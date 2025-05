Zwei Software-Pianos mit unterschiedlichem Fokus

Software-Pianos, die Standalone oder als Plug-in in der DAW eingesetzt werden können, gibt es mittlerweile in den unterschiedlichsten Varianten zu kaufen. Native Instruments bietet sowohl klassische Flügel- und Upright-Pianos, aber auch immer wieder mal Pianos an, die aus der großen Masse herausstechen. So wie beispielsweise Una Corda, The Giant oder Noire, für das der Konzertflügel von Nils Frahm als Vorlage diente und das neben herkömmlichen Piano-Sounds auch eine mit Filz gedämpfte Variante bietet. Auch Native Instruments Claire Avant bietet solch eine Kombination, wobei hier neben den klassischen Piano-Sounds eines Fazioli 308 Flügels vor allem avantgardistische Sounds im Fokus stehen.

Native Instruments Claire und Claire Avant

Das Software-Piano Claire hat Native Instruments in Zusammenarbeit mit Galaxy Instruments entwickelt. Die Firma hat bereits mehrfach mit Native Instruments zusammengearbeitet und u. a. Piano Colors, die o. g. Pianos The Giant und Noire sowie die neuen E-Pianos Jade und Ivory von NI entwickelt. Aufgenommen wurde der Fazioli 308 in den belgischen Galaxy Studios.

Native Instruments bietet sein neuestes Software-Piano in zwei Varianten an. Zum einen gibt es das Claire Piano, das klassische Piano-Sounds des erwähnten Fazioli Flügels bietet. Darüber hinaus gibt es mit Claire Avant eine weitere Variante, bei der sich alles um avantgardistische Piano-Klänge dreht, die auf unkonventionelle Art und Weise, darunter gebürstete Töne, gedämpfte Una Corda- oder Flageolett-Sounds, erzeugt wurden. Klanglich geht das stark in Richtung Sound Design, lässt sich in der passenden Dosierung aber auch im Filmmusik- und Multimedia-Umfeld sehr gut einsetzen.

Die beiden Librarys sind neben dem Einzelkauf auch zum vergünstigten Bundle-Preis erhältlich.

Installation und Aufbau des Software-Pianos

Nachdem man die Library über die Native Instruments Website gekauft hat, erhält man eine Seriennummer, die in Natives Registrierung- und Installations-App Native Access eingetragen werden muss. Nach erfolgter Prüfung kann die Library dann hierüber heruntergeladen und installiert werden. Während des Tests funktionierte das einwandfrei und Native Instruments Claire Avant war innerhalb von einer halben Stunde installiert.

Die Library basiert auf Native Instruments Kontakt (Player) und erfordert Version 8.1.0. Somit ist Claire Avant in der Kombination mit Kontakt sowohl Standalone als auch in jeder gängigen DAW einsetzbar.

Das GUI von Native Instruments Claire Avant macht einen übersichtlichen Eindruck. Auf der Hauptseite steht der virtuelle Flügel im Fokus des GUI, die wichtigsten Funktionen und Parameter sind am oberen bzw. unteren Rand zugänglich. In der linken oberen Ecke lassen sich die von Native Instruments erstellen Sound-Presets durchsteppen, in der rechten oberen Ecke gelangt man zu den weitergehenden Einstellungen, über die sich die klanglichen Eigenarten des Flügels, die Effekte, der virtuelle Raum sowie Particles einstellen lassen.

Bei Particles handelt es sich um eine Funktion, über die sich der Klang des Pianos zum Leben erwecken lässt, in dem zusätzliche Sound-Layer hinzugefügt und der Klang in rhythmische Klangtexturen verwandelt werden kann. Dazu später noch mehr.

Ansonsten lassen sich über die Hauptseite des GUI die Parameter Color (dunkler bis heller Klang), Dynamic (von statisch bis dynamisch), der Reverb- und Delay-Anteil sowie die Mikrofonposition (naher Direktklang bis größtmöglicher Raumklang) einstellen.

Wie im folgenden Bild zu erkennen, lassen sich die Eigenschaften des Flügels auf vielfältige Art und Weise verändern und an die eigenen Vorstellungen anpassen. Sowohl der Sound, in Form eines breiteren, dünneren oder obertonreicheren Klangs, als auch die instrumentenspezifischen Geräusche, die durch die Mechanik, Resonanzen und das Pedal entstehen, lassen sich hier detailliert dem Grundklang hinzumischen.

Auch die nächste Seite des GUI erlaubt ein detailliertes Einstellen des Klangs von Native Instruments Claire Avant. Hier stehen ein Equalizer, Kompressor, Sättigung, Transientenkontrolle etc. zur Verfügung, so dass man – nimmt man die zusätzliche Seite für die Effekte Reverb und Delay noch hinzu – den Klang des Software-Instruments insgesamt sehr nach seinen eigenen Vorstellungen editieren kann, toll.

Wie klingt Native Instruments Claire?

Während das eingangs erwähnte Software-Piano Noire eher für Minimal- oder LoFi-Tracks eingesetzt werden kann, bietet Native Instrumente Claire den klassischen Sound eines Fazioli Flügels, der von sanft und leicht bis hin zu groß und majestätisch klingen kann. Native Instruments und Galaxy Instruments haben eine Vielzahl passender Presets kreiert, die diesen klanglichen Rahmen sehr gut abbilden und den virtuellen Flügel gut in Szene setzen.

Das Software-Piano Claire sehe ich entsprechend im „typischen“ Flügel-Bereich, d. h. Solo Piano, klassische wie auch jazzige Stücke, bei denen das Klavier aber stets im Fokus bleibt, oder aber auch als Begleitung bei Pop-Songs. Der Klang ist sehr gefällig und rein. Im Gegensatz zu anderen Native Librarys hat Galaxy Instrument diesen bewusst ohne klangliche Ecken und Kanten designt. Wer das sucht, sollte Claire unbedingt einmal ausprobieren.

Im folgenden Video könnt ihr euch einen guten Eindruck davon machen. Weitere Klangbeispiele findet ihr weiter unten.

Insgesamt lässt sich Native Instrumente Claire wunderbar spielen und ist natürlich auch zum NKS-System von Native Instruments und damit zu den Komplete Kontrol Keyboards des Herstellers, kompatibel. Der Test erfolgte mit einem Komplete S88 Mk3 und darüber lässt sich das Software-Piano sehr dynamisch spielen.

Was bietet Native Instruments Claire Avant?

Wie eingangs erwähnt, bietet Native Instruments die Version Claire Avant sowohl als eigenständiges Software-Instrument als auch als Bundle zusammen mit Claire an. Beide basieren auf demselben Fazioli Flügel, sind stilistisch aber anders ausgerichtet.

Native Instruments Claire Avant enthält spezielle Artikulationen, mit denen der Flügel „gespielt“ bzw. „bearbeitet“ wurde, so dass die Avant-Version nicht die klassischen Piano-Sounds bietet, sondern auf den Bereich Sound Design oder Effekt-Einsatz ausgerichtet ist.

Über 120 Sound-Presets sind in Avant enthalten und auch diese sind, wie beim reinen Claire Piano, sehr gut ausgewählt. Es gibt allerdings wenige Sound-Presets, die für einen weichen, sanften Klang gedacht sind. Die Mehrheit der Presets passt eher zu einem härteren und knackigeren Klavier-Sound.

Hier einige Beispiele:

Was bietet die Particles-Engine?

Mit der Particles-Engine bietet Native Instruments Claire (Avant) eine tolle Möglichkeit, die integrierten Sound-Presets (und die eigenen Kreationen) per Knopfdruck zum Leben zu erwecken. Aktiviert man Particles, verwandelt sich das Software-Piano in einen Arpeggiator und Melodie-Erzeuger. Je nach Einstellung reichen oftmals bereits einzelne oder wenige Töne aus, um komplette Klanglandschaften zu erzeugen, die als Hintergrund für eine Multimedia-Produktion, Filme oder Ambient-Tracks ausreichen.

Dabei hat man als Nutzer Zugriff auf die zwei wichtigsten Parameter Algorithm und Source, die zum einen das rhythmische Geschehen, zum anderen den Klang bestimmen. Von seichten 8tel-Noten, die vor sich hin fließen, bis hin zu hämmernden, komplexen Arpeggien, die in Windeseile über mehrere Oktaven laufen oder Ping-Pong-artig hin und her springen, lässt sich hier viel realisieren.

Schnell ist es dann von allem aber etwas viel, daher sollte man Particles meiner Meinung nach eher subtil und leicht dosiert einsetzen. Vor allem als kreativer Ideengeber macht die Particles-Engine aber viel Spaß und sorgt für neuen Input.