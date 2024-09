Test: Native Instruments Komplete 15, Software-Bundle mit Instrumenten/Effekten

Komplete 15: Was bietet das Software-Bundle?

Native Instruments Komplete 15 – im regelmäßigen Abstand von zwei Jahren erneuert Native Instruments sein allumfassendes Software-Bundle mit Instrumenten- und Effekt-Plug-ins. Seit einigen Tagen ist die fünfzehnte Version des Bundles erhältlich und wir haben für euch geschaut, was alles neu an Bord ist. Herzstück der neuen Kollektion ist die neue Version des Software-Samplers Kontakt 8, zu dem wir (zusammen mit den neuen Leap InstruElementen) zeitnah einen separaten Test veröffentlichen werden.

Native Instruments Komplete 15

Bereits der erste Blick auf die Übersicht der enthaltenen Software-Instrumente und Effekt-Plug-ins zeigt, dass Native Instruments auch bei Komplete 15 wieder massig neues Material hinzugefügt hat. Erhältlich ist Komplete 15 weiterhin in den drei Versionen Standard, Ultimate und Collector’s Edition, wobei die Basisbestandteile identisch sind, Ultimate und Collector’s Edition aber von allem einfach ein wenig mehr (bzw. eher viel mehr) bieten. Alleine in Komplete 15 Standard sind über 95 Instrumente und Effekte plus 50 Expansions enthalten. Eine komplette Auflistung der enthaltenen Produkte findet ihr hier.

Was kostet Native Instruments Komplete 15?

Die Preise für Komplete 15 sehen wie folgt aus:

Native Instruments Komplete 15 Standard: 599,- Euro (Update 199,- Euro)

Native Instruments Komplete 15 Ultimate: 1.199,- Euro (Update 399,- Euro)

Native Instruments Komplete 15 Collector’s Edition: 1.799,- Euro (Update: 499,- Euro)

Wer zunächst in das Software-Bundle reinschnuppern möchte, kann dies mit dem kostenlosen Komplete Start machen. Weitere Informationen dazu findet ihr hier. Und wer nur einige wenige Instrumente/Sounds benötigt, sollte sich Komplete Select anschauen, das für 99,- Euro einen günstigen Einstieg bietet und von Native Instruments in den drei Varianten Band, Electronic und Beats angeboten wird:

Die Neuheiten: Native Instruments Komplete 15

Wie eingangs erwähnt, ist die achte Version des Software-Samplers Kontakt ein Herzstück des Komplete 15 Bundles. Da dieser etliche neue Funktionen spendiert bekommen hat, werden wir uns diesem in einem separaten Artikel widmen.

Im Folgenden stellen wir euch die wichtigsten Neuheiten des Software-Bundles vor. Einen ersten Vorgeschmack auf die Komplete 15 Neuheiten hört und seht ihr im folgenden Video:

Native Instruments Kithara

Bei Kithara handelt es sich um ein Software-Instrument, das Gitarren und diverse Zupfinstrumente verbindet. Schnell entstehen hier cineastische Sounds für Filmmusik und Videogames. Bis zu vier Grund-Layer mit unterschiedlichen Instrumenten lassen sich zu einem Klang verbinden und mit diversen Effekten anreichern. Entwickelt wurde Kithara zusammen mit Audio Imperia, die u.a. bereits diverse Hybrid-Orchester-Sound-Librarys entwickelt haben.

Das GUI von Kithara ist intuitiv aufgebaut und macht einen modernen Eindruck. Auf der Hauptseite befinden sich die vier erwähnten Layer Attack, Sustain I, Sustain II und Release, für die unabhängig voneinander Instrumente wie Nylon Guitar, Ukulele, Steel Guitar, Balalaika etc. gewählt werden können. Alle Layer lassen sich hinsichtlich Lautstärke, Panorama, Send Effekten uvm. anpassen, dazu mit Equalizer bearbeiten und auf der Tastatur per Velocity- oder Key-Split verteilen. Um den Gesamtklang weiter zu verfeinern stehen unter Fragments und FX weitere Effekte bereit, die dem Sound Leben einhauchen.

Klanglich überzeugt Kithara und wird vor allem Filmmusikern und Multimedia-Komponisten eine breite Spielweise bereiten. Stilistisch befindet man sich bei Kithara aber stets auf der schönen Seite, so richtig düstere Sounds kann man dem neuesten Software-Instrument von Native Instruments nicht entlocken. Bei sphärischen Ambient-Sounds und stilistisch passenden Soundtracks ist man mit Kithara aber genau an der richtigen Stelle.

Native Instruments Alicia’s Electric Keys

Vor etlichen Jahren hat Native Instruments schon einmal mit der R&B-Sängerin Alicia Keys zusammengearbeitet und den akustischen Flügel-Sound der US-Amerikanerin in eure DAW gebracht. Mit Electric Keys schafft es nun auch Alicia’s Yamaha CP-70 dorthin. Diesen hat die Künstlerin u.a. bei ihrem Hit „Girl on Fire“ eingesetzt und in Zusammenarbeit mit ihrer Tontechnikerin Ann Mincieli und Galaxy Instruments wurde dieser nun sehr detailliert aufgenommen und in ein Kontakt-Instrument mit insgesamt 85 Sounds umgewandelt. Die Presets sind in einem Browser organisiert, wo sie nach Type, Character und Style sortiert werden können. Dieses Kontakt-Instrument ist in Komplete 15 Ultimate und Collector’s Edition enthalten. Weitere Informationen dazu findet ihr hier:

Native Instruments Fables

Mit Fables knüpft Native Instruments an seine Lores an und bringt eine cineastische Library auf den Markt, die einen Mix aus akustischen Instrumente und elektronischen Texturen bietet. Sanfte akustische Flächen von Streich-, Holz- und Blechbläserensembles können mit sphärischen Vocals und vielem mehr verbunden werden.

Vocal Colors – neu in Komplete 15

Den beiden größeren Komplete 15 Paketen Ultimate und Collector’s Edition ist Vocal Colors vorbehalten. Gibt es hier etwa neue Varianten der klassischen Uh- und Ah-Sounds? Weit gefehlt, aber wie auch viele andere neue Produkte des Komplete 15 Bundles geht Vocal Colors stark in die sanfte, träumerische Richtung und sorgt dafür, dass ihr mit wenigen Klicks komplette Klanglandschaften erstellen könnt. Von „echten“ Gesangsstimmen über schwebende Pad-artige Sounds bis hin zu mit Rhythmen versehenen Atmo-Klängen bekommt man hier einiges geboten. Die Preset-Sounds sind dabei oftmals raffiniert zusammengestellt und sorgen für viel und gute Inspiration. Ähnlich wie Piano Colors (in diesem Artikel gibt’s weitere Informationen dazu) lassen sich bei Vocal Colors drei unterschiedliche Layer miteinander kombinieren, mit einer Vielzahl von Effekten versehen und dem Ganzen per Arpeggiator Leben einhauchen. Im folgenden Video gibt es einige Hörbeispiele dazu:

Sounds mit XY-Pad: Scene Saffron

Vot wenigen Wochen stellte Native Instruments ein kleineres Software-Instrument namens Scene Saffron vor, das mit einem XY-Pad ausgestattet ist, über das bis zu 16 hybride Klangquellen, Effekte und weiteren Klangparameter überblendet werden können. Ab sofort ist Saffron Bestandteil der Ultimate- und Collector’s Edition von Komplete 15.

Schema – Dark und Schema – Light

In eine ähnliche Richtung wie Saffron gehen auch die beiden Schema-Instrumente Dark und Light, die beide rund um einen Step-Sequencer mit 16 Steps aufgebaut sind. Für pulsieren Synthesizer-Patterns und sich entwickelnde Flächen sind die beiden Instrumente sehr gut geeignet und bieten dank Modulationsrad und weiteren Parametern Echtzeitzugriff.

Neue Gitarren- und Bass-Sounds in Komplete 15

Auch im Bereich der Gitarre- und Bass-Sounds bietet Komplete 15 allerhand Neues. Nachdem man mit einigen Strummer-Editionen im Gitarren-Bereich schon gut aufgestellt ist, kommen mit Acoustic Sunburst Deluxe und Ukulele zwei spezifischere Instrumente neu hinzu. Diese sind der Ultimate und der Collector’s Edition vorbehalten.

Für die Native Instruments Acoustic Sunburst Deluxe wurde eine akustische Jumbo-Gitarre mit Stahlsaiten gesampelt und die Entwickler empfehlen sie als „perfekten Begleiter beim Songwriting“. Egal ob Melodien oder eines aus insgesamt 250 Zupf- und Strum-Patterns, die Sunburst Deluxe soll realistische Pattern bieten. Klanglich kann man zwischen dynamischen, Kondensator- und Bändchen-Mikrofonen unterschieden und der Sound lässt sich dank unterschiedlicher Effekte wie Delays, Reverbs, Modulationseffekte, Kompression und EQ sowie einer Reihe von Amps und Cabinets detailliert anpassen.

Auch bei den virtuellen Bass-Instrumenten gibt es Zuwachs. Icon Bass (nur Ultimate/Collector’s Edition) und Upright Bass (in allen enthalten) sorgen für neue tiefe Töne in eurem Arrangement. Während es beim Upright Bass um die Klänge eines in den 1970er Jahren in Mittenwald gefertigten Kontrabasses geht, bringt Icon Bass den Sound eines 1989 hergestellten E-Basses (genauer geht NI nicht auf den Bass ein) in eure DAW.

Hier einige Klangbeispiele zu den beiden Bässen:

Native Instruments Guitar Rig 7

Bereits seit September 2023 ist Guitar Rig 7 erhältlich und die Software haben wir bereits ausgiebig für euch getestet. Daher verweise ich an dieser Stelle auf den Test meines Kollegen Jan Steiger:

Native Instruments Session Percussionist

Schlagzeug-Sounds gibt es bei Native Instruments schon lange und auch Percussion-Samples/Grooves hatten im Rahmen der länder- bzw. regionsspezifischen Erweiterungen wie Asia, Cuba, India etc. schon immer ihren Platz im Komplete-Bundle. Doch klassische Percussion-Samples und Grooves/Patterns, die aus Shaker, Congas, Bongos, Claps, Triangeln, Tambourines bestehend, gab es bis dato noch nicht.

Mit dem Session Percussionist, der in allen drei Komplete-Versionen enthalten ist, ändert sich dies nun, so dass man die vorhandenen Akustik-Drum-Patterns nun mit Percussions erweitern kann.

Neue Holzbläser für die DAW: Action Woodwinds

Action Woodwinds bietet über 1.000 anpassbare und kombinierbare Phrasen, d.h. ihr könnt, müsst eure Holzbläserfiguren aber nicht selbst einspielen, sondern könnt euch von der großen Woodwinds-Library inspirieren lassen und diese in passender Tonart und im passenden Tempo in euer Arrangement einbauen. Für den Klang von Action Woodwinds hat Native Instruments ein 13-köpfiges Ensemble aufgenommen und es lässt sich nahtlos zwischen Motiven verschiedener Stimmungen und Stilrichtungen wechseln. Auch der Export der einzelnen Phrasen samt anschließender Bearbeitung in der DAW ist möglich, so dass ihr nicht zwingend auf die vorgefertigten Melodien angewiesen seid.

Native Instruments Valves Pro

Bei Valves (Ultimate) bzw. der größeren Version Valves Pro (Collector’s Edition) dreht sich alles um Blechbläser, die für Phrasen oder komplette Soundbeds genutzt werden können. Gesampelt wurden French Horn, Flügelhorn, Euphonium, Posaune und Tuba. Im folgenden Video hört und seht ihr wie es klingt:

Play Series in Komplete 15

In den letzten Monaten hat Native Instruments im Rahmen seiner Play Series verstärkt kleinere Software-Instrumente auf den Markt gebracht, die passend zu einem bestimmten musikalischen Stil fertige Preset-Sounds bieten. Die Bearbeitungsmöglichkeiten beschränken sich dabei oftmals auf ein paar wenige (Makro-) Parameter-Regler. Die Kosten pro Play Instrument belaufen sich auf 49,- bis 69,- Euro. In allen drei Versionen von Komplete 15 sind die folgenden Play Instrumente neu dabei: Nacht, Bazzazian Tapes, Bouqet, Feel it, Glaze 2, Utopia, Rudiments, Sway, Duets, Kariem Riggins Drums und Homage. Weitere Informationen zu diesen Instrumenten findet ihr hier.

iZotope Ozone 11

Die Übernahme von iZotope durch Native Instruments hat dafür gesorgt, dass deren Produkte mittlerweile auch über die NI-Website verkauft werden. Mit Ozone 10 hat die Mastering-Suite von iZotope bereits in Komplete 14 Einzug gehalten. Entsprechend ist es nur logisch, dass Komplete 15 nun mit der aktuellen Version – Ozone 11 Standard – ausgestattet ist. Dazu können sich Interessenten bis zum 30.09.2024 noch eine kostenlose Version von Neutron 4 sichern. Wer Komplete 15 bis zu diesem Datum kauft, bekommt Neutron 4 geschenkt.

Ebenfalls von iZotope entwickelt wurden Trash, ein interessanter Distortion-Effekt, und der Vocal Synth 2, die beide in allen drei Komplete-Versionen enthalten sind.

Weitere neue Software-Instrumente

Über die vorgestellten Software-Instrumente hinaus, hat Native Instruments weitere Produkte zu Komplete 15 hinzugefügt, die wir im folgenden verlinkt haben: