Mooer Headless ohne Digitalpaket

Die Mooer MHL50 Headless Sky Blue setzt auf ein modernes Headless-Konzept, geringes Gewicht und eine ergonomische Bauweise. Ob die kompakte E-Gitarre auch klanglich überzeugen kann und wie sie sich im Praxiseinsatz schlägt, zeigt unser Testbericht.

Kurz & knapp Worum geht es? Die Mooer MHL50 Headless Sky Blue ist eine moderne Headless-Gitarre mit geringem Gewicht, guter Verarbeitung und ergonomischem Design für Progressive-, Fusion- und Metal-Gitarristen. Ergonomie: Mit nur 2,5 kg Gewicht, kompakten Abmessungen und großzügigen Cutaways spielt sich die MHL50 äußerst komfortabel.

Mit nur 2,5 kg Gewicht, kompakten Abmessungen und großzügigen Cutaways spielt sich die MHL50 äußerst komfortabel. Verarbeitung: Saubere Lackierung, gut bearbeitete Bünde und ein hochwertiger Gesamteindruck überzeugen in dieser Preisklasse.

Saubere Lackierung, gut bearbeitete Bünde und ein hochwertiger Gesamteindruck überzeugen in dieser Preisklasse. Sound: Die MMT-1 Humbucker liefern druckvolle Sounds für moderne Stilrichtungen, zeigen aber noch Potenzial für ein Pickup-Upgrade.

Die MMT-1 Humbucker liefern druckvolle Sounds für moderne Stilrichtungen, zeigen aber noch Potenzial für ein Pickup-Upgrade. Flexibilität: Coil-Split-Funktion und zwei Humbucker erweitern die Klangpalette über reine High-Gain-Anwendungen hinaus.

Coil-Split-Funktion und zwei Humbucker erweitern die Klangpalette über reine High-Gain-Anwendungen hinaus. Preis-Leistung: Die MHL50 bietet eine solide Basis für moderne Gitarristen, die eine leichte und reisefreundliche Headless-Gitarre suchen.

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Mooer MHL50 Headless Sky Blue

Mooer ist längst nicht mehr nur für Effektpedale und Modeling-Hardware bekannt. Mit der GTRS-Serie wagte sich der Hersteller vor einiger Zeit sogar daran, die klassische E-Gitarre mit App-Steuerung, Bluetooth und integrierter DSP-Technologie zu verbinden. Genau eine solche Gitarre hatten wir bereits im Test. Die Idee war gut, die Umsetzung wurde allerdings von Problemen bei der Nutzung der zugehörigen App überschattet, die ohne Registrierung leider ziemlich wertlos ist. Wer mehr darüber wissen möchte, kann HIER meinen Review über die GTRS GUITAR MODERN 810 PB lesen.

Mit der Mooer MHL50 Headless Sky Blue rückt dagegen wieder die Gitarre selbst in den Mittelpunkt, wenn auch in futuristischer Form. Statt digitaler Extras, Firmware-Updates und Smartphone-Anbindung steht hier eine klassische E-Gitarre im Fokus – allerdings verpackt im Headless-Style. Keine App, kein Bluetooth, keine integrierten Effekte, dafür ein ergonomischer Korpus, zwei Humbucker und eine Konstruktion, die vor allem Spielern gefallen dürfte, die viel mit ihrer Gitarre unterwegs sind und dabei möglichst wenig Gewicht auf der Schulter tragen möchten. Ob Mooer auch ohne digitale Helfer überzeugen kann, klären wir im folgenden Test.

Facts & Features

Geliefert wird die MHL50 Headless Sky Blue in einer Tasche mit Tragegriff und zwei Schultergurten, sodass sich die Gitarre bequem transportieren lässt. Mit dabei sind zudem drei Inbusschlüssel sowie ein Metallstab, mit dem der Halswinkel eingestellt werden kann. Das geht ganz einfach und vor allem schnell, da die Schraube dafür im Halsfuß sitzt.

Bereits auf den ersten Blick wird klar, dass Mooer hier nicht einfach eine weitere Superstrat mit abgesägter Kopfplatte präsentieren möchte. Die MHL50 orientiert sich vielmehr an modernen Gitarren-Designs, die vor allem Spieler aus dem Progressive-Rock-, Fusion- und Metal-Bereich gerne nutzen.

Der Korpus besteht aus Pappel und fällt deutlich kleiner aus als bei vielen klassischen E-Gitarren, wirkt dabei aber erstaunlich ausgewogen. Dazu tragen auch die großzügig ausgeführten Cutaways bei, die zusammen mit dem schlanken Hals-Korpus-Übergang einen ungehinderten Zugang bis zum letzten Bund ermöglichen. Es bleibt tatsächlich sogar noch Platz zwischen Greifhand und Body übrig, wenn man den 24. Bund erreicht hat.

Auch bei genauerem Hinsehen gibt sich die MHL50 keine Blöße. Die zweifarbige Sky-Blue-Gradient-Lackierung wurde sauber aufgetragen. Von Schleifspuren, Orangenhaut oder Lacknasen ist weit und breit nichts zu entdecken. Gleiches gilt für den geschraubten Roasted-Maple-Hals samt Palisandergriffbrett, dessen 24 Neusilberbünde (plus Nullbund) sauber eingesetzt, sorgfältig an den Kanten abgerichtet und auf den Oberflächen ordentlich poliert wurden. Damit ist theoretisch eine sehr flache Saitenlage möglich. Praktisch betrachtet hat zumindest unser Testinstrument diesbezüglich jedoch noch deutlich Luft nach unten.

Pickups & Schaltung

Die beiden hauseigenen MMT-1 Humbucker werden über einen 3-Wege-Schalter angewählt und mit Volume und Tone weiter gesteuert, wobei der Volume-Regler ein Push-Pull-Typ ist und durch Anheben die beiden Pickups in den Single-Coil-Modus schickt. Das Poti läuft wunderbar leichtgängig auf seiner Achse. Gefühlvolle Fade-ins oder Volume-Swells gehen damit ganz leicht von der Hand. Kein ganz so gutes Bild gibt hingegen der Schalter ab, der schon jetzt im Neuzustand recht fragil wirkt. Aber solche kleinen Dinge kann der Zubehörmarkt preisgünstig regeln, falls das Teil früher oder später die Segel streichen sollte.

Hardware

Typisch für das Headless-Konzept sitzen die Stimmmechaniken an der Brücke. Von Mooer wird das schwarze Hardware-Teil als „HL-II Steg“ bezeichnet. Die einzelnen Mechaniken besitzen zwar spürbares Spiel, lassen sich aber ausreichend feinfühlig bedienen, um die Drähte schnell und präzise auf Stimmung zu bringen. Am anderen Ende des Halses führt ein Knochensattel die Saiten zur Klemmeinheit, in der sie arretiert werden. Deren Funktion erinnert an den Klemmsattel eines Floyd-Rose-Systems, fällt jedoch deutlich kleiner aus.

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Die Position der HL-II Brücke trägt entscheidend zu den kompakten Abmessungen der Mooer MHL50 Headless bei. Wer bislang ausschließlich konventionelle Gitarren besessen hat, benötigt für den ersten Saitenwechsel vermutlich etwas mehr Zeit. Die grundlegende Bedienung gibt jedoch keine Rätsel auf.

Die Mooer MHL50 Headless in der Praxis

Ohne Amp

Trocken in die Hand genommen erzeugt die MHL50 einen eher bedeckten Klang. Die Tonansprache ist recht zäh und auch das Sustain haut nicht unbedingt vom Hocker. Das gilt insbesondere für den Bereich ab Bund Nummer 15, wo einzeln gepickten Tönen doch recht schnell die Puste ausgeht. Für eine Gitarre dieser Bauart stellt das allerdings keinen Beinbruch dar, schließlich wird sie wohl nur selten ohne Amp an der Strippe zum Einsatz kommen.

Deutlich besser dagegen gefällt mir die MHL50 in Sachen Ergonomie. Mit gerade einmal 2,5 kg ist sie sowohl am Gurt als auch auf dem Schoß ein echtes Federgewicht. Dazu kommt die ausgewogene Balance. Weder zieht die Konstruktion in Richtung Boden, noch entsteht das Gefühl, ständig gegen das Instrument arbeiten zu müssen. Die riesigen Cutaways erfüllen ebenfalls ihren Zweck. Alle 24 Bünde sind problemlos erreichbar, selbst in den höchsten Lagen kommt kein Gefühl von Enge auf.

Auch das Halsprofil passt gut zum modernen Konzept der Gitarre. Mooer setzt zwar klar auf eine zeitgemäße Ausrichtung, verzichtet aber auf die extrem flachen Dimensionen vieler Metal-Gitarren. Statt eines rasiermesserdünnen Halses bekommt man hier ein Profil mit genügend Substanz, um nicht das Gefühl zu haben, einen Zollstock in der Hand zu halten. Der Roasted-Maple-Hals fühlt sich angenehm griffig an und erlaubt schnelle Positionswechsel, ohne dass die Greifhand kleben bleibt.

Mit Amp

Die beiden Humbucker mühen sich redlich, den etwas müde klingenden Grundklang der Pappel-Ahorn-Konstruktion zu einem brauchbaren Sound zu formen. Zwar schaffen sie es nicht, alle Kastanien aus dem Feuer zu holen, trotzdem verhelfen sie der MHL50 zu einem Sound, der vor allem im Djent-Metal oder Progressive-Rock eine gute Figur abgeben kann. Der Humbucker am Steg liefert vielleicht nicht die höchste Transparenz, er klingt dafür umso druckvoller für fette Riffs. Ähnlich ist es beim Hals-Pickup – kein Wunder, denn es ist ja der gleiche.

Ein dicker Pluspunkt ist natürlich die Coil-Split-Option, auch wenn die MHL50 dadurch nicht plötzlich Strat-Sounds auf Kommando erzeugt. Für viele Stilrichtungen reicht die zusätzliche Portion Transparenz aber völlig aus und erweitert die klanglichen Möglichkeiten der Gitarre vor allem bei Clean-Sounds deutlich.

Auch die Nebengeräusche der Mooer MHL50 Headless halten sich in überschaubaren Grenzen. Klar, das typische 50-Hz-Brummen ist im Single-Coil-Modus natürlich da, nervt aber nicht übermäßig. Nicht ganz so präsent, aber dennoch wahrnehmbar, gilt das auch für den Einsatz im Overdrive-/Distortion-Bereich, in dem sich die Gitarre vermutlich überwiegend aufhalten wird. Auch hier brummt es ganz leicht, je nachdem, wie weit der Gain-Regler am Amp aufgedreht wird. Das Übliche also.

Die Pickups machen ihren Job, keine Frage. Dennoch drängt sich bei der gelungenen Verarbeitung der Gitarre der Gedanke auf, die zwei Mooer-Humbucker durch höherwertige Typen zu ersetzen – ich denke, es könnte sich lohnen. Eine solide Grundlage bringt die MHL50 in jedem Fall mit.

Mooer MHL50 Klangbeispiele

Für die Klangbeispiele habe ich die Mooer MHL50 zusammen mit einem Mesa/Boogie Studio 22 Combo verwendet. Als Mikrofon kam ein AKG C3000 zum Einsatz.