Controller mit vorgefertigten Mappings

Bereits auf der diesjährigen NAMM Show hatte Nektar seine neue MIDI-Keyboard-Serie Impact LX Mk3 vorgestellt. Mehr als ein halbes Jahr hat es dann aber noch gedauert, bis die Keyboards, allen voran unser Testgerät Nektar Impact LX61 Mk3, sowie seine Brüder namens LX25, LX49 und LX88, im Handel erhältlich waren. Im folgenden Testbericht verraten wir euch, was die Impact LX Mk3-Keyboards bieten und wie ihr sie im Tonstudio sowie auf der Bühne einsetzen könnt.

Kurz & knapp Was ist es? Nektar Impact LX Mk3, Serie von MIDI-Controllern in vier Tastaturgrößen für Studio und Bühne Ausstattung: Pads, Regler, Transportkontrollen, DAW-Mappings und NKS-Unterstützung, je nach Modell mit Fadern.

Pads, Regler, Transportkontrollen, DAW-Mappings und NKS-Unterstützung, je nach Modell mit Fadern. Tastatur: Sehr leicht gewichtet, ohne Aftertouch, schwammiges Spielgefühl – größter Kritikpunkt im Test.

Sehr leicht gewichtet, ohne Aftertouch, schwammiges Spielgefühl – größter Kritikpunkt im Test. DAW-Integration: Umfangreiche Mappings für gängige DAWs, inklusive Bitwig, Logic, Cubase, Ableton u.a.

Umfangreiche Mappings für gängige DAWs, inklusive Bitwig, Logic, Cubase, Ableton u.a. Extras: Skalen- und Akkordmodus, Software-Paket mit Bitwig 8-Track, Miniraze und Komplete 15 Select.

ANZEIGE

Tastaturgrößen und Ausstattung

Die dritte Generation der Impact LX Mk3-Controllerkeyboards bietet der Hersteller Nektar in vier unterschiedlichen Versionen an, die sich technisch größtenteils ähneln, aber unterschiedliche Tastaturumfänge bieten. Vom kleinen, kompakten 25-Tasten-Modell bis hin zum LX88 Mk3, das entsprechend seines Namens den vollen Tastaturumfang bietet, möchte Nektar mit dieser Serie möglichst viele Kunden ansprechen. Für den Test haben wir das Nektar Impact LX61 Mk3 genutzt.

Klassischerweise müssen die kleinen 25er-Modelle einer Keyboard-Controller-Serie mit weniger Bedienelementen auskommen, einfach weil natürlich weniger Platz zur Verfügung steht für Pads, Regler, Tasten & Co. Auch beim Nektar Impact LX25 Mk3 ist das so, denn dieses verfügt, im Gegensatz zu den anderen drei Keyboards, über keinerlei Fader. Auch die zugehörigen Buttons fehlen beim Impact LX25 Mk3.

Dennoch muss sich das kleine LX25 nicht verstecken, denn mit jeweils acht Pads, Drehregler, Pitchbend- und Modulationsrad, Transportkontrolle, Display und etlichen Funktions-Buttons bietet der Keyboard-Controller trotz seiner kompakten Maße von 480 x 270 x 70 mm allerhand Bedienelemente.

Die Ausstattung der anderen drei Controller ist identisch, diese verfügen zusätzlich jedoch über die erwähnten 30-mm-Fader samt der darunter platzieren beleuchteten Buttons.

Insgesamt macht die Verarbeitung des Nektar Impact LX61 Mk3 einen guten Eindruck. Die Fader, deren Werteausgabe für den Einsatz als Zugriegel für eine Orgel auf Wunsch umgedreht werden können, laufen sauber in ihren Bahnen, die Buttons lösen allesamt mit einem spürbaren Druckpunkt aus und die anschlagsdynamischen Pads lassen sich gut spielen.

Auf Wunsch lässt sich die Anschlagskurve der Pads verändern. Das Keyboard bietet hierfür vier unterschiedliche Kurven sowie drei fixe Velocity-Einstellungen.

ANZEIGE

Alle MIDI-CC-Kommandos können frei programmiert werden, so dass der Controller individuell eingestellt werden kann. Maximal fünf Presets, d. h. die komplette Belegung aller Bedienelemente, lassen sich intern speichern, wobei die Pads achtfach programmiert werden können.

Tastatur und Anschlüsse

Die Tastatur des Nektar Impact LX61 Mk3 und seiner Brüder ist sehr leicht gewichtet, wird von Nektar als „Clean-Action“-Tastatur bezeichnet und muss ohne Aftertouch auskommen. Für meinen Geschmack ist die Tastatur definitiv zu leicht gewichtet, ein wirklich dynamisches Spielen bekomme ich auch nach einer gewissen Eingewöhnungszeit nicht hin.

Die Tastatur reagiert leider recht schwammig und die einzelnen Tasten bieten wie gesagt kaum Widerstand. Schade, denn – ich greife bereits etwas vor – ansonsten macht das Nektar Impact LX61 Mk3 einen richtig guten Eindruck und deckt ein sehr großes Einsatzgebiet ab.

Die Anschlüsse des Nektar Impact LX61 Mk3 sind schnell abgehandelt. Rückseitig bietet der Keyboard-Controller einen Power-on/off-Schalter, eine USB-C-Buchse, die sowohl für Stromversorgung als auch Datenaustausch zuständig ist, sowie eine 6,3 mm Klinkenbuchse für den Anschluss eines Pedals. Abgerundet wird die Rückseite von einem Kensington-Lock.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Nektar Impact LX61 Mk3 gehört ein schwarzes USB-Kabel sowie ein kleines Software-Paket. Neben Bitwig Studio 8-Track bekommen Käufer des Keyboard-Controllers auch den Software-Synthesizer MOK Miniraze sowie Komplete 15 Select von Native Instruments dazu.

Das Komplete-Paket bietet sich ab der aktuellen Serie ohnehin an, denn die Nektar Impact MK3-Controller sind zum NKS-Standard von Native Instruments kompatibel, was bedeutet, dass die wichtigsten Features von kompatiblen NKS-Plug-ins und Klangerzeugern ab Werk auf die Bedienelemente des Controllers programmiert sind. Gerade im Hinblick auf die mittlerweile sehr große Anzahl NKS-kompatibler Plug-ins ist das ein echter Plus-Punkt.

Darüber hinaus ist der Hersteller Nektar seit vielen Jahren für seine guten DAW-Mappings bekannt. Während andere Hersteller erst nach und nach eigene vorgefertigte DAW-Mappings für ihre Controller entwickelt haben, programmiert Nektar diese bereits seit vielen Jahren. Entsprechend sollte man den Nektar Impact auf alle Fälle auf der Website des Herstellers registrieren, denn erst dann erhält man Zugriff auf diese Mappings.

Aktuell unterstützt Nektar die folgenden DAWs: Ableton Live Suite 10 (oder neuer), Bitwig Studio, Cakewalk/Sonar, Cubase 13 (oder neuer), FL Studio, GarageBand, Logic Pro 10.8 (oder neuer), Nuendo, Reaper, Reason sowie Studio One 5 (oder neuer).

Aber auch mit allen anderen DAWs funktioniert das Nektar Impact LX61 Mk3, nur eben ohne in den Vorzug vorgefertigter Mappings zu kommen.

Einsatz des Nektar Impact LX61 Mk3

Nutzt man das Nektar Impact LX61 Mk3 als klassischen MIDI-Controller, reicht der Anschluss über das mitgelieferte Kabel aus und schon ist das Keyboard einsatzbereit. Entweder lässt er sich über „MIDI Learn“ an die DAW-Funktionen anpassen oder man programmiert die Bedienelemente des Keyboards entsprechend der DAW-Belegungen.

Wer dagegen die zusätzlichen Features der o. g. DAW-Mappings nutzen möchte, muss diese zunächst von der Nektar Website herunterladen und installieren. Wie bereits erwähnt, erhält man nach der Registrierung des Keyboards im User Account von Nektar Zugriff auf die entsprechenden Dateien, erhältlich sind diese auch für unterschiedliche Betriebssysteme.

Im User Account findet man auch Anleitungen sowie eine Übersicht der Funktionen. Auch im gut geschriebenen Handbuch zum Controller gibt es dazu Informationen (Direkter Link zum PDF).

Grundsätzlich arbeiten die Nektar Impact Controller in den drei unterschiedlichen Modi Instrument, Mixer und Preset, wobei die Tiefe der Integration im Instrument- und Mixer-Mode stark von der jeweiligen DAW abhängt. Hier sollten sich Interessenten vorab erkundigen, welche Funktionen und Parameter vom Keyboard aus gesteuert werden können.

Die Steuerung von Start/Stop, das Wechseln von Spuren, Presets, Aktivierung von Loop/Cycle uvm. sind je nach Wahl der Arbeitsmodus in der Regel immer verfügbar. Hinzu kommen je nach DAW weitere Funktionen wie beispielsweise das Starten/Stoppen sowie Bearbeiten von Clips (in Ableton Live, Bitwig Studio und Logic Pro) das Steuern von Patterns (in FL Studio) etc.

Etwas anders arbeitet der große Encoder neben dem Display, denn dieser ändert seine Zuweisung beim Umschalten des Arbeitsmodus nicht. Hier entscheidet die Stellung der zugehörigen Taste (Volume, Inst. Parameter, Selected) darüber, ob die Lautstärke des aktiven Mixer-Kanals, Filter-Cutoff bei einem Instrument oder ein selektierter Parameter in der DAW darauf reagiert. Jeder automatisierbare Parameter in der DAW kann hierüber gesteuert werden, sehr schön.

Auch eine Looper-Funktion hat das Nektar Impact LX61 Mk3 an Bord. Über die acht LEDs unterhalb der Fader lassen sich in der DAW Start- und Stop-Punkt eines Loops/Cycles setzen, die Länge ggf. anpassen und eine Aufnahme starten. Zwar muss man sich die Farben der LEDs, die Start-/Stop-Punkte innerhalb und außerhalb des gewählten Bereichs darstellen, zunächst einprägen, aber nach ein paar Durchläufen funktioniert das bereits sehr gut und lässt sich beim Recording gut einsetzen.

Wie man sieht, ist der Funktionsumfang des Nektar Impact LX61 Mk3 sehr groß und es lässt sich eine Vielzahl von Funktionen und Parametern vom Keyboard-Controller aus steuern. Hat man die wichtigsten Handgriffe verinnerlicht, geht das Arbeiten mit dem Keyboard sehr schnell von der Hand. Und die vorgefertigten DAW-Mappings sorgen eben dafür, dass man auch nicht alles von Null an neu programmieren muss.

Zusätzliche Funktionen des Controllers

In den letzten Jahren haben Keyboard-Controller wie die Impact LX-Serie von ihren Entwicklern allesamt Skalen- und Akkordmodi, teilweise sogar auch Arpeggiatoren spendiert bekommen. Während ein Arpeggiator nicht Teil der Nektar Impact LX61 Mk3 Ausstattung ist, haben die Nektar Entwickler jedoch die anderen zwei Features hinzugefügt.

Aus insgesamt 11 Skalen kann man beim Nektar Impact LX61 Mk3 wählen. Neben Dur und drei verschiedenen Moll-Skalen gehören auch Pentatonic, Flamenco, Blues 6 und 8 usw. zur Ausstattungsliste der Controller.

Der Akkordmodus umfasst 15 unterschiedliche Akkordtypen, die von einfachen zweistimmigen Intervallen bis hin zu fünfstimmigen Akkorden reichen. Durch Aktivierung der Sub-Root-Taste erklingt ein oder zwei Oktaven tiefer dazu ein passender Grundton.

Da das Display des Nektar Impact LX61 Mk3 lediglich drei Zeichen darstellen kann, werden Skalen und Akkorde nicht in vollständiger Schriftform, sondern mit den Kürzeln S01 bis S11 (Skalen) bzw. C20 bis C52 (Akkorde) dargestellt. Vergleicht man das mit anderen aktuellen Controllern, haben diese in diesem Fall oftmals die Nase vorn, denn die aktuellen Arturia Keylab-Controller besitzen ein OLED-Display, das neben Textinformationen auch Grafiken anzeigen kann. Auch die Novation Launchkeys verfügen über ähnliche Displays. Fairerweise muss man aber festhalten, dass diese beiden Serien auch preislich deutlich über der Nektar Impact-Serie liegen.