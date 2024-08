Test: Moog Labyrinth, Analogsynthesizer mit Sequencer

Generative Klänge im kompakten Format

Der Moog Labyrinth ist ein parallel generativer analoger Synthesizer mit zwei einander ergänzenden Synthesizerstimmen, die über zwei generative Sequencer mit je bis zu 8 Steps angesteuert und moduliert werden können. Die Sequenzen können über eine sogenannte „Corrupt“-Funktion generativ verändert werden, auf diese Weise lassen sich ständig ändernde Melodien, Rhythmen und Klanglandschaften erzeugen.

Von der Klangerzeugung orientiert sich der Labyrinth entgegen sonstiger Moog Gepflogenheiten an der „West Coast Synthese“ und deren Mastermind Don Buchla, auch das Filter ist kein für Moog typisches Ladder-Filter, sondern ein State-Variable-Filter. Klanglich sind härtere und metallische Klänge mit FM und Ringmodulation möglich. Dargeboten wird das alles im mittlerweile etablierten Pultgehäuse und somit vom Formfaktor passend zu Mother-32, DFAM, Subharmonicum und dem zuletzt erschienenen Spectravox. Von den Eckdaten her ein spannendes und von Moog so nicht zu erwartendes Gerät.

Moog Labyrinth – der Signalfluss:

Der Signalfluss des Moog Labyrinth ist dank der umfangreichen Patchbay sehr flexibel, das Grundprinzip ist folgendes:

Die beiden Sequencer triggern über den Trigger-Mix variabel zuweisbar und über die Random- und Corrupt-Funktionen modulierbar über die beiden Envelope-Generatoren den Haupt- und den Modulations-VCO. Die VCOs und ein Rauschgenerator werden im Mixer zusammengeführt und können mit Wavefolder und State-Variable-Filter in verschiedenen Schaltungen bearbeitet werden und werden über nachgeschaltete und über den Hüllkurvengenerator 2 modulierte VCAs ausgeben.

Die Klangerzeugung des Labyrinth-Synthesizers

Der Labyrinth hat zwei Oszillatoren am Start, die Aufgaben der zwei VCOs im Labyrinth sind gut aufgeteilt. Der Sinusoszillator deckt den gesamten hörbaren Frequenzbereich ab, der zweite Dreieckoszillator kann zur Modulation des ersten, als Basis für Kick-Drums oder als melodischer Konterpart zu Oszillator 1 herangezogen werden.

Beide Oszillatoren können über eine Hüllkurve oder über den Sequencer 1 (VCO 1) oder Sequencer 2 (Modulation des Amounts der FM Modulation von VCO 2) moduliert werden.

Im Mixer werden die Pegel von VCO 1, VCO 2 und Pegel des Rauschgenerators sowie der des Ringmodulation von VSO 1 und VCO 2 eingestellt.

Die Summe des Mixers wird in einen Wavefolder weitergeführt. Diese komplexe Dioden-Transistor Schaltung generiert harmonische Obertöne durch Umklappen (Falten) der Amplituden der Schwingungsform des Ursprungssignals. Dadurch entstehen zusätzliche Obertöne und das Signal kann ohne Verzerrung im Pegel angehoben werden. Wavefolder neigen dazu, hörbare Sprünge im Pegelverlauf zu generieren, beim Labyrinth ist der Verlauf erfreulicherweise glatt.

Das State-Variable-Filter klingt sehr knackig, die Cutoff-Frequenz lässt sich mit dem Hüllkurvengenerator 1 und Sequenz 2 modulieren, die Resonanz geht bis zur Selbstoszillation, das Filter lässt sich stufenlos von Lowpass auf Bandpass regeln.

Wavefolder und Filter lassen sich mit einem Schalter in der Reihenfolge ändern oder parallel betreiben und mittels eines Blendreglers stufenlos kombinieren.

Bei den beiden Hüllkurvengeneratoren lässt sich lediglich die Decay-Zeit von 10 ms bis etwa 5 s einstellen, EG 1 kann die VCO-Frequenz, die Mod.-VCO-Frequenz, den Wavefolder oder die Cutoff-Fequenz modulieren, EG 2 steuert die dem Wavefolder und dem Filter nachgeschalteten VCAs. Die Envelope-Generators werden dabei von den beiden Sequencern getriggert, die Stärke der Triggerung (Anschlagsdynamik) lässt sich über den EG-Trig-Mix-Regler einstellen, von 100 % Sequencer A und unterdrücktem Sequencer B bis zum umgekehrten Szenario.

Der Sequencer

als zentrales Element Klangabfolge

Die beiden Sequencer bieten jeweils 8 Steps und laufen parallel. Mittels des Lenght-Buttons lassen sich die Sequenzen auf bis zu 1 Step verkürzen, per Chain-Funktion kann auch eine Sequenz mit 16 Steps erzeugt werden. Mit Bit-Shift kann man die Sequenz um einen Step nach rechts rotieren, mit Bit-Flip lassen sich Steps aktivieren oder deaktivieren, die man vorher mit dem Advance-Button angefahren hat, es wird immer um einen Step weitergeschaltet. Wesentlich sind die beiden Corrupt-Regler, je nach Reglerstellung werden CV-Werte per Zufall geändert, dreht man den Regler über 12 Uhr, werden auch Steps mit Bit-Flip per Zufall an- und ausgeschaltet.

Leider lassen sich Sequenzen nur über Tastenkombinationen zurücksetzen, Schreib- und Lesekopfpositionen verstellen, Notenskalen einstellen, die MIDU-Clock teilen, der MIDI-Kanal einstellen und vieles mehr – hier ist ein Blick in das Benutzerhandbuch unumgänglich, erst nach einiger Einarbeitungszeit hat man zumindest die wichtigsten Kombinationen verinnerlicht.

Die MIDI-In_Buchse findet man beim Moog Labyrinth im Übrigen auf der Patchbay in Form einer Miniklinkenbuchse. Ein Adapter auf DIN-MIDI ist leider nicht beigelegt. Möchte man den Labyrinth mit der DAW synchronisieren, kommt man um den Einsatz der MIDI-Clock nicht herum – also den Kauf eines Adapters am besten gleich mit einplanen.

Vier kurze Patch-Kabel findet man hingegen schon in der Verpackung, um die Patchbay mit ihren 20 Ein- und 12 Ausgängen in die Klanggestaltung mit einzubeziehen.

Die Patchbay

erweiterte Möglichkeiten und Schnittstelle zur Außenwelt

Wie schon beim Mother 32 und beim DFAM, ist die Patchbay rechts am Gerät platziert. Die Eingänge sind normal, die Ausgänge invertiert beschriftet. Die Steuerspannung für die Oszillatoren kann im 1 V/Okt.-Standard in das Gerät gepatcht werden, Audioausgänge sind vom Pegel her zu Eurorack konform, die jeweils zulässigen Steuerspannungen sind im Benutzerhandbuch beschrieben und ebenfalls kompatibel zu modularem Equipment im Eurorack-Format. Fazit hier: Der Labyrinth lässt sich problemlos in modulare Umgebungen einbinden.



Moog Labyrinth – Lernkurve und Praxis

Die ersten Hürden sind schnell genommen, da das Layout des Gerätes durchdacht und weitgehend selbsterklärend ist. In der Packung befinden sich 5 Schablonen mit aufgedruckten Patches, im Benutzerhandbuch finden sich noch einmal 12 Patches von simpel bis zur heftigen Verwendung der Patchbay. Wenn man diese Beispiele durcharbeitet, lernt man die Möglichkeiten des Labyrinths gut kennen und bekommt ein Gefühl für die Sweet-Spots, den Klang und die Modulationsmöglichkeiten. Sind die Patches angelegt und laufen synchron zum Projekt, spielt der Labyrinth seine Stärken aus.

Moog Labyrinth – Hier verliert man sich gerne

Ich habe im Testzeitraum am Moog Labyrinth gerne und ausgiebig herumgeschraubt, je länger ich das getan habe, desto mehr hat mich der Labyrinth in seinen Bann gezogen. Er ist definitiv kein One-Trick-Pony und ergänzt gerade klassische „East-Coast“-Synthesizer – auch aus dem Hause Moog – sehr gut. Da die Envelope-Generatoren keinen regelbaren Attack aufweisen, ist der Sound generell auf der perkussiven Seite, was bei einem auf Sequenzen ausgerichteten Gerät auch sinnvoll ist. Durch gezielten Einsatz der Corrupt-Manipulation der Sequencer-Bits und des EG-Trig-Mix-Reglers und durch Modulation dieser Parameter kann man endlos variierende Patterns generieren und sich im Labyrinth des Moog verlieren. Ein gewisses Suchtpotential ist dem Moog Labyrinth definitiv nicht abzusprechen. Wenn man ein Haar in der Suppe finden möchte – mehr als 8 Steps bei den Sequencern wären trotz aller Manipulationsmöglichkeiten fein gewesen.

Für Freunde von generativen Sequenzen und Rhythmen ist der Moog Labyrinth eine klare Empfehlung.