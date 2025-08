Die neue Luke ist da!

Die Music Man Luke IV mit der hier vorgestellten HSS-Bestückung ist ein Arbeitspferd, das professionellsten Ansprüchen gerecht wird.

Kurz & knapp Was ist es? Eine moderne Signature-E-Gitarre von Music Man für Steve Lukather mit HSS-Bestückung, HT-Pickups und hochwertigen Materialien – gebaut für höchste Ansprüche im Studio und auf der Bühne. Erstklassige Verarbeitung : Perfekt ausgeführte Bundierung, hochwertige Hölzer und makelloses Black-Sparkle-Finish.

Steve Lukather gehört ohne Zweifel zu den einflussreichsten Gitarristen der letzten Jahrzehnte. Als Gründungsmitglied von Toto, Studio-Session-Gigant und Solokünstler hat „Luke“ auf Hunderten Alben mitgewirkt – von Michael Jackson bis Paul McCartney. Sein markanter Ton, seine präzise Spielweise und die stilistische Vielfalt machen ihn seit den 70er-Jahren zu einem der weltweit meistgebuchten Gitarristen. Seit den frühen 90ern verbindet ihn eine enge Partnerschaft mit Music Man, aus der inzwischen mehrere Generationen seiner Signature-Gitarre hervorgegangen sind.

Mit der Music Man Luke IV bringt der Hersteller nun die neueste Evolutionsstufe dieses bewährten Konzepts. Die Gitarre vereint klassisches Design mit modernen Features und einem eigens entwickelten HSS-Tonabnehmersystem. Dabei setzt man wie auch schon zuvor auf hochwertige Hölzer, clevere Elektronik inklusive Boost-Funktion und standesgemäße Verarbeitung „Made in USA“. Das auffällige Black-Sparkle-Finish unterstreicht den Boutique-Charakter ebenso wie das mitgelieferte Mono-Softlight-Case. Eine Premium-Gitarre für Spieler mit gehobenen Ansprüchen – und dazu ein echtes Statement in Sachen Sound, Haptik und Optik!

Facts & Features

Schon auf den ersten Blick macht die Luke IV HSS deutlich, dass hier ein Premium-Instrument in der Hand liegt. Das Modell basiert auf der vertrauten Luke-Silhouette mit ergonomisch ausgeformtem Erlenkorpus und elegant verrundeten Kanten. Das auffällige „Black Sparkle“-Finish bringt dabei nicht nur optisch eine ordentliche Portion Glamour auf die Bühne, sondern ist makellos aufgetragen und unterstreicht die Boutique-Ästhetik, die man von Music Man gewohnt ist. Die Hochglanz-Lackierung ist perfekt ausgeführt, auch in den Übergängen zur Rückseite, wo sich zudem ein ausgeprägtes Shaping für Bauch und Armauflage findet.

Der geschraubte Hals aus geröstetem Maserahorn zeigt eindrucksvoll, wie hoch Music Man die Latte in Sachen Holzauswahl legt. Das intensiv geflammte, leicht karamellfarbene Holz ist nicht nur optisch ein Highlight, sondern sorgt auch für Stabilität und ein angenehmes Griffgefühl. Das aufgeleimte Palisandergriffbrett ist sauber eingelassen, mit klassischen Dots und einem Radius von 12 Zoll (306 mm), was sowohl Akkordspiel als auch Sologitarre unterstützt. Die Bundierung (22 Medium-Jumbo-Bünde) ist makellos abgerichtet, die Kanten sind abgerundet und die Bünde wurden auf ihren Oberflächen sorgfältig poliert. Kein Grat, kein Haken. Einfach nichts, was stören könnte.

Das Halsprofil der neuen Music Man Luke IV HSS Black Sparkle ist ein Soft-V, das sich im ersten Bund schlank (21 mm) und zum zwölften Bund hin angenehm voll (24 mm) entwickelt. Es bietet damit eine gute Mischung aus Vintage-Feeling und moderner Bespielbarkeit. Die werkseitige Saitenlage ist praxisgerecht eingestellt – kein Schnarren oder Deadspots trüben den Spielfluss in irgendeiner Art. Tiefer geht natürlich immer, das obliegt aber den Ansprüchen des Spielers.

Neue „HT“ Pickups

Elektronikseitig ist die Luke IV mit einem neuen Set von hauseigenen HT-Pickups bestückt, bestehend aus zwei Single-Coils in Hals- und Mittelposition sowie einem Humbucker am Steg. Das Kürzel „HT“ steht für „Heat Treated“, was sich auf ein spezielles Verfahren bei der Magnetbearbeitung bezieht. Die Pickups liefern laut Hersteller mehr Dynamik, Transparenz und Druck bei gleichzeitig geringerer Nebengeräuschempfindlichkeit. Gesteuert wird das Ganze über einen klassischen 5-Wege-Schalter, einen Volume- und einen Tone-Regler. Der Volume-Regler bietet zudem eine Push/Push-Funktion für den integrierten Boost, der laut Hersteller bis zu 20 dB zusätzliche Lautstärke bereitstellt.

Das Music Man Floating Vintage Tremolo zeigt sich als weiteres Highlight. Es läuft weich wie in Butter, lässt sich präzise dosieren und kehrt zuverlässig in die Nullposition zurück. Unterstützt wird die Stimmstabilität durch einen Satz Schaller M6-IND Locking-Mechaniken an der Kopfplatte, die eine schnelle Saitenmontage ermöglichen und sehr zuverlässig arbeiten. Als Sattel kommt ein synthetischer Melamin-Sattel zum Einsatz – präzise gekerbt und ohne störende Kanten.

Zum Lieferumfang gehört ein passgenaues Mono-Softlight-Case, das dank seiner stabilen Hartschalenstruktur den nötigen Schutz beim Transport bietet, dabei aber deutlich leichter ist als ein herkömmliches Flightcase. Ebenfalls dabei: Einstellwerkzeug, ein hochwertiges Ernie Ball Saitenset (.010–.046) und die übliche Dokumentation.

Alles in allem präsentiert sich die Luke IV HSS als detailverliebtes High-End-Instrument mit überzeugender Materialqualität und praxisgerechter Ausstattung – ein echtes Arbeitstier mit Star-Appeal. Mal sehen, ob sie auch so edel klingt wie ihre Zutaten!

Die Luke IV in der Praxis!

Im Spielalltag überzeugt die Music Man Luke IV HSS Black Sparkle auf Anhieb durch ihre hohe Verarbeitungsqualität und ein angenehm vertrautes Spielgefühl. Der Hals liegt dank des soften V-Profils weder zu wuchtig noch zu schlank hervorragend in der Hand und ermöglicht so ein ermüdungsfreies Spiel über längere Sessions. Die seidenmatte Halsrückseite fühlt sich natürlich an, klebt nicht, auch bei feuchter Greifhand. Das Zusammenspiel von 12“-Griffbrettradius, makellos abgerichteten Medium-Jumbo-Bünden und gut gewählter Saitenlage sorgt für präzises Greifen, saubere Bendings und eine insgesamt sehr ausgewogene Ansprache über das gesamte Griffbrett hinweg.

Schon trocken angespielt zeigt sich, dass die Music Man Luke IV hervorragend schwingt. Der Korpus aus Erle in Kombination mit dem gerösteten Hals liefert ein resonantes Fundament mit guter Projektion, schneller Tonentfaltung und einem offenen, luftigen Charakter. Im elektrischen Betrieb wird das Ganze durch die neuen Music-Man-HT-Pickups überzeugend eingefangen. Der Hals-Single-Coil klingt warm, rund und artikuliert, ohne zu matschen. Ideal für bluesige Licks, jazzige Voicings oder cleanes Akkordspiel.

In der Zwischenposition mit dem mittleren Single-Coil entstehen perlige, leicht hohle Out-of-Phase-Sounds mit sehr transparenter Höhenwiedergabe – wunderbar klassisch, aber nicht zu Vintage-lastig. Dennoch sollte man mit der Verzerrung vom Amp vorsichtig agieren, denn auch hier sind die typischen Nebengeräusche eines Single-Coils hörbar, wenn man es mit der Distortion und dem internen Booster übertreibt.

Der Mittel-Pickup allein bringt etwas mehr Draht und Präsenz ins Spiel, eignet sich gut für funkige Rhythmusparts oder leicht angezerrte Crunch-Sounds. Der Steg-Humbucker schließlich macht seinem Namen alle Ehre: kraftvoll, definiert, mit straffem Bassfundament und ausgeprägtem Mittencharakter. Auch bei höherer Verzerrung bleibt der Ton stets klar und durchsetzungsfähig, kein Mulmen und kein Matsch nerven die Ohren. Der integrierte Boost schaltet sich per Push/Push-Funktion des Volume-Potis zu und hebt die Ausgangsleistung spürbar an, ohne den Klangcharakter zu verfälschen. Perfekt geeignet für Leads oder dynamischere Spielphrasen.

Das Vibratosystem der Music Man Luke IV funktioniert in der Praxis ebenso unauffällig wie zuverlässig. Es lässt sich fein dosieren, sowohl für subtile Vibratos als auch für kräftigere Tauchgänge. Die Rückkehr zur Nullstellung klappt dank der Locking-Mechaniken und der präzise eingestellten Hardware vorbildlich. Selbst bei ausgiebigem Gebrauch bleiben Intonation und Stimmung stets stabil. In Sachen Ergonomie gibt es ebenfalls wenig zu beanstanden. Die Gitarre pendelt ausgewogen am Gurt, keine Kopflastigkeit oder ein hohes Eigengewicht trüben das Bild.

Alle Schalter und Regler sind bequem erreichbar und laufen sauber über ihren gesamten Regelbereich. Wer oft live spielt, wird die unaufdringliche Bedienbarkeit und die Stimmstabilität besonders zu schätzen wissen. Auch die Lautstärke- und Klangregler reagieren musikalisch, selbst kleine Änderungen wirken sich hörbar, aber nicht sprunghaft auf den Klang aus.

Unterm Strich zeigt sich die Luke IV als extrem vielseitige, durchdachte und auf Performance ausgerichtete Gitarre, die nicht nur durch ihren prominenten Namensgeber überzeugt. Die Pickup-Kombination bietet ein breites Spektrum an Sounds von glasklar bis singend bei den Leadsounds, ohne dabei jedoch beliebig zu wirken. Wer eine moderne Arbeitsgitarre mit klassischen Wurzeln und hoher Verlässlichkeit sucht, wird hier garantiert fündig. Das entsprechende Kleingeld natürlich vorausgesetzt, denn ganz billig ist auch das neue Luke-Modell leider nicht.

Klangbeispiele der Music Man Luke IV HSS Black Sparkle

Für die folgenden Klangbeispiele habe ich die Luke IV zusammen mit einem Orange Micro Dark Top, einer daran angeschlossenen 1×12″ Celestion Vintage 30 Box und einem AKG C3000 Mikrofon benutzt. Aufgenommen wurde in Logic (wie immer) ohne weitere Effekte. Der integrierte Booster war nicht aktiv.