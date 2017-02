Test: Music Man Cutlass BK, E-Gitarre

Nach Jahren des Hightech-Wahns (Stichwort „Game Changer“) und des zehnten neuen Petrucci-Modells überrascht Music Man im Jahre 2016 mit zwei völlig neu konstruierten Instrumenten, die kaum puristischer sein könnten. Neben der „Stingray Guitar“ ist dies die Cutlass Serie, deren Optik und Ausstattung eine Hommage an die ersten Instrumente aus der Hand von Leo Fender unter dem Namen Music Man darstellen. Für unseren heutigen Test haben wir uns die Music Man Cutlass BK zukommen lassen – ein Modell in schlichtem Schwarz und mit Ahornhals- und Griffbrett ausgestattet. Zugegeben optisch eher unspektakulär, doch was kann sie wirklich?

Facts & Features

Nach dem Herausnehmen aus dem Case überrascht die Cutlass als erstes mit ihrem sehr niedrigen Gewicht. Für den Korpus wurde wohl ein sehr leichtes Stück Erle verwendet und auch der eingeschraubte Ahornhals scheint nicht viel auf die Waage zu bringen. Nur knapp über 3 kg wiegt das Instrument insgesamt und zeigt sich zudem perfekt ausbalanciert am Gurt.

Die Silhouette der Gitarre entspricht grob der einer Strat, die Handschrift Leo Fenders ist hier zweifellos erkennbar. Ein leichtes Shaping am oberen Ende der Decke und eines auf der Rückseite lassen den Korpus bequem am Körper des Spielers anliegen, was zusammen mit dem weit ausgesägten Cutaway und dem ergonomisch designten Hals-Korpus-Übergang beste Voraussetzungen für einen exzellenten Spielkomfort bietet. Umschlossen wird der Korpus von einem schwarzen Hochglanzlack in Premiumqualität, der in/an allen Ecken und Enden perfekt und gleichmäßig aufgetragen wurde.

Da die neuen Gitarren der Cutlass-Serie über eine aktive Schaltung zur Reduzierung der Brummgeräusche der Singlecoils verfügen, befindet sich auch auf der Rückseite unserer Music Man Cutlass BK neben dem Vibratofach ein weiteres Fach zur Aufnahme der notwendigen 9-Volt-Batterie. Aktiviert wird die Elektronik wie üblich durch das Einstecken des Kabels in die Klinkenbuchse, die sich übrigens nicht auf der Decke, sondern im unteren Zargen befindet. Hier heißt es also aufpassen und Kabel abziehen, wenn die Gitarre nach der Session wieder in den Ständer wandert. Sonst ist die Batterie schneller leer als erwartet. Schade ist, dass beide Fächer auf der Rückseite des Korpus nicht versenkt angebracht wurden, hier könnte also immer mal wieder etwas klemmen bzw. haken.