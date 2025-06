Kleiner Brüllwürfel - Großer Sound zum kleinen Preis

Der Mooer Hornet 05i Modeling Amp Purple ist ein Übungsverstärker für Gitarristen, der mit der zugehörigen App eine Vielzahl an Amp-Modellen und Effekten bietet. Was leistet der sehr günstige und kleine Gitarrenverstärker?

Kurz & knapp Vielseitigkeit : Ideal für zu Hause, unterwegs oder im Hotelzimmer

: Ideal für zu Hause, unterwegs oder im Hotelzimmer Soundvielfalt : 52 Amp-Modelle und zahlreiche Effekte per kostenloser App

: 52 Amp-Modelle und zahlreiche Effekte per kostenloser App Bedienkomfort : Ein Multifunktionsregler steuert Presets und Lautstärke schnell und intuitiv

: Ein Multifunktionsregler steuert Presets und Lautstärke schnell und intuitiv Moderne Features : Bluetooth-Audio, Audiointerface, IR-Loader und mehr inklusive

: Bluetooth-Audio, Audiointerface, IR-Loader und mehr inklusive Kabelloser Betrieb: Bis zu fünf Stunden Akkulaufzeit für maximale Mobilität

Mooer Hornet 05i Modeling Amp

Übungsverstärker gehören für viele von uns zur Grundausstattung – sei es für die Session im Schlafzimmer, das Üben im Hotelzimmer oder auf dem Sofa. Sie sind kompakt, leicht zu bedienen und bieten dennoch erstaunlich viel Klangvielfalt auf kleinem Raum. Moderne Übungs-Amps gehen dabei weit über einfache Clean- oder Crunch-Sounds hinaus: Mit integriertem Audiointerface, Effekten, Looper und Drummachine werden sie fast schon zu echten Mini-Studios. Besonders im Zeitalter des mobilen Home-Recordings und lautstärkesensibler Nachbarn bieten sie eine perfekte Lösung für alle, die flexibel und unkompliziert üben oder Ideen festhalten wollen.

Der Mooer Hornet 05i Modeling Amp Purple ist ein solcher Übungs-Amp, der mit der zugehörigen iAMP App nicht nur eine Vielzahl an Amp-Modellen und Effekten bietet, sondern auch flexible Steuerung, Recording-Funktionen und Zugriff auf eine stetig wachsende Community und deren Soundkreationen ermöglicht. Mit Bluetooth-Audio, integriertem Audiointerface, IR-Loader, Drum-Machine und Looper wird der kompakte Combo zum echten All-in-one-Werkzeug für Übung, Songwriting und spontane Jams. Dabei bleibt das Bedienkonzept bewusst schlank: Ein einziger Multifunktionsregler an der Vorderseite, ergänzt durch klare Status-LEDs, ermöglicht den Betrieb auch ohne App – ideal für alle, die sofort loslegen wollen.

Neben dem breiten Spektrum an Klangmodellen und Effekten ermöglicht der integrierte Akku eine kabellose Nutzung für bis zu fünf Stunden, eine Funktion, die den Hornet 05i zu einem unabhängigen Begleiter für unterwegs macht. Im folgenden Testbericht werfen wir einen genaueren Blick auf die Leistungsfähigkeit des Hornet 05i, seine Klangqualität und wie er sich im täglichen Gebrauch bewährt.

Facts & Features

Der Mooer Hornet 05i Übungsverstärker präsentiert sich als kompakter Desktop-Modeler im stylishen Look – auffällig lackiert in einer changierenden Flip-Flop-Farbe, die je nach Licht zwischen Violett und Blau schimmert. Das Gehäuse besteht vollständig aus robustem Kunststoff, wirkt dabei aber keineswegs billig. Vier gummierte Standfüße sorgen auf glatten Tischoberflächen für einen sicheren Stand. Das gesamte Teil ist ausgesprochen leicht und damit gut geeignet für den flexiblen Einsatz zu Hause, unterwegs im Hotelzimmer oder zum Warmspielen vor dem Gig.

Die Bedienung erfolgt über einen einzigen Drehregler auf der Frontseite, den sogenannten „Super Knob“. Dieser dient nicht nur für das An- und Ausschalten des Amps und der Lautstärkeregelung, sondern auch zur Auswahl von vier bevorzugten Presets. So muss man nicht jedes Mal das Smartphone hervorkramen, um seine Lieblings-Sounds abzurufen. An Anschlüssen bietet der Mooer Hornet 05i eine klassische 6,3 mm Mono-Klinkenbuchse für das Gitarrensignal sowie einen zeitgemäßen USB-C-Port. Letzterer dient gleich mehreren Zwecken: Er lädt den eingebauten Akku, ermöglicht Audiowiedergabe über USB-OGT (On-The-Go-Technologie) und erlaubt die Nutzung des integrierten USB-Audiointerfaces zur direkten Aufnahme in den Computer.

Auf der Rückseite sitzt eine Bassreflexöffnung, die für ein erstaunlich voluminöses Klangbild aus dem integrierten 2″ Speaker sorgt. Trotz der geringen Gehäusegröße liefert der Amp damit ein überraschend erwachsenes Sound-Fundament mit genügend Reserven für knackige Clean-Sounds, schmatzende Crunch-Parts oder präzises High-Gain-Riffing. Dennoch sollte man kein Grollen oder etwa tiefe Sub-Bässe erwarten: Die Physik setzt auch hier die Grenzen.

iAmp App für iOS und Android

Nüchtern aber funktionell

Den vollen Zugriff auf die Möglichkeiten des Mooer Hornet 05i Modeling Amp bietet die iAmp App, die für iOS und Android kostenlos zur Verfügung steht. Über eine Bluetooth-Verbindung wird der kleine Gitarrenverstärker nahtlos mit dem Smartphone oder Tablet gekoppelt. Die App fungiert dabei als Schaltzentrale für nahezu alle klanggestalterischen Parameter – angefangen bei der Wahl der Verstärkermodelle, über Effektzuweisungen, bis hin zur Signalreihenfolge und der Verwaltung der Presets.

Herzstück der App ist die virtuelle Benutzeroberfläche mit übersichtlichem Layout: Hier kann man zwischen verschiedenen Amp-Typen wählen. Das Angebot reicht von cleanen Boutique-Sounds über klassische Crunch-Verstärker hin zu modernen High-Gain-Zerrern. Jedes der 52 Amp-Modelle verfügt über eine individuell abgestimmte 3-Band-Klangregelung, Gain- und Volume-Regler. Hinzu kommen eine Vielzahl an Effekten wie Reverb, Overdrive- und Distortion-Pedale, Booster, Delay, Chorus, Phaser oder Noisegate, die frei kombiniert und in der Effektkette verschoben werden können. Besonders praktisch: Alle Parameter lassen sich in benutzerdefinierten Presets speichern: Bis zu 40 Speicherplätze, verteilt auf zehn Preset-Bänke, stehen dafür bereit.

Ein weiteres praktisches Feature ist die Anbindung an die „Mooer Cloud“, eine Online-Plattform, auf der Nutzer eigene Presets teilen oder auf eine ständig wachsende Bibliothek an Community-Sounds zugreifen können. Damit wird der Mooer Hornet 05i Gitarrenverstärker zu einem kreativen Werkzeug mit stetig neuen Klangoptionen. Ergänzt wird das Ganze durch praktische Tools wie einen integrierten Tuner, einem 80-Sekunden-Looper, einem Metronom mit zehn verschiedenen Ausführungen und die Möglichkeit, über die App Playbacks einzuspielen oder Drum-Grooves zu starten. Diese lassen sich problemlos mit dem Looper synchronisieren. Optisch betrachtet ist die App keine Offenbarung, das Erscheinungsbild ist eher nüchtern, aber dafür funktionell und selbsterklärend.

Praxis

Wie schlägt sich der Mooer Hornet 05i im alltäglichen Einsatz als Übungsverstärker? Die Antwort ist erfreulich einfach: erstaunlich gut – vorausgesetzt, man erwartet keine klanglichen Wunderwerke à la Boutique-Röhren-Amp oder Studio-Referenzmonitor. Der Mooer Hornet 05i richtet sich klar an Gitarristen, die zu Hause mit wenig Aufwand üben, jammen oder Ideen skizzieren möchten. Und genau das kann der winzige Gitarrenverstärker richtig gut.

Der integrierte Lautsprecher liefert, trotz kompakter Abmessungen, einen überraschend präsenten Sound mit ordentlicher Lautstärke, der für das Wohnzimmer oder den Schreibtisch völlig ausreicht. Die Klangqualität bewegt sich dabei auf einem soliden Niveau, das durch die Nutzung der iAMP App noch einmal deutlich aufgewertet wird. Dort stehen sämtliche Amp-Modelle in direkter Auswahl bereit: Von cleanen Jazz-Timbres, über knackige Brit-Rock-Sounds, hin zu amerikanischen inspirierten High-Gain-Presets ist für nahezu jedes Genre etwas Passendes dabei. Natürlich klingen die Modelle nicht so nuanciert oder organisch wie bei teureren Geräten – aber sie sind dynamisch spielbar, musikalisch sinnvoll abgestimmt und decken ein breites stilistisches Spektrum ab.

Besonders positiv fällt die einfache und intuitive Bedienbarkeit der App ins Gewicht. Die grafische Oberfläche ist – wie bereits erwähnt – selbsterklärend, das Bluetooth-Pairing geht schnell von der Hand und alle Parameter lassen sich in Sekundenschnelle auswählen und justieren. Die Effektsektion bietet klassische Standards wie Reverb, Delay, Chorus und Phaser, ergänzt durch ein Noise Gate, einen Kompressor und jeder Menge Modulationsmöglichkeiten. Alle Effekte lassen sich in der Kette verschieben und klingen in dieser Preisklasse mehr als ordentlich, besonders Reverb und Delay können sogar in professionelleren Kontexten gefallen.

Im Spielbetrieb überzeugt der Mooer Hornet 05i Modeling Gitarrenverstärker durch seine Unkompliziertheit. Wer einfach nur Plug-and-play will, nutzt die werkseitigen Presets und regelt mit dem großen Super-Knob die Lautstärke und die Auswahl der vier zuvor erstellten Lieblings-Presets. Wer tiefer eintauchen möchte, hat mit der App ein fein abgestimmtes Kontrollzentrum zur Hand, das auch individuelle Setups erlaubt – inklusive Presets, Cloud-Integration und USB-Audio-Funktionen. Das macht ihn nicht nur zum praktischen Übungs-Amp, sondern auch zum kompakten Tool für kreative Sessions unterwegs und das dank des integrierten Akkus bis zu 5 Stunden jenseits eines Stromanschlusses.

Mooer Hornet 05i – Klangbeispiele

Die Klangbeispiele wurden direkt aus dem USB-C-Port in den Computer aufgezeichnet. Zum Einsatz kam meine Music Man Silhouette Special, weitere Effekte wurden keine verwendet.