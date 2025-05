Ohne Umweg direkt in den kreativen Flow

Auf der Superbooth 2025 hatte ich die Gelegenheit, den neuen analogen Synthesizer Moog Messenger kurz anzuspielen – direkt im Anschluss an eine großartige Performance von Lisa Bella Donna am Moog-Stand. Und obwohl es nur ein vergleichsweise kurzer Moment mit dem Moog Messenger war, wurde sofort deutlich: Dieser neue Moog-Synthesizer ist anders. Aus diesem Grund möchten wir euch diesen ersten Eindruck nicht vorenthalten. Das Testgerät ist bereits geordert und der Synthesizer wird natürlich noch einem Intensivtest unterzogen.

Kurz & knapp ResBass & Filter: Satter Moog-Sound mit stabilem Bass auch bei hoher Resonanz

Satter Moog-Sound mit stabilem Bass auch bei hoher Resonanz Wavefolder: Neue Klangtexturen ohne Patch-Aufwand, direkt spielbar

Neue Klangtexturen ohne Patch-Aufwand, direkt spielbar Sequencer-Features: Step-Probability, Swing und Echtzeitautomation sorgen für kreative Dynamik

Step-Probability, Swing und Echtzeitautomation sorgen für kreative Dynamik Direktzugriff: Kein Display, keine Menüs – alles sofort greifbar und intuitiv

Kein Display, keine Menüs – alles sofort greifbar und intuitiv Preis-Leistung: Vollanalog, speicherbar und live-tauglich – zu einem überraschend fairen Preis

Affiliate Links Moog Messenger Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 849,00€ bei

ANZEIGE

Moog Messenger

Analoger Synthesizer mit ausgeklügelten Features

Der Moog Messenger ist ein monophoner, analoger Synthesizer mit eingebauter Tastatur, Sequencer, Patch-Speicher, CV/Gate-Anbindung – und einem analogen Wavefolder. Damit betritt Moog Neuland und öffnet seine Klangwelt für neue Zielgruppen. Und das gilt auch für den Preis. Moog galt für mich manchmal als elitär – legendär im Sound, aber oft unerschwinglich. Der Messenger zeigt, dass es auch anders geht: vollanalog, direkt zugänglich und ideal für schnelles, kreatives Arbeiten. Mit diesem neuen Moog könnt ihr direkt mit dem Musizieren beginnen. Keine Menüs, keine verschachtelten Displays – einfach drehen, hören und weitermachen.

Die Features im Überblick:

Zwei analoge Oszillatoren + Suboszillator

Moog-Ladder-Filter: Tiefpass, Bandpass, Hochpass

Analoger Wavefolder – erzeugt durch Faltung der Schwingungsform zusätzliche Obertöne und komplexere Klangfarben

ResBass – kompensiert den typischen Bassverlust bei hoher Filterresonanz, indem der Grundton erhalten bleibt

Zwei LFOs

Loopbare ADSR-Hüllkurven

64-Step-Sequencer mit Echtzeitaufnahme, Step-Probability und Swing

Aftertouch, MIDI, USB-C, CV/Gate, Audio-In

256 Speicherplätze für Presets

Moog Ladder-Filter mit ResBass

Tiefgang trotz Resonanz

Das Filter des Messengers liefert den typischen Moog-Tiefgang – jetzt mit mehr Flexibilität: Bandpass- und Hochpass-Modi inklusive. Moog ist bekannt für sein Ladder-Filter – ein analoger Klassiker, der für viele den charakteristischen Moog-Sound ausmacht: rund, definiert, mit einem Hauch Sättigung im richtigen Moment. Beim Messenger erhält dieses Filter ein funktionales Upgrade: Neben dem typischen 24-dB-Tiefpass stehen auch Bandpass- und Hochpass-Modi zur Verfügung.

Was den Moog Messenger zusätzlich besonders macht, ist die ResBass-Funktion. Selbst bei voll aufgedrehter Resonanz bleibt der Bassbereich stabil, der Grundton bricht nicht weg. Das ist keine Selbstverständlichkeit bei analogen Synthesizern – selbst deutlich teurere Modelle wie der Moog Subsequent 37 oder der Arturia MatrixBrute setzen dafür auf andere Lösungen wie Multidrive, Filtermodulation oder zusätzliche Headroom-Anpassung. Beim Messenger ist die ResBass-Funktion gezielt integriert – und genau das macht ihn ideal für basslastige Setups, ohne dass ständig gegenreguliert werden muss.

Für mich als Produzentin bedeutet das vor allem eines: Ich kann mit der Resonanz kreativ arbeiten, ohne Angst haben zu müssen, dass der Bass plötzlich verschwindet. Gerade bei deepen Basslines oder flächigen Leads mit intensiver Filtermodulation ist es ein großer Vorteil, wenn der Grundton stabil bleibt. Ich muss weniger kompensieren – und kann mich stärker auf den musikalischen Ausdruck konzentrieren.

Wavefolding bei Moog

Jetzt direkt mit Keyboard spielbar

Wavefolding ist eine spezielle Form der Waveshaping-Verzerrung, bei der das Audiosignal an einer Schwelle „gefaltet“ wird – ähnlich wie bei einer Übersteuerung, jedoch ohne klassischen Overdrive. Dabei entstehen komplexe Obertöne, metallische Texturen und eine oft dynamisch reagierende Klangstruktur.

Beim Produzieren sind das für manche vielleicht ungewohnte, aber musikalisch äußerst vielseitig einsetzbare Klänge, die sich auch subtil dosieren lassen – etwa als lebendige Obertöne auf Flächen oder als modulierte Bewegung in Arpeggios. Es macht Spaß, damit direkt über das Keyboard des Messenger zu spielen – ohne Patchbay, ohne Umwege und dennoch mit dem Gefühl, klanglich Neuland zu betreten.

Gerade für Sounddesigner, experimentierfreudige Musiker oder alle, die gern zwischen organischem und rauem Klangspektrum wechseln, ist das ein spannendes Werkzeug.

Aber auch in eher harmonischen Genres wie Melodic House, Deep House, Melodic Techno oder Trance lässt sich Wavefolding gezielt als kreatives Detail einsetzen – subtil, aber wirkungsvoll.

Der Sequencer im Moog Messenger

Modular-Vibes, sofort greifbar

Was mir beim Testen besonders Spaß gemacht hat: der vielseitige und inspirierende Sequencer – direkt, lebendig, musikalisch.

ANZEIGE

Er bietet Features, die man sonst eher aus Eurorack- oder DAW-Umgebungen kennt:

Parameteraufzeichnung in Echtzeit – Automationen direkt beim Spielen erfassen

– Automationen direkt beim Spielen erfassen Step-Probability – pro Schritt eine Wahrscheinlichkeit setzen, um lebendige, variierende Loops zu erzeugen

– pro Schritt eine Wahrscheinlichkeit setzen, um lebendige, variierende Loops zu erzeugen Swing-Funktion – sorgt für einen lässigen Groove, ohne künstlich zu wirken

Gerade für mich, die viel mit fein nuancierten Sequenzen, harmonischem Flow und dynamischen Verläufen arbeitet, sind diese Features ein echtes Plus. Mit einem so vielseitigen und intuitiven Sequencer kann ich Melodien entwickeln, modulieren und lebendig halten – ohne ständig zwischen Synthesizer und DAW wechseln zu müssen. Der Sequencer hilft, emotionale Spannung aufzubauen, selbst durch kleine Variationen – und genau das macht ihn so wertvoll für den Workflow.

All das bleibt übersichtlich und Performance-tauglich – ideal für spontane Ideen im Studio oder die direkte Umsetzung im Live-Set.

Haptik und Tastatur

Kompakt und stabil

Haptik und Tastatur: Kompakt und stabil

Die Tastatur des Moog Messenger ist anschlagdynamisch und unterstützt Aftertouch. Die 32 Tasten sind leichtgewichtet, aber nicht klapprig. Gerade angesichts des Preises unter 900,- Euro fühlt sich das sehr wertig an, auch im Vergleich mit den kleinen, wackligen Tasten vieler Einsteigermodelle. Auch die Potis und Schalter machen einen robusten, präzisen Eindruck. Gerade wenn ihr live und mit viel Ausdruck spielen wollt, macht das einen entscheidenden Unterschied. Der Aftertouch reagiert gut und lässt sich für Modulationen direkt nutzen – was in Kombination mit dem Filter oder dem Wavefolder viel Spaß macht.

Video

Moog Messenger und AMAZONA auf der Superbooth 25

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Moog Messenger Preset Demo von Lisa Bella Donna