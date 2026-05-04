High-End-Audiointerface mit 16 I/Os und AVB-Power

Das neue MOTU 16A Audiointerface positioniert sich als Schaltzentrale für umfangreiche Tonstudios mit viel Outboard-Equipment, Synthesizern und modularen Systemen. Mit 16 analogen Ein- und Ausgängen sowie umfangreichen Routing- und Netzwerkfunktionen richtet sich das Interface klar an ambitionierte Anwender. Doch wie gut schlägt sich das 16A im Studioalltag und für wen lohnt sich der Kauf wirklich?

Kurz & knapp Was ist es? MOTU 16A, Audiointerface, Schaltzentrale für umfangreiche Studio-Setups mit vielen Ein- und Ausgängen sowie Netzwerkfunktionen. Ausstattung: 16 analoge I/Os, AVB-Netzwerk, DSP-Mixer und umfangreiche Routing-Möglichkeiten auf High-End-Niveau.

16 analoge I/Os, AVB-Netzwerk, DSP-Mixer und umfangreiche Routing-Möglichkeiten auf High-End-Niveau. Klang: Sehr transparent und detailreich mit hoher Dynamik und extrem niedrigem Rauschen.

Sehr transparent und detailreich mit hoher Dynamik und extrem niedrigem Rauschen. Flexibilität: Nahezu grenzenloses Routing und Erweiterbarkeit über ADAT und AVB für komplexe Studio-Installationen.

Nahezu grenzenloses Routing und Erweiterbarkeit über ADAT und AVB für komplexe Studio-Installationen. Schwächen: Kein Mic-Preamp, kein Hi-Z-Eingang, nur ein Kopfhörerausgang und keine Dante-Unterstützung.

Kein Mic-Preamp, kein Hi-Z-Eingang, nur ein Kopfhörerausgang und keine Dante-Unterstützung. Fazit: Hochwertiges Spezial-Interface für ambitionierte Nutzer mit viel Outboard-Equipment – verdient die Bewertung „sehr gut“.

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Die Ausstattung des MOTU 16A

Die Front des 1 HE Rackmount-Gerätes ist klar und übersichtlich gestaltet, dieses neue Audiointerface lässt kaum Wünsche offen. Neben dem regelbaren Kopfhöreranschluss, einer Quellenauswahl (Source), dem Menüregler und den beiden mit „BACK“ und „SELECT“ bezeichneten Schaltern finden wir auf der Frontplatte den massiven Lautstärkeregler und den Netzschalter.

Zentral dazwischen sitzen die beiden 24 Bit Vollfarb-LC-Displays mit einer kombinierten Auflösung von 960 x 128 Pixeln. Diese geben eine vollständige Auskunft über alle Pegel, die Einstellungen und den aktuellen Status in Sachen Auflösung (max. 192 kHz bei 32 Bit Floating-Point), Word-Clock, Lautstärke und Anschlüsse. Das Menü ist sehr übersichtlich aufgebaut und mit dem Regler und den beiden Tastern kann man alle wichtigen Einstellungen schnell und intuitiv durchführen.

Auf der Rückseite wirkt ebenfalls alles sehr aufgeräumt. Je 16 TRS-Buchsen (symmetrisch) für die Ein- und Ausgänge, je zwei optische Ports (In und Out), zwei RJ45 Ethernet-Ports, 2x BNC für die Word-Clock und die Kaltgerätebuchse für den Stromanschluss befinden sich hier.

Dazu kommen noch zwei Buchsen im USB-C-Format, die beide das neueste Thunderbolt 4/USB4-Format unterstützen. Ein Port dient zur Verbindung zum Host (PC/Mac), der zweite für zusätzliche Geräte. Mit 40 Gbps sind diese Anschlüsse nicht nur extrem schnell, sondern auch voll abwärtskompatibel zu älteren USB- und Thunderbolt-Formaten. Dazu kann dieses Interface bis zu 256 Kanäle mit Sampleraten von 96 kHz verarbeiten.

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Im Inneren des MOTU 16A arbeiten die neuesten ESS Sabre32 DAC-Wandler mit einem Dynamikfumfang von 125 dB (laut Hersteller) und äußerst geringen Verzerrungen. Eine hochpräzise interne Clock sorgt für eine saubere Taktung, auch wenn eine externe Word-Clock und sogar eine Clock-Through-Funktion ausgewählt werden können.

Darüber hinaus hat MOTU das 16A mit einer DSP-Engine ausgestattet, die einen Monitor-Mixer mit 64 Eingängen und 32 Bussen steuert. Dazu gibt es noch eine Auswahl an Effekten, wie ein parametrischer 4-Band-EQ, Kompressor, Gate, ein Hochpassfilter und Reverb.

Alle Ein- und Ausgänge sind DC-coupled für den Betrieb mit Synthesizern ohne MIDI oder für modulare Systeme. Natürlich lässt sich das 16A auch „MOTU-like“ erweitern. Dazu kann man die optischen Ports als S/PDIF (S/MUX, TOSLink) oder ADAT-Ports verwenden und so bis zu 16 weitere Kanäle (48 kHz) hinzufügen.

Aber das ist noch nicht alles, denn die beiden Netzwerkschnittstellen stehen nicht nur für die Verwaltung des Gerätes zur Verfügung: Die beiden Gigabit-Ports dienen als integrierter AVB-Switch, der das Daisy-Chaining von weitern AVB-kompatiblen Interfaces erlaubt.

So können bis zu 128 Audiokanäle zum und vom MOTU 16A verarbeitet werden. Auch die Verbindung mit älteren MOTU-Geräten mit AVB-Schnittstelle ist möglich. Diese Verbindung erlaubt eine kaum messbare und nicht wahrnehmbare Latenz von 2 ms. Dazu sind mit üblichen CAT5e – oder CAT6-Kabeln Verbindungen von über 100 m möglich.

Natürlich ist das MOTU 16A class-compliant, dazu werden auf der Website des Hersteller die Treiber kostenlos und ohne weitere Registrierung zur Verfügung gestellt. Das gilt auch für die CueMix Pro Software von MOTU. Laut diverser Quellen soll das 16A sogar zu Linux kompatibel sein.

Die Software für das MOTU 16A

Die Steuerungssoftware für das 16A heißt CueMix Pro und wurde in meinem Test in der Version 1.1.9 verwendet. Diese recht klar aufgebaute Software ermöglicht neben der Treiberinstallation und dem Firmware-Upgrade die umfassende Steuerung des Audiointerfaces. Und diese ist wirklich umfangreich!

Ich stelle auch gleich klar, dass ich hier nur an der Oberfläche kratze und nicht zu weit in die Tiefe gehen kann, denn dies würde den Umfang dieses Testberichtes bei weitem sprengen. Allein die Patchbay- und Routing-Möglichkeiten des MOTU 16A sind praktisch grenzenlos.

Schon im Bereich „Home“ findet man die Monitorgroups, bei der man an faktisch alle Ausgänge Aktivmonitore anschließen und beliebig zu Gruppen zusammenfügen kann. Auch die Verbindung zu einem Talkback-Mikrofon ist möglich, wobei hier schon einmal angemerkt werden muss, dass das MOTU 16A keinen internen Mikrofon-Preamp besitzt. Hier muss also mit aktiven Line-Level-Mikrofonen oder externen Preamps gearbeitet werden.

Alle gemachten Einstellungen können in sogenannte Presets abgespeichert werden, was bei der theoretischen Komplexität des Setups auch sinnvoll ist.

Im Bereich „Device“ geht es um die Hardware-Einstellungen, wie Sample-Rate, Word-Clock und die Auswahl der AVB Input- und Output-Streams.

Die „Inputs“ können einzeln um bis zu 20 dB verstärkt und in der Phase invertiert werden. In diesem Bereich wählt man auch aus, ob die optischen Eingänge auf ADAT oder TOSLink hören sollen.

Dies gilt auch für den Bereich „Outputs“. Hier kann man zusätzlich noch einen Trimm von Null bis -99 dB sowie auch einen Mute setzen. Hier finden sich auch die Einstellungen für die Monitorgruppen und den Kopfhörerpegel.

Der Bereich „Patchbay“ ist wie erwähnt komplex aber immerhin logisch aufgebaut. Dass bei den unzähligen Möglichkeiten hier die Übersicht verloren gehen kann, ist ein systembedingtes Problem. Man kann jedes Gerät, jeden Mixerkanal, jeden Netzwerkkanal, jeden DAW-Channel und die DSP-Delay-Lines miteinander verbinden. Das ist wirklich heftig und habe ich so in dieser Komplexität noch nicht gesehen. MOTU bietet hier eine Konnektivität auf höchstem Niveau.

Dies gilt auch für das „Routing“-Menü. Ich spare mir hier jede weitere Erläuterung. Nur dies: Es geht buchstäblich alles.

Im Bereich „Mixing“ des DSP-gesteuerten Mischpults finden alle gepatchten und gerouteten Kanäle zusammen und können mit für jeden der 128 Host-Outputs mit einem parametrischen 4-Band Equalizer und einem einstellbaren Gate/Kompressor versehen werden. Wenn man ganz nach rechts scrollt, dann findet man den Reverb-Bus und 26x AUX-Bus, den Monitor-Bus und den Main-Bus.

Um dies im Detail einzustellen, hat die CueMix Pro Software noch den Bereich „Aux Mixing“.

Die Bedienung der Software hat in meinem Setup mit einem Mac Mini M4 Pro und macOS Tahoe 26.3.1. ohne Abstürze oder Probleme sehr gut funktioniert.

Neben der CueMix Pro Software kommt mit dem MOTU 16A natürlich auch ein umfangreiches Software-Paket „Performer Line“ mit einer Mixing-Software, 100 Instrumenten, Effekten und Samples.

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Die Technik und Messungen des MOTU 16A

Die von MOTU genannten technischen Daten sind ohne Ausnahme herausragend und gehören definitiv in die High-End-Klasse. Die Frequenzantwort ist von 10 Hz bis über 20 kHz hinaus absolut glatt und auch das von mir mittels REW (Room EQ Wizard) gemessene Eigenrauschen ist mit kleiner als -116 dB extrem niedrig.

Auch sehr leise und hochohmige Kopfhörer klingen am MOTU 16A sehr gut und sehr laut. Dazu ist das Rauschen und Verzerren des Kopfhörerverstärkers mit -110 dB (THD +N) nicht hörbar.

In Sachen Latenz schlägt sich das MOTU 16A ebenfalls sehr gut. An meinem Mac mini M4 Pro habe ich unter Apple Logic Pro V12.0.1. bei 48 kHz folgende Latenzen gemessen:

32 Samples: 5,2 ms Roundtrip / 2,2 ms Ausgang

64 Samples: 6,6 ms Roundtrip / 2,9 ms Ausgang

128 Samples: 9,5 ms Roundtrip / 4,4 ms Ausgang

256 Samples: 15,3 ms Roundtrip / 7,3 ms Ausgang

Vielleicht ist es noch wichtig zu erwähnen, dass das MOTU 16A Audiointerface stolze 5 kg auf die Waage bringt. Dies sei bitte beim Einbau in ein Rack zu berücksichtigen.

Das MOTU 16A in der Praxis

Bei aller Komplexität und dem großen Funktionsumfang ist das Arbeiten mit dem MOTU 16A überraschend einfach – solange man nicht zu tief ins Routing und Patching einsteigt. Mit meinen Hardware-Geräten konnte ich das Studio schnell von Universal Audio auf MOTU umbauen und ich gebe es gerne zu: Es macht Spaß!

Der Klang ist überaus transparent und weiträumig mit kraftvollem Bass und einer schönen Wiedergabe von Transienten. Im Vergleich zum UAD Apollo X6 einen Hauch heller aber immer auf Augenhöhe.

Auch mit meinem Mikrofon-Preamp (SSL PureDrive Quad) und meinen Synthesizern gibt es nichts zu beanstanden.

Die DSP-Effekte sind unauffällig gut. Der Reverb ist klar und transparent und der EQ ist gut zu bedienen. Auch beim Kompressor kann man nicht meckern: Er ist nicht auf Klangveränderung getrimmt, sondern auf dynamische Kompression, ohne am Charakter etwas zu verändern. Habe ich gar nichts auszusetzen?

Ja und nein, denn ein echtes Problem gibt es nicht: Das MOTU 16A ist ein über alle Maßen gutes Audiointerface!

Was ich gerne hätte

In meinem Setup vermisse ich einen zweiten Kopfhörerausgang, um einfach flexibler zu sein. Dann habe ich immer gerne einen Mute-Schalter, falls doch mal eine Rückkopplung reinhaut.

Bei dem getriebenen Aufwand darf gerne nachgefragt werden, warum man sich mit einer AVB-Schnittstelle zufrieden gestellt hat und nicht noch eine Dante Option anbietet. Vielleicht ist das über ein Update machbar.

Dann können die Inputs – so viele es auch sind – kein HI-Z. Einfach mal eine Gitarre anschließen geht leider nicht.

Auch ein Mikrofon-Preamp wäre schön gewesen, aber diese Optionen gibt es erst beim MOTU 848, das mit 12 Ausgängen, 8x Line In und 4x Mic ebenfalls gut aufgestellt ist und nur 129,- Euro teurer ist. Das 848 bietet zudem auch zwei Kopfhörerausgänge und einen Mute-Schalter.

Wer aber die volle I/O-Power mit 16 Ein- und Ausgängen möchte und sich in die sehr schönen und nützlichen LC-Displays verliebt hat, der darf gerne ohne schlechtes Gewissen zum neuen MOTU 16A greifen.

Die Mitbewerber des MOTU 16A

Natürlich kann man jetzt alle Audiointerfaces im Preisbereich von 1.700,- bis 2.300,- Euro vergleichen, aber das MOTU 16A ist mit seinen jeweils 16x Line IN/OUT schon sehr speziell.

Ich hatte seinerzeit das Antelope Orion 32+ mit der doppelten Anzahl an Ein- und Ausgängen im Test, aber auch mit fast dem doppelten Preis (3.295,- Euro).

Auf der anderen Seite hat mir auch das SSL Alpha 8 Interface gefallen, das aber eigentlich seinen Fokus auf das Thema „Erweiterung“ setzt und nur rudimentär als Audiointerface nutzbar ist. Dafür ist es mit 775,- Euro aber auch deutlich günstiger.

Somit steht das MOTU 16A in seiner Klasse alleine da und glänzt mit gutem Klang und überragenden Anschlussmöglichkeiten.