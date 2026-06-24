Der ultimative Live-Synth?

Der Modal Electronics Element One VA-Synthesizer war eine der großen Überraschungen der Superbooth 26 in Berlin. Doch Moment mal, war da nicht schon ein VA-Synthesizer im Programm von Modal Electronics? Richtig, der Cobalt8 ist schon länger im Programm und hat bislang diese Sparte besetzt. Warum ein weitere VA-Synth von Modal Electronics? Wir gehen dem auf den Grund.

Kurz & knapp Was ist es? Modal Electronics Element One VA-Synthesizer mit 37 Tasten und 8-stimmiger Polyphonie, der sich gezielt an Live-Keyboarder richtet. Live-Fokus: Reduzierte Bedienoberfläche mit 17 Encodern und 11 Schaltern für maximale Übersichtlichkeit auf der Bühne.

Reduzierte Bedienoberfläche mit 17 Encodern und 11 Schaltern für maximale Übersichtlichkeit auf der Bühne. Cobalt8-Engine: Klanglich und technisch nahezu identisch mit dem Cobalt8, inklusive 40 Oszillator-Algorithmen und 31 Filtertypen.

Klanglich und technisch nahezu identisch mit dem Cobalt8, inklusive 40 Oszillator-Algorithmen und 31 Filtertypen. Modal App: Tiefgreifende Sound-Programmierung am besten über die kostenlose App, da am Gerät selbst viel Menu Diving nötig ist.

Tiefgreifende Sound-Programmierung am besten über die kostenlose App, da am Gerät selbst viel Menu Diving nötig ist. Klang: Druckvoll und vielfältig mit 300 sofort spielbaren Presets, lediglich die Hall-Effekte fallen etwas dünn aus.

Druckvoll und vielfältig mit 300 sofort spielbaren Presets, lediglich die Hall-Effekte fallen etwas dünn aus. Preisfrage: Mit 639 Euro nur 20 Euro günstiger als der Cobalt8, was angesichts weniger Bedienelemente zu knapp kalkuliert ist.

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Modal Electronics Element One

Modal Electronics

Modal Electronics wurde 2013 in Großbritannien gegründet und hat seinen Firmensitz in Bristol. Die Produkte waren richtungsweisend, erinnert man sich beispielsweise an den Modal 002 Synthesizer, der einer der ersten polyphonen Hybrid-Synthesizer war und bereits HiRes-Audio unterstützte mit 192 kHz/24 Bit Wandlern und über USB. Mit SKULPT und CRAFTsynth folgten kleine Desktop Synthesizer, wie wir sie heutzutage von zahlreichen Herstellern kennen.

Der Argon Wavetable Synthesizer hat das Erbe der Modal 00 Serie angetreten und setzt hinsichtlich seiner Ausstattung und dem Preis-Leistungs-Verhältnis bis heute Maßstäbe. Es folgten Synthesizer wie Carbon und Cobalt, die jeweils andere Schwerpunkte setzten, im Herzen aber auf eine bewährte Plattform aufsetzten, die allen Synthesizern gemein ist. Dazu gehört auch die Anbindung an die Modal App, über die sich die Synthesizer in allen Einzelheiten bedienen und programmieren lassen – auch aus der DAW heraus.

Nun folgt mit Modal Electronics Element One ein weiterer VA-Synthesizer. Wir konnten eines der Superbooth-Demogeräte für einen Test vorab erhalten. Schauen wir uns dieses mal genauer an.

Ausstattung

Während die Bedienoberfläche der bisherigen Modal Electronics Synthesizer irgendwie immer ähnlich wirkt, scheint beim ersten Anblick des Modal Electronics Element One irgendetwas zu fehlen. Und richtig: Im Vergleich zum Cobalt8 hat Element One 12 Encoder und 13 Schalter eingebüßt.

Der Modal Electronics Element One besitzt 17 Endlos-Encoder, 11 Schalter und ein 37-Tasten-Keyboard mit normalgroßen Tasten, Anschlagdynamik und monophonem Aftertouch (Channel Aftertouch). Ein 4-Achsen-Joystick ergänzt die Ausstattung. Interessant ist, dass anders als bei den anderen Modal Electronics Instrumenten wie dem Cobalt8 nicht explizit auf eine FATAR-Tastatur hingewiesen wird. Ob man hier gespart und die Tastatur eines günstigeren Anbieters oder gar eine Eigenentwicklung verbaut hat, ist anhand der technischen Daten nicht zu klären.

Auf der Rückseite entdecke ich zwei unsymmetrische Line-Ausgänge, einen Kopfhörerausgang (6,3 mm Klinke), einen Line-Eingang als 3,5 mm Stereoklinke, dessen Signal auch durch die Effekte laufen kann, Anschlüsse für ein Sustain-Pedal sowie ein Expression-Pedal, Analog Clock In/Out (nach KORG/Teenage Engineering Spezifikation), MIDI In und MIDI Out (DIN) und zuletzt USB-C für eine Class-compliant MIDI-over-USB-Verbindung.

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Das 1.,54″ große OLED-Display kennen wir schon von anderen Modal-Produkten. Es bietet genügend Feedback für grundlegende Edit-Funktionen, mehr aber auch nicht. Wer mehr möchte, setzt auf die Modal App.

Das Gehäuse besteht aus einem Mix aus Polycarbonat und Stahlblech. Interessant ist der VESA-Mount auf der Unterseite, der ganz neue kreative Befestigungsmöglichkeiten auf Stativen ermöglicht oder sogar an Zubehör für Computermonitore. Mit Maßen von 561 x 283 x 6,7 cm ist der Synthesizer recht klein und mit nur 4,5 kg auch sehr leicht.

Zielgruppe

Modal Electronics Element One hat eine Zielgruppe im Sinn, die bei neuen Synthesizern immer häufiger vernachlässigt wird: Angesprochen wird der Live-Keyboarder, der den Synth in einer Band einsetzen möchte. Dementsprechend lautet der Slogan auf der Website: „Play First. Tweak Later. (Or Never.)“

Die Preset Sounds orientieren sich häufig an bekannten Hits der Pop- und Rockmusik und lassen sich größtenteils sofort einsetzen.

Mehr Übersichtlichkeit

Die reduzierte Bedienoberfläche beherbergt den Zugriff auf die wichtigsten Parameter, die in der Regel beim Live-Spiel benötigt werden: Filter- und Hüllkurven/Control-Regler sind auf der rechten Seite zu finden. Die Arpeggiator-Sektion ist auf das Tempo und einen Schalter zum Aktivieren reduziert. Das Display mit Sound-Kategorien, Sound-Bänken und Sound-Auswahl ist in der Mitte zu finden.

Wer dann doch etwas tiefer einsteigen möchte, findet auf der linken Seite einen Bereich für die LFOs und die Oszillatoren, allerdings jeweils reduziert auf drei wichtige Parameter (Encoder) und Umschaltmöglichkeit zwischen den jeweiligen LFOs und Oszillatoren (Schalter).

Es bleibt noch der Volume-Regler sowie der Stick für Modulation und Pitch samt zwei Schaltern zum Wahl der Oktavlage. Das war’s.

Ich denke hier im direkten Vergleich an Nord Keyboards, die ebenfalls über ein definiertes Set an Reglern und Schaltern verfügen, die sich an Live-Keyboarder richten. Nach meiner Erfahrung benötigt man auf der Bühne auch nicht mehr. Mein Roland Fantom hat eine ähnliche Sektion.

The Price You Pay

Natürlich hat eine solche Reduktion auf das Wesentliche auch einen Nachteil. Der Preis, den man dafür zahlt, dass der Live-Keyboarder mehr Übersichtlichkeit bekommt, ist dann zu spüren, wenn man tatsächlich neue Sounds von Grund auf erstellen möchte.

Hier kommt dann aber die sehr gut gemachte Modal App ins Spiel, die dieses Manko auffängt. Erneut muss man hier den Live-Keyboarder in den Blick nehmen, der selten bis nie Sounds im Proberaum oder auf der Bühne erstellt. Werden Sounds programmiert, geschieht das in der Regel ohnehin zu Hause und da ist dann auch das Verwenden der App kein Problem.

Dennoch lassen sich fast alle Parameter am Synthesizer editieren, was dann aber mit viel „Menu Diving“ verbunden ist. Welcome back to the 80s.

Klangerzeugung und Effekte

Hinsichtlich der Klangerzeugung des Modal Electronics Element One orientiert sich der Hersteller an dem, was im eigenen Haus schon vorhanden ist. Warum sollte Gutes nicht genutzt werden? Somit ist es nicht verwunderlich, dass sich Element One und Cobalt8 in den meisten Punkten gleichen:

8-stimmige Polyphonie

64 High-Resolution VA-Oszillatoren mit bis zu 8 Oszillatoren pro Stimme

zwei unabhängige Oszillatorgruppen mit den üblichen Schwingungsformen wie Sinus, Rechteck, Dreieck und Sägezahn, außerdem 40 verschiedene Algorithmen mit komplexen Schwingungsformen, die sich darüber hinaus noch verändern lassen. Außerdem Sync und Ringmodulation, Pulsbreitenmodulation, Morphing zwischen VA-Schwingungsformen, Bit Crusher, Filtered Noise und mehr.

Vintage-Parameter und Oszillator-Drift

31 Filtertypen mit Resonanz, Filter Morphing, darunter 26 Ladder-Filtervarianten

3 Hüllkurven für Amp, Mod und Filter, Mod und Filter Hüllkurven mit Reverse-Funktion

3 LFOs mit Tempo-Synchronisation und sieben verschiedenen Schwingungsformen zur Auswahl

8 frei belegbare Modulations-Slots, vier feste Modulations-Routings, 12 Quellen, 55 Ziele

programmierbarer Arpeggiator

3 Effekt-Engines mit Effekten wie Hall, Delay (jeweils verschiedene Typen), Chorus, Phaser, Flanger, Tremolo, Rotary und mehr, alle voll parametrisiert

500 User-Speicherplätze, davon 300 überschreibbare Presets

100 FX-Presets

Die 40 Algorithmen der Oszillatorsektion stammen ebenso aus dem Cobalt8 Synthesizer wie die 31 Filtertypen. Auch die Modulationssektion, die Hüllkurven und so weiter scheinen auf den ersten Blick identisch zu sein. Ein Versuch zeigt: Sounds des Cobalt8 lassen sich problemlos in den Modal Electronics Element One Synthesizer laden und klingen auch identisch.

Einzig auf den Sequencer des Cobalt8 muss man verzichten und eben die vielen Bedienelemente. Ansonsten scheinen die Synthesizer identisch zu sein. Zumindest konnte ich beim Vergleich der Daten der Hersteller-Website keine weiteren Unterschiede feststellen.

Oszillatoren

Zwei Oszillatorengruppen (mit acht Oszillatoren pro Stimme) schaffen das klangliche Ausgangsmaterial der virtuell-analogen Synthese des Modal Electronics Element One Synthesizers.

Mittels des Select-Schalters in der Oszillatorsektion wird zwischen diesen beiden Oszillatorgruppen umgeschaltet.

Der PARAM A Encoder kontrolliert den für PARAM A festgelegten Parameter des ausgewählten Algorithmus. PARAM B kontrolliert also entsprechend den für PARAM B festgelegten Parameter des ausgewählten Algorithmus. Pitch macht genau das, was man davon erwartet und kontrolliert die Tonhöhe der gewählten Oszillatorgruppe im Bereich von ±2 Oktaven.

Über das Menü stehen alle Parameter zur Verfügung, die da wären: Algorithm, A1/2 (entsprechend PARAM A), B1/2 (entsprechend PARAM B), Tune und Fine. Diese Parameter stehen jeweils für beide Oszillatorengruppen zur Verfügung. Es folgen Glide, Mix, Drift und Free Run.

Wie bereits beschrieben, stehen 40 komplexe Algorithmen für die beiden Oszillatorgruppen zur Auswahl, die in der Bedienungsanleitung beschrieben werden. In Abhängigkeit des gewählten Algorithmus ändert sich dann auch die Funktion von PARAM A/A1/2 und PARAM B/B1/2.

Es gibt Algorithmen mit klassischen Schwingungsformen und Funktionen analoger Synthesizer und sehr komplexe Algorithmen. Auch Amplitudenmodulation, Pulsbreitenmodulation, Frequenzmodulation sowie Ringmodulation und Oszillator-Sync stehen innerhalb ausgewählter Algorithmen zur Verfügung.

Ein Synthesizer, der recht ähnlich arbeitet, ist der Arturia MiniFreak, dessen 30 Oszillator-Modi vergleichbar zu den Algorithmen des Modal Electronics Element One sind.

Filter

Ähnlich komplex wie die Oszillatoren sind auch die Filter. 31 Filtertypen können ausgewählt werden. Über die Encoder lassen sich Filter-Cutoff, Resonance und Morph/Drive (abhängig vom gewählten Filtertyp) regeln. Über das Menü stehen alle Parameter wie Cutoff, Resonance, Morph, Type, Cutoff Scaling, Legacy (Cutoff Scaling älterer Firmware wird nachgebildet), Relative, Bipolar zur Verfügung.

Die Funktionsweise hier zu beschreiben, würde den Rahmen des Testberichts sprengen, da diese stark vom gewählten Filtertyp abhängt und es davon wie gesagt 31 Stück gibt.

Hüllkurven

Über die Front des Keyboards lassen sich Attack, Decay, Sustain und Release der Amp- und Filter-Hüllkurven direkt regeln. Außerdem können vier beliebige Parameter gesteuert werden (festzulegen in der Modal App), wenn sich die Hüllkurven-Encoder auf dem CTRL Layer befinden. Das Umschalten geschieht über den ENV/CTRL Select Schalter.

Über das Menü stehen zusätzlich die Parameter Depth (Stärke der Hüllkurvenmodulation) und Type (8 Hüllkurventypen) zur Auswahl.

LFO

Drei LFOs stehen zur Auswahl, von den LFO 2 und 3 polyphon sind. Über die Regler am Synth lassen sich Speed (Frequenz des LFO), Shape (Sinus, Dreieck, Puls, Sägezahn/Ramp Up, Sägezahn/Ramp down, Sample & Hold sowie Slewed Sample & Hold für fließend verbundene Treppenspannungen statt abrupter Spannungssprünge) und Depth (Modulationstiefe des LFOs) regeln. Über den Select Schalter wählen wir, welcher der drei Oszillatoren über die Regler gesteuert werden soll.

Mehr Parameter gibt es wieder über das LFO-Menü. Hier kommt dann noch Mode hinzu. Zur Auswahl stehen: Retrigger, Free und Single.

Arpeggiator

Am Synth selbst stehen nur zwei Bedienelemente zur Verfügung: Tempo und On/Off. Tap Tempo ist über eine Tastenkombination möglich (SELECT ENV/CTRL halten und per ARP On/Off das Tempo tappen). Hält man ARP On/Off gedrückt und dreht am Tempo Encoder, kann die rhythmische Auflösung des Arpeggiators (Notenwert) angepasst werden.

Über das Menü stehen weitere Parameter wie Mode (Oktavumfang), Swing, Arp Gate, Sustain Latch Mode zur Auswahl.

Effekte und Modulationsmatrix

Für die Effekte gibt es keine direkt zugeordneten Regler oder Schalter. Über die Modal App können aber vier Parameter den vier Encodern der Hüllkurven-Sektion zugeordnet werden, die sich dann steuern lassen, wenn die Sektion auf CTRL steht. Bis zu sechs Parameter stehen dann zur Auswahl, die abhängig von den ausgewählten Effektalgorithmen sind.

Die Effekte und Parameter sind im PDF-Handbuch abgedruckt. Alternativ kann man auch die Modal App nutzen, was definitiv der bessere Weg ist.

Gleiches gilt für die Modulationsmatrix aus vier festgelegten Modulationen und acht freie Modulationen mit 12 Modulationsquellen und 55 Modulationszielen. Das möchte man nicht am Modal Electronics Element One VA-Synthesizer direkt über das Menü einstellen. Hier sei dringend die Modal App für das Editieren empfohlen.

Keyboard Modi

Chord, Mono, Poly, Unison 2, Unison 4, Unison 8, Stack 2 und Stack 4 sowie Glide/Portamento bringen weitere Farbe ins Spiel. Je nach gewähltem Mode kann der Sound ganz schön fett werden.

MIDI und weitere Settings

Der kleine Modal Electronics Element One VA-Synthesizer ist MPE-fähig und kann entsprechende MIDI-Befehle eines externen MPE-Controllers interpretieren. Für die MIDI DIN-Ports lässt sich ein Soft MIDI Thru aktivieren, sodass per MIDI In eingehende MIDI-Signale sofort wieder an den MIDI Out-Port geschickt werden. Auch für USB lässt sich ein Soft MIDI Thru einschalten. Wer möchte, lässt die MIDI-Noten des Arpeggiators über MIDI-Out ausgeben.

Einstellen lässt sich die Clock Source (Internal, MIDI, Sync-In, Auto, Master), außerdem eine Polychain-Funktion. Es gibt einen MIDI-In Monitor und eine Local-Funktion. Die Kurve für die Anschlagdynamik lässt sich ebenso einstellen wie die für den Aftertouch.

Das sind nur einige wenige Settings. Auch hier ist die Modal App eine große Hilfe, möchte man das Keyboard konfigurieren.

Modal App

Wer Sounds von Grund auf erstellen möchte, greift besser zur Modal App. Hier werden alle Parameter des Modal Electronics Element One Synthesizers übersichtlich dargestellt. Die App läuft als eigenständige Software oder als AU/VST Plug-in innerhalb der DAW. Auch das Organisieren der Sounds für die Bühne geht mit der App deutlich schneller von der Hand als am Element One Synthesizer selbst.

Über die Modal App kann man auch die Firmware aktualisieren und die Bedienungsanleitungen aufrufen, Sounds als SysEx-Files in den Synth laden und vieles mehr. Die App läuft unter

macOS 10.14 und höher

Windows 8 und höher

iOS 12 und höher

Android 6 und höher

VST3/AU macOS

VST3 Windows

Schön, dass man hier möglichst viele Anwender unterschiedlicher Systeme einbezieht. Schade ist, dass keine Linux-Version zur Verfügung steht, denn auch wenn Linux im Vergleich zu macOS und Windows in Musikerkreisen immer noch keine großen Stellenwert genießt, zeigen Kommentare unserer AMAZONA-Leser doch, dass einige dieses freie und leistungsfähige Betriebssystem den Platzhirschen macOS und Windows vorziehen.

Was mir sehr gut gefällt, ist, dass man mit der Modal App die vier Encoder der Hüllkurven-Sektion frei belegen kann. Für mich als Live-Keyboarder wären z. B. einige Effektparameter wichtig. Kein Problem, denn hier kann man so ziemlich jeden Parameter zuweisen.

Klang

Der Sound des Modal Electronics Element One VA-Synthesizers ist typisch Modal: druckvoll, vielfältig, von kühl digital bis warm analog bietet er viele Klangfarben. Was mir bei Modal Electronics noch nie gefallen hat, sind die Hall-Effekte. Hier scheint die DSP-Leistung nicht für einen warmen und dichten Hall auszureichen. Der Hall klingt immer etwas „unterkühlt“ und dünn. Das kann mein Roland Fantom deutlich besser und auch mein Nord Electro 6 bietet einen in meinen Ohren besser klingenden Hall.

Für die Bühne reicht das aber definitiv aus und im Studio kann (und sollte) man den Hall aus der DAW nehmen. Ein wirkliches Manko ist das deshalb nicht. Auf der Bühne ist weniger Hall ohnehin der Freund eines jeden Tontechnikers, erlaubt er diesem doch, Sounds besser in den Mix einzubetten, wenn diese nicht in einer Klangwolke „gefangen“ sind.

Geht man die 300 Presets durch, findet man ein weites Spektrum sofort spielbarer Sounds, die sich gut über die Filter- und Envelope-Sektion an die eigenen Bedürfnisse anpassen lassen. Ich habe während der Testphase auch Sounds mit der Modal App erstellt, was schnell von der Hand geht. Mir würde allerdings in der Modal App an vielen Stellen eine Dropdown-Liste gefallen, z. B. bei der Auswahl aus den 40 Algorithmen für die Oszillatoren oder der Filtermodelle. Vielleicht gibt es hier auch eine versteckte Funktion, die ich nur nicht gefunden habe.

Im Folgenden hört ihr einen Querschnitt aus Preset-Sounds und angepassten Sounds.

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