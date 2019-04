Test: Native Instruments Traktor Kontrol S2 MK3, DJ-Controller

Der kleine Bruder



Der Native Instruments Traktor Kontrol S2 MK3 ist der Einsteiger-Controller für die hauseigene Traktor DJ-Software. Ob das Gerät in der Kategorie Spielzeug anzusiedeln ist oder auch im Club eine gute Figur machen würde, wird unser ausführlicher Test ans Tageslicht bringen.

Das Design

Vom Design her ist der Traktor Kontrol S2 MK3 ein klassischer 2-Kanal-All-in-One-Controller und sieht vor allem aus wie ein abgespeckter Kontrol S4Mk3. Da die Jogwheels äußerlich mit denen des großen Schwestermodells identisch sind, der Controller aber ein ganzes Stück kleiner ist, dominieren beim kleinen Modell die Suchräder die Optik, was meiner Meinung nach ziemlich schick aussieht. Die Mixersektion liegt wie immer in der Mitte zwischen den Kanalzügen, einen eigenen Master-Bereich mit separater Pegelanzeige gibt es nicht. Wie auch bei den MK1- und MK2-Versionen verfügt das Gerät zwar nur über zwei vollwertige Mixerkanäle, kann aber über ein gemeinsames Poti die Lautstärke von Deck C und D regeln, um Samples und Loops darüber abfeuern zu können. Die Decks sind auch beim S2 Mk2 nun nicht mehr gespiegelt, das Clubstyle-Layout wird mittlerweile auch von den preiswerten Maschinen, egal von welchem Hersteller, präferiert. Ich mag das.

Unterhalb der Regler für Kopfhörerlautstärke und Cue-Mix sitzen vier Knöpfe, mit denen die neuen Mixer-FX aktiviert werden. Auch hier wurde wieder gegenüber dem großen Schwester-Controller abgespeckt. Wer ein bipolares Filter nutzen will, muss dafür einen der vier Mixer-FX-Slots opfern. Ebenso ist es nicht möglich, die Kanalzüge mit verschiedenen Mixer-FX zu beschicken. Apropos Effekte und abgespeckt: Eine der radikalsten Design-Entscheidungen rund um den kleinen Controller betrifft Traktors klassische Effektbänke. Sie wurden ersatzlos gestrichen.

Das gute alte Rein-Raus-Spiel

Weniger überraschend als bei den Effektbänken ist die Konnektivität des Traktor Kontrol S2 MK3 gegenüber der großen Schwester stark reduziert. Auf externe Eingänge oder gar eine Standalone-Mixerfunktionalität muss selbstverständlich verzichtet werden. Einzig ein Mikrofon lässt sich mit dem Gerät verbinden. Einen Monitorausgang sucht man in dieser Geräteklasse ebenfalls vergeblich. Das Master-Signal kann über Cinch und – überraschend aber zielgruppengerecht – eine Stereoklinkenbuchse abgegriffen werden. Dass auch der Kopfhörer nur über Miniklinke mit dem Gerät verbunden werden kann, passt ins restliche Bild. Da der Traktor Kontrol S2 MK3 auch als Controller für den in Entwicklung befindlichen Nachfolger der Traktor-DJ-App für iOS dienen soll, verwundern weder der flache USB-Port, noch die beiden in die Rückseite eingelassenen Gewinde, an denen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Tablet-Ständer andocken wird.

Die Haptik des Traktor Kontrol S2 MK3

Was als erstes ins Auge fällt, wenn man den Controller ansieht, ist die optische Nähe zum Traktor Kontrol S4 MK3. Diese Nähe besteht tatsächlich und führt andererseits doch in die Irre. Um das zu erklären, muss ich ein wenig weiter ausholen: Zu Zeiten der Mark1- bzw. Mark2-Modelle waren die S2- und S4-Modelle Teile der gleichen Serie. Bedienungselemente, Gehäuse und Verarbeitungsqualität waren identisch. Der S2 konnte nur zwei Kanäle steuern, weil unter anderem alle Bedienungselemente für die Kanäle 3 und 4 fehlten und das Audiointerface des S2 verfügte nur über einen Eingang für ein Mikrofon, wo der S4 ein Mikrofon und zwei Hochpegelgeräte oder sogar Plattenspieler akzeptierte. S2 und S4 waren Geräte aus der gleichen Serie, die unterschiedlich gut ausgestattet waren. Das ist heute substantiell anders. Auch wenn der Traktor Kontrol S2 MK3 aussieht wie eine abgespeckte Variante des ist S4 MK3, gehören die zwei Controller kaum in vergleichbare Geräteklassen. Ja, CUE- bzw. PLAY-Taster, die Loop- und Browse-Encoder sowie alle andern Taster sind die gleichen wie beim S4 MK3 und fühlen sich sehr gut an. Die wesentlich neuralgischeren Fader und Potis jedoch entstammen eher aus der gleichen Schule wie die des Hercules Inpulse 300, den ich neulich zum Testen hier hatte. Die Kanal-Fader laufen schwer und bieten dem Benutzer keinen konsistenten Widerstand an, die Potis hingegen sind viel zu leichtgängig mit kaum spürbarer Mittenrasterung. Der Crossfader wiederum ist leichtgängig, fühlt sich aber nicht an, als wäre er intensiveren Scratch-Sessions gewachsen. Ein wenig enttäuschend finde ich auch die Tempo-Fader. Sie sind arg wackelig geraten und mit ihren 4 cm Länge sogar kürzer als der Crossfader.

Wo beim S4MK3 alle Fader genau dieselben leisen Schleifgeräusche machen und bis auf den schön leichtgängigen Crossfader dem Nutzer auch alle denselben Widerstand entgegensetzen, fühlt sich beim S2Mk3 jeder Fader anders an und das ist ein wesentlicher Grund dafür, dass mir das Gerät kein Vertrauen einflößt.