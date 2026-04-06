Test: MOTU 848, Audiointerface

Hat dieser Interface das Zeug zur neuen Studio-Zentrale?

Mit dem MOTU 848 haben wir heute eines der aktuellsten Interfaces des amerikanischen Herstellers im Test für euch. Da ich in meinem eigenen Studio seit vielen Jahren ein 828ES des Herstellers nutze, war ich sehr gespannt, wie sich der Neuling in der Praxis erweist. Ihr werdet beim Lesen merken, dass ich dabei gelegentlich Vergleiche zu eben jenem 828 ziehe. Vor allem um zu sehen, ob sich Kritikpunkte, die ich damals bei diesem Audiointerface hatte, mittlerweile verbessert haben. Aber natürlich sollte der Test vornehmlich gedacht sein für alle diejenigen, die noch kein MOTU-Interface ihr Eigen nennen.

Kurz & knapp Was ist es? MOTU 848, Audiointerface, ein professionelles Studio-Interface mit umfangreicher Konnektivität, DSP-Mixer und Erweiterungsmöglichkeiten. Klangqualität: Sehr transparente Wandler und Preamps auf Top-Niveau ohne hörbare Färbung.

Sehr transparente Wandler und Preamps auf Top-Niveau ohne hörbare Färbung. Ausstattung: Viele Ein- und Ausgänge, AVB-, ADAT- und Thunderbolt-Anbindung sowie flexible Erweiterbarkeit.

Viele Ein- und Ausgänge, AVB-, ADAT- und Thunderbolt-Anbindung sowie flexible Erweiterbarkeit. Software: Leistungsstarke CueMix-Pro Software mit vielen Routing- und Mixing-Optionen, aber etwas unübersichtlich.

Leistungsstarke CueMix-Pro Software mit vielen Routing- und Mixing-Optionen, aber etwas unübersichtlich. Praxis: Sehr gute Latenzwerte und zuverlässige Performance im Studioeinsatz.

Sehr gute Latenzwerte und zuverlässige Performance im Studioeinsatz. Kritik: Keine MIDI-Schnittstelle, nur optisches S/PDIF und Verbesserungsbedarf bei der Software-Übersicht.

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Übersicht über das MOTU 848

Im Kern handelt es sich beim MOTU 848 um ein Audiointerface mit den Schnittstellen Thunderbolt, USB und dem MOTU-eigenen AVB-Protokoll (via Ethernet-Buchse). Es stellt 28 Eingänge und 32 physikalische Ausgänge zur Verfügung. Darunter befinden sich unter anderem vier Preamps sowie jede Menge Line-Ein- und Ausgänge.

Darüber hinaus kann das Interface auch noch mithilfe von ADAT-Ports erweitert werden. Es stehen je zwei Ein- und Ausgänge zur Verfügung, was in der Summe 16 Kanäle ergibt. ADAT-Port A kann zudem auf TOS-Link umgestellt werden, um S/PDIF-Signale auf optischem Weg anzuschließen.

Außerdem stehen über die AVB-Technologie weitere 128 Ein- und Ausgänge zur Verfügung, sofern man über entsprechende zusätzliche Module verfügt. Diese werden über zwei Gigabit-Ethernet-Ports mit dem MOTU 848 vernetzt.

Zu guter Letzt stehen noch Wordclock-Ein- und ‑Ausgang bereit, um das MOTU 848 gegebenenfalls von außen zu tackten oder es selbst als digitalen Taktgeber für das Studio zu nutzen.

Die Wandler des 848 beruhen, wie auch schon vorherige Modelle von MOTU, auf ESS Sabre 32 Wandlerbausteinen und versprechen somit höchste Qualität bei AD- sowie DA-Wandlung.

Zur Verwaltung des extrem umfangreichen, integrierten und DSP-gesteuerten Mixers dient die hauseigene CueMix Pro Software. Eine Bedienung am Gerät selbst wäre bei so einem umfangreichen Mixer auch schlicht unmöglich.

Apropos Display: Ein solches bietet das MOTU 848 natürlich auch. Es ist 3,5 Zoll groß und stellt die wichtigsten Systemzustände auf der Frontseite zum Ablesen zur Verfügung.

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Die technischen Werte lesen sich ganz hervorragend. Inwiefern diese der Realität entsprechen, werden wir im Praxisteil beleuchten. Laut MOTU liegt der Dynamikbereich der Line-Ausgänge bei 125 dB, der der Line-Eingänge bei 120 dB. Gewandelt wird mit einer Auflösung von bis zu 24 Bit und 192 kHz. Alle analogen Ausgänge sind DC-gekoppelt und bieten die Möglichkeit, aus der DAW heraus Steuerspannung für Modularsysteme zu generieren und diese anzusteuern.

Am Gerät selbst steht eine kleine, aber feine Auswahl an Monitor-Controller-Funktionen zur Verfügung. So lässt sich zwischen drei Lautsprecherpärchen (A, B, C betitelt) umschalten. Eine Talkback-Funktion sowie Mute- und Mono-Schaltung für die Abhöre sind ebenfalls integriert. Alternativ zum Hören via Abhörmonitoren bietet das MOTU 848 auch zwei dedizierte Kopfhörerausgänge für zwei unabhängige Monitor-Mischungen.

Ebenfalls auf der Frontseite hat man Zugriff auf die Gain-Regler der vier integrierten Preamps, die bis zu 74 dB Verstärkung liefern. Wie sich gehört, kann man die zugehörigen 48 V Phantomspeisung pro Kanal einzeln schalten. Zudem gibt es noch einen Pad-Schalter, der das Signal bei Bedarf um 20 dB absenkt.

Leider liegen die kombinierten XLR-Klinken-Eingänge der Preamps auf der Rückseite. Das ist schade, wenn das Gerät im Rack einbaut ist und man mal eben schnell ein Instrument oder ein Mikrofon anschließen möchte. Hier muss man gegebenenfalls mit einer entsprechenden Patchbay vorsorgen.

Alle vier Preamps lassen sich alternativ auch als hochohmige DI-Eingänge für zum Beispiel Gitarre oder Bass benutzen. Bei Eingang 3 und 4 gibt es noch eine Besonderheit: Hier hat MOTU den Eingängen noch zusätzlich Send- und Return-Buchsen vorgesehen, um per Insert-Point auf der Rückseite Equalizer, Kompressoren oder andere Hardware einzuschleifen.

CueMix Pro Software zum Steuern des MOTU 848

Zentrale Schaltstelle des MOTU 848 ist, wie schon angedeutet, die CueMix Pro Software. Diese möchten wir uns mal etwas genauer anschauen.

Das Prinzip kennt man von anderen Interfaces. Das Gerät selbst beherbergt einen DSP, der umfangreiche Routing-Möglichkeiten bereitstellt und auch Effekte für Aufnahme oder Mischung berechnen kann. Im Gegensatz zur Konkurrenz von zum Beispiel Universal Audio hat man sich hier aber auf einige wenige praxisnahe Tools für das Recording beschränkt. Vintage-Emulationen gehören nicht dazu. Stattdessen erhält man pro Kanal ein Low-Cut-Filter, einen Equalizer, ein Gate und einen Kompressor in hochwertiger, aber neutraler Qualität. Dazu kommt ein globaler Reverb-Effekt, der sich pro Kanal zumischen lässt. Perfekt, um etwa eine Kopfhörermischung für aufnehmende Musiker zu erstellen.

Die CueMix Pro Software ist unterteilt in neun Reiter, wovon der erste, „Discovery“ genannt, alle im System befindlichen Interfaces aufführt. „Home“ bietet grundsätzliche Einstellungen für das aktuell gewählte Interface, wie zum Beispiel die Pegel der Ein- und Ausgänge. Weiter geht es mit den Reitern „Inputs“ und „Outputs“, die selbsterklärend sind. Auch hier kann man pro Kanal dedizierte Einstellungen vornehmen.

Interessant wird es bei den Reitern „Patch Bay“ und „Routing“. Ersteres ermöglicht es, wirklich jedes Signal auf jedes andere zu routen. Hier lassen sich auch Signale splitten. Als Quelle und Ziel kommen dabei nicht nur die physikalischen In- und Outputs des MOTU 848 infrage, sondern auch alle Ein- und Ausgänge der eigenen DAW oder weitere im AVB-Netzwerk gefundene Interfaces. „Routing“ als nächster Reiter stellt eine weitere Möglichkeit dar, Signale zu verwalten. Hier wird ein X/Y-Grid dargestellt, auf dem sich schnell erkennen lässt, welche Signale wohin geleitet werden und wo sie anliegen – hilfreich bei der Fehlersuche.

Der wichtigste Reiter kommt als Nächstes und nennt sich „Mixing“. Hier ist das ganze Mischpult des MOTU 848 grafisch dargestellt. Man kann nach Belieben Mixe erstellen und Effekte pro Kanal editieren. Der letzte Reiter nennt sich „Aux-Mixing“ und dient zum Erstellen von Kopfhörermischungen für zuvor definierte Aux-Wege.

Der Clou hier: Es gibt eine App für iOS, womit man etwa ein einfaches, altes iPad benutzen kann, mit dem sich dann der aufzunehmende Musiker seinen eigenen Monitormix erstellen kann.

CueMix Pro ist ein mächtiges Werkzeug, das man nicht unterschätzen sollte. Man braucht aber wirklich ein wenig Zeit, um sich komplett einzuarbeiten. Es ist extrem hilfreich für das Verwalten insbesondere komplexer Setups und zum Erstellen von Kopfhörermischungen.

Mein eingangs erwähntes MOTU 828ES wird über eine Browser-basierte Mixer-Software gesteuert, die ich immer als etwas träge und unintuitiv empfand. Hier ist CueMix Pro meiner Meinung nach die deutlich bessere Wahl, das System reagiert schneller und ist übersichtlicher gestaltet. Trotzdem finde ich es nicht restlos gelungen. Meiner bescheidenen Meinung nach liefert hier RME mit seiner TotalMix-Software immer noch den Goldstandard zwischen Flexibilität und optischer Übersichtlichkeit. Der Mixer der MOTU-Software ist meiner Meinung nach nicht sehr intuitiv, zumal die Farbgebung aus Schwarz und Dunkelblau auch nicht gerade hilfreich ist, da es eintönig und wenig übersichtlich wirkt.

Messung MOTU 848

Die Messergebnisse des MOTU 848 können sich ebenfalls sehen lassen. Der Frequenzverlauf ist so linear, dass er fast gar nicht zu erkennen ist, und von der 0-dB-Linie der Mess-Software fast überdeckt wird. Der Rauschabstand von 114,5 dB ist ebenfalls hervorragend. Beide Messergebnisse verweisen auf ein Audiointerface der Spitzenklasse.

Die gemessenen Latenz-Werte sind durchweg sehr gut und bestätigen den hervorragenden Testeindruck. Gemessen wurde in Logic Pro auf einem MacMini 2 bei 48 kHz / 32 Bit.

32 Samples: 2,3 ms Roundtrip (1,2 ms Ausgang)

64 Samples: 3,7 ms Roundtrip (1,8 ms Ausgang)

128 Samples: 6,3 ms Roundtrip (3,2 ms Ausgang)

256 Samples: 11,7 ms Roundtrip (5,8 ms Ausgang)

Einsatz des MOTU 848 im Tonstudio

Kommen wir zum praktischen Einsatz des MOTU 848 im Tonstudio. Wie immer, wenn ich ein solches Gerät zum Testen nutze, verwende ich es statt meines Standard-Interfaces und versuche, im Laufe des Testzeitraums ganz normal damit zu arbeiten, egal ob ich aufnehme, mixe oder ein Mastering erstelle.

Nach ein wenig Einarbeitungszeit hatte ich mithilfe der CueMix Pro alle externen Geräte integriert und mir verschiedene Setups für Aufnahme und Mixing bzw. das Mastering angelegt und konnte loslegen.

Die Wandler klingen, wie man es von einem Interface dieser Klasse erwarten würde, nämlich gar nicht. Sprich, man hört keine Beeinträchtigung des Signals hören – was man reingibt oder herausgibt, wird 1 zu 1 so weitergegeben. Hier schon mal ein großer Pluspunkt. Die meisten Hersteller erweitern Dynamikumfang und Rauschabstand mit jeder neuen Serie. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da keinen Unterschied zu meinem jetzt schon circa fünf Jahre alten 828ES gehört. Das passiert alles auf so einem hohen Niveau mittlerweile, dass es meiner Meinung nach nur noch rechnerisch messbar ist, nicht aber mehr hörbar. Sprich, in dem Fall alles gut. Man erhält mit dem MOTU 848 ein extrem hochwertiges Werkzeug für professionelle Anwendungen.

Die vier Preamps klingen ebenso, wie man es von einem Interface dieser Preisklasse und einem renommierten Hersteller wie MOTU erwarten würde: unauffällig, transparent und mit jeder Menge Power, um auch sehr leise Signale auf Line-Pegel zu bekommen. Eine Färbung konnte ich nicht feststellen, aber auch das empfinde ich in dem Fall als äußerst positiv. Wer färbende Preamps sucht, wird sicherlich kein neues Interface kaufen, sondern sich entsprechende Preamps dazu kaufen. Sehr hilfreich empfand ich die beiden Insert-Punkte. Somit kann man mal eben schnell noch einen Equalizer oder Kompressor mit in den Signalweg bei der Aufnahme einbeziehen.

Effekte des MOTU 848 im CueMix Pro

Ebenfalls überzeugt haben mich die internen Effekte der CueMix-Pro Software. Sowohl Equalizer als auch Kompressor sind absolut praxistauglich und ich hatte keinerlei Bedenken, diese auch bei kritischen, sprich hochwertigen Aufnahmen einzusetzen und direkt mit aufzuzeichnen. Alternativ kann man dank des flexiblen Mixers die Effekte auch nur zum Abhören benutzen und das unbearbeitete Signal aufnehmen. Wenn man beides möchte, sprich bearbeitet und unbearbeitet aufnehmen möchte, geht auch das – ein großer Vorteil einer Software wie CueMix Pro. Der Hall-Effekt ist okay, aber keine Sensation – für einen Kopfhörermix aber völlig ausreichend. Das Gate funktioniert ebenfalls gut. Hier wäre ich aber vorsichtig bei der Aufnahme, damit man sich keine Probleme einfängt, wenn ein Gate zu früh oder zu spät schließt. Das ist aber nicht MOTU anzulasten. Ich persönlich würde ein Gate niemals direkt bei der Aufnahme einsetzen, das wäre mir dann doch zu heikel.

Das große Farb-LCD auf der Frontseite ist ebenfalls hilfreich, um die wichtigsten Funktionen im Blick zu behalten. So lassen sich hier zum Beispiel alle Ein- und Ausgangspegel der analogen Schnittstellen darstellen. Sehr hilfreich, um einen schnellen Überblick zu behalten und gegebenenfalls auf Fehlersuche zu gehen, ohne jedes Mal den CueMix Pro Software Mixer eröffnen zu müssen.

Gibt es Kritikpunkte am MOTU 848?

Bisher habe ich ausschließlich Positives erwähnt. Wollen wir doch zum Abschluss noch schauen, was es eventuell auch für Kritikpunkte am MOTU 848 geben könnte. Die optische Aufbereitung der CueMix Pro Software habe ich schon kurz angesprochen: Das könnte man sicher eleganter und übersichtlicher lösen. Auch hier gerne der Verweis auf die TotalMix Software der Konkurrenten von RME.

Das MOTU 848 bietet auch keine MIDI-Schnittstelle. Das mag mittlerweile für viele überholt klingen. Ich habe aber trotzdem immer gerne noch ein paar MIDI-In- und ‑Out‑Buchsen, um mal eben schnell ein Keyboard anschließen oder ein MIDI-Signal nach außen senden zu können. Kein Beinbruch, aber schade, dass man es weggelassen hat.

Auch einen koaxialen S/PDIF-Anschluss hat man beim MOTU 848 eingespart. Es steht, wie bereits erwähnt, nur eine optische Variante über die ADAT-Ports zur Verfügung.