Ein Himmel voller Sägen

Native Instruments SuperStarSaw (geschrieben auch Super*Saw) ist eine Zusammenarbeit von Native Instruments und dem Grammy-Award-nominierten Producer A. G. Cook, der ebenfalls Gründer des Weblabels PC Music ist. Cook besticht in seinen Stücken oft mit einem dichten Supersaw-Sound. Diesen für alle zugänglich zu machen, ist das erklärte Ziel von Native Instruments SuperStarSaw.

Kurz & knapp Was ist es? Native Instruments SuperStarSaw ist ein Software-Synthesizer-Plug-in, das auf zwei Swarm-Oszillatoren mit jeweils bis zu 16 Oszillatoren basiert. Es ist unter anderem auf die Erzeugung von Supersaw-Sounds spezialisiert. Klangcharakteristik : Der Synthesizer erzeugt druckvolle Sounds, die über traditionelle Supersaw-Klänge deutlich hinausgehen und eine breite Klangpalette bieten.

: Der Synthesizer erzeugt druckvolle Sounds, die über traditionelle Supersaw-Klänge deutlich hinausgehen und eine breite Klangpalette bieten. Motion-Modulator : Zentrales Element, das detaillierte Kontrolle über Panorama- und Amplitudenmodulationen ermöglicht und visuell ansprechend als funkelnder Stern dargestellt wird.

: Zentrales Element, das detaillierte Kontrolle über Panorama- und Amplitudenmodulationen ermöglicht und visuell ansprechend als funkelnder Stern dargestellt wird. Voice-Controls : Die Voice-Controls bieten individuelle Portamento-Rates für jede der acht Stimmen und ermöglichen mit Unison-Einstellungen eine hohe Klangdichte.

: Die Voice-Controls bieten individuelle Portamento-Rates für jede der acht Stimmen und ermöglichen mit Unison-Einstellungen eine hohe Klangdichte. Morph-Funktion : Ein 4-Quadranten-Morph-Feld erlaubt das nahtlose Morphen zwischen verschiedenen Klangeinstellungen, was zu dynamischen Klangübergängen führt.

: Ein 4-Quadranten-Morph-Feld erlaubt das nahtlose Morphen zwischen verschiedenen Klangeinstellungen, was zu dynamischen Klangübergängen führt. Schwächen : Die Preset-Verwaltung ist rudimentär ohne Suchfunktion oder Schlagwörter, die GUI ist auf eine feste Größe von 1000 x 588 Pixeln beschränkt und nicht skalierbar und der X/Y-Morpher ist nicht über die DAW steuerbar.

: Die Preset-Verwaltung ist rudimentär ohne Suchfunktion oder Schlagwörter, die GUI ist auf eine feste Größe von 1000 x 588 Pixeln beschränkt und nicht skalierbar und der X/Y-Morpher ist nicht über die DAW steuerbar. Effekte: Das Plug-in beinhaltet Chorus, Delay und Reverb, wobei der Reverb klanglich nicht überzeugt.

Bewertung Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Sound

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Benutzerfreundlichkeit

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Preis/Leistung

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Funktionsumfang

Gesamtbewertung 3.3 / 5.0 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet

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Native Instruments SuperStarSaw

Installation

Ihr bekommt nach dem Kauf eine Freischaltnummer, die ihr in der Native-Access-App eingeben müsst. Dann steht die Software sofort zum Download bereit. Die App benötigt mindestens macOS 12 oder Windows 10, um lauffähig zu sein. Intel- und Apple-Native-Systeme werden unterstützt. Als Installationsformate stehen AU und VST3 zur Verfügung.

Was allerdings die Erlaubnis zum Data-Tracking bei einem Musikinstrument zu suchen hat, ist mir absolut schleierhaft. Diese könnt ihr beim ersten Start auch gleich deaktivieren, da sie standardmäßig aktiv ist. Wenigstens ist der Hinweis darauf prominent.

Preset-Verwaltung und Anleitung

Die Preset-Verwaltung von NI bietet euch acht vorgegebene Kategorien, eine User-Kategorie und eine All-Ansicht. In dieser Ansicht könnt ihr eure selbsterstellten Presets finden, die hier immer ganz zum Schluss angehängt werden.

Das ist wohl auch die einfachste Art, diese wiederzufinden, denn eine Suchfunktion, Schlagwörter oder Patch-Notes sucht ihr hier vergebens. Da der Synth weitaus mehr kann als nur SuperSaws und User-Presets schnell in die Dutzende oder sogar Hunderte gehen könnten, ist die Unübersichtlichkeit vorprogrammiert. Hier muss definitiv nachgebessert werden.

Die Anleitung liegt zurzeit als Online-Anleitung vor, mit einer ausführlichen Beschreibung der einzelnen Komponenten und einigen Tipps. Eine PDF-Anleitung fehlt bis dato.

Praktisch sind auf jeden Fall die Tooltips, die ihr beim Überfahren eines Parameters mit dem Mauszeiger angezeigt bekommt. Diese können auch ausgeschaltet werden.

Native Instruments SuperStarSaw – Oberfläche

Zu meinem Erstaunen ist die Oberfläche des Native Instruments SuperStarSaw auf 1000 × 588 Pixel festgesetzt. Obwohl alles so wirkt, als sei es vektorbasiert aufgebaut, ist kein Zoom möglich. Das wird auf 4K-Monitoren definitiv zu klein sein, es sei denn, ihr sitzt 60 cm davor. Ein weiterer Minuspunkt.

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Ansonsten präsentiert sich Native Instruments SuperStarSaw in einem modernen dunklen Stil mit zwei Akzentfarben für die beiden Supersaw-Engines (Magenta und Grün). Die FX haben eine hellgraue aktive Farbe. So bleibt das GUI farblich angenehm dezent. Der LFO und die Hüllkurven besitzen zwar weitere Farben, diese stammen aber ebenfalls aus einer Pastellpalette und wirken nicht aufdringlich.

Aufgeteilt ist das Plug-in in drei horizontale Bereiche, wobei jeder Bereich eine Umschaltfunktion besitzt. So gesehen gibt es sechs Synthese-Sektionen. Sektion 1A und 1B zeigen die beiden Supersaw-Engines.

Sektion 2A beherbergt den Engine-Mixer und eine 4-Quadranten-Morph-Funktion. Sektion 2B verstellt dagegen den Glide-(Portamento)-Faktor für die Stimmen einzeln und bestimmt außerdem das Voicing (Unison, Mono/Poly).

Den Abschluss macht Sektion 3A, wo ihr Chorus, Delay und Reverb findet. In Sektion 3B befinden sich die Modulatoren mit einem LFO und zwei Hüllkurven sowie ein virtuelles Pitch- und Mod-Wheel und ein Voice-Offset-Modulator, um einzelnen Stimmen unterschiedliche Anteile an den Parametern des Synths zu geben – dazu später mehr.

Aufbau und Funktionsweise

Es gibt einige Dinge, die wirklich anders umgesetzt wurden als bei herkömmlichen Synthesizern. Das ist auch gut so, schließlich will der Native Instruments SuperStarSaw ein Experte für Supersaw-Sounds sein. Konsequenterweise gibt es daher nur eine Schwingungsform: den Sägezahn. Ich weiß, schockierend!

Swarm-Oszillatoren

Native Instruments SuperStarSaw ist in zwei Swarm-Oszillatoren (gekennzeichnet durch die Akzentfarben) mit jeweils 16 Oszillatoren unterteilt. Die Anzahl der Oszillatoren könnt ihr von 1 bis 16 in Schritten von 0,1 Oszillatoren einstellen. Aber was sind eigentlich 0,1 Oszillator?

Hier werden die einzelnen Oszillatoren wohl stufenweise eingeblendet. Benutze ich keinerlei Verstimmung und habe somit keine Schwebungen, addieren sich die 16 Oszillatoren zu einer phasenangeschnittenen Sinusschwingung. Da sind also Nichtlinearitäten mit im Spiel. Sobald aber Schwebungen hinzukommen, zeigt das Oszilloskop Zacken bis zum Horizont.

Dazu eine weitere interessante Beobachtung: Selbst wenn ich nur einen Swarm-Oszillator nutze, aber die Spread-Funktion verwende, die für die Verstimmung der einzelnen Oszillatoren zuständig ist, bekomme ich bereits Schwebungen. Was hier vorgeht, kann man sehen, wenn man zusätzlich noch die Width-Funktion nutzt, die die Sägezähne im Stereopanorama verteilt.

Dann ist zu sehen, dass auch bei der Einstellung „1 Swarm-Oszillator“ bereits zwei Oszillatoren aktiv sind. Dadurch, dass die zweite Saw nur auf einer Stereoseite hinzugemischt wird, ergibt sich auch der schöne Stereoeffekt.

Das Gute ist für kurze Stabs sehr wichtig: Die Phasen der beiden Oszillatoren können bei jedem eingehenden Note-on zurückgesetzt werden. Durch diesen Retrigger ist der Verlauf von Schwebung und Stereobreite stets derselbe. Wenn ihr jedoch etwas Drohnenartiges macht und der Verlauf bei einem Tonwechsel nicht neu gestartet werden soll, könnt ihr diese Funktion auch deaktivieren.

Der Motion-Modulator ist der Star

Bleiben wir noch kurz bei der Handhabung der Lautstärke und dem damit verbundenen Stereopanorama. Im unteren Drittel befinden sich nämlich die Panels „Pan“ und „Amp“, mit denen ihr weitere Einstellungen dazu vornehmen könnt. Hier kommt nun zum ersten Mal der Motion-Modulator ins Spiel.

Diesen könnt ihr in Phase und Geschwindigkeit einstellen. Das ist wohl auch ein Aspekt, der den Produktnamen SuperStarSaw inspirierte. Durch die Animation sieht er nämlich aus wie ein funkelnder Stern. Den Anteil des Motion-Modulators könnt ihr für Pan und Amp getrennt einstellen. Diese Funktionen sind aber vom Width-Parameter des Schwarms abhängig – dieser dient quasi als Dry/Wet-Regler.

Ein Wort zum GUI-Handling: Bei den meisten Parametern könnt ihr entweder die Bezeichnung oder das zugehörige Symbol anklicken und den Wert durch Mausbewegungen ändern. Der jeweilige Wert wird dabei angezeigt. Sobald ihr fertig seid, wird er wieder ausgeblendet und stattdessen erscheint die Bezeichnung.

Eine Option zum Einstellen der Anzeigedauer der numerischen Werte wäre wünschenswert. Die Symbole geben im Grunde genug Orientierung. Generell scheint der Regelweg etwas klein zu sein, was aber primär an der geringen Darstellungsgröße liegt. Wollt ihr präzise Werte einstellen, könnt ihr dabei die Shift-Taste nutzen.

Pitch-Kontrolle extrem

Natürlich gibt es ein eigenes Panel für die Pitch-Modulation, das etwas unscheinbar ganz unten in der Swarm-Sektion platziert ist. Genau wie bei der Lautstärkenmodulation ist der übergeordnete Spread-Regler im Grunde euer Dry/Wet-Anteil. Mit dem Motion-Anteil habt ihr natürlich direkte Kontrolle über die Schwebungen. Von dezent bis übertrieben ist hier alles möglich.

Mit der „to Chord“-Funktion des Native Instruments SuperStarSaw könnt ihr einzelne Töne zu ganzen Akkorden machen, wobei ihr hier eigentlich nur Intervalle einstellt. Der Schwarm passt sich entsprechend an. Mit Detune könnt ihr diese Quantisierung dann wieder auflockern.

Der Parameter „Quant“ wirkt dagegen auch im Zusammenspiel mit der generellen Tonhöhenquantisierung, die insgesamt 26 Skalen bietet. Mit ihr wird eingestellt, wie stark sich die einzelnen Oszillatoren an den Skalen beziehungsweise am Akkord ausrichten. Bei einer extremen Einstellung könnt ihr dann auch deutliche Tonhöhensprünge im Swarm hören, wenn ihr ihn moduliert. Wirklich hörbar ist das aber nur bei langsamen Rate-Einstellungen des Motion-Modulators.

Es lohnt sich, die Swarm-Sektion genau zu erkunden. Hier sind einige Klangperlen versteckt, die nicht sofort offensichtlich sind.

Voice-Controls

In der nächsten Sektion befinden sich die Voice-Controls, mit denen ihr mithilfe der Unison-Einstellungen richtig Alarm machen könnt. Ungewöhnlich sind die individuellen Portamento-Rates für alle acht Stimmen des Native Instruments SuperStarSaw. Denkt dabei an den THX-Sound, der nur eine Anwendungsmöglichkeit davon ist. Auch hier lohnt sich das Experimentieren.

In der alternativen Sektion findet sich neben dem Mixer für Swarm 1 und 2 ein X/Y-Feld, mit dem ihr sehr einfach zwischen verschiedenen Einstellungen morphen könnt. Setzt den Stern in eine Ecke, klickt auf den kleinen Rahmen und ihr habt alle aktuellen Einstellungen dort abgelegt. Macht das auch mit den anderen drei Ecken und ihr habt ein 4-Quadranten-Morph-Feld. Über den Würfel könnt ihr außerdem einfach Zufalls-Presets erzeugen. Achtung: Dabei kommt manchmal auch ein stummes Preset heraus.

Was ich allerdings nicht verstehen kann: Gerade diese tolle Funktion lässt sich weder von den Modulatoren in der dritten Sektion steuern noch von der DAW, da dieses X/Y-Feld nicht als Plug-in-Parameter veröffentlicht wird. Schade. Sehr schade.

Die Modulationen sind leicht eingerichtet. Klickt einfach auf den Zuweisungspfeil. Anschließend erscheinen bei allen modulierbaren Parametern Balken, an denen ihr die Modulationsstärke einstellen könnt.

Eine Kritik zu den Hüllkurven: Ich würde die Punkte gerne direkt mit dem Mauszeiger ziehen. Eine Anpassung ist jedoch nur über die Parameterbezeichnungen möglich.

Ihr könnt sowohl den LFO (inklusive Motion-Modulator) als auch die Hüllkurvensegmente zu BPM synchronisieren.

Dabei sticht der „Voice Offset“ als Modulator besonders heraus. Jede der acht Stimmen kann nämlich beim Spielen einen Parameter unterschiedlich modulieren. Das wird besonders spannend, da sich die Modulatoren auch gegenseitig beeinflussen können. Wechseln die Stimmen durch, könnte ich also den LFO jedes Mal ein wenig langsamer oder schneller machen, der seinerseits wiederum die Filterfrequenz steuern könnte. Hier gelingen spannende Patches.

Apropos Filter: Das findet ihr, genauso wie die Amp-Hüllkurve, etwas versteckt auf der Morph-Seite. Es ist ein einfaches Zwei- oder Vierpol-Multimodefilter mit Resonanz und Keytracking. Ihr könnt es für die beiden Swarms einzeln aktivieren.

Zum Schluss bleiben noch die drei Standardeffekte Chorus, Delay und Reverb. Den Reverb empfinde ich allerdings als nicht gelungen, da er doch ziemlich scheppert. Das ist in einigen Beispielen gut zu hören.

Klang

Das war kein vollständiger Überblick über die Funktionen. Aber wie schlägt sich Native Instruments SuperStarSaw nun in der wichtigsten Disziplin – dem Klang? Dazu zunächst mein Gesamteindruck anhand der Preset-Library: Der SuperSaw-Synth von Native Instruments und A. G. Cook kann weitaus mehr, als nur diese Nische zu bedienen. Ich finde die SuperSaw-Sounds seltsamerweise sogar eher am uninteressantesten.

Viele Sounds sind klar und offen und eben sehr „Supersaw-ig“. Dabei klingt der Synthesizer druckvoll, lässt aber etwas Brillanz vermissen. Das Filter ist eher neutral – man könnte auch langweilig sagen –, spielt bei diesem Synth aber nicht die erste Geige.

Mit der Tonhöhenmodulation kann es schnell zu viel werden und es bricht tonales Chaos aus. Das geht sogar so weit, dass am Ende eher Rauschen entsteht. Das möchte ich allerdings nicht bemängeln, sondern ausdrücklich als Erweiterung der Klangpalette begrüßen.

Und das besonders im Zusammenhang mit der Morph-Funktion, deren einziges Manko die fehlende Möglichkeit der Fernsteuerung ist – ein Muss, wie ich finde. Denn mit diesem Morphing gelingen wirklich tolle Klanggebilde mit spannenden Übergängen.

Die beiden Swarm-Oszillatoren bringen dem achtfach polyphonen Synth satte 32 Oszillatoren pro Stimme. Das ist einfach ein akustisches Brett und klingt zunächst beeindruckend. Einige der Presets machen aber schnell deutlich, dass das nicht alles ist, was Native Instruments SuperStarSaw drauf hat.

Bei manchen Presets habe ich mich wirklich gefragt: Wie haben die das gemacht? Erst als ich mich näher mit der Synthese beschäftigt hatte, konnte ich diese klangliche Tiefe nachvollziehen.

SuperStarSaw auf YouTube