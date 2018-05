Kleines Chamäleon - ganz groß

Quadratisch, praktisch, gut

Heute zum Test die kompakte Version des MODOR NF-1m. Kompakt sind hier nur die Abmessungen und im Vergleich zum großen MODOR NF-1 die verringerte Anzahl an Bedienelementen. Alles Weitere lässt sich an folgendem Slogan festmachen. Digital. Polyphon. Hardware. Aber kein weiterer Virtuell-Analoger, trotz klassischer Struktur, denn viele Punkte wurden frisch durchdacht oder gleich neu erfunden.

Wenn eine Firma mit ihren beiden Erstlingssynthesizern so auffährt, gilt es kritisch hinzuschauen. Und das werden wir heute auch tun. Und hier auch gleich mit der Bedienungsanleitung anfangen, diese gibt’s in Zeiten des Internets als praktischen PDF-Download und inhaltlich und methodisch gibt’s an den 53 Seiten nur eine Anmerkung: Sie ist in englischer Sprache verfasst. Da aber die Oberfläche des MODOR NF-1m auch in englischer Sprache ist, kann hier keine Abwertung erfolgen. In Summe ist das Handbuch hervorragend und hat Lehrbuchqualität. Die DIN A0 Faltblätter mit samt den „geheimen“ YouTube-Tricks wünscht man an dieser Stelle gerne in die Marketinghölle.

Wer das Optimmum aus der Hardware holen will, muss seine Nase in die Abschnitte 2, 3, 4, 5, 6 stecken.

Erster Überblick

Bevor wir in die Tiefe gehen, der allfällige Überblick. Unser MODOR NF-1m ist ein 8-stimmig polyphoner, digitaler Desktop-Synthesizer. Der Oszillator kann folgende Schwingungs- und Syntheseformen liefern:

Sawtooth PWM OSC

Square PWM OSC

Triangle PWM OSC

Sync OSC

Additive Harmonics OSC

Sonar Noise OSC

Wind Noise OSC

Arcade Noise OSC

Sine FM OSC

Sine Feedback FM OSC

White Noise

Ring Modulator

Als Filter haben wir die klassische Filterbestückung mit Lowpass, Highpass, Bandpass, Bandsperre und Formant.

In der FX-Sektion finden wir Flanger, Delay und Chorus.

Die Hüllkurven werden in der Modor Philosophie unter den Modulationen zusammengefasst. Was hier im Kontext des Gerätes sinnvoll ist und der Bedienung und Modulation entgegenkommt.

Highlight in dieser Preisklasse ist jedoch die Modulationsmatrix, hier können wir „SIEBEN“ frei zuweisbare Modulationszuordnungen verdrahten. Hier haben wir die Quellen:

LFO 1-3

ENV 1-4

VELO – Anschlag

KEYB – Pitch des Keyboards

MODW – Modulationwheel

PBND – Pitchbend

PEDL – Volume Pedal

RND – Zufälliges Signal beim Start einer neuen Note

S&H

LS&H Low Pass Sample and Hold

AFTR Aftertouch, über ein AT-fähiges Masterkeyboard

Als Ziele können dienen

Pitch, Modification (MOD) , Level OSC 1, 2, 3

Pitch

Level

Pan

Filter frequency and resonance

Formant filter morph and formant mix

Drive

Ring modulator volume

Alle ENV Parameter aller Hüllkurven

LFO1 speed

FM carrier and modulator harmonics

Außerdem:

LFO2, LFO3 und S&H Geschwindigkeit

Chorus/Flanger Mix, Geschwindigkeit, Delay und Tiefe

Delay Mix, Time, Feedback und Filter Steuerung

Überblick

Der aufmerksame Leser hat oben sicher das Schlüsselwort Pedal vernommen, hier können wir mit einer Steuerspannung oder eben einem Pedal die Tiefe einer Modulation beeinflussen. Gut und was ist mit MIDI? Alle oben aufgeführten Modulationen lassen sich mittels MIDI steuern. Hier dann im Einzelfalle ins Chart gucken.

Um es klar zu machen, bis hierhin sind wir theoretisch noch im Best Buy. Diese Features sind in der Preisklasse bis 600,- Euro doch eher selten bis gar nicht zu finden. DM 6 mal außen vor, weil anderes Konzept. Hier haben wir ein Modulationsbiest, welches dem seligen Oberheim Matrix-1000 ebenbürtig ist. Aber wesentlich frischer erscheint.

Natürlich muss klar sein, dass bei den kompakten Maßen, Mehrfachbelegungen der Bedienelemente nicht ausgeschlossen sind. Modor hat hier aber dem Adler nicht einfach die Flügel gestutzt, sondern mitgedacht.

Zum einem sind die wichtigen Regler immer auf der ersten Ebene zugängig, die zugehörigen Taster klar beschriftet und es gibt keine „Wenn du das drückst, musst diese Taste auch drücken, damit etwas passiert“ Logik. Die Kryptik beschränkt sich hier auf das Lesen und Verstehen der Abkürzungen und der Nomenklatur. Zudem sagt einem Modor direkt, wenn Parameter 1-5 zu betätigen sind. Wer es noch direkter will, greift zum großen Bruder. Wer Budget hat und das nicht sprengen will, nimmt den Kleinen.

Das Display ist hell genug, um komplexen Beleuchtungssituationen gerecht zu werden. Die Helligkeit kann angepasst werden. Der gesamte Modor ist in Verbindung mit dem Display so abgestimmt, dass wir damit lange und ermüdungsfrei arbeiten können, das Design ist so herrlich reduziert, dass man Modor im weißen Expedit-Regal schon mal übersehen kann.

Auch hier keine Abzüge. Die Regler gehen allesamt gut, leicht und präzise, die Taster haben alle eine Griffmulde und sind seit Jahrzehnten in ihrer Bauform erprobt und ausgereift.

Sparsam und hier sollte man sich an die Einschaltreihenfolge halten, sollte der Lautstärkeregler benutzt werden, dieser ist gleichzeitig der Einschalter! Und Warnung zwei, MODOR ist laut, sehr laut.