Der Kultsynth ist zurück

Mit Native Instruments Absynth 6 kehrt ein Software-Synthesizer zurück, den viele Produzenten noch von früher kennen. Die Vorgängerversion Absynth 5 ist inzwischen deutlich in die Jahre gekommen, weshalb zuerst der Leak und dann die Ankündigung des Nachfolgers für viel Aufmerksamkeit gesorgt haben. Umso spannender ist nun die Frage, wie sich die neue Version schlägt. In diesem Test schaue ich mir an, wie Native Instruments Absynth 6 aufgebaut ist und welchen Eindruck das Instrument beim ersten Arbeiten hinterlässt.

Kurz & knapp Was ist es? Native Instruments Absynth 6 ist ein leistungsstarker Software-Synthesizer für Sounddesign, Musikproduktion und klangliche Experimente. Modernes Interface: Frisch gestaltete Oberfläche mit klarer Struktur und hoher Bedienfreundlichkeit.

Frisch gestaltete Oberfläche mit klarer Struktur und hoher Bedienfreundlichkeit. Visueller Preset-Browser: Neue 2D-Karte für schnellere und inspirierende Klangsuche.

Neue 2D-Karte für schnellere und inspirierende Klangsuche. Klanglich extrem vielseitig: Von atmosphärisch bis experimentell – modulare Tiefe inklusive.

Von atmosphärisch bis experimentell – modulare Tiefe inklusive. Abwärtskompatibel: Presets aus Absynth 4 und 5 lassen sich nahtlos weiterverwenden.

Native Instruments Absynth 6

Der Native Instruments Absynth 6 ist insgesamt sehr umfangreich aufgebaut, dank einer klaren Strukturierung behält man aber gut den Überblick über den Software-Synthesizer.

Die einzelnen Bereiche sind im Fenster über sieben Reiter aufrufbar, weswegen wir uns im Folgenden an diesen Reitern orientieren, um uns Native Instruments Absynth 6 im Detail anzuschauen:

Browser

Preset-Explorer

Im ersten Reiter „Browser“ befindet sich der Preset-Explorer, der alle 415 Presets sowohl als Liste als auch als Punkte in einer zweidimensionalen Karte farblich markiert anzeigt, wobei jeder Punkt auf dieser Karte für ein Preset steht. Die Karte reagiert praktischerweise in Echtzeit auf die Filterauswahl von Instrumenten. Beispielsweise werden beim Filtern nach Percussion-Presets nur die Punkte der Percussion-Presets farblich markiert und zudem rechts in einer Liste mit Namen angezeigt.

In der linken Spalte sind 19 Instrumententypen gelistet, darunter beispielsweise Bass, Brass, Guitar und Vocal. Neben dem Sortieren nach Instrumententyp können die Presets auch nach Charakter – wie etwa Akkord, monophoner oder perkussiver Sound – und nach Eigenschaften sortiert werden, beispielsweise Dark, Bright, Soft oder Aggressive. Besonders praktisch für Fans der vorherigen Absynth-Versionen 4 und 5: Die dort verwendeten Presets sind auch in Native Instruments Absynth 6 verfügbar und können unter „Banks“ einzeln angezeigt werden.

Mutationen

Unter der sehr umfangreichen Preset-Auswahl stehen Regler zur Verfügung, mit denen Mutationen eines Presets erzeugt werden können. Dabei lassen sich sowohl der Grad der Veränderung als auch ein zufälliger Anteil einstellen. So klingt es beispielsweise, wenn ein Clavinet-Sound per simplem Knopfdruck mehrfach mutiert wird:

Patch

Im nächsten Reiter „Patch“ sind die drei Hauptkanäle von Native Instruments Absynth 6 sichtbar, mit denen Sounds manuell erstellt oder aus Presets heraus angepasst werden können. Jeder Kanal lässt sich dabei unabhängig von den anderen bearbeiten, und die Signalwege werden durch Linien nachvollziehbar angezeigt.

Oszillatoren

Die Oszillatoren bilden den Ausgangspunkt jedes der drei Kanäle, wobei Native Instruments Absynth 6 hier einige Varianten zur Auswahl anbietet – beispielsweise Single Oszillator, Double Oszillator, Granular Engine, Sample Engine und auch einen Audio-Eingang. Neben einigen Reglern, etwa zum Drehen der Phase oder zum Transponieren, wird in der ersten Instanz der drei Kanäle auch die Wellenform des Klangerzeugers oder des geladenen Samples angezeigt. Zusätzlich zu den Main-Einstellungen gibt es je nach geladener Klangerzeugung noch ein Fenster für Detail-Einstellungen, wie beispielsweise die Stimmenanzahl.

Filter und zusätzliche Module

Die Filterauswahl ist die zweite Instanz der drei Hauptkanäle von Native Instruments Absynth 6 und bietet neben verschiedenen Varianten von Ladder-Filtern auch weitere Module wie Low-Pass-Filter Feedback, Ringmodulation und Cloud für einen eher flächigeren Sound.

Effekte im Patch

Die Effekte lassen sich bereits direkt im Patch-Fenster einbinden und werden unten rechts als letzte Instanz der Signalkette angezeigt – beispielsweise der bekannte Aetherizer, der das Signal in einzelne Elemente zerlegt, die dann in Tonhöhe und Dauer so angepasst werden, dass eine Art Pad-Sound entsteht.

Effect

Effektauswahl

Der Effektbereich von Native Instruments Absynth 6 zeigt als ersten Punkt eine übersichtliche Liste der sechs Effekte, die bereits im Patch-Fenster zur Auswahl stehen, hier allerdings deutlich detaillierter eingestellt werden können. Neben dem bereits erwähnten Aetherizer stehen Multicomb, Resonators, Pipe, Echoes und Multitap zur Verfügung.

Mixer für Eingänge

Im oberen Bereich des Fensters befinden sich Regler für den Effektanteil der Kanäle A, B und C aus dem Patch-Fenster. Außerdem stehen ein Hochpass- und ein Tiefpass-Filter zur Verfügung.

Surround-Steuerung

Native Instruments Absynth 6 unterstützt auch räumliche Einstellungen, die in der Effekt-Sektion anhand von Parametern wie Rotationsgeschwindigkeit und Breite angepasst werden können. Deshalb kann das Plug-in neben der Stereo- und Mono-Variante auch als 5.1-Version geladen werden, damit der Surround-Sound optimal zur Geltung kommt.

Detailansicht der Effekte

Im Zentrum des Effektfensters von Native Instruments Absynth 6 sind die detaillierten Parameter der Effektmodule sichtbar und können hier kleinschrittig angepasst werden. Beim Aetherizer gibt es außerdem eine visuelle Anzeige des Sounds.

Wave

Das Wave-Fenster ist für die Bearbeitung einzelner Wellenformen gedacht, die anhand von Punkten und einem Zeichentool individuell verändert werden können. Über einen Reiter innerhalb des Fensters lässt sich auch das Frequenzspektrum einblenden.

Envelope

Hüllkurven-Anpassungen

Der Envelope-Bereich zeigt grafische Hüllkurven für verschiedene Parameter an. Jede Hüllkurve lässt sich über mehrere Punkte formen, die frei verschoben und vervielfältigt werden können. Der zeitliche Verlauf der Kurven wird dabei übersichtlich in Sekunden angezeigt.

Erweiterte Funktionen

Zusätzliche Optionen wie ein Sustain-Mode, ein Loop-Mode, Sync-Einstellungen oder die Aktivierung eines LFOs für die jeweilige Hüllkurve sind ebenfalls in diesem Fenster möglich. Am unteren Rand befinden sich zudem Makroregler, mit denen sich mehrere Hüllkurven gemeinsam steuern lassen.

LFO

Im LFO-Fenster sind drei voneinander unabhängige LFOs dargestellt. Jeder LFO verfügt über eine eigene grafische Darstellung sowie über Regler für verschiedenste Einstellungen – etwa zum Umschalten zwischen Monophonie und Polyphonie oder zum Aktivieren der „Sample & Hold“-Funktion. Unterhalb der dargestellten Schwingungsform lassen sich Ziele auswählen, die der jeweilige LFO modulieren soll. Zusätzlich stehen weitere Regler zur Feineinstellung der Modulationstiefe und anderer Parameter bereit.

Assign

Der Assign-Bereich stellt eine Liste von zuweisbaren Parametern bereit und ist übersichtlich in zwei Spalten gegliedert: Links befindet sich eine Liste mit möglichen Funktionen wie Filter Cutoff, Grain Feedback oder dem Dry/Wet-Anteil der Effekte. Durch das Anklicken einer dieser Funktionen öffnet sich rechts eine detaillierte Übersicht der zugeordneten Parameter inklusive MIDI-Zuweisung. Weiter oben im Assign-Bereich sind auch die globalen Einstellungen zu finden, wie beispielsweise die Stimmenanzahl sowie das globale Transponieren in Halbtönen und Cents. Native Instruments Absynth 6 bietet im Tuning-Bereich oben rechts außerdem eine Vielzahl an alternativen Stimmungen an.

Absynth 6 im Vergleich zum Vorgänger

Oberfläche und Struktur

Native Instruments Absynth 6 knüpft eng an das Konzept an, das schon von Native Instruments Absynth 5 bekannt ist, wirkt dabei optisch aber deutlich moderner. Die Struktur mit ihren drei Kanälen im Patch-Fenster ist insgesamt gleich geblieben, die Oberfläche jedoch ist optisch klarer und auch für Einsteiger leichter zu erfassen.

Visuelle Preset-Suche

Sehr deutlich wird der Fortschritt im neuen Browser sichtbar: Während Native Instruments Absynth 5 hauptsächlich auf Listen mit Filtereinstellungen setzte, ergänzt Native Instruments Absynth 6 den Browser nun durch die visuelle Karte, auf der die Presets als farbige Punkte angeordnet sind. Das erleichtert das Entdecken von Sounds erheblich, da man Klänge jetzt nicht nur nach Charakter, Name oder Kategorie auswählen kann, sondern auch gezielt zugehörige Presets findet und durch Mutation weiterentwickeln kann.

Neue Inhalte und Kompatibilität

Bei den Inhalten hat Native Instruments ebenfalls nachgelegt: Native Instruments Absynth 6 kommt mit vielen neuen Presets und Samples, bleibt dabei aber vollständig kompatibel mit den früheren Absynth-Versionen. Wer über die letzten Jahre im Vorgängermodell eigene Sounds erstellt und gesammelt hat, kann sie in der neuen Version problemlos weiterverwenden.

Praxisbeispiel

Ausgehend von einem leeren Patch in Native Instruments Absynth 6 entsteht im Folgenden Schritt für Schritt ein druckvoller Bass, der sich durchsetzen soll und dennoch etwas Bewegung besitzt, um nicht zu statisch zu wirken.

Anpassen der Oszillatoren

Der erste Kanal ist der einzige, in dem im Init-Preset bereits etwas geladen ist.

Hier beginne ich mit einem Oszillator, der etwas mehr Struktur liefert als ein reiner Sinus und wähle dafür den FM-Oszillator. Als Schwingungsformlade ich das „Maj triad 2“-Preset in den Kanal. Wird der FM-Index nun minimal aufgedreht, entstehen Obertöne, die den Sound direkt interessanter machen.

In den zweiten Kanal lade ich den Double-Oszillator, der zwei interne Schwingungen miteinander mischt. Auch hier verwende ich das „Maj triad 2“-Preset, da es bereits von sich aus recht voll klingt. Für mehr klangliche Breite transponiere ich den zweiten Kanal leicht nach oben.

Für den dritten Kanal genügt ein Single-Oszillator, der dem Bass-Sound etwas mehr klangliches Fundament hinzufügt. Zum Schluss passe ich die Lautstärken der drei Kanäle ein wenig an.

Filter-Einstellungen

In der Filter-Sektion unterhalb der Oszillatoren wähle ich im ersten Kanal ein Lowpass-Filter, setze es auf knapp 9.000 Hz und drehe die Resonanz etwa zur Hälfte auf. Im zweiten Kanal wähle ich die gleiche Einstellung, wobei das Lowpass-Filter hier bereits ab ungefähr 4.000 Hz eingreift. Im dritten Kanal bleibt das Filter etwas weiter offen, wodurch ein Sound entsteht, der bereits etwas kompakter wirkt.

Modulation

Unten links in Native Instruments Absynth 6 wähle ich den Waveshaper mit dem Preset „Soft trump“ aus, das einer leicht verformten Sinusschwingung ähnelt. Dadurch wird der Sound deutlich rauer und erhält mehr Präsenz.

Hüllkurven

Für einen soliden Bass-Sound ist vor allem die Hüllkurve entscheidend – daher wechsle ich als nächstes ins Envelope-Fenster. Die Attack-Zeit ist bereits überall sehr kurz eingestellt, wodurch der Sound sofort hörbar wird und sich nicht erst langsam aufbaut. Alle drei Kanäle erhalten nun jeweils eine leicht unterschiedliche Decay-Länge, damit klanglich etwas Bewegung entsteht.

Nun folgt ein entscheidender Schritt: Im Assign-Fenster wird der Sound global auf Einstimmigkeit gestellt und anschließend um zwei Oktaven nach unten transponiert.

Dezenter Effekt

Im Effekt-Fenster aktiviere ich den Multicomb-Effekt, der durch sein geringes Feedback und einen sehr kurz eingestellten Sekundenwert einen subtilen Nachklang erzeugt. So bekommt der Bass-Sound zusätzlich etwas mehr Tiefe.

Druck und Bewegung durch LFO

Damit der Bass druckvoller wird und gleichzeitig etwas Bewegung erhält, wähle ich im LFO-Fenster im ersten LFO die Dreieck-Schwingungsform aus und stelle den LFO auf Monophonie. Mit einem minimal angehobenen Sekundenwert und etwa 70 % auf dem Effekt-Regler entsteht eine leichte Schwankung, die den Sound interessanter macht.

Ersteller Bass-Sound im Kontext

Schon in wenigen Schritten ist aus dem fast leeren Start-Preset ein Bass-Sound entstanden, der druckvoll ist und sich dank Effekt und Bewegung optimal im Mix durchsetzen kann.

Klangeindruck von Native Instruments Absynth 6

Natürlich ist Native Instruments Absynth vor allem für die atmosphärischen und sich entwickelnden Sounds bekannt, wie man im folgenden Video gut sehen und hören kann. Allerdings hat der Synthesizer mehr zu bieten als das. In unseren Klangbeispielen präsentieren wir deshalb die Seite von Absynth 6, die man vielleicht nach dem Schauen der Videos weniger erwartet.

Video

Klangbeispiele

Alternativen zu Native Instruments Absynth 6

Spectrasonics Omnisphere 3

Spectrasonics Omnisphere 3 zählt sicher zu den bekanntesten Software-Synthesizern und bringt eine sehr große Klangbibliothek mit – ist jedoch eine deutlich teurere Alternative. Im Unterschied zu Native Instruments Absynth 6, der stärker auf modulare Klanggestaltung ausgerichtet ist, liefert Omnisphere vor allem sofort einsetzbare Sounds und eignet sich deshalb besonders gut für Produzenten, die nicht am Sound herumbasteln wollen.

Arturia Pigments 6

Arturia Pigments 6 bietet mehrere Synthesearten mit einer übersichtlichen Oberfläche und lädt definitiv zum Experimentieren ein. Im Vergleich zu Native Instruments Absynth 6 wirkt Arturia Pigments 6 zwar etwas zugänglicher, doch Absynth 6 geht klanglich mehr in die Tiefe und eignet sich besonders für komplexere Sounds. Hier geht’s zum Test von Arturia Pigments 6.