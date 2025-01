10 Filter aus der begehrten Traditionsklangschmiede

Der Moog Spectravox ist ein analoger Spektralprozessor mit zehn modulierbaren State-Variable-Filtern und bietet eine eigene Klangerzeugung. Als Vocoder, Filterbank und semi-modularer Synthesizer lässt er sich sowohl unabhängig als auch als Kreativ-Erweiterung für Eurorack oder das Moog Sound Studio nutzen.

Vorab: Mehr als ein Vocoder

Der Moog Spectravox, dessen erste Prototypen 2019 auf dem Moogfest gezeigt und als DIY-Kit verkauft wurden (https://youtu.be/ftfujfvcPr0?si=RsCbAKyU6lwfj_3F), überzeugt mit herausragendem Klang. Seine Stärke liegt in seinen unerwarteten Möglichkeiten. Missversteht man ihn jedoch nur als analogen Vocoder, gibt es mit Mitbewerbern wie dem AnalogFX VCX-2200 (10 Filterbänder), Tip Top Audio Model 296t, Frap Tools Fumana (16 Bänder) oder GRP Synthesizer V22 (22 Bänder) durchaus Alternativen. Wer sich mit dem Moog Spectravox auseinandersetzt, findet einen interessanten Begleiter auf der Reise zu neuen kreativen Klängen, die nicht mal immer zwingend „elektrisch“ wirken müssen.

Ausgepackt

Der kleine Moog Spectravox kommt in einem ansprechend gestalteten Karton, inklusive Weitbereichsnetzteil, Patch-Kabeln, Anleitung und kreativen Patch-Beispielen. Ein einfaches Schwanenhalsmikrofon fehlt für den schnellen Einstieg, was jedoch die Abkehr vom klassischen Vocoder-Konzept unterstreicht.

Das Gehäuse aus Metall mit Echtholzseitenteilen wirkt hochwertig, und Fingerabdrücke bleiben weniger sichtbar als bei günstigen Mitbewerbern. Die klassischen Moog-Knöpfe laden zum Experimentieren ein. Die klar beschrifteten Anschlüsse machen die Bedienung einfach. Der 12V DC-Eingang, eine Kensington-Lock-Buchse und ein 6,35mm Audioausgang (leider mono) sind auf der Rückseite zu finden. Die Gehäuseform passt zur Moog Sound Studio Serie (Mother-32, Subharmonicon, DFAM) und kann als Eurorack-Modul (60HP, 10-pin header) verwendet werden, obwohl der Strombedarf mit 450mA recht hoch ist. Der Audioausgang ist leistungsstark genug, um einen Kopfhörer zu betreiben.

Die Front

Oben links befindet sich eine Neutrik-Kombibuchse, die den Anschluss eines dynamischen Mikrofons (keine Phantomspeisung) oder eines Line-Level-Signals über 6,35mm Klinke ermöglicht. Ein GAIN LEVEL-Poti passt die Eingangsempfindlichkeit an, während eine Peak-LED vor Übersteuerungen warnt. Die Patchbay auf der rechten Seite gewährt Zugriff auf fast alle Signale im Moog Spectravox (außer den Einzelausgängen der Filter). Der Volume-Regler rechts oben ist besonders nützlich für Self-Feedback-Experimente. Die beiden LEDs für LFO RATE und GAIN Peak erinnern an sechseckige Kontrolllämpchen, die fast „Logan’s Run“ entstammen könnten.

Links unten befindet sich ein manueller Trigger-Taster als zusätzlicher Auslöser der Decay-Hüllkurve. Bei meinem Testgerät scheint allerdings ein Montagsmodell verbaut zu sein: Er löst leider nicht sehr zuverlässig aus, man sollte also besser nicht damit die Bassdrum einspielen…

Im Folgenden möchte ich die weiteren Funktionsgruppen, Bedienelemente und Patchpoints anhand praktischer Beispiele erläutern, da bereits ausgezeichnete Videos existieren, die systematische Überblicke bieten – wie zum Beispiel dieses hier:

Der Oszillator

Der integrierte monophone Einzeloszillator ist zwischen Sägezahn- und Rechteck-Schwingungsform (mit stufenlos regelbarer und CV-modulierbarer Pulsweite) umschaltbar. Der Frequenzbereich des VCO lässt sich sehr weit regeln und über einen 1V/OCT-Eingang modulieren.

Interessant: über eine negative Modulation lässt er sich sogar weit unter den Hörbereich bringen, ab -6V hört man nur noch gelegentliches Knacken, bei -10V bleibt er stehen! Auch positive Modulationen bringen ihn bei Maximalanschlag des VCO FREQ Reglers schon ab +2,3V aus dem Hörbereich, bei +7V verlassen wir den bei 192kHz Samplingrate messbaren Bereich.

Hier ein Beispiel für den Einsatz des Moog Spectravox innerhalb eines vollständigen Tracks als monophone sequenzierte Synthline mit etwas Delay aus dem UAD AMX DMX15-80S. Die 10 Bänder stehen auf unterschiedlichen Levels, die interne Decay-Hüllkurve lässt eine kurze enge Rechteckschwingung passieren, die durch die resonierende Filterbank gefiltert wird.

Der interne LFO bewegt sehr sanft den Shift-Parameter, während von außen 1V/OCT für den Oszillator und die Trigger für die Hüllkurve aus einem Eurorack-Analog-Sequencer kommen. Zusätzlich wird über den SHIFT VC-Eingang ein weiterer externer Eurorack-LFO zugeführt, um die Modulation etwas interessanter zu gestalten.

Im Track hören wir überdies die Rabid Elephant Portal Bassdrum, einen Bass aus dem A100 und eine Glöckchen-Fläche aus dem Yamaha TX802, plus Arturia V-Collection Chöre.

Metallisch Geräuschhaftes gelingt mit dem Moog Spectravox durch schnelle Frequenzmodulation und den beeindruckenden Frequenzumfang fabelhaft! Der Regler CARRIER MIX erlaubt das Überblenden zwischen dem VCO und Weißem Rauschen. Letzteres steht zusätzlich immer an einer eigenen Ausgangsbuchse zur Verfügung und kann via Schalter zu 100% auf Band 9 und 10 geroutet werden.

Der interne LFO stellt nun den Trigger für die interne Decay-Hüllkurve und den Clockeingang eines externen S&H-Moduls zur Verfügung. Eine externe Zufallsspannung aus dem Behringer 1036 S&H moduliert dabei den BOTH Eingang des schnell oszillierenden Behringer Abacus (Cycle), welcher wiederum in den 1V/OCT Eingang des Spectravox gepatcht ist.

Die Filter

Das tiefste Filterband (Lowpass) lässt sich mittels SPECTRAL SHIFT in einem Bereich von 95Hz bis ca.3500Hz setzen, das höchste (Highpass) von 375Hz bis weit über den Hörbereich. Bei Zuführen einer externen SHIFT CV erweitert sich der Maximalbereich des Tiefpasses bis 7500Hz und der Minimalbereich der Hochpasses bis 170Hz! Alle weiteren Bänder liegen gut sortiert in wohlklingenden Intervallen dazwischen.

Die Bandpässe scheinen dabei einem festen Grundton-Quinte-Oktav-Schema zu folgen. SPECTRAL SHIFT transponiert sämtliche Bänder, es handelt sich also nicht um eine Spreizung oder Verdichtung der einzelnen Peaks zueinander. Schnell gelingen so formantähnliche Klangfarben, ohne dass man sich mit der Theorie dahinter auskennen müsste.

Selbstverständlich ist man nicht ausschließlich auf „Harmonisches“ begrenzt, da sich alle Bänder gemeinsam ja auch zum internen VCO (oder extern eingespeisten Signalen) gezielt verstimmen lassen – nur nicht eben einzeln. Man sollte dabei stets die Möglichkeit in Betracht ziehen, nicht immer sämtliche Bänder zu nutzen.

Der integrierte Dreieck-LFO erreicht maximal 565Hz, mit zusätzlicher externer CV-Modulation maximal 600Hz. Führt man wiederum eine negative CV zur Modulation der LFO RATE zu, so lässt er sich beinahe ganz anhalten. Da der CV-Eingang beinahe 1V/Oktav-rein ist, liegt der Gedanke nah, ihn auch als Oszillator zu nutzen. Leider verlässt die Tracking-Präzision schon nach etwas über einer Oktave den Bereich der sinnvollen Nutzbarkeit.

Der LFO fungiert hier mal ungewöhnlicherweise als schneller CARRIER, der VCO als PROGRAM Input. SHIFT und VCO werden über externe LFOs moduliert, der interne LFO moduliert zusätzlich den SHIFT der Filterbänder (=Filter-FM im Audiobereich). Deutlich zu hören, wie verstimmt die Sequenz trotz vorgeschaltetem CV-Quantizer im Vergleich zu den Flächen tönt. Aber vielleicht bringt genau das ja auch den gefragten „Edge“, den viele moderne Produktionen anstreben…

Self-Feedback

Durch die Möglichkeit, den Audioausgang des VCA als Steuersignal für den Tonhöheneingang 1V/OCT zu missbrauchen, lassen sich bei feinfühliger Abstimmung der einzelnen Band-Levels und mittlerem Decay der VCA-Hüllkurve allerlei Serge-ähnliche Effektsounds generieren, die an prähistorische Tierlaute erinnern. VCA Audioausgang auf SHIFT erzeugt bei niedrigster VCO Frequenz überzeugende Ethno-Trommeln mit Rolls und Ratcheting.

VCA Audioausgang zurück in den CARRIER Eingang, verbunden mit VCO Ausgang via PROGRAM Eingang und vom PROGRAM Ausgang in den SHIFT Eingang – schon erhält man eine perfekte Jurassic Park Bassdrum. Kaum zu glauben, aber wir hören hier ausschließlich drei Spuren Spectravox (plus Bass und Voices aus der Arturia V-Collection). Einzig ein Schuss Delay und etwas Plugin-Hall runden das Ganze ein wenig ab.

Kann der Moog Spectravox unsere Trash-Keyboards zu neuen Höhenflügen inspirieren? Und ob! Ein eher wenig spannendes Patch aus dem Kawai K1 („Intrigue“, taktweise roh und dann bearbeitet zu hören) erlangt durch eine Filterbankbearbeitung incl. SHIFT Modulation durch den PROG ENV Ausgang neues Leben (im Beispiel habe ich zudem die Geschwindigkeit des integrierten Envelope Followers mit dem Doepfer A170 Slew Limiter herabgesetzt.

Akustische Instrumente

Ein Kontrabass als Quellmaterial für eine Moog Spectravox Bearbeitung? Ja, das klappt hervorragend. Von Envelope Follower Ringmodulation über komplexes Phasing – hier eröffnen sich gigantische Spielwiesen voller unerhörter Klänge. Danke an meine Studioassistenten Aaron Wanitschek (Kontrabass) und Linus Ansky (an den Reglern des Spectravox) für diese gelungene Improvisation, die eine willkommene Abwechslung zu den allgegenwärtigen Drummachine-Videos bieten soll.

Ein Steinway B-Flügel erfährt die gleichen Kreativbearbeitungen. Teilweise fühle ich mich an den historischen EMS Synthi Hifli erinnert. Bei diesem Experiment mussten wir feststellen, wie schnell der Moog Spectravox in unschönes Clipping geraten kann, wenn man es mit sehr dynamischen Eingangssignalen zu tun hat. Der nutzbare Sweetspot will behutsam erforscht werden, was im Studioalltag kein Problem ist, live aber schnell unangenehm werden kann. Liegen die Signalpegel durchgängig zu niedrig, wird das analoge Grundrauschen hörbar.

Vocoding

Der Moog Spectravox bietet viele Einsatzmöglichkeiten. Ein Vergleich seiner Fähigkeiten als klassischer Vocoder sollte jedoch nicht fehlen, wenngleich dies nicht seine Hauptstärke ist. In den Audiobeispielen analysiere ich eine dynamische Textpassage aus meiner Hörspielproduktion von E.T.A. Hoffmanns „Die Elixiere des Teufels“. Dabei vergleiche ich den Spectravox mit dem Doepfer A-129 Vocoder Subsystem und dem virtuellen Arturia Vocoder V.

Ein Nachteil des Moog Spectravox ist die feste Ansprechschwelle des VCAs für Highpass-Rauschen, was den direkten Vergleich erschwert. Der Moog Spectravox agiert insgesamt sehr dynamisch. Diese Eigenschaft ist jedoch nicht immer hilfreich für die Sprachverständlichkeit, besonders wegen der geringeren Anzahl seiner Filterbänder.

Drum Processing

Der Moog Spectravox überzeugt hier durch seine schnellen Envelope Follower. Im Audiobeispiel hören wir zunächst einen akustischen Drum Loop, gefolgt von einer klassischen Vocoder-Bearbeitung (Mix aus VCO und Noise). Dann zeigt der Spectravox eine seiner Stärken: Die CV-Einzelausgänge der 10 Envelope Follower. Sie ermöglichen es, ein Audiosignal in seine Bestandteile zu zerlegen und mit neuen Sounds zu kombinieren.

Im Beispiel hören wir eine zusätzliche Bassdrum (Rabid Elephant Portal), Becken aus moduliertem Noise und einen metallischen Klang aus Mutable Instruments Elements als Snare-Add-on. Für präzises Triggerverhalten bei akustischen Drums eignen sich Hilfsmodule wie Attenuatoren, Slew Limiter oder CV-Verstärker. Ich habe Doepfer A119, A170 und Behringer Abacus genutzt. Dennoch lassen sich auch ohne diese Module gute Ergebnisse erzielen, solange man mit den Lautstärkeverhältnissen am Eingang des Spectravox aufpasst.

Alternativen

Unter den Eurorack-Filterbänken finden sich Modelle wie das AJH Synths FFB914 (14 Bänder), der Behringer 914, das Verbos Bark Filter (12 Bänder), die Doepfer Fixed Filterbank A-128 (15 Bänder), der Serge VC Resonant EQ (10 Bänder), der 4ms Spectral Multiband Resonator (6 Bänder) sowie die brandneue, herausragende Graphic Resonant Filterbank von Erica Synths (10 Bänder). Im Bereich der nahezu unbezahlbaren Maschinen existierte bis vor Kurzem (2021) zudem ein beeindruckender Nachbau des legendären Moog 16-Band-Vocoders von 1978. Jedes dieser Geräte zeichnet sich durch ein einzigartiges Featureset aus, welches es für bestimmte Anwendungen hervorhebt.

In den vorliegenden Audiobeispielen habe ich Akkorde auf meinem Casio CT401 gespielt und verschiedene Eurorack-Module als (Pseudo-)Filterbank durch S&H Zufallsspannungen moduliert. Das Ergebnis dient nicht dem Direktvergleich, sondern hebt die einzigartigen Stärken jedes Geräts und die daraus resultierenden Klangcharaktere hervor. Von Zeit zu Zeit blende ich zwischen trockenem Eingangssignal, Filterbankbearbeitung und zusätzlichem Granular-Reverb aus Mutable Instruments Clouds über, um die Klänge ein einem „produktionsnäheren“ Kontext zu präsentieren.