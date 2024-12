Test: Native Instruments Maschine 3.0, Groove Production Software

Groove Production Studios im Test

Mit der neuen Maschine 3.0 Software bringt der bekannte Software-Entwickler Native Instruments die dritte Version seines beliebten Groove Production Studios heraus. Dabei sind jedoch nicht alle Features wirklich neu. Ob sich das Upgrade trotzdem lohnt, erfahrt ihr hier im Testbericht.

Kurz vorab

Für alle, die Maschine noch nicht kennen, lohnt sich ein Blick in den Artikel zu Maschine 2.0. Mit der vollständigen Überarbeitung der Engine durch Native Instruments wurde damals der Grundstein für das Update auf Version 3.0 gelegt.

Nach der Installation der Maschine-3-Software und der Vorfreude auf die neuen Features wird die Euphorie zunächst leicht gedämpft – der obligatorische VST-Scan steht an. Je nach Anzahl der installierten VST-Plug-ins kann dieser eine ganze Weile dauern, ist jedoch nur beim ersten Start erforderlich.

Neue Features von Maschine 3.0

Am Anfang zu erwähnen sind jedoch die vorherrschenden Einschränkungen mit Maschine 3.0 bei der Hardware-Kompatibilität: Die Controller Maschine MK1, Maschine MK2, Maschine Mikro MK1 und Maschine Mikro MK2 werden leider nicht mehr unterstützt. Maschine Studio und Maschine Jam bleiben hingegen in vollem Funktionsumfang erhalten, auch wenn die Jam das neue Browser-Interface nicht mehr aktualisiert bekommt.

Trotz der eingeschränkten Hardware-Unterstützung bleiben jedoch alle Expansion-Pakete, Plug-ins und Instrumente weiterhin nutzbar. Auch die Maschine-2-Software bleibt bestehen und wird nicht einfach ersetzt, sodass Nutzer der älteren Maschine-1- und Maschine-2-Modelle ihre Hardware weiterhin einsetzen können.

Native Instruments Maschine 3.0: Interface

Beim Öffnen des Hauptfensters fällt sofort auf, dass das GUI-Design modernisiert wurde. Positiv hervorzuheben ist, dass alle Funktionen an ihrem gewohnten Platz geblieben sind, sodass man sich nicht erst mühsam auf die Suche machen muss, wo denn jetzt der Play-Button hingekommen ist, wie es bei einigen anderen Software-Updates häufig der Fall ist.

„Modernisiert“ bedeutet in diesem Fall im Wesentlichen das „Flattening“ der Benutzeroberfläche – also ein noch minimalistischeres Design ohne optische Abgrenzungen für Buttons und Bedieneinheiten.

Im direkten Vergleich lässt sich sagen, dass die GUI-Auffrischung definitiv funktioniert und den aktuellen Trends im Software-Design entspricht. Ob diese Design-Anpassung auch den praktischen Nutzen verbessert, bleibt Geschmacksache und muss jeder Nutzer für sich selbst beurteilen. Für meinen Geschmack ist das Design gerade für eine Live-orientierte Software ein wenig zu „flat“ geraten. Mir halfen die optischen Abgrenzungen sehr, mich in der Software zurechtzufinden – gerade weil die Maschine-Software bei mir nur alle paar Jahre zum Einsatz kommt.

Ozone 11 Elements

Nachdem Ozone 11 Elements bereits in das Komplete-Bundle aufgenommen wurde, ist der nächste logische Schritt natürlich die Integration in das hauseigene Groove-Production-Studio. Ozone Elements ist die kleinste der drei Versionen und bietet nur die essenziellen Features für den Mastering-Prozess.

Der KI-gestützte Master Assistant ist jedoch genau das Richtige für die Zielgruppe der Maschine-Software: Er erstellt „professionelle Masterings“ in wenigen Sekunden. Anschließend lassen sich die Ergebnisse noch an das Genre und die Intensität der Korrekturen anpassen.

Zwar kann man im aktuellen Entwicklungsstadium der KI noch kein perfektes Ergebnis erwarten, doch das ist wohl auch nicht das, was von einem typischen Maschine-Nutzer verlangt wird. Dennoch ist gerade bei den Genre-Modes ein sehr passendes Match-EQing wahrzunehmen, das die Musik in die richtige bzw. gewünschte Richtung „lenkt“.

Stem-Separation

Die aus meiner Sicht größte Errungenschaft mit dem Update ist allerdings die Direktintegration von Stem-Separation. Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, Loops aus der Maschine-Bibliothek, von Splice oder ähnlichen Anbietern direkt als Audiodateien in Maschine zu importieren und die einzelnen Bestandteile automatisch zerlegen zu lassen. Aus einem Stereo-Loop entstehen somit separate Spuren, wie ein Drum-Track, ein Gitarren-Track, ein Vocal-Track usw.

Als Grundlage dafür dient die Izotope-Software RX, die hier fantastische Arbeit leistet. Man spürt deutlich, was die Fusion der beiden Hersteller vor einigen Jahren für die Kunden bedeutet: Die Integration ist nahtlos, und die Bedienung ist simpel.

Man hört deutlich, dass die Izotope RX Engine gute Arbeit leistet. Dennoch stößt auch sie an technische Grenzen. Besonders bei Stems mit langen Reverb-Decays oder dicht arrangierten Tracks können auf den separierten Spuren Artefakte hörbar sein. Werden die Tracks jedoch in einem neuen Beat verarbeitet, gechoppt oder gesampelt, sind diese Artefakte kaum mehr wahrnehmbar – oder sie verleihen dem Sound einen interessanten LoFi-Effekt.

MIDI Editing Tools

Für alle, die Maschine 3.0 nicht nur mit dem Controller, sondern auch am Desktop mit Tastatur und Maus nutzen möchten, wurden die MIDI-Editing-Tools überarbeitet. Ähnlich wie in Programmen wie Cubase kann nun per Rechtsklick die gewünschte Mausfunktion ausgewählt werden. Zur Auswahl stehen: „Select“, „Draw“, „Split“, „Join“ und „Mute“.

Die meisten dieser Funktionen waren bereits in Maschine 2 vorhanden, aber der direkte Zugriff über das Kontextmenü stellt eine kleine, dennoch spürbare Verbesserung dar. Sie macht die Navigation und das Bearbeiten von MIDI-Daten effizienter. Besonders für Nutzer wie mich, die das Editing ausschließlich mit Maus und Tastatur durchführen, bedeutet dies eine erhebliche Zeitersparnis.

Das Einzige, was mich stört, ist, dass bei Noten, die ich im Piano-Roll verschiebe, auf der Klaviatur nicht deutlich angezeigt wird, auf welcher Tonhöhe sich die jeweilige Note befindet. Man muss daher beim Verschieben sehr mühsam prüfen, wo genau die Note platziert wird.

Bounce In Place

Die „Bounce In-Place“-Funktion war tatsächlich bereits in Maschine 2 integriert. Die einzige Neuerung besteht darin, dass sie nun über einen einzigen Button zugänglich ist. Auch wenn dieses Feature groß beworben wird, handelt es sich also nicht um eine wirkliche Erneuerung, da sich der Abgriffpunkt ebenfalls nicht geändert hat.

Die aus meiner Sicht weitaus praktischere „Drag-and-Drop“-Bounce-Funktion bleibt erfreulicherweise erhalten. Sie ermöglicht es, flexibel zu entscheiden, ob das Sample oder der Loop auf einen neuen oder den ursprünglichen Sound-Slot gebounct wird.

Lediglich die Maschine-Plus-Nutzer müssen sich hier noch etwas gedulden. Das Bouncing im Standalone-Modus ist zwar in Arbeit, wird jedoch noch ein wenig auf sich warten lassen.

Tempo per Scene

Gerade in synthbasierter Musik sind Tempoänderungen keine Seltenheit. Mit dem neuen Update kann nun jeder Scene ein eigenes Tempo zugewiesen werden. Dafür genügt ein Rechtsklick auf die gewünschte Scene, anschließend wählt man im Kontextmenü „Scene Tempo“ aus und gibt das gewünschte Tempo ein.

Neue File-Typen

Ein weiteres Feature, das zwar kaum Erklärung benötigt, aber dennoch erwähnenswert ist, sind die neu unterstützten Dateitypen. In Maschine 3.0 können jetzt auch MP3-, MP4-, FLAC- und OGG-Dateien problemlos per Drag-and-Drop geladen werden.

Komplete Kontrol MK3 Integration

Mit dem neuen Update zur Maschine 3.0 Software werden nun auch die neuen Komplete Kontrol MK3 Keyboards unterstützt. Im Vergleich zu den MK2 Keyboards ändert sich jedoch an der Funktionspalette nichts. Die MK3 Modelle verfügen zwar über weniger Buttons und mehr Shift-Funktionen, was jedoch kein spezifisches Problem der Maschine-Produkte darstellt. Allerdings macht es einen Maschine-Controller fast schon notwendig, um eine angenehme Benutzererfahrung bei der Verwendung der MK3 Keyboards im Maschine-Universum zu gewährleisten.

Maschine Central

Optional zum Kauf der Maschine 3.0 Software ist Maschine Central. Dieses Bundle umfasst 103 Drum-Kits, 144 neue Instrumente sowie 204 Synth-Presets für Massive, Polysynth, Monark und weitere in Maschine 3.0 enthaltene Software-Synthesizer.

Die inkludierten Samples und Presets sind erfreulich praxisnah und bieten genügend Auswahl für jedes elektrobasierte Genre.

Diese Beats habe ich auf der Basis der Demo-Projekte von Maschine Central erstellt. Die Bearbeitung hat nicht länger als 15 Minuten gedauert und schon hatte ich zwei Tracks, die meinen Vorstellungen entsprachen.

Wie funktioniert die Integration mit der Maschine mk3?

Eine Sache, die man dem Native-Instruments-Maschine-Konzept definitiv lassen muss, ist die hervorragende Integration der Software-Features in den Maschine-Controller. Letztlich hat sich daran auch nichts verändert, die Bedienung ist so nahtlos wie eh und je geblieben. Funktionen wie die Stem-Separation sind schnell erreichbar und auch das Scene-Tempo lässt sich direkt am Controller anpassen.

Als Besitzer einer Maschine Studio war ich wirklich überrascht, wie viel sich in den letzten Jahren getan hat und wie viel Maschine mittlerweile kann, ohne dass man umständlich zur Maus greifen muss. Allerdings muss man auch sagen: Allzu viel Neues im Vergleich zur vorherigen Version gibt es eben nicht, was aber auch daran liegt, dass Maschine schon so unglaublich viel kann. Somit bleiben alle bekannten Funktionen dort, wo sie herkommen und alles Weitere ist mit nur wenigen Tastendrücken erreichbar.

Alternativen zu Native Instruments Maschine 3.0

Die Maschine-Software ist seit Version 2 längst mehr als eine einfache Sampler-Plattform und genießt inzwischen den Status einer nahezu vollwertigen DAW.

Eine der offensichtlichsten Alternativen bleibt Ableton Live in Kombination mit dem Push-Controller. Allerdings sind die Grundkonzepte der beiden Produkte sehr unterschiedlich: Ableton wurde von Anfang an als DAW entwickelt und bietet dadurch einen deutlich umfangreicheren Funktionskatalog. Maschine hingegen – zusammen mit dem zugehörigen Controller – ist eher als eigenständiges „Instrument“ konzipiert. Dementsprechend kostet das Ableton-Push-2-Bundle auch deutlich mehr als das Maschine-Bundle.

Eine weitere vergleichbare Alternative ist die AKAI Professional MPC-Serie. Besonders die MPC One+ bietet sich als Konkurrenzprodukt an, da sie preislich mit dem Maschine-Bundle vergleichbar ist und zusätzlich standalone genutzt werden kann. Für die standalone-fähige Maschine Plus müsste man bei Native Instruments etwa 300,- Euro tiefer in die Tasche greifen. Die Akai Professional MPC Key 37 bietet sogar zusätzlich 37 halbgewichtete Keyboard-Tasten.