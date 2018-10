Test: NEO Instruments Drive In, Verzerrer

Red Box made by Rodenberg

Der Hersteller NEO Instruments wird vermutlich vor allem den Tastendrückern ein Begriff sein, da aus diesem Hause auch der Ventilator II und der Mini Vent II (Rotary-Cabinet-Simulator) stammen, die beide einen Leslie-Effekt sehr realistisch abbilden. Nun bietet die Firma auch einen recht hochpreisigen Verzerrer an, der die Low- bis Mid-Gain Klasse bedient. Der in deutschen Landen in Kooperation mit Guido Kirsch und Uli Rodenberg entwickelte NEO Instruments Drive In ist ein Verzerrer, der vor allem durch guten Sound und eine große klangliche Flexibilität überzeugen möchte.

Facts & Features

Das Pedal besitzt die Abmessungen von 660 x 111 x 50 mm, wiegt 235 g und wurde mit True-Bypass ausgestattet. Der Fußschalter übernimmt wie immer die Aufgabe, den Effekt zu aktivieren, was uns auch optisch durch eine kleine rote LED angezeigt wird. Soweit also nichts Neues.

Die 6,3 mm Ein- und Ausgangsbuchsen sind im „Ampstyle“ ausgelegt und befinden sich rechts und links am Gehäuse, also wieder mal nichts mit einem platzsparenden Unterbringen auf dem Pedalboard. Der Stromhunger des Pedals von lediglich 10 mA kann auch von einem 9-Volt-Block lange befriedigt werden, aber natürlich ist auch eine Stromversorgung mittels Netzteil (Hohlstecker Buchse 5,5 x 2,1 mm, Minuspol innen) gegeben. Der Anschluss dafür befindet sich immerhin an der Stirnseite.

Regler des NEO Instruments Drive In Overdrive

Wie bei Verzerrern üblich, finden wir einen Gain- (DRIVE)- und ein Mastervolume-Regler (LEVEL). Um die klangliche Flexibilität des Pedals zu erhöhen, wurde hier eine etwas andere Variante gewählt. Der TONE-Regler übernimmt die Aufgabe, die Höhen zu beschneiden bzw. passieren zu lassen, der COLOR-Regler beeinflusst die Mitten und Bässe gleichermaßen, womit sich die klanglichen Möglichkeiten etwas komfortabler an die persönlichen Bedürfnisse anpassen lassen. Die vier Potis wurden mit schwarzen, zeitgemäßen Plastikknöpfen bestückt und zeigen sich von hervorragender Qualität.

Als ich den NEO Instruments Drive In Overdrive zum Test erhielt und seinen durchschnittlichen Preis googelte, staunte ich nicht schlecht. Denn der Drive In ist einmal mehr eine leicht veränderte Variante eines Verzerrers, der Zerrsounds ähnlich eines etwas heiß gemachten Tubescreamers hervorbringt, bei dem die Bässe aber deutlich ausgeprägter sind. Von diesen Pedalen gibt es schon reichlich auf dem Markt, auch in guter Qualität, jedoch mit einem sehr deutlich besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Liest man den kleinen weißen Schriftzug am Rande des Pedals „Circuit Design by RODENBERG“, wird die Preisgestaltung schon etwas nachvollziehbarer.

Der Hersteller Rodenberg bietet relativ hochpreisige Verstärker und Pedale an, die in Handarbeit mit erheblichem Aufwand hergestellt werden. Uli Rodenberg hatte in der Vergangenheit bereits einige Pedale auf dem Markt, die quasi (leicht modifizierte) Kopien sehr bekannter Pedale (z. B. Tubescreamer, Booster etc.) sind. Diese waren dann aber häufig in aufwendigst hergestellten CNC-gefrästen Metallgehäusen mit ausgesprochen ansprechenden Designs untergebracht. Dieser Aufwand wurde beim NEO Instruments Drive In nicht betrieben, also sollte der Klang den Preis rechtfertigen.