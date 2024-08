Test: Moog Muse, polyphoner Analogsynthesizer

Moogs vierter Polysynthesizer

Beim Moog Muse handelt es sich um einen analogen 8-stimmig polyphonen Synthesizer für die Profi-Liga. Die Firma Moog entwickelte im Laufe ihrer bewegten Geschichte schon mehrere polyphone Synthesizer (Polymoog, Memorymoog, Moog One), was jedes Mal einen großen Kraftakt darstellte und die Firma regelmäßig in eine Krise führte. Gestützt von einem solventen Mutterkonzern, steht jetzt die vierte Generation vor uns.

Übersicht zum Moog Muse Synthesizer

Das Moog Muse-Keyboard verfügt über 61 halbgewichtete Tasten von Fatar mit Anschlagdynamik und Mono-Aftertouch. Es bietet Moog-typische Modulation-Wheels, einen programmierbaren Makroregler und zwei Pedaleingänge für expressive Steuerung. Das Programmiermodul ermöglicht das Speichern und Abrufen von bis zu 256 Patches und Sequenzen. Dabei stehen zahlreiche One-Knob-per-Function, aufgeteilt in achtzehn Module zur Verfügung.

Jeder Patch ist bi-timbral: Zwei unabhängige Synthesizer-Klänge können über die Tastatur aufgeteilt oder gestapelt werden. Enthalten ist ein umfangreicher Arpeggiator, der das Speichern seiner Inhalte für jeden Patch erlaubt. Der noch umfangreichere Sequencer erlaubt Sequenzen mit bis zu 64 Schritten. Jede Note kann einem der beiden Timbres zugeordnet werden und jede Sequenz kann in einen von 256 Speicherplätzen gespeichert werden. Jede Sequenz existiert dabei unabhängig von einem Patch, sodass beim Arbeiten an einer Sequenz zwischen Patches gewechselt werden kann.

Zusätzlich hat der Moog Muse Synthesizer die Modulationsmatrix vom Moog One vererbt bekommen, die bis zu sechzehn Modulationsroutings pro Klang speichern kann. Diese Routings können Controller-Skalierung und mathematische Funktionen verwenden.

Zwei flexible globale oder pro-Stimme LFOs mit anpassbaren Schwingungsformen im Bereich von 0,0 bis 1000 Hz, ein spezieller (One-Shot fähigem) Pitch-LFO, zuweisbare Hüllkurvengeneratoren und sechzehn unabhängige Zufallsspannungsquellen pro Stimme bieten eine Vielzahl von Modulationsquellen.

Anschlüsse und Technik des Moog Muse

Das Gerät wirkt beim ersten Anblick sehr solide und ist mit fast 15 kg noch von einer Person tragbar.

Fangen wir mit den Anschlüssen hinten an:

MAIN OUT LEFT/ RIGHT oder Mono-Mix

SUSTAIN: Eingang für Sustain-Pedal

EXPRESSION: Eingang für Expression-Pedal, steuerbar über +5 V

CLOCK IN/OUT: 3,5 mm analoge Clock-Ein- und Ausgänge für externe Synchronisation

CV IN/OUT: Vier 3,5 mm Steuerspannungs-Ein- und Ausgänge

MIDI IN/THRU/OUT: Anschlüsse für MIDI-Kommunikation

USB B/A: USB-B für Computerverbindung, USB-A für andere Instrumente

POWER: Stromversorgung für das interne Netzteil.

Sehr schön ist, dass die Anschlüsse vorne beschriftet sind, sodass man sie leicht anschließen kann, wenn man vorne sitzt. Der Kopfhöreranschluss befindet sich auch vorne.

Die halbgewichtete Tastatur von Fatar unterstützt Velocity und Aftertouch und bietet ein etwas hartes Spielgefühl. Die Tasten federn leicht nach, was ich aber gerne habe. Neben den üblichen Octave Up/Down Tastern (leider nur +/-1 Oktave) gibt es auf der linken Seite auch den heutzutage obligaten Hold-Taster.

Es sind keine Lüfter eingebaut, an den Lüftungsschlitzen wird es bei sommlichen Tagen recht heiß. Ein Blick in das sehr aufgeräumte Innere zeigt ein kompaktes Mother-Board mit einem programmierbaren Zynq-FPGA, auf dem die 8 doppelseitig bestückten analogen Voice-Boards eingesteckt sind. Im FPGA ist offensichtlich der ARM-Prozessor und die Logik für die restliche Peripherie implementiert. Eine Erweiterung auf weitere 8 Stimmen ist offensichtlich nicht vorgesehen.



Beim Einschalten gibt es ein Aha-Erlebnis, wenn die Testroutine startet und alle LEDs der Bedienelemente kurz aufleuchten – und das sind wirklich viele.

Das Bedienpanel des Analogsynthesizers

Ich würde sagen, der Moog Muse Synthesizer hält den Rekord für die größte Anzahl der Bedienelemente pro Quadratmeter. Die Oberfläche hat einen etwas bunten Charakter mit old-school Drehknöpfen, Polymoog-Slidern, bunten Legotastern und schwarzen Knöpfen in verschiedenen Geometrien: dreieckig, quadratisch, rechteckig, rund, und graue Nintendo-Wippen.

Die weißen Kappen der Slider sind genauso hoch wie die anderen Potentiometer, haben dadurch einen langen Hebel und sind etwas wackelig. Ich hätte Bedenken, dass sie bei unachtsamer Bewegung leicht verbogen werden könnten. Die restlichen Bedienelemente wirken sehr solide.

Ein schönes Detail sind die acht blinkenden LEDs, die die Geschwindigkeit der Clocks und LFOs anzeigen. Sogar die Schwingungsformen der LFOs sind am Pulsieren der LEDs erkennbar, was ein gewisses Modular-Gefühl vermittelt. Auf der Oberfläche sind 16 umrahmte Module übersichtlich platziert, was das Layout exzellent macht und alle Funktionen leicht auffindbar sind. Vom Moog One wurden die beleuchteten More-Buttons übernommen, die zu Menüs für weitere Parameter führen. Einige dieser Buttons haben allerdings noch keine Funktion und werden vielleicht in zukünftige Updates verwendet.

Die Potentiometer werden digital abgefragt, ich schätze die Auflösung auf etwa 128 Schritte. Dies ist für manche Einstellungen zu grob und kann über die Shift-Taste feiner eingestellt werden. Wenn man dann noch eine Taste drücken will, um das Ergebnis zu hören, braucht man manchmal 3 Hände. Auf dem Display werden die aktuellen Werte für eine einstellbare Zeit angezeigt.

In der Output-Sektion gibt es außerdem einen Lowcut-Regler, der im Mix die Bassdominanz dieses Modells zähmen soll.

In der Mitte befindet sich der Programmer mit einem OLED-Display. Mit ausschließlich genutzten Großbuchstaben wirken die Texte etwas sperrig. Auf diesem Display sieht man die Aktivität der acht Stimmen, anhand von verblassenden Graustufen lässt sich die Dynamik der einzelnen Stimmen erkennen.

Auffallend plaziert ist die Reihe von 16 beleuchteten Tastern, die für verschiedene Zwecke genutzt werden: Auswahl der Bänke, Presets, der Slots der Modulationsmatrix, Sequencer und Arpeggiator. Die Klänge können in 256 Speicherplätze abgelegt werden, die in 16 Bänke aufgeteilt sind. Ich finde, ein Rückschritt im Vergleich zum Moog One mit seinem modernen Speicher-System, das wie eine endlose Datenbank funktioniert. Wenn ich im Moog Muse ein Programm speichern will, muss ich immer überlegen, welche vorhandene Speicherstelle überschrieben werden soll.

Die Stimmarchitektur

Der Moog Muse verfügt über acht analoge Stimmen, mit jeweils mit zwei VCOs. Die Schaltung dieser Oszillatoren basiert auf der des Moog Voyager und bieten zusätzliche Schwingungsformsteuerungen sowie eine Menge FM-Möglichkeiten. Ein dritter „Modulation“-Oszillator kann entweder im Audiobereich zum Gesamtklang hinzugemischt werden oder im Subaudio-Bereich für polyphone Modulationen verwendet werden. Außergewöhnlich ist, dass das Subaudio-Signal ebenfalls in den Signalpfad gemischt werden kann, was in Kombination mit dem Overdrive-Mixer zusätzliches Waveshaping liefert.

Das Spektrum der Rechteckschwingung der VCOs enthält wahrnehmbar gerade Obertöne und hat nicht den typisch hohlen Charakter.

In der Mischersektion kommen die drei VCOs, Ringmodulator (der vom Moogerfooger MF-102 übernommen wurde und außergewöhnlich gut klingt) und Noise zusammen. Der Mischer verfügt über einen zusätzlichen Overload-Regler für den Gesamtmix, der dem klassischen CP-3-Modul von Moog nachempfunden ist. Die Moog Modularsysteme nutzten unterschiedliche positive und negative Versorgungsspannungen, was bei Übersteuerungen zu asymmetrischen Schwingungsformen führte. Dieses Overload ist bekannt für seine warme Sättigung, die geradzahlige Harmonische besonders betont. Neben dem Overload-Regler zeigt eine LED den eingestellten Wert an. Lieber wäre mir gewesen, dass der aktuelle Pegel des übersteuerten Analogsignals damit angezeigt würde.

Die Mischung wird dann an zwei VCFs gesendet, diese bestehen aus diskreten Transistorschaltungen des legendären Moog 904a-Filters aus den späten 1960er-Jahren. VCF1 kann zwischen Tiefpass und Hochpass umgeschaltet werden, während VCF2 ein dediziertes Tiefpassfilter ist. Diskrete VCAs, basierend auf dem Moog 902-Modul, verteilen jede Stimme im Stereoraum.

Jede Stimme enthält zwei variable ADSR-Hüllkurvengeneratoren, einer für die Filter und der andere für den VCA. Unter den More-Menüs lassen sich ebenfalls die Charakteristiken (zwischen exponentiell, linear und logarithmisch) der einzelnen Segmente graduell einstellen. Die kürzeste Decay-Time ist 1 ms und lässt sich fein mit gehaltener Shift-Taste in 3 ms Schritten steigern. Die Anzeige im OLED-Display ist mit 10 ms Schritten leider zu grob, um das zu erkennen.

Die drei LFOs (LFO 1+2, PITCH LFO) können global oder pro Stimme konfiguriert und ebenfalls in der Modulationsmatrix zugewiesen werden. LFO 1+2 können aber außer den Standards noch 11 außergewöhnlichen Schwingungen, die man mit „+“ aktiviert.

Oszillatorstimmung

Die analogen Oszillatoren weisen naturgemäß eine weniger präzise Stimmung auf als ihre digitalen Pendants. Bei Auslieferung war das Instrument mit der Firmware-Version 1.0 ausgestattet und die Stimmgenauigkeit ließ zu wünschen übrig. Erinnerungen an die anfänglichen Herausforderungen mit der Stimmstabilität des Moog One wurden wach, wo das Autotuning zunächst ebenfalls nicht einwandfrei funktionierte. Mittlerweile steht für den Moog Muse jedoch ein Update auf Version 1.1 zur Verfügung. Die Aktualisierung gestaltet sich unkompliziert: Der Synthesizer wird via USB mit einem PC verbunden und die neuen Dateien werden direkt auf den Muse übertragen. Nach dem Aufspielen der aktualisierten Firmware zeigte sich eine deutliche Verbesserung in der Präzision der Oszillatorstimmung – ein Beleg dafür, dass Moog aus Erfahrungen lernt. Die Funktion ‘Quick Tune’ sollte regelmäßig genutzt werden, sie sorgt nicht nur für eine akkurate Nachstimmung, sondern optimiert auch das Verhalten des Systems bei unterschiedlichen Temperaturen. Für umfassendere Tuning-Vorgänge existieren spezielle Prozeduren, die mehrere Stunden in Anspruch nehmen und ausschließlich im Servicefall Anwendung finden.

Die Modulationen

Es wurde ein außergewöhnlicher Aufwand in die Frequenzmodulationen gesteckt, was eine der Stärken des Moog Muse Synthesizers darstellt. Dafür sind tatsächlich 14 Regler und Schalter vorgesehen. Der Modulationsoszillator ist natürlich dazu prädestiniert und kann die Tonhöhen der beiden anderen Oszillatoren, deren Pulsbreiten, die beiden Filter und den VCA unabhängig voneinander modulieren. Zusätzlich gibt es eine Cross-Modulation zwischen VCO1 und VCO2, die auch in allen extremen Positionen funktioniert, ohne dass die Schwingungen abgewürgt werden. Auch die eingestellten Schwingungsformen beeinflussen stets das resultierende FM-Spektrum. Die Oszillatoren verwenden exponentielle FM, wobei die Tonhöhe mit steigender Modulationstiefe leicht abdriftet, was schnell zu unharmonischen Klängen führt. Im Gegensatz dazu ist die Frequenzmodulation der beiden Filter sehr harmonisch und erzeugt schöne Obertöne, wodurch ein idealer Kontrast entsteht.

Filter und VCA

Das doppelte Ladder-Filter klingt wunderbar Moog-typisch, die Resonanzen entwickeln ein Eigenleben zwischen den Obertönen. Sie haben auch die typische „Autogain“-Charakteristik, womit die Bässe mit steigender Resonanz schwächer werden. Die Eigenschwingung der Tiefpassfilter bei voller Resonanz bewegt sich tatsächlich von 20 Hz bis 21 kHz.

Die Module ab den beiden Filtern sind in Stereo ausgeführt, d. h. die Filter können seriell, parallel in Mono geschaltet werden oder getrennt in linken und rechten Kanal des Stereo-VCAs verbunden werden. Dort lässt sich das Panorama eines Timbres einstellen und mit Pan-Spread einzelne Stimmen auf beide Kanäle verteilen.

Die Effekteinheit des Moog Muse

Alle acht Stimmen werden nach den VCAs im Diffusion-Delay zusammengeführt, einer digitalen Emulation eines Vintage-Signalprozessors. Es bietet Stereo-Delays, gefilterte Multi-Tap-Tape-Echo-Delays und Chorused-Diffusion-Hallfahnen. Die Delay-Zeiten können mit dem globalen Tempo synchronisiert werden und die linken und rechten Delay-Kanäle können für Stereo-Effekte getrennt geregelt werden. Der Character-Regler und einige More-Menü-Einstellungen bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Filterung, Tap-Verhalten und Diffusion der verzögerten Signale. Jede der beiden TIMBRES von Muse kann zum Delay geleitet werden. Der Charakter-Regler kann eine Kombination aus Tiefpass-/Hochpassfilter für das verzögerte Signal einstellen. Es gibt auch einen Ping-Pong-Modus, bei dem jeder Delay-Kanal im Feedback-Pfad des anderen platziert wird. Die Time Mode-Einstellungen bieten die Wahl zwischen Crossfade- und Pitch-Shift-Modi.

Durch eine interne Kompressorfunktion werden die Feedbacks nie übersteuern. Das Delay kann durch seine Vielfalt begeistern, in den Klangbeispielen wurde auch ausgiebig davon Gebrauch gemacht.

Seine Parameter sind leider nicht über die Modulationsmatrix steuerbar.

Sequencer und Arpeggio

Der integrierte Sequencer ist enorm vielseitig und bereichert den Muse zusätzlich. Er funktioniert als flexibler MIDI-Looper mit einer 384tel Auflösung und bietet die Möglichkeit zur non-destruktiven Quantisierung der Steps.

Auf dem Display wird eine stilisierte Spieluhrwalze angezeigt, die die aktuellen Töne darstellt. Als Abspielrichtung kann dabei gewählt werden: vorwärts, rückwärts oder zufällig.

Es ist möglich, bis zu 256 Sequenzen parallel zu den Patches zu speichern und in Form von Sequenzketten wiederzugeben. Die Noten können sortiert und im Step-View bearbeitet werden, einschließlich Gate-Zeitwert (Gate), Anschlagstärke (Velocity), Micro-Timing sowie Timbre (Sound A oder B) für jeden Schritt.

Die Coin-Toss-Funktion ermöglicht es, alternative Noten-, Gate-, Velocity- oder Micro Time-Einstellungen auf Basis eines Wahrscheinlichkeitswertes pro Note festzulegen. Dies erlaubt beispielsweise das zufällige Abspielen von Akkorden in verschiedenen Umkehrungen.

Man kann Tonskalen festlegen und so Noten auf andere Tonhöhen verschieben. Der Gesture-Mode generiert automatisch eine Sequenz innerhalb dieser Skala, ohne dass man die Tastatur spielen muss; stattdessen wird mit dem Value-Encoder die Melodierichtung bestimmt.

Bis zu acht Parameter können mittels Parameter-Recording eingestellt werden, um das Klanggeschehen zu beeinflussen. Die Sequenz lässt sich schließlich über das Keyboard transponieren. Alle Änderungen sind natürlich während des laufenden Betriebs möglich.

Das Arpeggio bietet ähnliche umfangreiche Funktionen wie der Sequencer, basiert jedoch auf interaktiven Tasteneingaben und vordefinierten Mustern. Interessante Zufallsergebnisse können in Loops mit fester Länge eingefroren werden. Das Arpeggio wirkt sich auf beide Timbres aus, wobei die On/Off-Funktion separat wählbar ist.

Der Klang des Moog Muse Synthesizers

Zum Klang des Moog Muse muss man eigentlich nicht viel sagen, denn wie aus vielen YouTube-Videos bekannt, ist er typisch Moog und beeindruckend. Bei meinen Klangbeispielen habe ich mich mehr auf geräuschhaften Klänge konzentriert, weil es mich stark an ein Modularsystem erinnert. Die Oszillatoren und Filter klingen hervorragend, wenn auch nicht so sahnig wie beim Moog Matriarch und nicht so direkt wie beim Moog One. Seinen einzigartigen Charakter mag er durch den Overdrive-Mixer, die FM-Modulationen und das Diffusion Delay erhalten.

Der Klang eines Instruments ist das eine, aber der Weg dorthin ohne langes Suchen ist das andere. Hier überzeugt die Bedienoberfläche auf ganzer Linie. Man bleibt nie hängen und sucht nie verzweifelt nach einem Parameter, wie das bei manchen anderen Instrumenten der Fall ist. Das Handbuch wird eigentlich nur für spezielle Einstellungen in den More-Menüs und für die Bedienung des Sequencers benötigt.

Kritikpunkte

Der Moog Muse erzeuget beim Ein- und Ausschalten einen lauten Knall, was einfach nervt. Leider tritt das Problem auch auf, wenn der Hauptregler heruntergedreht und der Mute-Knopf aktiviert sind. Das Ausgangspotentiometer seines Vorgängers Moog One bot eine schon beängstigende Dynamik, während das des Muse am Anfang schlagartig einsetzt und ab der 1-Uhr-Position kaum etwas an der Lautstärke ändert. Außerdem kommt die Delay-Einheit etwas später, so dass man sich in leisen Positionen wundert, wenn das Delay nicht geht. Nicht ganz „Pro“: Die Beschriftung der Frontplatte ist eine aufgeklebten Folie und keine Siebdruckbeschriftung auf dem Metall. Die acht Stimmen des Gerätes sind im bi-timbralen Modus schnell erschöpft. Die Stimmenverwaltung sorgt dafür, dass bei erneutem Drücken derselben Taste eine neue Stimme gestartet wird. Ich würde es bevorzugen, dass die aktuelle Stimme in diesem Fall wiederverwendet würde, um den Klang durch die Releases weniger zu überladen und mehr Stimmen zur Verfügung zu haben. Unisono lässt sich nur im monophonen Betrieb nutzen, anstatt im polyphonen Modus auch die verbleibenden Stimmen zu verteilen. Ich hatte mit der aktuellen Firmware-Version Schwierigkeiten mit der Anschlagsdynamik des Keyboards, die nicht so kommt, wie sie sollte.

Der Wettbewerb

In dieser Preisklasse der Analogsynthesizer mit vollem Keyboard muss sich der Moog Muse aktuell mit Arturias PolyBrute 12 messen. Dieser hat u. a. 4 Stimmen mehr, die besondere Tastatur und das Patch-Morphing. Der Moog Muse kann hingegen mit besserer Qualität der Bedienelemente, intuitivere Bedienbarkeit, FM-Modulationsfähigkeiten, Sequencer und Diffusion-Delay punkten.

Der Moog Muse Synthesizer on YouTube