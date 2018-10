Test: Mytek Brooklyn DAC+, High End Digital-Analog-Konverter

Allrounder der Superlative

Mit dem Brooklyn DAC+ stellen Mytek ihre neuste Version ihres 32-Bit Digial-Analog-Konverters und Digital-Interfaces im High-End-Bereich vor. Mit klassenkompatiblen USB 2.0 Interface mit Sampling-Frequenzen bis 384kHz, native DSD-Fähigkeiten und integriertem MM/MC-Phono-Preamp ist der Brooklyn DAC+ der konsequente Nachfolger des Mytek Stereo192, den wir auch im Test hatten. Wie sich der Brooklyn+ zu seinem Vorgänger und anderen aktuellen DACs schlägt, ist im Test zu lesen.

Geschichte

Die 1992 gegründete Firma Mytek wurde von dem gebürtigen Polen Michal Jurewicz, der 1989 nach New York auswanderte, gegründet. Wie andere Größen der Audiobranche, hat er sich nunmehr seit 30 Jahren mit der Wandlung von Audiosignalen beschäftigt. Unter anderem arbeitete er zusammen mit Sony am SACD/DSD-Format und Sony benutzte lange Zeit auch den Mytek Stereo192-DSD auf Präsentationsveranstaltungen ihrer DSD-Technologie, war der Mytek doch der erste Standalone-DAC, der DSD-fähig war. Michal Jurewicz designt seine Geräte zwar in den USA, die Fertigung erfolgt aber in Polen.

Vom Stereo zum Plus mit dem Mytek Brooklyn DAC+

Zwischen dem Stereo192 und dem Brooklyn DAC+ gab es kurzzeitig noch den Brooklyn DAC – ohne Plus. Diese beiden Produkte sind technisch nicht zu verwechseln, optisch allerdings schon.

Zuerst gab es den Stereo192 mit einem 32 Bit Sabre 9016 DAC, der bis 2015 gebaut wurde. Ab 2016 kam dann der Brooklyn mit einem 32Bit Saber E9018K2M auf den Markt, der gegenüber dem Stereo192 mit verbessertem Dynamikumfang bei weniger Verzerrung und einem gesonderten 100 MHz Quartz als Taktgeber aufwarten konnte. Die Anbindung des Taktgebers an den Chip trägt den Namen „Femtoclock Generator“, der dem Brooklyn eine Jitter-Stabilität von 0,82 Pico-Sekunden erlaubt. Im Gegensatz zu den 20pS der TC Electronics JetPLL-Clock aus dem Stereo192 schon ein immenser Fortschritt. Ebenso ist man seit dem Brooklyn nun nicht mehr vor die Entscheidung gestellt, ob man DSD oder Preamp-Anschlüsse haben will. Der Brooklyn bietet nun beides inklusive MC/MM-Option für den Phone-Preamp und das neue MQA-Format (Master Quality Authenticated) ist auch mit an Bord. Um das MQA-Format gibt es hitzige Diskussionen im (audiophilen) Netz, was es gegenüber DSD bringt und ob es tatsächlich verlustfrei ist. Aber das nur am Rande.

Die Femtoclock wurde zum Brooklyn zum „+“ nicht verändert. Aber der interne Wandler-Chip wurde auf den neusten Sabre 9028PRO Chip aufgerüstet, der aber effektiv lediglich mehr einstellbare digitale Filter als Verbesserung mit sich bringt. Jedoch wurde die analoge Ausgangsstufe des DAC+ in Polen neu designt und verbessert. Neukunden sei deshalb explizit zum Brooklyn DAC+ geraten.

Unterschiede zum Brooklyn:

höherer auflösender, rauschärmerer analoger Lautstärkeabschwächer

verbesserte analoge Eingangswerte

verbesserte Transparenz der Phone-Stufe

verbesserter Kopfhörerklang (Details, Definition) – Dual-Mono-Ausgangspfad

Das „+“-Upgrade, das in sehr kurzer Zeit auf den Brooklyn DAC folgte und keine Aufrüstung für das Original vorsah, vergrämte doch einige Mytek-Kunden. Doch laut Netz sind die Unterschiede zwischen den Versionen aber bei Weitem nicht so gravierend, als dass sich ein Umstieg überhaupt lohnen würde. Wenn sich also die Gelegenheit auf einen günstigen Brookyln ohne + bietet, ist das durchaus zwei Blicke Wert.

Anschluss des Mytek Brooklyn DAC+

Das 22 x 22 x 4 cm große Gerät passt perfekt zu meinem Mac mini und ist mit 1,6 kg auch ordentlich schwer. In der Packung liegt noch ein Kaltgerätestecker, ein USB-Kabel und eine Apple Fernbedienung bei.

Auf der Vorderseite befindet sich ein großer OLED-Display, vier Taster, Dreh-Druck-Poti, der sich deutlich besser anfühlt als bei Stereo192 und zwei Kopfhörerausgänge. Die Kopfhörersektion kann entweder als zwei Stereosignale betrieben werden oder als Dual-Mono für Kopfhörer die symmetrische Signale vertragen.

Die Kopfhörersektion ist gegenüber dem Stereo192 zwar deutlich verbessert worden, da aber die Signalqualitäten der anderen Ausgänge ebenfalls verbessert wurden, hat man quasi wieder das selbe Ergebnis: Eine Kopfhörersektion, die nicht so recht mit den Hauptausgängen mithalten kann.

Auf der Rückseite des Mytek Brooklyn DAC+ befinden sich die XLR- und Cinch-Ausgänge sowie die digitalen Eingänge für elektrischen und optischen S/PDIF, Tos-Link/ ADAT und AES/ EBU sowie die Wordclock Ein- und Ausgänge, das USB 2.0 Interface und nicht zuletzt die MM-/MC-Phono und Line-Komboeingänge.

Damit sollte man aber nicht meinen, einen vollwertigen AD/DA-Wandler zu bekommen! Nur die digitalen AES/EBU und die coaxialen S/PDIF-Eingänge werden über USB in den Computer weitergegeben, dafür aber beide in stereo und parallel. Es gibt zwar zwei Coax-S/PDIF-Anschlüsse, aber es gibt nur ein S/PDIF-Interface. D.h. der zweite S/PDIF-Anschluss ist dazu da, um über einen Cinch-BNC-Adapter DSD64-Ströme in den Rechner weiterleiten zu können. Die beiden S/PDIFs fungieren dann als SDIF2/3-Schnittstelle. Damit wird der Brooklyn auch zum Digitalinterface, das in jeden Studiokontext eingebunden werden kann. Außerdem ist der Brooklyn für Mehrkanalanwendungen kaskadierbar.

Die analogen Eingänge werden dagegen ohne Umwege an die Hauptausgänge weitergeleitet. DSD über PCM, kurz DoP mit nativem DSD256 kann vom Rechner aus nur über USB ausgegeben werden. Bei externen Zuspielern über die anderen Schnittstellen ist DSD259 nur mit SDIF3 möglich.

Schnittstellen im Detail

AES/EBU: PCM bis 32 Bit , 44.1 bis 384.0kHz, DSD64 DSD128 (DoP)

2x S/PDIF Coaxial: PCM bis 32 Bit: 44.1 bis 384.0kHz, DSD64 DSD128 (DoP)

SPDIF Optisch: PCM bis 32 Bit: 44.1 bis 176.4kHz, DSD64 (DoP)

SDIF3 DSD: DSD64, DSD128, DSD256 (native Auflösung)

Der Dynamikumfang wird mit 130 dB angegeben

Das Besondere der Brooklyn Serie ist noch, dass sie anstatt über das interne Netzteil, alternativ auch über ein externes Gleichstromnetzteil (12 V/4 A) versorgt werden kann. Ich hatte leider kein so starkes Netzteil zur Verfügung und konnte nicht testen ob es klanglich was bringt. Aber wie bekannt ist, fängt mit sauberem Strom alles an.

Das kann hilfreich sein, denn einen echten Netzschalter wie beim Stereo192 gibt es beim Brooklyn DAC+ nicht mehr. Stattdessen gibt es nur einen Standby-Modus.

Die Bedienungsunterschiede

Die Myteks lassen sich über das „Datenrad“ und die Taster, die Fernbedienung oder das Desktop Control-Panel bedienen. Wobei das große Display des Brooklyn das Navigieren durch die Optionen wesentlich einfacher macht als über das LCD des Stereo192. Vor allem, weil die Menüstruktur des Brooklyn flach ist und nicht 3-lagig wie beim Stereo192. Das Control-Panel ist jedoch bei beiden gleichfalls ziemlich lieblos gestaltet. Tendenziell bei Brooklyn schlimmer als beim Stereo192.

Jumper

Die Myteks sind laut, wirklich laut und nicht alle Endstufen oder aktiven Monitor mögen solch hohen Spannungen und verzerren dann. Deswegen lässt sich sowohl beim Stereo192 als auch beim Brooklyn mit Jumpern die Lautstärke verlustfrei um -6 dB absenken. Dazu muss, so vorgesehen, vom Benutzer bei komplett abgestecktem Gerät der Deckel abgeschraubt und vier Jumper gesetzt werden, die dem Gerät beiliegen.

Bei meinem Stereo192 äußerste sich das gleich mal in einem deutlich verbesserten Stereobild und einem (vordergründig) etwas schmaleren Bass, der aber an Präzision dafür zunahm. Die Pegelabsenkung war der Endstufe offensichtlich zuträglich.

Beim Brooklyn DAC+ gibt es dagegen keine Jumper mehr. Stattdessen kann nur noch der Headroom des Wandlers per Einstellungsoption angepasst werden. Analog von zwischen +/- 12 dB und Digital zwischen -12 und 0 dBFS. Die Anzeige der Eichung hängt davon ab, ob die Regelung der Hauptlautstärke auf digital im Chip oder analog an der Ausgangsstufe eingestellt wird.