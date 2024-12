Experimental Synthesizer? Der Modal Electronics CARBON8 Synth

Nach langer Entwicklungszeit, nicht zuletzt bedingt durch interne Probleme beim Entwickler Modal Electronics, ist endlich der erstmals auf der Superbooth 23 vorgestellte Modal Electronics CARBON8 Synthesizer erschienen. Auf derselben Hardware-Basis wie seine Vorgänger Argon und Cobalt hat der CARBON8 das Zusatzlabel Experimental Synthesizer erhalten.

ANZEIGE

Modal Electronics CARBON8 im Überblick

Tatsächlich steckt einiges unter der schicken grau-metallischen Haube des CARBON8. Pro Stimme sind zwei hochauflösende Oszillatoren vorhanden, die auf 56 Core-Schwingungsformen zugreifen. Die X-Core-Engine genannte Klangerzeugung bietet darüber hinaus Phase Distortion und Wavefolding, um die Ausgangsschwingungsformen entsprechend modellieren zu können, das ganze natürlich umfangreich modulierbar. Ganze 34 Filtertypen, 26 Effektalgorithmen, ein Arpeggiator und ein Step Sequencer mit bis zu 512 Noten Kapazität auf vier Lanes runden das umfangreiche Angebot ab.

Es steckt also eine Menge an Features und die langjährige Erfahrung von Modal Electronics im CARBON8. Schauen wir uns diesen spannenden Synthesizer also im Detail an.

Unpacking

Der eigentliche Karton unter dem Versandkarton ist erstaunlich dünn für den doch recht schweren Inhalt. Schält man den Synthesizer aus seiner Verpackung, kommt ein kompaktes, hochwertig anmutendes Instrument zum Vorschein. Gemäß dem Namen ist die Frontplatte aus gebürstetem Aluminium in dezentem Grau gehalten, das Gehäuse ist aus stabilem schwarzen Kunststoff.

27 kleine und zwei große schwarze Drehregler sowie 24 Druckknöpfe mit gut definiertem Druckpunkt samt darüber befindlicher weißer LED sowie der charakteristische Metall-Joystick links über der Tastatur laden zum Schrauben und Editieren ein. Informationen über die eingestellten Parameter gibt ein kleines, aber dennoch gut ablesbares 1,45″ OLED-Display.

Die Verbindungen zur Studiowelt befinden sich ausschließlich auf der Rückseite. Neben dem Netzschalter entdecke ich die Buchse für das externe Netzteil, einen USB-MIDI-Port und MIDI In und MIDI Out im DIN-Format, daneben drei 3,6 mm Klinkenbuchsen für Sync Out und Sync In sowie einen Audio Input. Als Spielhilfen können ein Sustain- und ein Expressionpedal angeschlossen werden. Audio wird über zwei 6,3 mm Mono-Klinkenbuchsen und eine Stereo-Kopfhörerbuchse ausgegeben.

Digitale Audioausgänge oder eine MIDI Thru Buchse sucht man leider vergeblich, auch eine Zugentlastung für den Stecker des Netzteiles hätte ich mir gewünscht. Der MIDI Out kann allerdings über die MODALapp oder das MODALplugin auf MIDI Thru umgeschaltet werden.

Soviel zu den durchaus ansprechenden äußeren Werten; werfen wir einen Blick ins Innere – auf die Synthese des Modal Electronics CARBON8:

ANZEIGE

Modal Electronics CARBON8 – Welcome to the Core

Die Oszillatoren werden im CARBON8 als Cores bezeichnet. Insgesamt satte 56 Typen in 13 Kategorien sind verfügbar. Jeweils zwei Cores bilden die Basis einer Stimme der insgesamt acht Stimmen des CARBON8. Die Kategorien, in die die Cores eingeteilt sind, beziehen sich dabei auf die Art der Klangbearbeitung der Core-Oszillator-Schwingungsformen durch die sogenannte Contour Control. Das kann klassischer Oszillator Sync sein, Pulsweitenmodulation, Wavefolding, Phase Distortion, Phase Modulation, Reverse oder ein Shaper.

Ergänzend dazu gibt es noch einen Inverter, Clocked und Resonant Noise sowie Resonance. Jeder dieser Modifikationsmöglichkeiten sind die 56 Schwingungsformen fix zugeordnet. Die komplexeren Schwingungsformen der Cores werden als Wavetables bezeichnet, sind aber statische Schwingungsformen. Bewegung in den Klang des CARBON8 kommt nicht wie bei klassischen Wavetables durch das Durchfahren der Tables, sondern durch das Modulieren der Contour Control.

Ergänzend zu den zwei Oszillatoren samt Contour Control ist eine Cross Modulation Stage an Bord, bei der Oszillator 2 durch Oszillator 1 oder einen weiteren dezidierten Synthesebaustein moduliert werden kann. Insgesamt stehen sechs Arten der Modulation zur Verfügung, darunter verschiedene Arten von Ringmodulation, Amplitudenmodulation, Modulation von Oszillator 2 durch einen One-Pole-Lowpass-Filter, das durch Oszillator 1 angesteuert wird, oder Crossmodulation.

Nachdem die zwei Grundschwingungsformen mittels Contour Control und X-Core Cross-Modulation dezent oder heftig bearbeitet wurden, werden sie im internen Signalfluss durch die Filtersektion des CARBON8 gejagt.

Filtersektion

34 Filtertypen sind beim CARBON8 nutzbar, statische ein- bis vierpolige Filter als Low-, Band- und Highpass-Varianten und Duale Varianten, die es ermöglichen, zwischen den beiden Filtern überzublenden.

Es wird moduliert

Drei voneinander unabhängige ADSR-Hüllkurven sind in der Modulationssektion abrufbar. Die erste Hüllkurve ist dabei dem AMP zugeordnet, die zweite den Filtern und die dritte Hüllkurve ist für allgemeine Modulationen verwendbar. Die Kurven liegen in acht verschiedenen Typen vor, alle mit verschiedenem Zeitverhalten und Charakteristika.

Zusätzlich zu den Hüllkurven sind auch noch drei LFOs an Bord. Diese können in den Modi Retrigger, Single und Free laufen, fünfzehn verschiedene Schwingungsformen sind wählbar, darunter auch Sample & Hold. All das kann in einer Modulationsmatrix mit zwölf Modulationsquellen und 58 Modulationszielen verschaltet werden, wobei bis zu acht Modulationsquellen gleichzeitig einem Modulationsziel zugeordnet werden können.

Klangveredelung mit Effeken

Auch bei den Effekten ist die Drei die magische Zahl: 15 Effekttypen stehen zur Verfügung und können in drei Effekt-Slots eingesetzt werden, wobei die Reihenfolge der Effekte jederzeit umarrangiert werden kann. Es gibt nur eine Einschränkung: Jeder Effekttyp kann nur einmal eingesetzt werden. Effektalgorithmen mit einem Plus im Namen sind rechenintensiver und belegen zwei Effekt-Slots.

Die Modulations-, Delay-, Hall-, Dynamik- und Drive-Effekte sind allesamt von guter bis sehr guter Qualität und lassen sich von dezent bis brachial sehr gut einsetzen. Jeder Effekt lässt sich in bis zu sechs Parametern anpassen, die Effektparameter lassen sich durch LFO 1, ein angeschlossenes Expression-Pedal und den Joystick modulieren und somit auch dynamisch spielen.

Arpeggiator und Sequencer

Zur zeitgemäßen Ausstattung eines Synthesizers gehören ein Arpeggiator und ein Sequenzer. Beides ist beim Modal Electronics CARBON8 an Bord.

Die Ausstattung des Arpeggiators ist solide, aber nicht überbordend. Clock Division, Abspielrichtungen und Oktavlagen, Swing und Latch sind die wesentlichen Parameter. Leider werden die Einstellungen des Arpeggiators nicht mit den Patches abgespeichert und gehen nach dem Ausschalten des CARBON8 verloren.

Besser aufgestellt ist da schon der Sequenzer, der eine Notenspur und vier Spuren zur Aufnahme von Modulationsparametern bietet. Noten und Parametewerte können in Echtzeit eingespielt (maximal 512 Events) oder als Steps (maximal 64 Steps mit bis zu acht Noten per Step) programmiert werden, auch Overdubs sind möglich. Beim Wechsel des Modes wird die Sequenz leider immer initialisiert. Sequenzen können zu Patches verlinkt werden, wird das verlinkte Patch geladen, wird die entsprechende Sequenz gleich mit geladen. Schade, dass das beim Arpeggiator nicht möglich ist.

MIDI-Implementation und die MODALapp

Möchte man die Parameter des CARBON8 über die DAW automatisieren, ist eine umfangreiche MIDI CC-Implementation von Vorteil. Auch hier ist der CARBON8 sehr gut aufgestellt. Fast alle möglichen MIDI CC-Parameter sind belegt, auch die Regler senden CC-Werte über die MIDI Outs.

Eine sehr bequeme Möglichkeit, den CARBON8 zu programmieren und visuelles Feedback zu erhalten, bietet die MODALapp. Sie ist für macOS, iOS, Windows und Android erhältlich und ermöglicht es, alle wesentlichen Parameter auf einer Main Page übersichtlich zu editieren, Presets zu verwalten, über Modulation- und FX-Subpages LFOs und Effekte einzustellen, und auf der Sequenzer Page Noten in einer Piano Roll zu setzen und zu editieren. Das alles funktioniert einwandfrei und ist ein gutes Hilfsmittel, die Synthese des CARBON8 zu verstehen und schneller zu gewünschten Ergebnissen zu kommen. Es macht vor allem in Kombination mit den Bedienelementen des CARBON8 viel Spaß, an den Sounds zu schrauben.

Klang und Praxis

Der CARBON8 ist klanglich wie optisch auf der dunklen Seite positioniert, man befindet sich unter Tage im Kohlerevier. Er kann brachial klingen, verzerrt, böse, aber auch digital filigran. Dabei fehlt es nicht am notwendigen Druck untenrum. Der CARBON8 kann und will seine digitale Herkunft nicht verschleiern, es britzelt wunderbar schön. Mir haben der eigenständige Klang, die Synthesmöglichkeiten mit den Core-Kombinationen, der Contour Control, dem gut abgestimmten Filter, den umfangreichen Modulationsmöglichkeiten und den guten Effekten ausgesprochen gut gefallen. Ein weiterer Pluspunkt ist die Möglichkeit, den Synth über die MODALapp zu editieren. Da der CARBON8 monotimbral ist, sind die nur acht Stimmen Polyphonie kein Partykiller, wer über ausreichend Budget verfügt, kann zwei CARBON8 über Polychain zu einem sechzehnstimmigen System verketten.

Ich habe jedenfalls schon lange nicht ein Testgerät so ungern wieder zurückgeschickt. Carbon hätte ich ja mit Kohle assoziiert, aber der Modal Electronics CARBON8 hat GAS in mir geweckt.