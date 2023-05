Test: NBO BaXboard, Zubehör für Live-Musiker

Nützliches Tool für Studio und Bühne

Manchmal sind es die Kleinigkeiten, die einem das Leben einfacher machen. Für Live-Musiker, aber auch im Tonstudio, könnte dies für das NBO BaXboard gelten, denn diese Ablagefläche ist so simpel wie effektiv. Wir haben uns das BaXboard einmal näher für euch angeschaut.

ANZEIGE

Was ist das NBO BaXboard?

Beim NBO BaXboard handelt es sich um eine Ablagefläche für all das Zubehör, für das man beim Live-Gig, bei der Probe oder auch ganz einfach zu Hause beim Musizieren und Üben keinen Platz hat. Entwickelt hat das BaXboard der Schweizer Nathan Bonjour, seines Zeichens Schlagzeuger für diverse Schweizer Künstler und Bands.

Vermutlich wird er im Live-Alltag die gleichen Probleme gehabt haben wie die meisten anderen Musiker, Sänger und Künstler auch: Wohin mit Smartphone, Schlüssel, Metronom, Stiften, Computerzubehör oder kleineren Desktop-Geräten, die man für die Live-Performance benötigt? Einige Überlegungen und Pläne später entstand hieraus das BaXboard, das nicht nur er, sondern mittlerweile etliche Musiker – vorwiegend Schlagzeuger – im Alltag einsetzen.

NBO bietet das BaXboard in unterschiedlichen Paketen an. Neben dem reinen Board bietet NBO diverse Packs für Drummer, Gitarristen, Pianisten uvm. an. Diese unterscheiden sich in kleineren Details, das Grundgerüst des BaXboard ist dabei aber stets identisch.

Das Board besteht aus einem Haupttisch, der 20,2 x 17,8 cm misst. Dazu gibt es ab Werk zwei Erweiterungen, die jeweils 15,2 x 9,0 cm messen und an drei von vier Seiten des Haupttisches angedockt werden können. Sie werden dabei in vorgesehene Schlitze unterhalb des Haupttisches gesteckt. Verriegeln kann man sie nicht, aber sie sitzen auch ohne Arretierung sehr fest, so dass ich keine Angst hätte, dass diese sich von ihrem vorgesehenen Platz verabschieden. Zusätzlich liefert NBO das BaXboard mit einem Mauspad (passend für den Haupttisch), einem Magneten (der unglaublich fest auf der Haupt- wie auch auf den Nebenablageflächen andockt und Notenblätter, Zettel o. ä. festhält), einem Stoffnetz und einem Klettverschluss aus. Das Stoffnetz lässt sich auf Wunsch unterhalb des Haupttisches befestigen und bieten so einen weiteren Stauraum für kleinere Utensilien.

Die gesamte Konstruktion mit zwei Erweiterungen wiegt 1,48 kg und kann bis zu 3 kg tragen. Obwohl es sich hierbei um ein Produkt handelt, das in kleiner Auflage/Stückzahl und von einem kleinen 1-Mann-Betrieb entwickelt wurde, gibt es hinsichtlich der Material- und Verarbeitungsqualität nichts zu kritisieren. Ganz im Gegenteil: Das BaXboard macht einen unglaublich robusten Eindruck und die einzelnen Komponenten werden aus Stahl bzw. Titan hergestellt. Kein billiger Kunststoff, der wackelt, kein Leichtmetall, das scheppert, das BaXboard hinterlässt einen sehr soliden Eindruck.

ANZEIGE

Hier das offizielle Video zum NBO BaXboard:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wie lässt sich das NBO BaXboard befestigen und einsetzen?

Ein Highlight des BaXboard ist die variable Befestigung. Im Prinzip lässt sich das Board an allen erdenklichen Drum- und Mikrofonständern, an Snares und Toms (egal ob akustisch oder E-Drumpads), Keyboarständern uvm. befestigen. Hierfür verfügt das Board auf der Rückseite über eine stabile Befestigungsschraube, die wie eine Art Schraubzwinge funktioniert. Von wenigen Millimetern bis hin zu 4 cm lässt sich die Schraubzwinge einstellen und dank der flexiblen Aufhängung lässt sich die Schraubzwinge in ihrem Winkel frei einstellen. Dazu lässt sich die schwarze Leiste, links und rechts von den blauen Hebeln flankiert, ebenfalls frei drehen, so dass man das BaXboard letztlich um 360 Grad drehen kann. Man kann es also drehen und wenden, ganz so wie man es gerade benötigt, toll.

Der Feststellmechanismus funktioniert dabei sehr gut und einfach. Dank der geriffelten Oberfläche lässt sich die Feststellschraube gut arretieren und auch wieder lösen, die blauen Hebel an der Seite erlauben ebenfalls eine einfache und sichere Arretierungsmöglichkeit.

Wer braucht das NBO BaXboard und lohnt sich eine Anschaffung?

Im Prinzip ist das BaXboard für jeden geeignet, der auf einer Live-Bühne oder im Proberaum Musik an irgendeinem Instrument macht. Im Tonstudio gibt es dank Studiotisch, Regalen und Racks in der Regel ausreichend Ablagefläche, aber die Frage „Wohin mit meinen sieben Sachen?“ werden sich die meisten Live Musiker mit Sicherheit schon einmal gestellt haben. Die Größe der Ablagefläche finde ich passend, die wichtigsten Utensilien passen definitiv auf das Board. Wer einen Laptop auf der Bühne nutzt, wird ohnehin bereits ein passendes Rack dafür besitzen, da ist das BaXboard aber trotzdem eine schöne Erweiterung.

Der Vorteil des BaXboard ist sicherlich seine Variabilität. Dank der 360 Grad Drehmöglichkeit lässt sich das Board überall anbringen und nutzen. Natürlich auch wie auf dem folgenden Bild zu sehen:

Der Preis in Höhe von 129,- Euro (für das Standard BaXbaord) ist sicherlich kein No-Brainer, aber man darf nicht vergessen, dass das Board bis dato nur in kleiner Stückzahl gefertigt wird und die einzelnen Komponenten sehr hochwertig sind.