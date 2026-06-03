Lohnt sich das große Software-Update?

Anfang des Jahres stand die Zukunft von Native Instruments (wieder mal) auf der Kippe, doch seit der Superbooth 26 steht nun fest: Mit InMusic hat einer der großen Player unserer Branche das Unternehmen übernommen und die nächsten Jahre sind dadurch (hoffentlich) gesichert. Dass man zumindest bei der Software-Entwicklung nicht nachgelassen hat, zeigt die Veröffentlichung von Native Instruments Komplete 26, der neuesten Version des allumfassenden Software- und Plug-in-Bundles von Native Instruments. Wir haben uns das neue Bundle einmal näher für euch angeschaut.

Kurz & knapp Was ist es? Native Instruments Komplete 26 ist ein umfassendes Software- und Plug-in-Bundle für Musikproduktion, Sound-Design, Mixing und Mastering mit Instrumenten, Effekten und Expansions. Umfang: Erhältlich in mehreren Versionen von Select bis Collector’s Edition mit über 160 Instrumenten, Effekten und mehr als 150 Expansions.

Erhältlich in mehreren Versionen von Select bis Collector’s Edition mit über 160 Instrumenten, Effekten und mehr als 150 Expansions. Neuheiten: Absynth 6, Claire (Avant), Circular, Electric Ruby Deluxe, Electric Keys, LCO Producer Strings und Odes.

Absynth 6, Claire (Avant), Circular, Electric Ruby Deluxe, Electric Keys, LCO Producer Strings und Odes. Mix & Mastering: Erweiterte Ausstattung durch Plug-ins von Brainworx und iZotope, darunter Ozone, Neutron und Nectar Elements.

Erweiterte Ausstattung durch Plug-ins von Brainworx und iZotope, darunter Ozone, Neutron und Nectar Elements. Preis-Leistung: Hoher Anschaffungspreis, im Vergleich zu den Einzelpreisen der enthaltenen Software jedoch weiterhin attraktiv.

Hoher Anschaffungspreis, im Vergleich zu den Einzelpreisen der enthaltenen Software jedoch weiterhin attraktiv. Fazit: Komplete 26 bleibt eines der stärksten Software-Bundles am Markt und empfiehlt sich besonders für Nutzer, die bisher nur wenige Native-Instruments- oder iZotope-Produkte besitzen.

Bewertung Native Instruments Komplete 26 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

ANZEIGE

Versionen von Native Instruments Komplete 26

Native Instruments Komplete 26 wird in unterschiedlichen Versionen angeboten, die sich hinsichtlich des Inhalts stark unterscheiden. Vom überschaubaren Einsteiger-Paket bis hin zum allumfassenden Bundle, das zigtausende Sounds, Samples und Loops bietet, hat Native Instruments für seine Kunden allerhand zu bieten.

Den Anfang machen die drei Komplete Select Bundles, stilistisch in die Bereiche Band, Beats und Electronic aufgeteilt, die zum günstigen Einsteiger-Preis von 99,- Euro eine Basis-Ausstattung an Software-Instrumenten und Effekten bieten.

Die nächst größere Version hört auf den Namen Komplete 26 Standard und umfasst bereits über 80 Instrumenten und Effekte sowie über 70 (Sound-) Expansions, darunter Kontakt 8, Massive X, Absynth 6, Guitar Rig 7 Pro oder die iZotope Elements Suite.

Fast doppelt so viel Content bietet Komplete 26 Ultimate, genauer gesagt über 150 Instrumente und Effekte sowie über 100 Expansions. Neben den Tools des Standard-Bundles gehören hier u. a. die LCO Producer Strings oder das Cremona Quartet Ensemble zum Bundle dazu.

Das gesamte Software-Portfolio von Native Instruments enthält die Collector’s Edition von Komplete 26, die sich der Hersteller mit 1.949,- Euro aber auch ordentlich bezahlen lässt. Im Vergleich zu den Einzelpreisen aller Software-Tools lässt sich hiermit aber immer noch viel Geld sparen, vorausgesetzt, man nutzt auch eine Vielzahl der enthaltenen Software-Instrumente und Effekte. Die Komplete 26 Collector’s Edition enthält entsprechend über 160 Instrumente und Effekte sowie über 150 Expansions.

Die komplette Übersicht, welches Bundles welche Instrumente und Effekte enthält, findet ihr hier. Im folgenden Artikel konzentrieren wir uns vor allem auf die Neuheiten des Komplete 26 Bundles.

ANZEIGE

Komplete 15 vs. Komplete 26

Etwas überrascht waren vermutlich nicht nur wir, als wir den Namen des aktuellen Native Instruments Bundles zum ersten Mal sahen, denn hieß die letzte Version noch Komplete 15, hört die aktuelle Version nun auf den Namen Komplete 26. Wo genau sind die Versionen 16 bis 25 geblieben?

Die Lösung dieses großen Versionssprungs ist einfach: Wie auch viele andere Software-Hersteller nutzt Native Instruments ab sofort die Jahreszahl anstatt eine fortlaufende Nummerierung. Die nächste Version von Komplete wird also vermutlich Komplete 27 oder Komplete 28 heißen.

Ob sich am bisherigen 2-Jahres-Rhythmus etwas ändern wird, also ob Komplete ab sofort nun jährlich anstatt alle zwei Jahre ein Update erhält, ist bisher nicht bekannt. Ausgeschlossen ist es aber sicherlich nicht.

Welche neuen Instrumente enthält Komplete 26?

Eine der meist gestellten Fragen bei solch allumfassenden Software- und Plug-in-Bundles ist stets identisch: Lohnt sich das Update für mich? Diese Frage kann letztlich natürlich nur jeder Nutzer für sich selbst beantworten, aber wir wollen euch natürlich bei der Entscheidung helfen und euch die wichtigsten Neuerungen des Updates präsentieren.

Wie bereits erwähnt, erhaltet ihr je nach Bundle (Select, Standard, Ultimate oder Collector’s Edition) unterschiedliche viele Software-Instrumente, Effekte oder zusätzliche Tools. Während Musikproduktions-Einsteiger mit den o. g. Select-Paketen sicherlich gut bedient sind, ist das Standard-Bundle vor allem für alle Hobby-Musiker interessant, die eine Grundausstattung an Software-Instruments und Effekten benötigen, aber auch nicht zu viel dafür ausgeben wollen.

Das Ultimate-Paket und die Collector’s Edition richten sich dagegen an professionelle Nutzer, die eine Vielzahl von Sounds, Samples, Loops und Effekte benötigen, um ein möglichst großes musikalisches Einsatzgebiet abzudecken.

Native Instruments Absynth 6

Eines der Native Instruments Highlights des vergangenen Jahres war die Wiedereinführung des Software-Synthesizers Absynth. Version 5 erschien bereits im Jahr 2009, so dass zwischen Version 5 und der aktuellen Version 6 ordentliche 16 Jahre liegen. Für die Software-Welt sind das gefühlt Jahrtausende.

Obwohl Native Instruments seinen Software-Synthesizer Absynth 6 mit einer modernen Optik ausgestattet hat, knüpft das GUI doch an die Vorgängerversion an. Die einzelnen Bereiche sind über sieben Reiter aufrufbar und einen Plus-Punkt bekommt Absynth 6 für den visuellen Preset-Browser. Bekannt ist und bleibt Absynth für seine atmosphärischen und sich entwickelnden Sounds, allerdings bietet die aktuelle Version deutlich mehr.

Alle weiteren Informationen zu Absynth 6 findet ihr in unserem Test. Klangbeispiele gibt es ebenfalls dort und im folgenden Video.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Native Instruments Claire

Ebenfalls im letzten Jahr erschienen und bereits von uns getestet, ist das Software-Piano Claire (Avant). Die zwei separat und im Bundle erhältlichen Pianos basieren auf dem Klang eines Fazioli 308 Flügels und Käufer bekommen hier einen sehr schönen und flexibel einsetzbaren Sound geboten.

Während es sich bei Claire (fast) um ein reines Software-Piano handelt (fast, denn mit der Particles-Engine, bekommt man eine Zusatzfunktion geboten, mit der sich die Piano-Klänge schnell in komplette Klanglandschaften verwandeln), geht Claire Avant deutlich in Richtung Sound-Design.

Claire Avant enthält spezielle Artikulationen, mit denen der Flügel „gespielt“ bzw. „bearbeitet“ wurde, so dass die Avant-Version nicht die klassischen Piano-Sounds bietet, sondern auf den Bereich Sound-Design oder Effekt-Einsatz ausgerichtet ist.

Über 120 Sound-Presets sind in Avant enthalten und auch diese sind, wie beim reinen Claire Piano, sehr gut ausgewählt. Es gibt allerdings wenige Sound-Presets, die für einen weichen, sanften Klang gedacht sind. Die Mehrheit der Presets passt eher zu einem härteren und knackigeren Klavier-Sound.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Native Instruments Circular

Passend zur letztjährigen Superbooth 25 stellte Native Instruments das Software-Instrument Circular vor, das ab sofort ebenfalls Bestandteil von Komplete 26 ist. Unseren Test dazu findet ihr hier.

Zunächst einmal wirkt Circular wie ein einfacher Loop-Player, der von Native Instruments mit den unterschiedlichsten organischen und elektronischen Sounds gefüttert wurde, die auf Tastendruck loslaufen. Doch beim genaueren Blick auf die Sequencer- und FX-Seite des Instruments offenbart sich dann ein Software-Sequencer, der sehr detailliert programmiert und auch mit eigenen Samples genutzt werden kann.

Über den integrierten Sequencer lassen sich bis zu vier Layer nutzen, anpassen und programmieren. So lässt sich hier beispielsweise die Schritt- und Notenlänge pro Step bis zu drei Parameter und jedem Step ein individueller Sound zuweisen. Dabei kann jeder Sound wiederum mit Filter- und Amp-Sektion, ADSR-Kurve bearbeitet und verschiedene Funktionen zwei Makro-Controllern zugewiesen werden. Dazu kommt eine gut ausgestattete Effekt-Sektion, die kaum Wünsche offen lässt.

Native Instruments Electric Ruby Deluxe

Die seit über zehn Jahre bestehende Session Guitarist Serie von Native Instruments hat mit Ruby Deluxe vor einiger Zeit eine semiakustische Gitarre hinzubekommen, die den warmen Sound einer Hollowbody-Gitarre in die DAW bringt.

Wie bei den Session-Gitarristen üblich, verfügt Electric Ruby Deluxe über zwei unterschiedliche Arbeitsmodi: einen Pattern-orientierten Modus, in dem Native Instruments hunderte unterschiedlicher Grooves aus verschiedensten Stilen bereitstellt, sowie einem für Melodien geeigneten Modus, bei dem man Note für Note vorgegeben kann, was der virtuelle Gitarrist spielen soll, samt der Möglichkeit, über verschiedene Parameter den Sound zu beeinflussen und hierdurch authentischer klingen zu lassen.

In Kombination mit einer großen Effektsektion, mit der sich die zwei verfügbaren DI-Signale und ein Mikrofonsignal mit typischen Effekten formen lassen, erlaubt Native Instruments Electric Ruby Deluxe viele gute Möglichkeiten, den Gesamtsound nach den eigenen Vorstellungen einzustellen.

Wie Electric Ruby Deluxe klingt, hört ihr im folgenden Video. Dazu findet ihr in unserem großen Session Guitarist Artikel Informationen zu allen Software-Instrumenten aus dieser Serie.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Native Instruments Electric Keys

Neben dem neuen akustische Piano Claire (Avant) bietet Native Instruments Komplete 26 mit Electric Keys eine tolle Sammlung von E-Piano-Sounds. Egal ob ihr neue Klänge für Disco & Funk-Tracks oder aktuelle Pop-Hits sucht, Electric Keys ist klanglich breit aufgestellt und hat für zahlreiche Stile die passenden Sounds parat.

Electric Keys wurde zusammen mit Galaxy Instruments produzier. Der Gründer Uli Baronowsky und sein Team haben schon bei der Entwicklung von Piano Colors, Noire, Una Corda oder The Giant mit Native Instruments zusammengearbeitet und für die aktuelle E-Piano-Library sechs Pianos gesampelt. Von sanften, glockenartigen Tönen über schwebende Flächen bis hin zu verzerrten oder perkussiven Klängen bietet die Electric Keys Collection tolle Sounds.

Das GUI des Software-Instruments ist einfach gehalten und erfordert keine Einarbeitungszeit. Je nach Modell stehen unterschiedliche (auf Wunsch über MIDI steuerbare) Regler parat, über die man den Klang an die eigenen Vorstellungen anpassen kann. Als Ausgangspunkt stehen zahlreiche Presets bereit, die aber teilweise schon sehr stark mit Effekten bearbeitet wurden. Aber da man hierauf ohne Probleme zugreifen kann, lässt sich der Sound letztlich stets passend gestalten. Im folgenden Video bekommt ihr einen schönen Überblick zur Electric Keys Collection:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Alle Informationen und Klangbeispiele zu den Electric Keys findet ihr hier.

Native Instruments LCO Producer Strings

Für eines seiner neuesten Software-Instrument hat sich Native Instruments mit dem London Contemporary Orchestra zusammengetan und mit diesem Streichorchester in den RAK Studios Aufnahmen für die Library LCO Producer Strings umgesetzt.

Im Gegensatz zu klassischen Streicher-Librarys liefert LCO Producer Strings eher moderne Sounds, wobei die Klangpalette etwas rauer klingt und teilweise auch glitchige Streichertexturen beinhaltet. Das erinnert mich ein wenig an die Excite Audio Bloom Ensemble Strings, die ich vor einigen Wochen getestet habe. Auch diese bieten einen modernen Streicher-Sound, der für atmosphärische Songs, Electro- oder Hip Hop-Tracks geeignet ist.

LCO Producer Strings basiert auf einer vierstufigen Engine, mit der Violinen, Violen, Celli und Synthesizer zu Klangtexturen kombiniert werden können. Jede Engine kann mit den Parametern Volume, Pan, Tune, Range, Warmth, Attack und Release angepasst werden. So entstehend schnell warme und sanfte Pads, organische Klänge oder auch granulare Sounds, die als Effekte oder Stilmittel eingesetzt werden können.

Wie auch die anderen Software-Instrumente von Native Instruments bietet LCO Producer Strings eine eigene Effektsektion. Hier lässt sich aus den sieben Effekten Bite, Compress, Dirt, Delay, Freak, Room und Wow/Flutter wählen. Darüber hinaus können die vier Layer per Send in einen Reverb-Effekt geroutet werden.

Native Instruments Odes

Eine Vielzahl von Software-Instrumenten von Native Instruments bekommt mittlerweile das Schlagwort „cineastisch“ verpasst. Der Grund ist einfach: Lädt man eines dieser Software-Instrumente in Kontakt und drückt nur eine einzelne Taste, erklingen oft komplexe Sound-Landschaften, die als eigenständiger Track durchgehen und ohne Weiteres in jeder Film- oder Multimedia-Musik Platz finden könnten.

Auch Odes, das aber lediglich in der großen Collector’s Edition enthalten ist, fällt in diese Kategorie. Entwickelt vom Team von Evolution Series, die u. a. auch für die beiden Software-Instrumente Lores und Fables verantwortlich zeichnen, bietet Native Instruments Odes zunächst einmal Sounds und Samples von klassischen Orchester-Instrumenten und Ethno-Klänge. Bis zu drei davon können miteinander kombiniert werden. Egal ob eine Nyckelharpa, der Klang einer Shakuhachi oder ein Tenorsaxofon, Odes kombiniert eine Vielzahl bekannter und weniger bekannter Instrumente zu einer Klanglandschaft, bei der vor allem der Rhythmus im Vordergrund steht. Je Instrument lassen sich dazu drei Artikulationen kombinieren. Auch hier gibt es natürlich eine Vielzahl von Effekten und Möglichkeiten, den Sound an die eigenen Vorstellungen anzupassen.

Wie Odes klingt und einsetzbar ist, erfahrt ihr im folgenden Video:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Play Series und Expansions

Neben den o. g. Software-Instrumenten hat Native Instruments auch die Play Serie und seine Expansions erweitert. In allen drei Komplete-Paketen sind ab sofort 28 Software-Instrumente aus der Play Serie enthalten. Im Vergleich zu den o. g. Software-Instrumenten handelt es sich hierbei um kleinere Instrumente, die zwar mit mehreren Preset-Sounds ausgeliefert werden, aber oftmals nur wenig Raum für Editierungen bieten. Richtig tief in die Klanggestaltung kann man hier also nicht einsteigen, dafür gibt es mehrere Macro-Regler, über die Parameter gesteuert werden können. Neu in Komplete 26 mit dabei sind:

24K Drums

24K Keys

Discoteca Drums

Discoteca Keys

Halo Vox

Hypr

Luxa

Marco Polo Drums

Roux

Alle Informationen und Klangbeispiele zu den Play Series Instrumenten findet ihr hier.

Auch bei den Expansions hat Native Instruments bei allen drei Paketen nachgelegt, wobei man hier zwischen den bisherigen Sound Expansions (für Maschine, Massive X etc.) und den neueren Leap Expansions (für Kontakt) unterscheiden muss.

Die Leap Expansions bieten vorgefertigte und nach Themen/Genres sortierte One-Shot-Samples und Loops, die in Kontakt 8 genutzt werden können. Hiervon gibt es mittlerweile 20 Packs (bei Komplete 15 waren es 12) und alle sind sowohl in Komplete Standard, Ultimate und der Collector’s Edition enthalten. Im folgenden Video und unserem Test zu Komplete 15 könnt ihr euch einen Eindruck von den Leap Expansions machen:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die schon länger erhältlichen Expansions erweitern dagegen die bestehende Sound-Palette von Maschine, Massive X etc. um neue Presets, teilen sich also in Drums, Synthesizer-Sounds sowie Samples und Loops auf. Während Komplete 26 Standard nur überschaubare 25 Expansions enthält, bietet das Ultimate-Paket bereits 56 Expansions. Alle erhältlichen 101 Expansions bietet dagegen die Collector’s Edition. Einzeln kosten Expansions zwischen ca. 15,- und 50,- Euro. Rechnet man alle zusammen, kommt da schon ein hoher Betrag zusammen.

Bei den reinen Massive X-Expansions gibt es kaum Unterschiede. Die Stanard-Version enthält 25 Expansions für den Software-Synthesizer, Ultimate und Collector’s Edition jeweils 29 Expansions.

Durch die Übernahme von Brainworx und iZotope hat sich Native Instruments die Rechte an allerhand Plug-ins und Mix/Mastering-Tools gesichert und einige davon haben auch den Weg in Native Instruments Komplete 26 gefunden.

Je nach Bundle gehören ab sofort bis zu sechs Brainworx-Plug-ins, darunter masterdesk PRO oder die bx_console AMEK 200 zu Komplete 26 dazu.

Von iZotope gibt es zwar nur die Elements-Versionen von Nectar 4, Neutron 5 und Ozone 12, dafür sind diese immerhin bereits ab Komplete 26 Standard mit dabei. Hinzu kommen weitere Effekte, die bereits Bestandteil früherer Komplete-Pakete waren wie bspw. die Solid-Serie mit Kompressor, Dynamics und EQ, der Supercharger GT Effekt uvm.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Plug-ins in welchem Paket enthalten sind. Die linke Spalte zeigt Komplete 26, in der Mitte Komplete Ultimate und rechts die große Komplete Collector’s Edition.