mit gängigen In-Ear-Monitoren.

Technische Informationen

Das Mipro MI-909RT setzt auf digitale Signalverarbeitung mit 24 Bit/48 kHz Wandlung, was eine detailreiche, verzerrungsfreie Klangwiedergabe ermöglicht. Der Frequenzgang reicht von 20 Hz bis 15 kHz – ideal für eine transparente Reproduktion von Gesang und Instrumenten. Die Übertragungsfrequenz liegt im Bereich von 480 bis 544 MHz.

Ein zentrales Feature ist die MIPRO ACT-Funktion (Auto Channel Targeting), die eine automatische Frequenzsynchronisation zwischen Sender und Empfänger ermöglicht und so Interferenzen reduziert. Der Sender bietet eine umschaltbare Ausgangsleistung (10 mW, 50 mW, 100 mW), während der Empfänger mit vier Equalizer-Presets ausgestattet ist (Flat, Low-Cut, High-Boost, Low-Cut & High-Boost), um den Sound an individuelle Bedürfnisse anzupassen.

Mit einer Reichweite von bis zu 100 m (abhängig von der Umgebung) und einer Betriebszeit von bis zu 12 Stunden mit zwei AA-Batterien erweist sich das Mipro MI-909-Set als eine verlässliche Wahl für den professionellen Live-Einsatz.

Mipro MI-909RT in der Praxis

Im praktischen Einsatz besticht das Mipro MI-909RT durch hochwertige Klangqualität, eine durchdachte Bauweise und vor allem eine unkomplizierte Bedienung. Gerade für Live-Musiker und Tontechniker ist ein schnell einsatzbereites, stabiles System essenziell – und genau hier kann das Mipro-Set punkten.

Aufbau und Einrichtung

Bereits beim ersten Test überzeugte die einfache Einrichtung: Die MIPRO ACT-Funktion ermöglicht eine schnelle Frequenzsynchronisation. Nach dem Einschalten wird eine freie Frequenz gewählt, per Knopfdruck erfolgt die Synchronisation mit dem Empfänger – und schon ist das System einsatzbereit. Die übersichtliche Menüführung erleichtert auch weniger technikaffinen Nutzern die Bedienung. Ein praktisches Detail ist, dass die Bedienelemente des Senders leicht versenkt sind, um ein versehentliches Verstellen zu verhindern.

Ein praktisches Detail ist auch die Bauweise des Empfängers. Die Antennen sind so positioniert, dass sie nach unten zeigen. Zuerst kam es mir aus optischen Gründen merkwürdig vor, diese Lösung ist aber nicht nur platzsparend, sondern auch funktional, wie sich später herausstellte. Beim Tragen des Empfängers sind die Antennen nämlich nicht im Weg, sodass man die Lautstärke problemlos anpassen kann, ohne von störenden Antennen behindert zu werden. Außerdem werden die Antennen so nicht unter Umständen von der Kleidung verdeckt.

Bühnen-Test

Im Live-Betrieb überzeugt das Mipro MI-909RT durch seine transparente und ausgewogene Wiedergabe. Getestet mit In-Ear-Kopfhörern von Ultimate Ears, liefert das System bereits ohne aktivierte Equalizer-Presets einen klaren, differenzierten Sound. Die Höhen und Mitten wirken detailreich, der Bassbereich bleibt sauber und gut definiert. Ein leichtes Eigenrauschen ist in stillen Momenten wahrnehmbar, stört aber nicht die Performance. Selbst bei hohen Bühnenpegeln bleibt die Funkverbindung stabil, ohne Dropouts oder spürbare Latenzen. Der Empfänger ist vor allem leicht und schmal, aber trotzdem robust verarbeitet. Besonders positiv fiel mir der Gürtelclip auf, der eine starke Klemmkraft besitzt und den Empfänger sicher an der Hose oder am Gürtel fixiert. Selbst bei intensiver Bewegung auf der Bühne bleibt er also zuverlässig an seinem Platz.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Mipro MI-909RT nicht nur durch seine einfache Handhabung, sondern auch durch seine klanglichen Eigenschaften überzeugt. Die Kombination aus sicherem Halt, praktischer Bedienung und stabiler Funkverbindung haben mir im Praxistest gezeigt, dass dieses Set eine zuverlässige Wahl für Musiker ist, die eine professionelle und vor allem unkomplizierte Lösung für In-Ear-Monitoring benötigen.

Alternativen zum Mipro MI-909RT

Das Mipro MI-909RT tritt gegen bewährte Konkurrenzmodelle wie das Sennheiser ew IEM G4 und das Shure PSM 300 Premium K3E an.

Vergleich zum Sennheiser ew IEM G4

Das Sennheiser ew IEM G4 gilt als eines der meistgenutzten In-Ear-Monitoring-Systeme für Live-Musiker und Tontechniker. Im Gegensatz zum Mipro-Set setzt es auf analoge Übertragung, während das Mipro MI-909RT digitale Signalverarbeitung mit 24 Bit/48 kHz Wandlung nutzt. Laut Erfahrungsberichten bietet das Sennheiser System einen warmen, ausgewogenen Klang mit guter Sprachverständlichkeit, während das Mipro durch seine digitale Technik eine besonders transparente und detaillierte Wiedergabe ermöglicht.

Ein wesentlicher Unterschied liegt in der Frequenznutzung. Das Sennheiser System deckt einen breiteren Frequenzbereich ab und lässt sich dadurch flexibler mit mehreren Geräten gleichzeitig betreiben. Die digitale Übertragung des Mipro MI-909RT sorgt dafür, dass das Signal stabil bleibt, allerdings ist die Anzahl der gleichzeitig nutzbaren Systeme laut technischen Daten etwas begrenzter.

In der Bedienung setzen beide Systeme auf eine schnelle Synchronisation der Frequenzen. Mipro verwendet dafür die ACT-Funktion, während Sennheiser eine Infrarot-Synchronisation nutzt. Beide Systeme ermöglichen eine unkomplizierte Einrichtung, wobei mir das Mipro-Set in meinem Test von der Bedienung her besonders intuitiv vorkam. Der Anschluss ist bei beiden Geräten per Klinke oder XLR möglich.

Bezüglich der Verarbeitung verwendet Mipro ein leichtes Magnesiumgehäuse, das stabil und trotzdem angenehm zu tragen ist. Sennheiser setzt auf ein Metallgehäuse, das als besonders robust gilt, aber auch etwas schwerer ist. Preislich gibt es kaum Unterschiede. Das Mipro MI-909RT kostet 1.045,- Euro, während das Sennheiser ew IEM G4 mit 1.049,- Euro nur 4,- Euro teurer ist.

Vergleich zum Shure PSM 300 Premium K3E

Das Shure PSM 300 Premium K3E ist eine preisgünstigere Alternative, die ebenfalls auf digitale Funktechnik setzt. Während Mipro mit einer 24 Bit/48 kHz Wandlung arbeitet, nutzt Shure eine spezielle Audio Reference Companding-Technologie, die eine besonders natürliche Klangwiedergabe ermöglichen soll.

Die Reichweite ist bei beiden Systemen ähnlich, wobei das Mipro-System laut technischen Daten bis zu 100 m erreicht, während Shure eine maximale Reichweite von 90 Metern angibt. Beide Systeme bieten eine schnelle Frequenzsynchronisation. Mipro nutzt hier wie bereits erwähnt die ACT-Funktion, während Shure eine One-Touch-Sync-Funktion integriert hat, die von vielen als besonders benutzerfreundlich beschrieben wird.

In der Verarbeitung setzt Shure auf ein Kunststoffgehäuse, das dennoch angenehm zu tragen ist. Der Anschluss des Audiosignals an den Sender ist beim Shure PSM 300 Premium K3E, anders als beim Modell von Mipro, nur mit Klinke möglich. Preislich liegt das Shure PSM 300 mit 895,- Euro unter den beiden anderen Systemen. Damit bietet es eine günstigere Option für Musiker, die eine professionelle In-Ear-Lösung suchen, aber etwas weniger investieren möchten.