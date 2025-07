Von Stereo bis Dolby Atmos: Jetzt auch mit Kopfhörer mischen!

Der Berliner Mikrofonhersteller Neumann steht seit jeher für kompromisslose Audioqualität „Made in Germany“. Neben legendären Mikrofonen wie dem U87 hat das Unternehmen seit vielen Jahren auch eine hochwertige Monitor-Lautsprecher-Serie im Programm. Die KH-Modelle entstanden durch die Übernahme des renommierten Herstellers Klein & Hummel und setzen dessen ebenfalls legendäres Erbe fort. Nachdem sich Neumann mit dem MT-48 vor einiger Zeit nun auch auf den Markt für Audiointerfaces gewagt hat, runden die Kopfhörer der NDH-Linie das Portfolio ab. Und genau für diese Kopfhörer, namentlich den NDH 20 und NDH 30, hat sich Neumann etwas ganz Besonderes in Form des RIME Plug-ins einfallen lassen. Und genau darum soll es heute gehen!

Kurz & knapp Exzellente Raumabbildung: RIME bietet eine verblüffend realistische Simulation eines echten Studios auf Neumann-Kopfhörern.

RIME bietet eine verblüffend realistische Simulation eines echten Studios auf Neumann-Kopfhörern. Hervorragend für Stereo: Auch ohne immersive Formate ist das Plug-in ein starkes Werkzeug für präzise Stereomischungen.

Auch ohne immersive Formate ist das Plug-in ein starkes Werkzeug für präzise Stereomischungen. Dolby Atmos ready: Die Unterstützung für 7.1.4-Setups macht RIME zur Top-Wahl für immersive Audioproduktion.

Die Unterstützung für 7.1.4-Setups macht RIME zur Top-Wahl für immersive Audioproduktion. Hochwertige Umsetzung: Durch echte Impulsantworten und Kunstkopf-Aufnahmen wirkt der virtuelle Raum besonders natürlich.

Durch echte Impulsantworten und Kunstkopf-Aufnahmen wirkt der virtuelle Raum besonders natürlich. Preis-Leistungsfrage: Der Klang überzeugt, der Zusatzpreis von 99,- Euro bei bereits teurem Equipment bleibt aber ein kleiner Wermutstropfen.

Was ist Neumann RIME?

RIME ist eine Abkürzung für Reference Immersive Monitoring Environment. Übersetzt bedeutet das, dass Neumann mit diesem Plug-in Musikschaffenden auf dem Kopfhörer ein Klangerlebnis ermöglichen möchte, wie sie es von ihrer Studioumgebung in einem akustisch optimierten Raum gewohnt sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob man in Stereo, Surround oder sogar Dolby Atmos mischen möchte. Ein kleiner Wermutstropfen: das Ganze funktioniert nur mit den Neumann Kopfhörern NDH 20 und NDH 30. Den letzteren hat Neumann mir für diesen Test zur Verfügung gestellt.

Jeder, der schon mal versucht hat, mit Kopfhörern zu mischen, kennt das Dilemma: Es klingt letztendlich einfach nicht so wie über Lautsprecher. Das liegt an verschiedenen Problemen. Zuallererst die sogenannte Phantom-Mitte, die sich automatisch zwischen zwei Lautsprechern bildet, wenn ein Signal auf beide ausgespielt wird.

Dieser Effekt ist enorm wichtig, um eine vernünftige Mischung zu erstellen. Er fällt naturgemäß bei einem Kopfhörer komplett weg, da ein Signal entweder ganz von rechts oder ganz von links kommt. Folglich ist es immer etwas schwierig, eine vernünftige Mischung ausschließlich über Kopfhörer zu erstellen. Auch wenn es mit viel Erfahrung nicht unmöglich ist.

Nun gibt es schon seit einiger Zeit sowohl Hardware als auch Software, die versuchen, diesem Umstand entgegenzuwirken. Stellvertretend sei etwa das Phonitor System von SPL genannt.

Neumann geht hier einen neuen Weg: zunächst wurde ein „State of the Art“-Tonstudio gebaut, das akustisch optimiert und mit den Lautsprechern und Subwoofern der Neumann KH-Linie bestückt wurde. Auch das hauseigene MA 1-System zur Abstimmung der Monitore und Raumkorrektur kam zum Einsatz. So entstand ein Hörraum, der möglichst neutral klingt und höchste Objektivität beim Arbeiten gewährleistet.

Diesen Raum wiederum hat man dann versucht, im RIME Plug-in abzubilden. Dazu wurde ein Neumann KU 100 Kunstkopf-Mikrofon genutzt, um Impulsantworten des Raums aufzunehmen. Man hat also echte Monitore in einem echten Raum, der mithilfe eines „echten“ Kopfes binauralisiert wurde. Laut Neumann trägt diese entscheidend zur klanglichen Güte des Plug-ins bei.

Zum Verständnis: Andere Kopfhörer-Plug-ins simulieren oft Raum, Boxen und den menschlichen Kopf mithilfe eines Algorithmus, hier dagegen ergibt sich ein 1:1 Abbild der Vorlage. Ähnlich wie bei einem Hallgerät, das auf Impulsantworten setzt. Neumann spricht auch davon, dass der Einsatz von sogenannten AMBEO-Algorithmen maßgeblich gewesen sei, um das finale Ergebnis zu erhalten. Dahinter steckt letztendlich ein Algorithmus, der all die gewonnenen Impulsantworten so zusammensetzt, dass wir als Hörer die Simulation eines virtuellen Raums erleben können

Überblick über das Neumann RIME Plug-in

Neumann RIME kommt in den gängigen Plug-in-Formaten wie VST, AU und AAX. Einmal installiert, lädt man es am besten auf den Masterbus seiner DAW. Eine Standalone-Applikation, die sich zwischen Audio-Software und Interface hängt, gibt es, Stand jetzt, nicht. Man muss also tunlichst immer darauf achten, das Plug-in auf Bypass zu schalten, bevor man einen Mix exportiert.

Das Neumann RIME Plug-in selbst präsentiert sich in einem nüchternen, stylischen Look mit einer Mischung aus Grau-, Schwarz- und Orangetönen. Ganz links wählt man zunächst das Setup. Hier sind alle möglichen Varianten von Stereo bis hinauf zu 7.1.4 möglich. Auch kann man die Lautstärke der einzelnen Kanäle regeln und sie solo schalten oder muten.

Ganz links unten gibt es die Möglichkeit, das Head-Tracking zu aktivieren, damit der Kopfhörer quasi den Bewegungen des Kopfes folgt. Dafür ist aber zusätzliche Hardware notwendig, die ich für diesen Test nicht zur Verfügung hatte. Außerdem ist das für Musikmischungen nicht unbedingt relevant.

Mittig sehen wir eine grafische Darstellung des virtuellen Hörraums aus der Vogelperspektive. Wir sehen alle eingesetzten Lautsprecher und können diese per Linksklick solo schalten und per Rechtsklick muten. Ganz unten haben wir einen Slider, der die Ambience verstärken oder abschwächen kann.

Auf der rechten Seite gibt es ein Zahnrad für weiterführende Einstellungen. Dazu komme ich gleich noch. Außerdem kann man hier den verwendeten Kopfhörer wählen, also entweder NDH 30 oder NDH 20.

Mithilfe eines einfachen EQs (Bass- und Höhen-Regler) lässt sich das Neumann RIME Plug-in den eigenen Hörgewohnheiten anpassen. Last but not least sehen wir rechts unten ein Output-Metering und einen Master-Gain-Regler. Diesen habe ich standardmäßig direkt auf -4 dB gestellt, da sonst das Plug-in am Ausgang durch die Summierung der 12 Kanäle (bei einem 7.1.4 Setup) übersteuern kann.

Klickt man auf das oben erwähnte Zahnrad, kann man noch einige weitere Settings einstellen. Zum einen wäre hier die Autorisierung zu nennen, die nötig wird, nachdem man das Plug-in 14 Tage kostenlos testen kann. Zudem kann man angeben, ob man Tipps eingeblendet haben möchte, und es lässt sich eine Raumansicht aktivieren, statt der oben erwähnten Vogelperspektive der Lautsprecher. Außerdem kann man den Level des LFE um 10 dB erhöhen.

Wer die klangliche Optimierung auf die Spitze treiben möchte, kann auch noch die eigenen Kopfmaße eingeben. Dazu muss man einmal den Kopfumfang (z. B. mit einem Maßband) und den Abstand zwischen den Ohren messen. Wer sich jetzt fragt, wie man gut den Abstand zwischen den Ohren messen kann: Neumann hat in seinem Video einen praktischen Tipp: einfach eine Brille nehmen und den Abstand zwischen den Bügeln messen. Für alle Nicht-Brillenträger tut es natürlich auch eine Sonnenbrille.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Praxis: Wie nutzt man das RIME Plug-in von Neumann?

Kommen wir zum praktischen Einsatz des Neumann RIME-Plug-ins. Obwohl Neumann das Plug-in explizit für immersive Kontexte entwickelt hat, ist es auch ein sehr praktisches Werkzeug für Stereo-Mischungen. Und da wohl die Mehrzahl der Leser noch hauptsächlich in Stereo arbeitet, beginne ich den Praxis-Teil auch damit.

In einem bestehenden Projekt lade ich also das Neumann RIME Plug-in auf die Masterspur an letzter Stelle und stelle das Setup auf „Stereo“. Der erste Eindruck ist sehr positiv. Man hat plötzlich wirklich das Gefühl, über Lautsprecher zu mischen. Ganz verblüfft bin ich, als ich mit der Maus auf den linken Lautsprecher klicke, um dieses Solo zu hören: Das Signal kommt tatsächlich klar von links vorne. Ich muss sagen, das ist schon sehr beeindruckend! Ganz kurz war ich sogar verwirrt und dachte, dass meine Monitor-Lautsprecher noch an wären und ich gar keinen Kopfhörer aufhätte.

Neumann bewirbt das RIME Plug-in damit, dass die klangliche Signatur exakt der eigenen KH-Linie an Monitoren entspricht und wirbt damit, dass, wenn man mit diesen arbeitet, man nahtlos zwischen beiden Arbeitsweisen hin- und herspringen kann. Nun habe ich in meinem Studio leider keine Neumann-Monitore und kann dazu folglich nichts sagen. Was ich aber definitiv sagen kann: Mit ein wenig Einarbeitungszeit kann man mithilfe des RIME Plug-ins wirklich hervorragend auf Kopfhörern mixen und erhält Ergebnisse, die sich sehr gut auf andere Systeme übertragen.

Zum Kopfhörer selbst, der ja nicht Teil dieses Tests ist, kann ich mich nur meinem Kollegen anschließen. Der NDH 30 ist ein wirklich ausgezeichneter, offener Kopfhörer, der auch nach langem Tragen noch angenehm auf dem Kopf sitzt.

Natürlich habe ich es mir aber auch nicht nehmen lassen, das Neumann RIME Plug-in im Kontext einer Dolby Atmos Mischung zu nutzen. Dazu habe ich ein bestehendes Logic Pro Projekt von mir auf Dolby Atmos umgestellt und das RIME Plug-in wieder auf den Masterbus geladen, diesmal in einer 7.1.4 Anordnung.

In dem Moment, in dem man Logic auf Dolby Atmos umstellt, werden aus den Panorama-Reglern einzelner Kanäle spezielle 3D-Objekt-Panner. Mithilfe deren Hilfe kann man jedes Signal frei im immersiven Raum bewegen. Im Gegensatz zu Surround, wo ihr nur vorne, hinten und Center kennt, gibt es bei Dolby Atmos und einem 7.1.4 Setup natürlich auch Monitore, die über dem Hörer angeordnet sind. Das heißt, ich kann Signale völlig frei im Raum zwischen diesen Monitoren bewegen und anordnen.

Ich muss sagen, das macht direkt großen Spaß! Vor allem, wenn die Musik viele räumliche und/oder sphärische Elemente wie Pads etc. enthält. Mithilfe der Automation lassen sich einzelne Elemente eines Mixes auch frei im Raum bewegen. Falls generell Interesse daran besteht, wie man mit Kopfhörern eine Dolby Atmos Mischung erstellt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Vielleicht wäre das ja mal ein Thema für einen Workshop hier auf AMAZONA.DE