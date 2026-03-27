Das letzte Delay-Plug-in, das du brauchst?

Mixing Night Audio ist noch eine recht junge Plug-in-Schmiede, die kürzlich ihr neues Delay-Plug-in Cascade präsentiert hat. Dieses aufwendige Delay, das Mixing Night Audio als das letzte Delay-Plug-in bewirbt, das du je brauchen wirst, wollen wir uns heute einmal genauer anschauen. Das ist natürlich eine stolze Ansage, denn geschätzt hat wohl jeder von uns bereits ein gutes Dutzend Delay-Plug-ins auf der heimischen Festplatte. Da stellt sich berechtigterweise die Frage, was noch ein weiteres Plug-in können muss, um die bisherigen zu verdrängen oder zu ersetzen?

Kurz & knapp Was ist es? Mixing Night Audio Cascade ist ein Delay-Plug-in, das klassische Delay-Funktionen mit umfangreichen Modulations- und Sounddesign-Möglichkeiten kombiniert. Funktionsumfang: Klassische Delay-Typen, umfangreiche Effektsektion und flexible Sync-Optionen bieten eine breite Basis.

Klassische Delay-Typen, umfangreiche Effektsektion und flexible Sync-Optionen bieten eine breite Basis. Cascade-Modus: Automatisierte Effektverläufe über mehrere Wiederholungen ermöglichen kreative Klangentwicklungen.

Automatisierte Effektverläufe über mehrere Wiederholungen ermöglichen kreative Klangentwicklungen. Advanced-Modus: Zusätzliche Features wie Ducking, Formant-Shifting und LFO erweitern das Plug-in deutlich.

Zusätzliche Features wie Ducking, Formant-Shifting und LFO erweitern das Plug-in deutlich. Klang & Praxis: Von clean bis stark verfremdet deckt Cascade viele Einsatzbereiche ab und lädt zum Experimentieren ein.

Von clean bis stark verfremdet deckt Cascade viele Einsatzbereiche ab und lädt zum Experimentieren ein. Einschätzung: Für Standard-Delays fast überdimensioniert, für kreatives Sounddesign jedoch ein leistungsstarkes Werkzeug.

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Was bietet Mixing Night Audio Cascade?

Zunächst einmal die Fakten. Selbstverständlich ist Mixing Night Audio Cascade in allen gängigen Formaten wie AU, VST und AAX erhältlich. Die Installation verläuft problemlos und man muss beim ersten Starten einmalig eine Seriennummer eingeben. Danach ist das Plug-in freigeschaltet und kann genutzt werden.

Optisch kommt Cascade in einer Mischung aus Metallic-Blau und Schwarz daher, was sich zwar wohltuend von der immer wieder aufgelegten Vintage-Optik abhebt, andererseits aber grafisch nicht ganz auf der Höhe der Zeit erscheint. Da gibt es Konkurrenten, die das übersichtlicher und klarer designen.

Für ein Delay bringt Cascade wirklich eine enorme Menge an Einstellmöglichkeiten mit, die wir uns im Folgenden einmal genauer anschauen möchten.

Links oben gibt es drei Schaltflächen, mit denen man den Typ des Delays wählen kann. Zur Auswahl stehen Echo, Ping Pong und Slap, jeweils in einer Normal- und in einer Wide-Variante. Um den eigentlichen Delay-Wert einzustellen, gibt es für jede Zählzeit, wie zum Beispiel Achtel, Viertel und so weiter, dedizierte Taster. Man muss also nicht mühsam an einem Rädchen drehen, wie das bei vielen anderen Plug-ins der Fall ist. Über weitere Taster kann man diese Delays dann als Triple- oder als Dotted-Variante definieren. Das alles ist selbstverständlich zur jeweiligen DAW synchronisiert. Auf Wunsch gibt es aber auch einen Free-Modus, in dem man die Delay-Zeiten in Millisekunden einstellen kann.

Rechts davon finden wir ein Style-Menü. Dahinter verbergen sich ein knappes Dutzend klanglicher Voreinstellungen, die mit Bezeichnungen wie Clean, Presence, Soft oder Telefon klarmachen, wohin klanglich diese Reise gehen wird. Cascade kann so je nach gewünschtem Einsatzzweck eine andere Klangcharakteristik bereitstellen. Auch gibt es hier ein Low- und High-Pass-Filter, um den Klang des Delay-Signals entsprechend den eigenen Vorstellungen beschneiden zu können.

Zentral in der Mitte finden wir zwei große Drehregler für Feedback und Mix, wie wir sie wohl von jedem anderen Delay kennen und mit denen die Anzahl der Wiederholungen sowie das Mischungsverhältnis zwischen Original und Delay bestimmt werden kann. Darunter lassen sich per Drehregler noch vier Effekte hinzufügen. Bei diesen handelt es sich um Chorus, Heat (Verzerrung), Width und Wash (Reverb). Vom Wash gibt es insgesamt drei Varianten, aus denen man wählen kann.

Was ist der Cascade-Modus?

Bis hierhin haben wir es mehr oder weniger mit der Standardausstattung eines jeden Delays zu tun, das in den letzten 20 bis 25 Jahren erschienen ist. Nichts Besonderes also. Aber Mixing Night Audio hat uns ja angekündigt, dass Cascade das letzte Delay-Plug-in sein wird, das wir je brauchen werden. Da muss also noch etwas unter der Haube versteckt sein. Genau diese „Haube“ kann geöffnet werden, wenn man auf den Schalter “Cascade“ klickt.

Der Effektbereich wird dadurch durch einen neuen, wesentlich umfangreicheren Effektbereich ersetzt. Zu den oben genannten vier Effekten kommt jetzt noch ein Filter mit Low- und High-Cut hinzu. Der Clou ist, dass sich für jeden Effekt nun ein Start- und ein Endwert definieren lassen. Beispielsweise könnte man den Hall von dezent und kaum wahrnehmbar bis sehr stark einstellen. Das bewirkt dann, dass der Hall mit der Zeit immer stärker wahrnehmbar wird. Gleiches gilt natürlich für Filterfahrten und die anderen Effekte.

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Um zu definieren, wie lange diese Parameteränderungen dauern, hat sich der oben erwähnte Feedback-Regler verwandelt. Man kann hier jetzt einstellen, wie viele Wiederholungen das Delay bieten soll. Stellt man etwa acht Wiederholungen ein, so wird dann das Filter, der Hall oder was auch immer man zuvor im Effektbereich definiert hat, über diese acht Schritte hinweg automatisiert und anhand der zuvor definierten Werte verändert. Somit sind z. B. Filterfahrten möglich oder aber man lässt ein Signal über die Zeit hinweg im Hall verschwinden. Alles im Handumdrehen erledigt. Mithilfe eines Slope-Reglers lässt sich zudem festlegen, ob diese Veränderung linear oder in einer zuvor definierten Kurve ansteigen oder abfallen soll.

Advanced Modus von Cascade

Aber auch jetzt ist noch nicht Schluss mit den Möglichkeiten von Mixing Night Audio Cascade. Denn wir haben uns noch nicht den sogenannten Advanced-Modus angeschaut. Wird dieser aktiviert, erweitert sich die Oberfläche noch einmal um ein weiteres Bedienfeld, das das Plug-in noch um folgende Funktionen ergänzt:

Zum einen ein Ducking, das mit den Reglern Amount und Release geregelt werden kann und sehr hilfreich ist, um Delays zu reduzieren oder ganz auszublenden, während das eigentliche Signal im Vordergrund stehen soll. Prädestiniert dafür sind insbesondere Gesangsaufnahmen, bei denen dann bei aktiviertem Ducking das Delay erst dann zu hören ist, wenn der Sänger eine Pause macht. So verhindert man, dass das eigentliche Signal zu stark im Delay ertränkt wird und kann effektvoll ein Ausrufezeichen am Ende jeder musikalischen Phrase setzen. Über einen Swing-Regler kann der Groove des Delays noch perfekt an das eigene Material angepasst werden.

Weiter geht es mit einem Formant-Regler, der die Formanten des Signals um plus/minus 12 Halbtonschritte verändern kann. Das funktioniert allerdings nur bei monofonen Signalen. Erstes Einsatzgebiet wären auch hier sicherlich Gesangsaufnahmen, bei denen dann die Delays im Abstand einer Quinte oder Ähnliches erklingen könnten. Aber auch auf Instrumentenspuren fand ich es sehr reizvoll, diese Funktion anzuwenden, um interessante Ideen beim Sounddesign zu bekommen.

Zu guter Letzt finden wir im Advanced-Bereich noch eine LFO-Sektion. Als Ziele für den LFO stehen Volume, Low Cut und High Cut zur Verfügung. Man kann die Geschwindigkeit des LFOs, die Form, wie zum Beispiel Sinus, Sägezahn etc., wählen und natürlich die Intensität beeinflussen.

Bevor wir zum Praxisteil kommen, möchte ich noch zwei weitere Funktionen nicht unerwähnt lassen. Cascade bietet eine sogenannte Randomize-Funktion, bei der alle Parameter per Zufall verändert werden. Das habe ich auch bei anderen Plug-ins schon gesehen und finde es immer wieder erfrischend, so etwas nutzen zu können, um auf neue Ideen zu kommen. Direkt daneben findet man einen Undo-Button, auch das ist, genau im Kontext mit dieser Randomize-Funktion, vielleicht nicht ganz uninteressant. Leider funktioniert dieser Undo-Button nur im Kontext mit der Randomize-Funktion. Ich hätte es schöner gefunden, wenn auch alle anderen Parameter damit hätten zurückgestellt werden können.

Einsatz von Cascade beim Mixing

Ich muss gestehen, ich bin ein recht großer Delay-Fan und setze Delays sowohl beim Produzieren und Sounddesign als auch beim Mixing sehr gerne ein. Sie geben mir immer wieder überraschende neue Möglichkeiten, auf die ich sonst nicht gekommen wäre und helfen mir, Passagen interessanter zu gestalten, atmosphärische Dichte hinzuzufügen oder Übergänge spannend zu gestalten. Umso neugieriger war ich auf diesen Test.

Damit ihr nachvollziehen könnt, wie das Ganze klingt, habe ich euch einige Klangbeispiele angehängt, unter anderem von einem Drumloop, einer Gitarre und diversen Synthesizern. Man kann hier einwandfrei hören und nachvollziehen, wie aus einem simplen Riff oder einem einfachen Drumloop etwas teils echt Spektakuläres entsteht, das einem Song das gewisse Etwas verleihen kann. Ein guter Ausgangspunkt, um ein neues Plug-in oder einen Klangerzeuger kennenzulernen, sind wie immer Presets.

Hier bietet Mixing Night Audio Cascade eine ganze Menge, die auch wirklich praxisgerecht und sinnvoll gestaltet sind und einen schnellen Einblick ermöglichen, was mit Cascade alles möglich ist. Geordnet nach Instrumententypen und Einsatzgebieten findet man hier gute Startpunkte für eigene Klangexperimente. Auch die hier verlinkten Klangbeispiele basieren weitestgehend auf diesen Presets und zeigen, was damit möglich ist.

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Klanglich liefert unser Testkandidat eine recht breite Palette. Man kann ihn komplett clean nutzen, aber mithilfe der Style-Presets auch bewusst färbend einsetzen.

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Um Mixing Night Audio Cascade für einfache Standardaufgaben zu nutzen, ist man auch ohne Blick ins Handbuch schnell in der Lage. Spannend wird es aber mit dem Advanced-Modus in Kombination mit dem Cascade-Modus. Hier sind wirklich richtig abgefahrene Sounds möglich. Dazu braucht man naturgemäß ein paar Minuten, um zu verstehen, wie alles funktioniert und wie sich das Plug-in je nach Situation verhält.

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Hat man diese Einstiegshürde aber übersprungen, macht es wirklich großen Spaß, mit Cascade zu arbeiten. Für die genannten Standardaufgaben ist es fast schon zu schade. Das kann man sicherlich auch mit den Bordmitteln der eigenen DAW umsetzen. Nutzt man Cascade aber mit dem Cascade- und dem Advanced-Modus, wird es richtig spannend. Dem Sounddesign und den Möglichkeiten des Sounddesigns sind hier eigentlich fast keine Grenzen gesetzt. Und so kommt man immer wieder schnell zu neuen und spannenden Ergebnissen, die die eigene Musik im besten Fall aufwerten können.