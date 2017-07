Test: Miselu C24, USB-Controllerkeyboard

Innerhalb der letzten Jahre hat die mobile Musikproduktion erheblich an Stellenwert gewonnen. Der Siegeszug von iPad & Co hat dies natürlich stark gefördert bzw. überhaupt erst möglich gemacht. Neben passenden Audiointerfaces sind weitere Helfer natürlich gerne bei der Kundschaft gesehen. Der Hersteller Miselu nimmt sich diesem Thema an und bietet ab sofort das Miselu C.24 MIDI-Keyboard an. Kleines Format, drahtlose Verbindung und somit der perfekte Partner. Oder doch nur Spielzeug-Keyboard? Das soll der folgende Test klären.

Aufbau und Installation

Das Miselu C.24 ist ein Controllerkeyboard, das explizit für das Zusammenspiel mit einem iPad designt und konstruiert wurde. Kompatibel ist es allerdings zu jedem herkömmlichen Computer mit USB-Schnittstelle.

Viel ist nicht dran am C.24, aber oftmals reichen ein paar Tasten ja aus, um das Nötigste umzusetzen. In diesem Fall stehen beim Miselu Keyboard 24 Tasten zur Verfügung. Schnell mal ein paar Akkorde eingespielt oder die Hook des Refrains umgebaut, der mobile Einsatz des C.24 ist da natürlich prädestiniert. Egal ob in der Bahn, im Flugzeug oder einfach zu Hause auf der Couch, das C.24 macht da auf alle Fälle eine gute Figur.

Geliefert wird das Miselu C.24 in einer schicken Filztasche. Darin ist das rund 24,5 x 19,0 x 1,0 cm (BxLxH) große Keyboard gut geschützt. Das Keyboard selbst kommt so gar nicht Spielzeug-mäßig rüber, das aus Metall und Kunststoff bestehende Gehäuse macht einen guten Eindruck. Die Einzelteile des Gehäuses sind sauber und ordentlich verschraubt. Während man sich zunächst fragt, wie man auf dem Miselu C.24 überhaupt spielen soll, offenbart ein einzelner Knopfdruck die ganze Ausmaß der Tastatur. Denn dann springt das halbe Gehäuse rund 1 cm nach oben, so dass sich schwarze und weiße Tasten voneinander abheben bzw. die komplette Tastatur nach oben springt.